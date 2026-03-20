Roman Weidenfeller vermisst einen ganz bestimmten Spieler von Borussia Dortmund im März-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der langjährige BVB-Torhüter hätte für die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana Ende des Monats Maximilian Beier für die deutsche Nationalmannschaft nominiert.
16 Torbeteiligungen in 36 Spielen! Vereinslegende kann Entscheidung von Julian Nagelsmann gegen BVB-Star "nicht nachvollziehen"
Beier für den BVB in herausragender Form
Der Angreifer habe "in den Wochen außergewöhnlich stark gespielt und bei Borussia Dortmund auch den Unterschied gemacht. Ich hätte es mir für Maxi gewünscht, dass er dabei ist", sagte die Vereinslegende bei Sky und betonte: "Für mich nicht nachvollziehbar."
Beier befindet sich seit einigen Wochen tatsächlich in bestechender Form. Der 23-Jährige erzielte in den vergangenen zwölf Bundesligaspielen fünf Treffer und verbuchte vier Assists. Auch im Playoff-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo in der Champions League (2:0) glänzte er als Torschütze.
Somit lässt sich Beiers Ausbeute in der aktuellen Spielzeit trotz schwankenden Leistungen in der Hinrunde durchaus sehen. In wettbewerbsübergreifend 36 Pflichtspielen steuerte er 16 Torbeteiigungen (neun Tore, sieben Vorlagen) bei.
- Getty Images Sport
Maximal zwei "Konterstürmer": Nagelsmann verzichtet auch auf Adeyemi
Seit Oktober ist Beier im DFB-Team jedoch außen vor, schon für den Lehrgang im November war er nicht mehr berücksichtigt worden. Zwar stellte Nagelsmann bei der Verkündung seines Kaders am Donnerstag klar, dass dies "noch keine WM-Nominierung" und die Türe für einige nicht berücksichtigte Spieler weiterhin "offen" sei. Die Zuschauerrolle wenige Monate vor der WM ist aber alles andere als ein gutes Omen.
"Einige Spieler können sich noch einmal zeigen, andere, die wir schon kennen, bleiben dafür zu Hause. Wir wollen eine gute Mischung aus dem Kern, der die WM spielen wird, und frischen neuen Kräften", sagte Nagelsmann außerdem und erklärte, nur einen oder zwei "Konterstürmer" zur Weltmeisterschaft mitnehmen zu wollen. Dahingehend zählte er auch Beier sowie dessen Teamkollege Karim Adeyemi und Kevin Schade vom FC Brentford auf.
Für die kommenden Testspiele wurde lediglich Schade berücksichtigt, auch Adeyemi bekam eine Abfuhr.
Weidenfeller über Adeyemi: "Er beweist es viel zu selten"
"Karim hat zuletzt gezeigt, dass er bei Dortmund den Unterschied machen kann. Er hat Tempo, er hat Spielwitz, er hat einen guten Abschluss. Aber er beweist es viel zu selten und das ist das Problem, warum er nicht eingeladen wurde", sagte Weidenfeller über den 24-Jährigen.
Neben Schade komplettieren Serge Gnabry, Lennart Karl (beide FC Bayern München), Jamie Leweling, Deniz Undav (beide VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray Istanbul), Florian Wirtz (FC Liverpool) und Nick Woltemade (Newcastle United) die deutsche Offensive. Ebenfalls in dieser Kategorie sind die Mittelfeldspieler Leon Goretzka (FC Bayern München) und Felix Nmecha (BVB) aufgeführt.
Die nächsten Spiele der deutschen Nationalmannschaft
Datum Wettbewerb Spiel Freitag, 27. März, 20.45 Uhr Testspiel Schweiz vs. Deutschland Montag, 30. März, 20.45 Uhr Testspiel Deutschland vs. Ghana Sonntag, 31. Mai, 20.45 Uhr Testspiel Deutschland vs. Finnland Samstag, 6. Juni, 20.30 Uhr Testspiel USA vs. Deutschland Sonntag, 14. Juni, 19 Uhr WM 2026 Deutschland vs. Curacao Samstag, 20. Juni, 22 Uhr WM 2026 Deutschland vs. Elfenbeinküste Donnerstag, 25. Juni, 22 Uhr WM 2026 Deutschland vs. Ecuador