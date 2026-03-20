16 Torbeteiligungen in 36 Spielen! Vereinslegende kann Entscheidung von Julian Nagelsmann gegen BVB-Star "nicht nachvollziehen"

Der Angreifer habe "in den Wochen außergewöhnlich stark gespielt und bei Borussia Dortmund auch den Unterschied gemacht. Ich hätte es mir für Maxi gewünscht, dass er dabei ist", sagte die Vereinslegende bei Sky und betonte: "Für mich nicht nachvollziehbar."

Beier befindet sich seit einigen Wochen tatsächlich in bestechender Form. Der 23-Jährige erzielte in den vergangenen zwölf Bundesligaspielen fünf Treffer und verbuchte vier Assists. Auch im Playoff-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo in der Champions League (2:0) glänzte er als Torschütze.

Somit lässt sich Beiers Ausbeute in der aktuellen Spielzeit trotz schwankenden Leistungen in der Hinrunde durchaus sehen. In wettbewerbsübergreifend 36 Pflichtspielen steuerte er 16 Torbeteiigungen (neun Tore, sieben Vorlagen) bei.