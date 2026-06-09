150 Millionen Euro für drei Transferflops! Ein europäischer Gigant steht vor einem Scherbenhaufen

Auch bei Juve sind solche Maßnahmen längst nicht mehr ausgeschlossen. Ohne die angesprochenen 60 bis 70 Millionen Euro ist man im anstehenden Transfersommer zum nächsten drastischen Einschnitt gezwungen. Einige Leistungsträger, die in der zurückliegenden Saison teilweise das Grundgerüst der Mannschaft bildeten, werden notgedrungen verkauft werden müssen, um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten.

Der Abgang von Dusan Vlahovic steht nach Klubangaben bereits fest. Auch wenn man für den serbischen Angreifer, der einst für über 85 Millionen Euro aus Florenz zu den Bianconeri wechselte, aufgrund seines endenden Vertrages keine Ablöse generieren wird, fällt zumindest dessen Jahresgehalt von geschätzten zwölf Millionen Euro netto nicht mehr zur Last. Auch Abwehrchef Bremer, an dem Berichten zufolge auch der FC Bayern München interessiert sein soll, wird aller Voraussicht nach nicht zu halten sein - rund 40 Millionen Euro könnten für den Brasilianer über den Tisch wandern.

Auf der anderen Seite wirkt sich das Verpassen der CL auch negativ auf die Attraktivität des Klubs aus. Namhafte Neuzugänge wird Juve nicht nur wegen der begrenzten finanziellen Mittel nicht stemmen können. Auch stellt sich die Frage, inwiefern für den Klub interessante Spieler überhaupt die Lust verspüren, sich ohne Königsklassen-Fußball der Alten Dame anzuschließen. Ein Transfer des angeblich umworbenen Bernardo Silva wird mit einem Europa-League-Ticket nur schwierig umzusetzen sein. Dabei bräuchte Juve gerade jetzt gestandene Profis, die mit der sportlich schwierigen Situation umgehen können.

Gleichwohl ist die aktuelle Lage nicht alleine das Resultat aus der vergangenen Saison. Bereits in den vergangenen Jahren stand Juve immer wieder an der Schwelle, die Qualifikation für die Königsklasse zu verpassen und rettete sich letztlich oftmals nur aufgrund von hoher individuellen Klasse unter die besten vier Mannschaften. In gewisser Weise ist der Scherbenhaufen, vor dem man nun steht, also nur die logische Konsequenz jahrelanger Misswirtschaft, die sich irgendwann rächen musste.

Dazu gehören auch schwerwiegende Fehler in der Kaderpolitik. Für das Trio um den Ex-Leipziger Lois Openda, Abräumer Teun Koopmeiners und Mittelfeldspieler Douglas Luiz legte man zusammengerechnet mehr als 150 Millionen Euro auf den Tisch. In der Hoffnung, an Italiens Spitze zurückkehren und endlich wieder zu den Besten im Weltfußball gehören zu dürfen.

Keiner der drei Spieler konnte allerdings seine Klasse im Trikot der Bianconeri unter Beweis stellen geschweige denn seine Ablöse in Ansätzen rechtfertigen. Dass Juve zum Verkauf gezwungen ist und mit den drei Spielern dicke Minusgeschäfte einfährt, ist sehr wahrscheinlich.