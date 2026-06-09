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Kenan Yildiz Juventus 2025-2026Getty Images
Christian Guinin

150 Millionen Euro für drei Transferflops! Ein europäischer Gigant steht vor einem Scherbenhaufen

Italien Serie A
FEATURES
Juventus FC
L. Spalletti
K. Yildiz
D. Vlahovic

Noch vor wenigen Jahren war Juventus Turin das Nonplusultra im italienischen Fußball. Mittlerweile steht die Alte Dame sportlich und finanziell vor einem Scherbenhaufen. Wie konnte es dazu kommen?

Es war der 37. Spieltag, der die zurückliegende Saison für Juventus Turin so nachhaltig wie kein anderer verändern sollte. Bis zu jenem Sonntagmittag am 17. Mai lag die Alte Dame im Rennen um die Champions-League-Ränge auf einem aussichtsreichen dritten Tabellenplatz der Serie A. Mit einem Zähler mehr auf dem Konto im Vergleich zur direkten Konkurrenz um die AC Mailand und die AS Rom sowie deren zwei im Vergleich zu Como 1907 hatte man folglich beste Voraussetzungen, sich ein weiteres Mal für die prestigeträchtige Königsklasse zu qualifizieren.

Noch rosiger präsentierte sich diese Ausgangslage, wenn man einen Blick auf die Gegner warf, die Juve an den letzten beiden Wochenenden noch zu bespielen hatte. Sowohl die Fiorentina (Spieltag 37) als auch Stadtrivale FC Turin (Spieltag 38) dümpelten zwei Runden vor Schluss im Niemandsland der Tabelle umher, hatten den Nichtabstieg bereits in der Tasche und keinerlei Chancen mehr, sich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Äußerst dankbare Gegner also, müsste man meinen.

  • Doch für Juve kam es wie so oft gegen solche Gegner, für die es am Ende einer Saison tabellarisch um nichts mehr geht. Plötzlich spielen solche Teams ungehemmt mit breiter Brust auf und verkommen zu Stolpersteinen, wie man es eigentlich nicht für möglich gehalten hätte.

    Trotz weitestgehend spielerischer Überlegenheit musste sich der italienische Rekordmeister an jenem Sonntagmittag im heimischen Juventus Stadium gegen Florenz mit 0:2 geschlagen geben. Da Milan, Rom und Como parallel Siege davontrugen, rutschte die Alte Dame noch vor dem finalen Spieltag auf den sechsten Rang ab und hatte von da an nur noch eine theoretische Chance auf eine weitere Saison Champions-League-Fußball.

    Den Gefallen, am letzten Spieltag noch einmal zu stolpern, sollte Juventus letzten Endes nur von Milan erwiesen bekommen. Die Roma gewann ihr Auswärtsspiel mit 2:0 gegen Hellas Verona, während Como auswärts 4:1 bei Cagliari Calcio siegte, weshalb das 2:2, das Juve in einem turbulenten Stadtderby dem FC Turin abrang, beinahe zur Nebensache wurde.

    Zum ersten Mal seit der Saison 2012/13 - abgesehen vom Ausschluss in Folge eines Punkteabzugs der UEFA 2022/23 - hatte sich eine Mannschaft von Juventus Turin sportlich nicht für die Champions League qualifiziert.

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  • Luciano SpallettiGetty Images

    Finanzielle Krise: Juventus erinnert an den BVB

    Nun mag manch einer damit argumentieren, dass eine Saison ohne eine Teilnahme an der Königsklasse kein großer Beinbruch sei. Klar, die Champions-League-Teilnahme ist für jeden Verein immer begehrenswert. Ein Klub aus der Gewichtsklasse von Juventus könne eine solche Schlappe aber irgendwie schon verschmerzen. Oder?

    Tatsächlich stehen die Turiner vor einem weitaus größeren Problem als sich nur ein Jahr lang nicht mit den Besten der Besten messen zu dürfen. Schätzungen zufolge gehen durch die verpasste Teilnahme an der Königsklasse zwischen 60 und 70 Millionen Euro flöten - eine Summe, die man im Verein angesichts der eigentlich recht vielversprechenden Ausgangslage in den Wochen vor dem Saisonende zumindest vorsichtig im Etat schon eingeplant hatte.

    Noch bitterer macht die Sache, dass Juventus auf die Einnahmen dringend angewiesen ist. Nach den sportlich äußerst erfolgreichen 2010er-Jahren, in denen man sich neunmal in Folge die italienische Meisterschaft sicherte, brach das finanzielle Fundament spätestens in Folge der Corona-Pandemie völlig in sich zusammen. Allein in den vergangenen drei Jahren häufte Juve über 551 Millionen Euro an neuen Schulden (vor Steuern) an, was vor der Konkurrenz um Inter, Milan und Roma (alle zwischen 100 und 150 Millionen Euro) dem mit Abstand höchsten Berg an Verbindlichkeiten in der gesamten Serie A entspricht.

    Nur durch massive Kapitalerhöhungen der Juventus AG in den letzten Jahren konnten Ausgaben gedeckt und das generelle Wachstum des Klubs fortlaufend garantiert werden. Darüber hinaus bemühte man sich stetig darum, Gehaltskosten zu senken und teure Topstars wie Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria oder Leonardo Bonucci nach und nach aus der Mannschaft zu verbannen. Von Nachhaltigkeit kann angesichts dieser Strategie allerdings keine Rede sein, vor allem wenn sportliche Erfolge ausbleiben und wichtige Einnahmen nicht generiert werden.

    Ein Lied von solch einem Dilemma kann unter anderem der BVB singen, der nach einer äußerst erfolgreichen Zeit mit dem Champions-League-Titel 1997 sowie den deutschen Meisterschaften 1995, 1996 und 2002 wegen explodierender Ausgaben und kostspieliger Transfers beinahe in die Insolvenz rutschte und sich lediglich aufgrund einer massiven Kurskorrektur und extremen Kader-Einsparungen über Wasser halten könnte.

  • Vlahovic JuventusGetty Images

    Juve trifft falsche Entscheidungen auf dem Transfermarkt

    Auch bei Juve sind solche Maßnahmen längst nicht mehr ausgeschlossen. Ohne die angesprochenen 60 bis 70 Millionen Euro ist man im anstehenden Transfersommer zum nächsten drastischen Einschnitt gezwungen. Einige Leistungsträger, die in der zurückliegenden Saison teilweise das Grundgerüst der Mannschaft bildeten, werden notgedrungen verkauft werden müssen, um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten.

    Der Abgang von Dusan Vlahovic steht nach Klubangaben bereits fest. Auch wenn man für den serbischen Angreifer, der einst für über 85 Millionen Euro aus Florenz zu den Bianconeri wechselte, aufgrund seines endenden Vertrages keine Ablöse generieren wird, fällt zumindest dessen Jahresgehalt von geschätzten zwölf Millionen Euro netto nicht mehr zur Last. Auch Abwehrchef Bremer, an dem Berichten zufolge auch der FC Bayern München interessiert sein soll, wird aller Voraussicht nach nicht zu halten sein - rund 40 Millionen Euro könnten für den Brasilianer über den Tisch wandern.

    Auf der anderen Seite wirkt sich das Verpassen der CL auch negativ auf die Attraktivität des Klubs aus. Namhafte Neuzugänge wird Juve nicht nur wegen der begrenzten finanziellen Mittel nicht stemmen können. Auch stellt sich die Frage, inwiefern für den Klub interessante Spieler überhaupt die Lust verspüren, sich ohne Königsklassen-Fußball der Alten Dame anzuschließen. Ein Transfer des angeblich umworbenen Bernardo Silva wird mit einem Europa-League-Ticket nur schwierig umzusetzen sein. Dabei bräuchte Juve gerade jetzt gestandene Profis, die mit der sportlich schwierigen Situation umgehen können.

    Gleichwohl ist die aktuelle Lage nicht alleine das Resultat aus der vergangenen Saison. Bereits in den vergangenen Jahren stand Juve immer wieder an der Schwelle, die Qualifikation für die Königsklasse zu verpassen und rettete sich letztlich oftmals nur aufgrund von hoher individuellen Klasse unter die besten vier Mannschaften. In gewisser Weise ist der Scherbenhaufen, vor dem man nun steht, also nur die logische Konsequenz jahrelanger Misswirtschaft, die sich irgendwann rächen musste.

    Dazu gehören auch schwerwiegende Fehler in der Kaderpolitik. Für das Trio um den Ex-Leipziger Lois Openda, Abräumer Teun Koopmeiners und Mittelfeldspieler Douglas Luiz legte man zusammengerechnet mehr als 150 Millionen Euro auf den Tisch. In der Hoffnung, an Italiens Spitze zurückkehren und endlich wieder zu den Besten im Weltfußball gehören zu dürfen.

    Keiner der drei Spieler konnte allerdings seine Klasse im Trikot der Bianconeri unter Beweis stellen geschweige denn seine Ablöse in Ansätzen rechtfertigen. Dass Juve zum Verkauf gezwungen ist und mit den drei Spielern dicke Minusgeschäfte einfährt, ist sehr wahrscheinlich.

  • Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images

    Wie schafft es Juventus Turin aus der Krise?

    Was macht bei solchen Vorzeichen also noch Hoffnung? Nun, so sehr man bei Juventus in den vergangenen fünf Jahren falsche Entscheidungen bezüglich der finanziellen Ausrichtung sowie einiger Personalfragen traf, so sehr könnte der Klub vom schon vor einiger Zeit eingeleiteten Umbruch profitieren.

    Bereits in der vergangenen Saison hatte die Alte Dame den zweitjüngsten Kader in der Serie A. Auch wenn in dieser Spielzeit der Altersdurschnitt wieder ein wenig stieg, kann Juve unter allen italienischen Topklubs auf mit die größte Dichte an vielversprechenden Talenten in den eigenen Reihen blicken. Spieler wie Kenan Yildiz, Pierre Kalulu, Kephren Thuram oder Francisco Conceicao sind trotz ihres jungen Alters schon jetzt zum fester Bestandteil der Mannschaft und haben besonders in diesem Jahr noch einmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht.

    Gelingt es Juventus, diese Spieler trotz verpasster CL-Qualifikation an sich zu binden, kann daraus, inklusive zwei, drei kluger Verpflichtungen in der kommenden Transferperiode, ein Team entstehen, das mittelfristig wieder in der Lage ist, um die Meisterschaft mitzuspielen. Schließlich fehlte es bereits in der zurückliegenden Spielzeit weniger an individueller Klasse, sondern vielmehr an der nötigen Erfahrung, um Ergebnisse über die Zeit zu bringen oder unter Druck noch eine Schippe draufzulegen.

    Mit Luciano Spalletti auf der Trainerbank hat Juve eine gute Basis dafür eigentlich bereits gelegt. Der ehemalige Coach der italienischen Nationalmannschaft machte nach seiner Übernahme im Oktober 2025 trotz des verpassten Saisonziels einen durchweg guten Job.

    Nicht umsonst waren die Turiner hinter dem überlegenen Meister Inter Mailand in nahezu allen relevanten Statistiken wie Expected Goals, erzielten Toren oder Torabschlüssen die Nummer zwei der Liga und scheiterten eher an Cleverness und Abgezocktheit in einigen Situationen denn an Spallettis fehlender Spielidee.

Häufig gestellte Fragen

Kenan Yildiz spielt in der Offensive. Entweder im offensiven Mittelfeld oder auf dem Flügel.

Kenan Yildiz wurde am 4. Mai 2005 in Regensburg geboren.

Kenan Yildiz trägt bei Juventus Turin die Trikotnummer zehn.

Kenan Yildiz ist 1,87 Meter groß. Eine perfekte Größe für einen spiel- und dribbelstarken Offensivspieler mit gutem Abschluss.

Kenan Yildiz wiegt ungefähr 79 Kilogramm. Sein Körperbau ist muskulös und kaum ein überflüssiges Gramm.

Seine genaue Schuhgröße ist öffentlich nicht bekannt. Vermutet wird irgendwo zwischen 43 und 45 EU - passend zu seiner Größe.

Kenan Yildiz ist beidfüßig und kann sowohl mit dem rechten als auch mit dem linken Fuß starke Schüsse abgeben. Diese Vielseitigkeit machr ihn schwerer für die gegnerische Abwehr auszurechnen. Der rechte Fuß ist vermutlich minimal stärker.

Kenan Yildiz startete seine Laufbahn beim SV Sallern Regensburg ehe er zum SSV Jahn Regensburg wechselte. Zwischen 2012 und 2022 spielte er zudem in der Jugend des FC Bayern München. 

Kenan Yildiz wohnt in Turin (Italien). Sein genauer Wohnort ist nicht bekannt.

Kenan Yildiz fährt aktuell einen BWM X6. 

Da er in Deutschlad geboren und aufgewachsen ist, spricht Kenan Yildiz fließend Deutsch.

Kenan Yildiz hat bisher noch keine Kinder.

Es gibt keine offizielle Bestätigung oder verlässliche Information über eine feste Freundin von Kenan Yildiz.

Er verdient bei Juventus Turin etwa 2,8 Millionen Euro pro Jahr. 

In seinen jungen Jahren durfte Kenan Yildiz bereits die Trophäe der Coppa Italia in die Höhe strecken. 

Kenan Yildiz hat den Ballon d'Or bislang noch nicht gewonnen.

Auch zum FIFA-Weltfußballer wurde er noch nicht gewählt.

Der Spitzname von Kenan Yildiz ist "Baba Yildiz". Seinen Spitznamen erhielt er von seinem Mannschaftskollegen Dusan Vlahovic.