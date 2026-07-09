Der Transfer von Jonathan Asp Jensen vom FC Bayern München zum LaLiga-Aufsteiger Deportivo A Coruna ist angeblich perfekt. Das berichtet Sky.
14 Scorerpunkte in der letzten Saison: FC Bayern nimmt mit Verkauf von Mittelfeldspieler ein hübsches Sümmchen ein
Demnach zahlt der spanische Klub sechs Millionen Euro an den FCB, durch Bonuszahlungen kann der Betrag noch auf sieben Millionen Euro steigen. Die Münchner hätten sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung beim Dänen gesichert.
Einem Bericht des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio zufolge hatte sich Asp Jensen zuvor schon mit Lazio Rom auf einen Wechsel geeinigt. Die Italiener hätten den Offensivspieler allerdings zunächst nur ausleihen wollen, was den Münchnern, die einen fixen Verkauf präferiert hätten, nicht zugesagt habe. Nun also geht es für den 20-Jährigen nach Spanien.
- Imago
Asp Jensen war vom FC Bayern an Grasshoppers Zürich ausgeliehen
Asp Jensen hatte in der vergangenen Saison als Leihspieler bei Grasshoppers in der Schweizer Super League überzeugt: In 33 Spielen gelangen ihm acht Tore, sechs weitere bereitete er vor.
Die Bayern hatten Asp Jensen vor vier Jahren für eine Ablösesumme in Höhe von 1,2 Millionen Euro vom FC Midtjylland geholt. Beim deutschen Rekordmeister schaffte er jedoch nicht seinen Durchbruch: Er kam in der Bundesliga nur am vorletzten Spieltag der Saison 2023/24 zum Einsatz - als er als Einwechselspieler beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg eine Minute lang auf dem Platz stand.
Diese Verträge laufen beim FC Bayern 2027 aus
Spieler Position Alter Manuel Neuer Tor 40 Jahre Sven Ulreich Tor 37 Jahre Leon Klanac Tor 19 Jahre Konrad Laimer Abwehr 29 Jahre Harry Kane Angriff 32 Jahre
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