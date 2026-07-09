14 Scorerpunkte in der letzten Saison: FC Bayern nimmt mit Verkauf von Mittelfeldspieler ein hübsches Sümmchen ein

Demnach zahlt der spanische Klub sechs Millionen Euro an den FCB, durch Bonuszahlungen kann der Betrag noch auf sieben Millionen Euro steigen. Die Münchner hätten sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung beim Dänen gesichert.

Einem Bericht des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio zufolge hatte sich Asp Jensen zuvor schon mit Lazio Rom auf einen Wechsel geeinigt. Die Italiener hätten den Offensivspieler allerdings zunächst nur ausleihen wollen, was den Münchnern, die einen fixen Verkauf präferiert hätten, nicht zugesagt habe. Nun also geht es für den 20-Jährigen nach Spanien.