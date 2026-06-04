130 Millionen Euro für Yan Diomande? Transfer-Duell zwischen Liverpool und PSG nimmt verrückte Ausmaße an

Das steht zumindest im Gegensatz zu jüngsten Meldungen, denen zufolge Diomande Paris Saint-Germain schon grünes Licht für einen Wechsel gegeben habe. Der Spieler selbst legte bezüglich der Spekulationen sogar noch einmal nach und sagte: "Ich bin schon seit meiner Kindheit Fan von PSG. Ich glaube, mein Vater war auch PSG-Fan. Aber ich mache mir keine Gedanken über die Zukunft, ich konzentriere mich ganz auf die WM. Mal sehen, was danach passiert."

Auch von den Reds hatte Diomande in der Vergangenheit geschwärmt: "Ich möchte bei Liverpool spielen. Ich bin ein großer Fan von Liverpool. Mein Vater träumt davon, mich einmal in Anfield spielen zu sehen. Das ist auch mein Traum - und den möchte ich verwirklichen."

Gerüchte um ein Liverpooler Interesse an Diomande halten sich auch deshalb hartnäckig, weil die Engländer nach einem neuen Rechtsaußen fahnden, um Superstar Mohamed Salah zu ersetzen. Der Ägypter verabschiedet sich in diesem Sommer vorzeitig von der Anfield Road.