Wie The Athletic berichtet habe sich nun auch der FC Liverpool aktiv ins Rennen um den so begehrten 19 Jahre jungen Flügelspieler eingeschaltet und Kontakt zu RB Leipzig aufgenommen, um direkte Verhandlungen zu führen. Die Reds hätten sogar die besten Karten mittlerweile bei Diomande, das hatte The Athletic auch schon Ende Mai berichtet.
130 Millionen Euro für Yan Diomande? Transfer-Duell zwischen Liverpool und PSG nimmt verrückte Ausmaße an
Diomande als Salah-Ersatz zum FC Liverpool? "Das ist mein Traum"
Das steht zumindest im Gegensatz zu jüngsten Meldungen, denen zufolge Diomande Paris Saint-Germain schon grünes Licht für einen Wechsel gegeben habe. Der Spieler selbst legte bezüglich der Spekulationen sogar noch einmal nach und sagte: "Ich bin schon seit meiner Kindheit Fan von PSG. Ich glaube, mein Vater war auch PSG-Fan. Aber ich mache mir keine Gedanken über die Zukunft, ich konzentriere mich ganz auf die WM. Mal sehen, was danach passiert."
Auch von den Reds hatte Diomande in der Vergangenheit geschwärmt: "Ich möchte bei Liverpool spielen. Ich bin ein großer Fan von Liverpool. Mein Vater träumt davon, mich einmal in Anfield spielen zu sehen. Das ist auch mein Traum - und den möchte ich verwirklichen."
Gerüchte um ein Liverpooler Interesse an Diomande halten sich auch deshalb hartnäckig, weil die Engländer nach einem neuen Rechtsaußen fahnden, um Superstar Mohamed Salah zu ersetzen. Der Ägypter verabschiedet sich in diesem Sommer vorzeitig von der Anfield Road.
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Liverpool und PSG treiben Diomandes Preis hoch: Bekommt RB Leipzig sogar 130 Millionen?
Die Gemengelage mit zwei kaufkräftigen Top-Klubs, die an Diomande nach seiner starken Debütsaison in der Bundesliga interessiert sind und die auch noch beide offensichtlich Herzensvereine des Spielers sind, spielt RB Leipzig perfekt in die Karten. Auch das berichtet The Athletic. Demnach könne dies tatsächlich dazu führen, dass Diomande am Ende für die von Leipziger Seite geforderten 130 Millionen Euro über die Ladentheke geht.
Damit würde der Nationalspieler der Elfenbeinküste sofort auf Platz zwei der Rekordabgänge in der Bundesliga-Geschichte vorrücken. Nur Ousmane Dembele, für den der BVB einst 148 Millionen Euro vom FC Barcelona kassierte, wäre dann jemals teurer gewesen.
Geht es nach Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff, sollten die Sachsen den Ivorer trotz solch einer gigantischen Summe aber nicht verkaufen. "Wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler, der gerade erst noch nicht mal eine komplette Saison bei uns ist, auch nicht verkaufen, egal welcher Preis dort aufgerufen wird", sagte Mintzlaff Ende April bei Sky.
Es müsse der Anspruch von RB Leipzig sein, einen Spieler von der Klasse Diomandes nicht nach nur einem Jahr wieder zu verlieren. Daher forderte der Aufsichtsratschef: "Ich kann nur den Rat an die Geschäftsführung abgeben, diesen Spieler auch im kommenden Jahr bei uns zu behalten". Schließlich werde Diomande "sicherlich noch teurer werden".
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David Raum wegen Diomande-Transfer schockiert - und dann glücklich
Die Leipziger hatten den zu diesem Zeitpunkt noch recht unbekannten Diomande für 20 Millionen von CD Leganes geholt. Eine Summe, die damals sogar Kapitän David Raum äußerst verwunderte. Ich habe mir im Sommer seinen Marktwert angeschaut und dann nachgeschaut, wie viel wir gezahlt haben. Ich habe anschließend kurz nachgefragt, ob wir uns beim Angebot vertippt haben oder was da das Problem war", erzählte der deutsche Nationalspieler Ende des vergangenen Jahres bei Sky.
Raums Skepsis sei dann allerdings schnell verflogen: "Nach dem ersten Training bin ich zu Marcel Schäfer (Leipzigs Sportdirektor, Anm. d. Red.) gegangen und habe ihm zu diesem Transfer gratuliert." Und etwaige Gratulationen dürften auch im Saisonverlauf immer wieder bei Schäfer und die Leipziger Scouting-Abteilung eingegangen sein.
Diomande war mit zwölf Toren und neun Vorlagen in 33 Bundesligaspielen elementar an der Leipziger Rückkehr in die Champions League beteiligt. Nachdem der Klub im vergangenen Jahr erstmals das internationale Geschäft in Gänze verpasst hatte, beendeten die Sachsen die Saison auf dem dritten Tabellenplatz.
Für Diomande könnte es das letzte große Erfolgserlebnis im Trikot der Leipziger gewesen sein.