130.000 Euro pro Spielminute! Der neue "Messi" der Bundesliga ist bei RB Leipzig noch völlig außen vor

In seiner ersten vollen Saison im Trikot der Bullen bekam man von Maksimovics Qualitäten gleichwohl eher weniger sehen. Während er zu Beginn der Saison noch von einer Oberschenkelverletzung ausgebremst wurde und deshalb in der Vorbereitung kaum Minuten auf dem Platz sammeln konnte, besserte sich dieser Umstand auch dann nicht, als er seinen Trainingsrückstand aufgeholt hatte und Trainer Ole Werner theoretisch voll belastungsfähig zur Verfügung stand.

Seine erste Spielminute sammelte er bei seiner Einwechslung am 3. Spieltag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln, zumindest in der Bundesliga sollten bis zur Winterpause noch fünf Kurzeinsätze hinzukommen. Auch im DFB-Pokal durfte er zweimal ran - nachdem er in der zweiten Runde noch knapp 20 Minuten gegen Energie Cottbus auf dem Rasen stand, reichte es im Achtelfinale nur noch für zwei Minuten.

Dann kam die Winterpause und für Maksimovic ein noch härterer Einschnitt in seine ohnehin schon äußerst begrenzten Möglichkeiten, sich im Spielbetrieb zu präsentieren. Werner setzte von da an quasi überhaupt nicht mehr auf den Youngster. Von Spieltag 20 an stand der 18-Jährige nur noch fünfmal im Kader, in den restlichen elf Pflichtspielen verzichtete Werner gänzlich auf seine Dienste. So stehen insgesamt gerade einmal 108 Pflichtspielminuten in zehn Kurzeinsätzen - keiner ging länger als 23 Minuten - ohne eine einzige Torbeteiligung zu Buche. Noch vor der Saison hatten sich beide Seiten das sicherlich anders vorgestellt.

An ein Aufgeben denkt in Leipzig jedoch (noch) niemand. Ende des vergangenen Jahres betonte Werner, dass Maksimovic talentiert genug sei, um sich in einer qualitativ hochklassigen Leipziger Mannschaft durchsetzen zu können, er aber körperlich noch zulegen müsse, um regelmäßig Spielzeit einfordern zu können.

"Er kommt Schritt für Schritt näher ran, seine Art und Weise, wie er arbeitet, gefällt mir sehr, weil er sehr klar ist und genau weiß, an welchen Themen er arbeiten muss und das mit großem Eifer und hoher Bereitschaft tut", lobte der RBL-Coach. "Das ist ein Spieler, an dem wir noch sehr viel Freude haben werden, weil er naturgegeben Dinge auf dem Platz sieht, die wenige andere sehen und technisch alle Möglichkeiten hat. Wenn er den nächsten Schritt gegangen ist, wird das ein außergewöhnlicher Spieler."

Um das Fiasko aus der Vorsaison nicht noch einmal zu erleben, steht mittlerweile auch eine Leihe des 19-Jährige im Raum. Nach Sky-Infos soll man in Leipzig mit dem Gedanken spielen, Maksimovic ein Jahr lang zu einem anderen Klub zu schicken, wo er die nötige Wettkampfhärte sammeln könnte. Demnach liege die Entscheidung beim Spieler selbst, ob er sich dem harten Konkurrenzkampf in Leipzigs Offensive stellen oder doch lieber Spielpraxis bei einem anderen Klub sammeln wolle.