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MaksimovicIMAGO / Christian Schroedter
Christian Guinin

130.000 Euro pro Spielminute! Der neue "Messi" der Bundesliga ist bei RB Leipzig noch völlig außen vor

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A. Maksimovic

Im Rennen um Andrija Maksimovic setzte sich RB Leipzig im vergangenen Sommer gegen teilweise hochkarätige Konkurrenz durch. Der mit großen Vorschusslorbeeren geschmückte Youngster findet bei den Bullen allerdings noch überhaupt nicht in die Spur. Kommt es schon im Sommer zur Trennung?

Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, der FC Liverpool, der FC Chelsea, West Ham United - die Liste an Klubs, die im vergangenen Sommer nur allzu gerne Andrija Maksimovic unter Vertrag genommen hätten, war schier endlos. Angesichts dieser namhaften Konkurrenz war es am Ende deshalb sogar ein wenig überraschend, dass die Bullen aus Leipzig das Rennen machten und den 18-Jährigen für eine Ablösesumme von etwas mehr als 14 Millionen Euro in die Bundesliga lockten.

Der Youngster sei für "seine Altersklasse ein Top-Talent, das gewillt ist, sich täglich weiter zu verbessern und mittelfristig eine zentrale Rolle bei RB Leipzig einzunehmen", erklärte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer damals: "Wir haben seine Entwicklung in der ersten Saison bei den Profis eng verfolgt und sind uns sicher, dass er schon jetzt bereit für den nächsten Schritt ist."

  • Maksimovic schnappt sich Rekord von Bayern-Trainer Kompany

    Tatsächlich kam es nicht von ungefähr, dass sich im vergangenen Transfer-Sommer so viele Vereine um Maksimovic bemühten. In seiner ersten Profi-Saison bei Roter Stern Belgrad überzeugte der damals 17-Jährige auf ganzer Linie. 20 Torbeteiligungen (zehn Tore, zehn Assists) steuerte er in wettbewerbsübergreifend 45 Pflichtspielen für den serbischen Topklub bei, besonders durch seine Einsätze in der Champions League hinterließ er einen bleibenden Eindruck.

    Mit 17 Jahren und 188 Tagen stellte Maksimovic sogar den Rekord für den jüngsten Spieler auf, der in jedem seiner ersten fünf Königsklassen-Einsätze immer in der Startelf stand, womit er den heutigen Trainer des FC Bayern München und ehemaligen Top-Verteidiger Vincent Kompany ablöste. Der Belgier hatte diese "Bestmarke" zuvor über 20 Jahre lang gehalten.

    In aller Regelmäßigkeit spielte der junge Serbe mit seiner unfassbare Dynamik, Spiel- und Passintelligenz sowie Dibbelstärke sämtliche Defensivreihen der heimischen Liga schwindelig. Seinen Spitznamen "Messi" erhielt er gleichwohl nicht aufgrund seiner zweifellos zumindest ähnlichen Anlagen, sondern aufgrund der optischen Ähnlichkeit zum argentinischen Ausnahmekönner Lionel Messi. Als kleiner Junge bekam er diesen von seiner Schwester verpasst, weil er zu diesem Zeitpunkt den gleichen Haarschnitt wie "La Pulga" trug.

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  • Andrija MaksimovicGetty Images

    Maksimovic bei RB Leipzig: 108 Minuten für 14 Millionen Euro - und eine klare Ansage

    In seiner ersten vollen Saison im Trikot der Bullen bekam man von Maksimovics Qualitäten gleichwohl eher weniger sehen. Während er zu Beginn der Saison noch von einer Oberschenkelverletzung ausgebremst wurde und deshalb in der Vorbereitung kaum Minuten auf dem Platz sammeln konnte, besserte sich dieser Umstand auch dann nicht, als er seinen Trainingsrückstand aufgeholt hatte und Trainer Ole Werner theoretisch voll belastungsfähig zur Verfügung stand.

    Seine erste Spielminute sammelte er bei seiner Einwechslung am 3. Spieltag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln, zumindest in der Bundesliga sollten bis zur Winterpause noch fünf Kurzeinsätze hinzukommen. Auch im DFB-Pokal durfte er zweimal ran - nachdem er in der zweiten Runde noch knapp 20 Minuten gegen Energie Cottbus auf dem Rasen stand, reichte es im Achtelfinale nur noch für zwei Minuten.

    Dann kam die Winterpause und für Maksimovic ein noch härterer Einschnitt in seine ohnehin schon äußerst begrenzten Möglichkeiten, sich im Spielbetrieb zu präsentieren. Werner setzte von da an quasi überhaupt nicht mehr auf den Youngster. Von Spieltag 20 an stand der 18-Jährige nur noch fünfmal im Kader, in den restlichen elf Pflichtspielen verzichtete Werner gänzlich auf seine Dienste. So stehen insgesamt gerade einmal 108 Pflichtspielminuten in zehn Kurzeinsätzen - keiner ging länger als 23 Minuten - ohne eine einzige Torbeteiligung zu Buche. Noch vor der Saison hatten sich beide Seiten das sicherlich anders vorgestellt.

    An ein Aufgeben denkt in Leipzig jedoch (noch) niemand. Ende des vergangenen Jahres betonte Werner, dass Maksimovic talentiert genug sei, um sich in einer qualitativ hochklassigen Leipziger Mannschaft durchsetzen zu können, er aber körperlich noch zulegen müsse, um regelmäßig Spielzeit einfordern zu können.

    "Er kommt Schritt für Schritt näher ran, seine Art und Weise, wie er arbeitet, gefällt mir sehr, weil er sehr klar ist und genau weiß, an welchen Themen er arbeiten muss und das mit großem Eifer und hoher Bereitschaft tut", lobte der RBL-Coach. "Das ist ein Spieler, an dem wir noch sehr viel Freude haben werden, weil er naturgegeben Dinge auf dem Platz sieht, die wenige andere sehen und technisch alle Möglichkeiten hat. Wenn er den nächsten Schritt gegangen ist, wird das ein außergewöhnlicher Spieler."

    Um das Fiasko aus der Vorsaison nicht noch einmal zu erleben, steht mittlerweile auch eine Leihe des 19-Jährige im Raum. Nach Sky-Infos soll man in Leipzig mit dem Gedanken spielen, Maksimovic ein Jahr lang zu einem anderen Klub zu schicken, wo er die nötige Wettkampfhärte sammeln könnte. Demnach liege die Entscheidung beim Spieler selbst, ob er sich dem harten Konkurrenzkampf in Leipzigs Offensive stellen oder doch lieber Spielpraxis bei einem anderen Klub sammeln wolle.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG DIMITRIOS GIANNOULIS AUGSBURG Getty Images

    RB Leipzig hat neben Maksimovic noch weitere Härtefälle

    Maksimovic könnte dabei einer von mehreren Leipziger Spieler sein, die sich im Sommer nach einer Luftveränderung umsehen könnten. Etwas im Schatten von Volltreffern wie Yan Diomande und Romulo, die beide in ihrer ersten Spielzeit bei den Bullen umgehend einschlugen und zu wichtigen Faktoren auf dem Weg zurück in die Champions League wurden, hatten neben Maksimovic ein paar weitere "Härtefälle" einen schwierigen Stand.

    Zusammengerechnet 72 Millionen Euro gab Leipzig im vergangenen Jahr für Conrad Harder, Johan Bakayoko, Ezechiel Banzuzi und eben Maksimovic aus, wobei keiner von ihnen wirklich zu überzeugen wusste. Leihen oder gar Verkäufe sind nicht unwahrscheinlich. Zumindest im Fall des 18-jährigen Serben sieht es allerdings danach aus, als könnte das Kapitel Leipzig mit etwas Anlaufzeit noch ein erfolgreiches für beide Seiten werden.

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