Rückschlag für Real Madrid! Umworbener Premier-League-Star bekommt abschreckendes Preisschild verpasst

Wharton hat bei seinem Klub angeblich bereits angekündigt, dass er ihn im kommenden Sommer verlassen will. Das berichtet die englische Tageszeitung The Sun. Er könnte sich seinen neuen Arbeitgeber aussuchen, denn neben Real sollen auch noch Manchester United, Manchester City und Liverpool ein Auge auf ihn geworfen haben.

Das Problem: Crystal Palace sieht keinerlei Veranlassung, Wharton ziehen zu lassen und hat ihm deshalb dem Bericht zufolge ein Preisschild in Höhe von 100 Millionen Euro verpasst.