Wie einem Bericht von The Athletic zu entnehmen ist, will der zehnmalige englische Meister alles daran setzen, um das erst 18-jährige Toptalent von OSC Lille unter Vertrag zu nehmen.
100 Millionen Euro für einen 18-Jährigen? Manchester City sticht den FC Bayern München wohl im Poker um ein WM-Wunderkind aus
Beim Klub aus der französischen Ligue 1 sei man demnach auch nicht abgeneigt, den Mittelfeldspieler im laufenden Sommer-Transferfenster ziehen zu lassen, sollte ein aufnehmender Verein eine entsprechende Ablösesumme auf den Tisch legen.
Hinsichtlich dessen sind von 100 Millionen Euro die Rede, die Lille für die Dienste Bouaddis am liebsten einstreichen würde. Ob die Skyblues überhaupt bereit wären, eine solche Summe zu bezahlen, ist nicht bekannt.
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Manchester City zahlte über 100 Millionen Euro für Elliot Anderson
Aufgrund von weiteren namhaften Interessenten - offenbar haben auch Citys Stadtrivale Manchester United sowie der FC Arsenal ein Auge auf den 18-Jährigen geworfen - hofft Lille auf einen Bieterwettstreit, um die Ablösesumme für das begehrte Juwel weiter in die Höhe treiben zu können. Auch der FC Bayern München galt als interessiert, hat sich aus dem Poker mittlerweile jedoch dem Vernehmen nach zurückgezogen.
Im Vergleich zur Konkurrenz will ManCity den Mittelfeld-Motor direkt in die ersten Mannschaft integrieren und - entgegen der kuriosen Forderung von Klubpräsident Olivier Letang - nicht zunächst zurück nach Lille verleihen. Ob ein Transfer daran letztlich scheitern würde, ist unklar.
Zudem haben die Skyblues mit Elliot Anderson bereits einen hochkarätigen Mittelfeldakteur im laufenden Transferfenster unter Vertrag genommen. Alleine für den 23-Jährigen, der bei der derzeitigen Weltmeisterschaft für England im Einsatz ist, sollen zwischen 140 und 150 Millionen Euro nach Nottingham gewandert sein.
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Ayyoub Bouaddi stand bei der WM in fünf Spielen für Marokko auf dem Platz
Bouaddi läuft seit 2021 für Lille auf, schaffte 2023 den Sprung zu den Profis und machte dort mit gerade einmal 18 Jahren schon fast 100 Pflichtspiele. In der abgelaufenen Saison waren es 42.
Auch für Marokko ist der Teenager seit seinem Debüt im Mai 2026 quasi unersetzlich. Bei der WM stand er in fünf von sechs Spielen bis zum Viertelfinal-K.o. gegen Frankreich in der Startelf, lediglich im abschließenden Gruppenspiel gegen Haiti wurde er geschont.
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