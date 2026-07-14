Aufgrund von weiteren namhaften Interessenten - offenbar haben auch Citys Stadtrivale Manchester United sowie der FC Arsenal ein Auge auf den 18-Jährigen geworfen - hofft Lille auf einen Bieterwettstreit, um die Ablösesumme für das begehrte Juwel weiter in die Höhe treiben zu können. Auch der FC Bayern München galt als interessiert, hat sich aus dem Poker mittlerweile jedoch dem Vernehmen nach zurückgezogen.

Im Vergleich zur Konkurrenz will ManCity den Mittelfeld-Motor direkt in die ersten Mannschaft integrieren und - entgegen der kuriosen Forderung von Klubpräsident Olivier Letang - nicht zunächst zurück nach Lille verleihen. Ob ein Transfer daran letztlich scheitern würde, ist unklar.

Zudem haben die Skyblues mit Elliot Anderson bereits einen hochkarätigen Mittelfeldakteur im laufenden Transferfenster unter Vertrag genommen. Alleine für den 23-Jährigen, der bei der derzeitigen Weltmeisterschaft für England im Einsatz ist, sollen zwischen 140 und 150 Millionen Euro nach Nottingham gewandert sein.