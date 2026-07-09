Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben die Magpies ein Angebot des FC Arsenal in Höhe von 76 Millionen Euro (65 Millionen Pfund) für Mittelfeldspieler Bruno Guimaraes abgelehnt.
100-Millionen-Euro-Forderung? FC Arsenal muss für Mitspieler von Nick Woltemade offenbar tief in die Tasche greifen
Demnach schwebt Newcastle offenbar eine höhere Summe für die Dienste des Brasilianers vor - laut Romano könnten am Ende bis zu 105 Millionen Euro (90 Millionen Pfund) für den 28-Jährigen fällig werden.
Gegenüber Newcastle habe Guimaraes seine Wechselabsichten für das Sommer-Transferfenster bereits mitgeteilt, möchte die Entscheidung über seine Zukunft aber dem Klub überlassen. Sollte dieser einem Transfer einen Riegel vorschieben, würde sich der Spieler beugen.
Vor allem Arsenal-Trainer Mikel Arteta ist dem Vernehmen nach ein großer Bewunderer der Fähigkeiten Guimaraes' und möchte den Brasilianer daher unbedingt für das Mittelfeld der Gunners gewinnen.
- Getty
Sandro Tonali schon weg? Verlässt auch Bruno Guimaraes Newcasle?
Sollte es zu einem Transfer kommen, wäre es für Newcastle der nächste millionenschwere Verkauf innerhalb kürzester Zeit. Erst vor wenigen Tagen hatten die Magpies Guimaraes' Teamkollege Sandro Tonali für eine Summe von kolportierten 108 Millionen Euro an Tottenham Hotspur veräußert.
Bei den Magpies gehörte Guimaraes in der zurückliegenden Saison zum unumstrittenen Stammpersonal. Wettbewerbsübergreifend kam der Teamkollege von Nationalspieler Nick Woltemade 41-mal zum Einsatz, wobei er neun Treffer selbst erzielte und acht weitere Tore vorbereitete.
Mit der brasilianischen Nationalmannschaft nahm er außerdem bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko teil. Dort wurde er beim Achtelfinal-Aus der Selecao gegen Norwegen zur tragischen Figur, als er einen Elfmeter vergab. Am Ende verlor Brasilien mit 1:2.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardär Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".