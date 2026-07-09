Demnach schwebt Newcastle offenbar eine höhere Summe für die Dienste des Brasilianers vor - laut Romano könnten am Ende bis zu 105 Millionen Euro (90 Millionen Pfund) für den 28-Jährigen fällig werden.

Gegenüber Newcastle habe Guimaraes seine Wechselabsichten für das Sommer-Transferfenster bereits mitgeteilt, möchte die Entscheidung über seine Zukunft aber dem Klub überlassen. Sollte dieser einem Transfer einen Riegel vorschieben, würde sich der Spieler beugen.

Vor allem Arsenal-Trainer Mikel Arteta ist dem Vernehmen nach ein großer Bewunderer der Fähigkeiten Guimaraes' und möchte den Brasilianer daher unbedingt für das Mittelfeld der Gunners gewinnen.