Einem Bericht von The Athletic zufolge haben die Spurs das Rennen um Mittelfeldspieler Mateus Fernandes von Premier-League-Absteiger West Ham United für sich entschieden.
100 Millionen Euro Ablösesumme? Tottenham Hotspur greift für Zweitliga-Spieler wohl tief in die Tasche
Dabei soll es vor allem die Ablöse in sich haben. Demnach überweist Tottenham eine garantierte Summe von umgerechnet mehr als 98 Millionen Euro (85 Millionen Pfund) für die Dienste des 21-Jährigen in den Nordosten Londons. Hinzu könnten noch etwaige Bonuszahlungen kommen.
Der Spieler selbst hätte einem Wechsel zu den Spurs bereits grünes Licht erteilt, ohnehin galt ein Verbleib Fernandes' bei West Ham angesichts des Abstiegs der Hammers in die zweitklassige Championship so gut wie ausgeschlossen.
Tottenham setzte sich im Werben offenbar gegen mehrere namhafte Mitkonkurrenten durch. Nach Athletic-Informationen zeigten Manchester United sowie weitere nicht genannte Klubs aus der Premier League Interesse am zentralen Mittelfeldspieler. Offenbar stachen die Spurs die Konkurrenz mit einem höheren Angebot aus.
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Fernandes einer der wenigen Lichtblicke bei West Ham United
In einer eher enttäuschenden West-Ham-Mannschaft gehörte Fernandes in der zurückliegenden Spielzeit zu den wenigen Lichtblicken. Wettbewerbsübergreifend stand er in 42 Spielen auf dem Rasen - dabei erzielte er fünf Tore selbst, fünf weitere Treffer bereitete er vor.
Der 21-Jährige hatte sich West Ham erst im vergangenen Sommer angeschlossen, als er für eine Ablösesumme in Höhe von 44 Millionen Euro (38 Millionen Pfund) vom FC Southampton nach London wechselte.
Für Portugals Nationalteam durfte er bisher einmal ran - bei einem Testspiel gegen die USA im April wurde er fünf Minuten vor Schluss eingewechselt. Der Sprung in den 26-Mann-Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko blieb ihm verwehrt.