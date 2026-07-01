100 Millionen Euro Ablösesumme? Tottenham Hotspur greift für Zweitliga-Spieler wohl tief in die Tasche

Dabei soll es vor allem die Ablöse in sich haben. Demnach überweist Tottenham eine garantierte Summe von umgerechnet mehr als 98 Millionen Euro (85 Millionen Pfund) für die Dienste des 21-Jährigen in den Nordosten Londons. Hinzu könnten noch etwaige Bonuszahlungen kommen.

Der Spieler selbst hätte einem Wechsel zu den Spurs bereits grünes Licht erteilt, ohnehin galt ein Verbleib Fernandes' bei West Ham angesichts des Abstiegs der Hammers in die zweitklassige Championship so gut wie ausgeschlossen.

Tottenham setzte sich im Werben offenbar gegen mehrere namhafte Mitkonkurrenten durch. Nach Athletic-Informationen zeigten Manchester United sowie weitere nicht genannte Klubs aus der Premier League Interesse am zentralen Mittelfeldspieler. Offenbar stachen die Spurs die Konkurrenz mit einem höheren Angebot aus.