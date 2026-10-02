Zinedine Zidane e o fim dos famosos desfiles de moda de Clairefontaine da França

Claramente disposto a deixar sua marca após finalmente assumir o comando de Didier Deschamps depois da Copa do Mundo no verão, Zidane passou a impor novas regras rígidas, aparentemente para garantir que todo o foco esteja no que acontece dentro de campo.

Entre uma série de mudanças no acesso da imprensa, a lenda de França e Real Madrid proibiu a imprensa de registrar a chegada de seu elenco no início da pausa internacional, com as imagens sendo publicadas apenas pelos canais oficiais da Federação Francesa de Futebol (FFF).

Segundo a publicação espanhola AS, a medida foi pensada especificamente para proteger seus jogadores e garantir que seus trajes não criem uma polêmica desnecessária, como aconteceu no passado.

Zidane também não quis câmeras de televisão presentes quando anunciou sua primeira convocação em uma coletiva de imprensa, que, em vez disso, foi transmitida pela FFF. Os repórteres, no entanto, puderam assistir a determinados treinos e receberam permissão para fazer entrevistas em uma zona mista, o que não acontecia sob o comando de Deschamps.

Os jogadores também são afetados; segundo o L'Equipe, barbeiros particulares foram proibidos de entrar em Clairefontaine, enquanto Zidane busca transformar a base da França em um santuário fechado para pessoas de fora.