Com a saída de Gerónimo Rulli para o Manchester City, De Lange subiu um degrau na hierarquia do Olympique de Marseille. O holandês de 28 anos é o número um debaixo das traves sob o comando do novo técnico Bruno Genesio.

De Lange não teve um grande início de temporada, com três derrotas nas quatro primeiras partidas da liga, embora pouco pudesse ser responsabilizado. Koeman optou durante anos por um grupo fixo de goleiros, formado por Bart Verbruggen, Mark Flekken e Robin Roefs. Não é exatamente esperado que De Lange já seja convocado na sexta-feira, mas talvez ele seja recompensado mais tarde nesta temporada por eventuais boas atuações.



