Xavi vai surpreender com sua primeira convocação da seleção da Holanda? 16 candidatos de destaque que ele pode chamar em sequência
Xavi dará chance aos jovens talentos, manterá a confiança em nomes já conhecidos ou jogadores que mal estiveram no radar sob o comando de seu antecessor, Ronald Koeman, podem contar com uma convocação? O Voetbalzone lista dezesseis nomes que chamam a atenção. A maioria deles possivelmente já entra em consideração por uma vaga na seleção agora, enquanto um punhado de jogadores pode virar candidato mais adiante nesta temporada.
Jeffrey de Lange (Olympique de Marselha)
Com a saída de Gerónimo Rulli para o Manchester City, De Lange subiu um degrau na hierarquia do Olympique de Marseille. O holandês de 28 anos é o número um debaixo das traves sob o comando do novo técnico Bruno Genesio.
De Lange não teve um grande início de temporada, com três derrotas nas quatro primeiras partidas da liga, embora pouco pudesse ser responsabilizado. Koeman optou durante anos por um grupo fixo de goleiros, formado por Bart Verbruggen, Mark Flekken e Robin Roefs. Não é exatamente esperado que De Lange já seja convocado na sexta-feira, mas talvez ele seja recompensado mais tarde nesta temporada por eventuais boas atuações.
Givairo Read (Feyenoord)
Poucos jogadores holandeses se transferiram para uma das principais ligas europeias durante a última janela. Read, porém, esteve perto disso. O lateral-direito despertou interesse concreto de clubes como Roma e Nottingham Forest, mas o Feyenoord não quis colaborar com uma saída.
O próprio Read também não via problema em permanecer por mais tempo em De Kuip. No Feyenoord, o defensor de vinte anos é incontestável na lateral direita. Na goleada do último fim de semana sobre o PEC Zwolle (0 a 7), ele se destacou com nada menos que três assistências. A concorrência na seleção holandesa, porém, não é nada leve. Como Jurriën Timber acaba de se recuperar de uma lesão na virilha, Read pode sonhar com uma convocação, embora Denzel Dumfries siga, sem dúvida, como a primeira opção.
Youri Baas (Ajax)
A perspectiva pode mudar em velocidade impressionante, algo que Baas também sentiu na pele. O defensor ainda foi eleito o Jogador do Ano do Ajax após a temporada 2025/26, mas acabou no banco no início desta temporada após a chegada de Daley Blind.
Uma transferência para o FC Porto não se concretizou nos últimos dias da janela de transferências e, agora, Baas voltou a ser titular do Ajax, em parte por causa de uma lesão de Blind. Xavi tem muitas opções para escolher no miolo da zaga. Ainda assim, uma convocação do zagueiro de 23 anos pensando no futuro não seria ilógica.
Wouter Goes (AZ)
Se há alguém que começou o campeonato da Eredivisie de forma excelente, esse alguém é Goes. O defensor ganhou as manchetes com frequência nos últimos anos por causa de seu comportamento em campo, mas já há algum tempo vem deixando seus pés falarem por si. Goes segue entrando forte nas divididas, sem passar do ponto.
Para o defensor do AZ, muita coisa vai depender da questão de Van Dijk continuar ou não. Jurriën Timber acaba de recuperar a forma física, enquanto Jan Paul van Hecke ainda leva vantagem. Mais cedo ou mais tarde, ele sem dúvida fará sua estreia. Se já estará entre os convocados na sexta-feira? Isso ainda está por ser visto.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots viu sua excelente temporada pelo FC Twente ser recompensada no início deste verão com uma transferência recorde para o Hoffenheim. O lateral-esquerdo saiu por 16 milhões de euros rumo à Bundesliga e, com isso, tornou-se a venda mais cara da história do clube dos Tukkers.
Rots tem muita resistência, é confortável com a bola e, por isso, pode oferecer muito a Xavi. Ele pode, por exemplo, fazer a ultrapassagem para alguém como Cody Gakpo ou então se tornar opção de passe como um meio-campista extra pelo centro do campo. O lateral terá pela frente, nos próximos anos, uma dura disputa por posição com jogadores como Micky van de Ven, Jorrel Hato e, eventualmente, Ian Maatsen.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots não é o único holandês que tem contrato com o Hoffenheim. Burger já causou grande impressão na última temporada com a camisa azul e branca. Na Bundesliga, ele contribuiu com quatro gols e cinco assistências, tendo participação importante no quinto lugar em que o Hoffenheim terminou.
Já faz um bom tempo que a seleção holandesa deixou de sofrer com a falta de meio-campistas de alta qualidade. Por isso, não será fácil para Burger jogar o suficiente para entrar na convocação da Oranje. No entanto, se ele continuar se desenvolvendo em ritmo acelerado, Xavi terá de considerar uma convocação no futuro.
Peer Koopmeiners (AZ)
O AZ teve um início de sonho na nova temporada da Eredivisie ao seguir impecável nos cinco primeiros jogos da liga. Peer Koopmeiners teve participação importante nisso como peça central no meio-campo. Um auxiliar espanhol da comissão de Xavi visitou, no início deste mês, a partida da liga entre sc Heerenveen e AZ para ver, entre outros, Peer Koopmeiners em ação.
Se Xavi estiver em busca de um verdadeiro volante para a posição de camisa 6, então é mais do que lógico que Peer Koopmeiners esteja no radar. A concorrência de, entre outros, seu irmão mais velho Teun Koopmeiners, Joey Veerman e Ryan Gravenberch, porém, é enorme, enquanto Frenkie de Jong, se estiver em forma, é incontestável no futuro.
Sean Steur (Newcastle United)
O Ajax decidiu vender Steur na janela de transferências de verão por um valor de até 27 milhões de euros ao Newcastle United. O meio-campista, que ainda tem apenas dezoito anos, recebeu muitos elogios logo durante a preparação dos Magpies e conquistou uma vaga entre os titulares, mas depois acabou voltando rapidamente para o banco.
Na segunda-feira, ele teve um papel negativo ao sair do banco na derrota por 4 a 1 fora de casa para o Leeds United. Steur tem muito potencial e ainda é muito jovem. A chance de ele já ser convocado na sexta-feira não é muito grande. Ainda assim, o jogador de Volendam segue sendo um talento para ficar de olho.
Kenneth Taylor (Lazio)
A Lazio começou muito bem a Serie A com a ajuda dos holandeses Kenneth Taylor, Danilho Doekhi e Tijjani Noslin. Taylor conquistou logo no início deste ano uma vaga no time titular sob o comando de Maurizio Sarri e também é uma peça indispensável na equipe da Lazio com seu sucessor, Gennaro Gattuso.
Taylor está, sem dúvida, no radar de Xavi, mas ainda resta saber se ele será realmente convocado. Tijjani Reijnders parece ter lugar garantido na seleção apesar de sua transferência para a Arábia Saudita, enquanto Justin Kluivert, Quinten Timber e Teun Koopmeiners também foram chamados com frequência por Koeman nos últimos anos. Além disso, Luciano Valente e Guus Til são outros concorrentes pelas duas posições de meio-campo com características mais ofensivas.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman está entre os melhores passadores da Europa. Ainda assim, Koeman, como técnico da seleção holandesa, o deixou de lado nos últimos dois anos por causa de sua atuação dramática durante o duelo da Eurocopa contra a Áustria.
Com Xavi, todos começam de novo do zero. Isso também significa que Veerman pode sonhar com um retorno à seleção holandesa. O meia criativo fez uma transferência dos sonhos para o Borussia Dortmund, onde conseguiu causar enorme impressão de imediato. Com a lesão de Frenkie de Jong e o início de temporada complicado de Ryan Gravenberch no Liverpool, Veerman parece ter boas credenciais para ser convocado.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Zechiël esteve fortemente na mira do Lille OSC no fim de agosto, mas a transferência para o clube francês não se concretizou. Em retrospecto, o meio-campista de 22 anos está feliz por ter permanecido no Feyenoord.
Depois de uma forte temporada por empréstimo no FC Utrecht, Zechiël conseguiu conquistar de imediato uma vaga entre os titulares do Feyenoord sob o comando do novo técnico Giovanni van Bronckhorst. Semana após semana, Zechiël mostra com gols e assistências o quanto é importante para o clube de Roterdã. Após seis partidas do campeonato, ele já soma cinco gols e três assistências, o que o coloca entre os grandes destaques da Eredivisie.
Ruben van Bommel (PSV)
Se Xavi decidir convocar Van Bommel, isso não seria necessariamente surpreendente por causa de suas atuações. Uma convocação para a seleção da Holanda, porém, é chamativa, já que ele nunca havia sido chamado antes.
Van Bommel já chamou a responsabilidade no PSV ao marcar gols importantes contra Excelsior e FC Utrecht. Na seleção da Holanda, Cody Gakpo é incontestável como ponta esquerda, mas há muitas possibilidades como reserva. Ainda mais porque Crysencio Summerville também é uma opção como ponta direita.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel não é o único ponta esquerda que chamou atenção nas primeiras semanas da nova temporada da Eredivisie. Aos 22 anos, Daal alia um rendimento maior à técnica e, com isso, virou candidato à seleção holandesa.
O atacante vem tendo um desenvolvimento espetacular no AZ sob o comando do técnico Leeroy Echteld e já soma cinco gols, um mais bonito que o outro. Caso Xavi Daal ainda não o convoque durante a próxima Data Fifa, a chance é grande de que isso aconteça mais tarde. Principalmente se o destaque do AZ seguir fazendo a diferença para sua equipe semana após semana.
Steven Bergwijn (Ittihad Club)
7 de julho de 2024 é o dia em que Steven Bergwijn entrou em campo pela última vez pela seleção holandesa. Na Eurocopa, o atacante, hoje com 28 anos, ganhou algumas oportunidades saindo do banco com Ronald Koeman, mas, após sua transferência para a Arábia Saudita, desapareceu completamente do radar do então técnico da seleção.
Xavi já deixou escapar que jogadores da Saudi Pro League “simplesmente” entram, sim, na disputa por uma vaga na seleção holandesa com ele. Tijjani Reijnders e Crysencio Summerville são os nomes mais óbvios, mas Bergwijn também pode sonhar com uma convocação? O atacante, que soma 35 jogos pela seleção, tem até aqui nesta temporada quatro gols e duas assistências. Além disso, pode atuar em todas as posições do ataque, o que o torna uma opção interessante para Xavi.
Mexx Meerdink (AZ)
A posição de centroavante na seleção da Holanda talvez seja a mais interessante na próxima Data Fifa. Xavi vai continuar renovando a convocação ou não? Se esse for o caso, Wout Weghorst e Memphis Depay terão de temer por seu lugar na lista. Caso Xavi abra espaço para um centroavante jovem e talentoso, Meerdink é um candidato em potencial.
O atacante de 23 anos é, após a saída de Troy Parrott, o indiscutível centroavante titular do AZ. Se olharmos para o longo prazo na seleção da Holanda, Donyell Malen, Brian Brobbey e Emmanuel Emegha são seus maiores concorrentes.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Outra opção para a posição de centroavante é Flemming. Aos 28 anos, o holandês já é mais experiente do que, por exemplo, Meerdink. O ex-jogador do Ajax também provou na temporada passada que consegue se virar mais do que bem na Premier League. Com a camisa do rebaixado Burnley, ele marcou nada menos que onze gols na liga.
Flemming se transferiu para o Ipswich Town no início deste verão europeu e, no último sábado, ainda foi decisivo para o recém-promovido ao marcar o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Crystal Palace nos minutos finais.