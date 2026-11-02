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Wydad Casablanca 1:1Getty/GOAL

Wydad Casbalanca: por dentro do clube mais especial do Marrocos, cujos torcedores “nadariam para vê-lo jogar no mar”

Além de ser um dos maiores clubes do norte da África, o Wydad Casablanca é um pilar da identidade marroquina.

James Westwood
Traduzido por

  • O Wydad Casablanca é o clube mais vitorioso de Marrocos. Conquistou um recorde de 22 títulos da Botola Pro League, nove Copas do Trono de Marrocos e três títulos da Liga dos Campeões da CAF, entre muitas outras conquistas, sem jamais ter sido rebaixado da primeira divisão.

    Conhecido como Le Chateau Rouge (O Castelo Vermelho) por seu uniforme vermelho-escuro e por ter um estádio que é uma fortaleza quando joga em casa, o Wydad é visto como um clube que representa orgulho, pertencimento e lealdade. O clube é parte importante da identidade de Casablanca e há muito desempenha um papel fundamental na evolução da seleção de Marrocos.

    O time é montado para dominar, e foram raras as vezes em que ficou aquém das expectativas ao longo do último século. O Wydad também participou do Mundial de Clubes da Fifa mais vezes do que qualquer outro clube marroquino, chegando às quartas de final em 2022, e teve uma atuação aguerrida no torneio ampliado do ano passado, após cair no “grupo da morte” ao lado de Manchester City, Juventus e Al-Ain.

    Wydad é um termo árabe que significa “amor”, e o clube conquistou o carinho eterno de cerca de 18 milhões de torcedores na África e em outras partes do mundo. Sua história também é digna de lenda.

  • Sucesso precoce

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    AFP

    O falecido e querido presidente do Wydad, Abderrazak Mekouar, é frequentemente retratado em bandeiras no estádio do clube.

    O Wydad foi fundado em 1937 por um grupo de jovens combatentes pela liberdade e nacionalistas durante a ocupação francesa do Marrocos, liderado por Mohamed Benjelloun Touimi. Outro fundador, Mohamed Mases, chegou atrasado à reunião em que se discutiu o nome do clube porque estava no cinema assistindo a um novo drama musical chamado 'Wydad', estrelado pela icônica cantora egípcia Umm Kulthum.

    Quando Mases se desculpou e mencionou o filme, o nome agradou imediatamente aos demais por ser inteiramente árabe e por não dar às autoridades francesas motivos fáceis para se opor a ele. O grupo votou para adotá-lo. Assim nasceu o Wydad Athletic Club, inicialmente como uma equipe de natação e polo aquático criada para recuperar espaços públicos dos franceses. O clube ganhou o apelido de 'Wydad al-Ummah' (Wydad da Nação), e sua seção de futebol foi formada em 1939.

    Pere Jego foi o primeiro técnico e diretor esportivo do Wydad e, após estudar métodos de treinamento europeus e sul-americanos, ajudou a construir os primeiros sucessos do clube. Permaneceu por 13 anos, conquistando cinco títulos nacionais, incluindo quatro consecutivos entre 1948 e 1951, e três Campeonatos do Norte da África seguidos. Depois, teve uma segunda passagem pelo clube entre 1953 e 1956.

    O Wydad se tornou o primeiro clube registrado na Federação Real Marroquina de Futebol após a independência do país, em 1956, e conquistou o título nacional mais oito vezes nos 13 anos seguintes. Para vencer a Copa do Trono pela primeira vez, porém, precisou esperar até 1970: perdeu quatro finais antes de finalmente erguer o troféu com uma vitória sobre o Renaissance de Settat na decisão.

    Em 1972, Abderrazak Mekouar assumiu a presidência do Wydad e introduziu pela primeira vez no futebol marroquino a remuneração de jogadores, além de uma estrutura corporativa e uma gestão baseada em dados. Ele trabalhou ativamente para projetar o Wydad no cenário esportivo mundial, organizando amistosos contra gigantes europeus como Barcelona e Liverpool e acompanhando a conquista da Copa Mohamed V de 1979, um prestigiado torneio por convite realizado no Marrocos com equipes da Europa, da América do Sul e da África.

    O Wydad foi o único time marroquino a vencer o torneio em seus 27 anos de história. Esse foi um dos 14 títulos importantes conquistados pelo clube durante a presidência de Mekouar. Ele morreu em 2009, mas continua amplamente reverenciado pela torcida como o arquiteto do Wydad moderno, e os torcedores ainda exibem bandeiras em sua homenagem nos dias de jogo.

  • “O escudo se conquista, não se veste”

    Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025
    Getty Images Sport

    O uniforme e o escudo do Wydad têm raízes na identidade do clube, e os valores que representam resistiram ao tempo.

    As cores vermelha e branca do Wydad foram escolhidas para simbolizar a paixão e o sangue daqueles que lutaram pela liberdade durante a era colonial. O vermelho também era uma referência à bandeira do Marrocos, numa época em que o Wydad era formado exclusivamente por jogadores marroquinos e muçulmanos. Já o branco representa a paz e a união, além de ser um sinal de respeito à cidade de Casablanca, conhecida como “A Casa Branca”.

    O escudo do clube trazia um círculo vermelho com uma elaborada caligrafia árabe que formava as palavras “Nadi al-Wydad al-Riyadi” (Wydad Athletic Club). Em 1960, a lua crescente islâmica foi incorporada ao desenho, consolidando o status do Wydad como instituição nacional. Estrelas também foram acrescentadas ao longo das décadas para celebrar o domínio do clube: duas na parte superior, uma para cada dez títulos da primeira divisão conquistados, e três na parte inferior, que representam os triunfos do Wydad na Liga dos Campeões da CAF.

    Nos jogos do Wydad em casa, um bandeirão de destaque nas arquibancadas exibe a frase “o escudo se conquista, não se veste”. A mensagem lembra a todos os jogadores que vestem a camisa que espírito de luta, trabalho duro e respeito pela história do clube são inegociáveis. “Mais do que simples cores, elas são nossa identidade, nosso orgulho e nossa história. Feito para cada torcedor do Wydad que carrega o amor por este clube no coração”, escreveu o clube em um comunicado ao lançar seu uniforme para 2025-26, reiterando um sentimento expresso todos os anos.

    Nas camisas atuais do Wydad, a palavra árabe “Al-Aaila” (A Família) também aparece em relevo na parte superior das costas, logo abaixo da gola, reforçando a filosofia de união que está no centro do clube. O marcante escudo vermelho e seu profundo significado também se estendem a outras equipes do Wydad, incluindo as de basquete, vôlei e handebol.

  • Casa icônica

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    AFP

    O estádio do Wydad tem uma rica história e é compartilhado com seus maiores rivais.

    O Wydad não possui estádio próprio. O Stade Mohammed V pertence à cidade de Casablanca, e o clube divide o estádio com seu arquirrival Raja CA e a seleção de Marrocos há 71 anos. A construção começou em 1953, e o estádio foi inaugurado oficialmente em 6 de março de 1955. Localizado no coração de Casablanca, então sob o Protetorado Francês, tinha uma capacidade modesta de cerca de 30 mil lugares.

    Originalmente, recebeu o nome de Stade Marcel Cerdan em homenagem ao lendário campeão mundial de boxe franco-marroquino, morto em um acidente de avião em 1949, mesmo ano da fundação do Raja CA. Em 1956, o estádio foi rebatizado de Stade d’Honneur (Estádio de Honra) para romper os vínculos coloniais. Até hoje, os moradores o chamam de 'Donor'. Sua capacidade foi ampliada significativamente na década de 1970 para receber grandes públicos em áreas destinadas a espectadores em pé.

    A última mudança de nome foi confirmada em 1981, quando Casablanca foi escolhida para sediar os Jogos do Mediterrâneo de 1983. O nome Stade Mohammed V foi adotado em homenagem ao falecido rei de Marrocos. Outra reforma transformou o local, antes limitado a um campo, em um grande complexo multiesportivo, com ginásio coberto, piscina olímpica e centro de imprensa.

    Nesse período, o estádio costumava receber cerca de 67 mil pessoas, embora seu limite estrutural fosse de aproximadamente 80 mil. A falta de rigor na venda de ingressos e a alta demanda fizeram com que ainda mais torcedores lotassem as arquibancadas de concreto destinadas ao público em pé. O público chegou a 110 mil espectadores nos clássicos entre Wydad e Raja CA e nos jogos de Marrocos entre 1997 e 2004. Posteriormente, foram instalados assentos individuais e catracas modernas para atender às normas atuais de segurança, e a capacidade agora é de 45 mil pessoas, um patamar muito mais seguro.

    Marrocos, porém, está construindo o Grand Stade Hassan II nos arredores de Casablanca, com a esperança de sediar a final da Copa do Mundo de 2030. O megaestádio terá impressionantes 115 mil lugares, e a previsão é que Wydad e Raja CA deixem o envelhecido Stade Mohammed V para estabelecer suas novas sedes ali.

  • Dias de clássicos

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    AFP

    As torcidas organizadas de Wydad e Raja não medem esforços para tentar superar uma à outra, criando uma atmosfera impressionante.

    O dérbi de Casablanca promete ser ainda mais intenso nos próximos anos, com Wydad e Raja se preparando para mudar de estádio. Resta saber, porém, se o Grand Stade Hassan II terá a atmosfera incrível do Estádio Mohammed V nos dias de clássico, que há muito define o cenário do futebol da cidade.

    O estádio atual é dividido em setores marcados pelas torcidas: os torcedores mais fervorosos do Wydad, os Ultras Winners 2005, ocupam a curva norte, conhecida como arquibancada Frimija, enquanto os Green Boys 05, do Raja, ficam no setor sul.

    “O dérbi de Casablanca é como a final da Champions League. É como Real Madrid e Barcelona. É levado muito a sério”, disse o ex-atacante do Wydad e indicado ao prêmio de Jogador Africano do Ano William Jebor ao SandalsForGoalposts em 2017. “É venerado. A liga inteira espera por esse momento.”

    O Wydad é historicamente ligado à classe média urbana, enquanto o Raja é conhecido como “o clube do povo” por ter sido fundado por trabalhadores sindicalizados. Jego chegou a comandar os dois times e, ao ser perguntado sobre sua preferência, resumiu bem a natureza da rivalidade: “O Wydad é um clube do coração, e o Raja é um clube da mente.”

    Os Ultras Winners se veem como o “primeiro jogador” do Wydad e são famosos mundialmente pelas coreografias elaboradas nos estádios, pelos enormes tifos e pelas apresentações visuais sincronizadas. Eles buscam ditar o ritmo emocional de cada partida, mas os Green Boys estão à altura no dérbi, com uma energia intensa e caótica, faixas elaboradas e um uso intimidador de artefatos pirotécnicos.

    Com um espetacular mar vermelho de um lado e verde do outro, é de se admirar que os jogadores consigam manter a atenção no campo, e não nas arquibancadas. Na maioria das vezes, eles conseguem, mas as polêmicas também fazem parte da história do confronto.

    Em 1978, os jogadores do Raja abandonaram o campo em protesto depois que o árbitro expulsou seu goleiro e marcou um pênalti para o Wydad. A cobrança nunca aconteceu, e a vitória por 1 a 0 acabou sendo atribuída ao Wydad, que vencia por esse placar no momento da interrupção. Já em um encontro pelas quartas de final da Copa do Trono, em 1996, o Raya venceu por 5 a 1, a maior diferença de gols da história do dérbi. O resultado provocou brigas após a partida e acusações de torcedores do Wydad de que o time havia desistido de jogar.

    Duas partidas ganharam manchetes em todo o mundo em 2001. A primeira, em abril, terminou inicialmente com uma vitória do Wydad por 3 a 0. Após uma disputa na imprensa e nos órgãos administrativos que durou semanas, porém, o Raja conseguiu provar que o Wydad havia colocado em campo um substituto sem condições de jogo, Abdelhaq Ait Laarif. A Federação Real Marroquina de Futebol acabou atribuindo os três pontos ao Raja, para a fúria dos dirigentes do Wydad.

    Uma tragédia ocorreu na Copa do Trono em setembro daquele ano. O que deveria ter sido uma celebração do futebol marroquino na 100ª edição do dérbi de Casablanca virou um pesadelo quando o zagueiro do Wydad Youssef Belkhouja, de 22 anos, desabou em campo e morreu de um ataque cardíaco aos 26 anos.

    Mais recentemente, a violência ofuscou o confronto. Prisões em massa têm sido frequentes: 46 pessoas foram detidas após um dérbi em 2022 por suspeita de envolvimento em tumultos, embriaguez em público e furto, além de atos de violência contra agentes da ordem pública. Segundo relatos, quatro policiais ficaram feridos.

    A reputação do dérbi, porém, é majoritariamente positiva. A dimensão do evento atrai turistas do futebol e pessoas que viajam para conhecer estádios da Europa e de outros lugares, oferecendo uma combinação irresistível de criatividade artística, paixão pelo futebol e espetáculo esportivo.

  • Eras de ouro

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    AFP

    O ídolo galês John Toshack teve uma passagem marcante de dois anos no comando do Wydad e lançou as bases para o domínio continental

    A primeira era de glória do Wydad no futebol profissional veio entre 1990 e 1994, período em que conquistou sete troféus, incluindo três títulos nacionais e sua primeira Champions League da CAF. O clube venceu pela primeira vez a competição mais prestigiada da África ao superar o Al Hilal, do Sudão, por 2 a 0 no placar agregado da final, sob o comando do técnico ucraniano Yuri Sebastienko.

    Após o título de 1993, porém, o Wydad passou 13 anos sem vencer o campeonato nacional. O período foi marcado por uma crise na gestão interna e por frequentes trocas de técnicos que frustraram os torcedores, o que levou à criação do grupo Ultras Winners em 2005. Um ano depois, o Wydad finalmente voltou ao topo da tabela, da forma mais dramática possível.

    Toda a temporada se decidiu em um clássico de Casablanca contra o Raja, em 24 de maio. O Wydad precisava apenas de um empate para ficar com o troféu à frente do AS FAR Rabat. O Raja, porém, ameaçou estragar a festa: abriu o placar no início do segundo tempo e manteve a vantagem até os seis minutos dos acréscimos, quando aconteceu um milagre.

    O zagueiro Hicham Louissi, do Wydad, cortou da esquerda para o meio a cerca de 23 metros do gol e soltou um chute fortíssimo de direita, que entrou no ângulo oposto e levou à euforia o lado vermelho do Estádio Mohammed V. Apelidado de “Gol do Tsunami” pela magnitude do momento e pelos alertas de mau tempo que circulavam nos dias anteriores à partida, o lance transformou Louissi em herói.

    “Quando vi a bola entrar no ângulo, sinceramente, fiquei sem ar. O barulho da torcida do Wydad era ensurdecedor”, disse ele à imprensa marroquina ao relembrar o momento. “Senti como se fosse levado por uma onda de pura emoção. Marcar um gol assim contra nosso maior rival para conquistar o título nacional... É um momento que marca uma carreira e uma vida inteira.”

    O Wydad voltou a conquistar o título em 2010, mas a regularidade continuou distante por mais quatro anos sob a presidência de Abdelilah Akram, criticado duramente pela torcida por sua má gestão financeira e incompetência esportiva. A situação finalmente mudou quando Said Naciri assumiu a presidência do clube em 2014 e reformulou suas operações, começando pela contratação de John Toshack, ex-técnico do Real Madrid e de País de Gales.

    Toshack levou o Wydad ao título da Botola em sua primeira temporada no comando, com mudanças significativas na tática e na disciplina do elenco. Sob sua direção, o time terminou em segundo lugar em 2015-16 e chegou às semifinais da Champions League da CAF. Ele também foi responsável por promover uma geração de ouro formada nas categorias de base, que incluía Achraf Dari, Badr Gaddarine e Aymane El Hassouni.

    Toshack foi demitido em setembro de 2016, mas deixou a base da equipe que dominaria o futebol africano nos cinco anos seguintes. “Tenho muito, muito orgulho de fazer parte da história deste clube. Muito obrigado a todos os torcedores do Wydad”, disse após a confirmação de sua saída.

    O Wydad conquistou o campeonato nacional e a Champions League da CAF em 2016-17, com Houcine Ammouta levando o projeto iniciado por Toshack a outro patamar. Na final da Champions League, superou o Al Ahly, clube com mais títulos da África, ao vencer o jogo de volta por 1 a 0 depois de um empate por 1 a 1 no Egito.

    Depois vieram um título da Supercopa da CAF e outros dois da Botola, antes de Walid Regragui assumir o comando em agosto de 21. O técnico franco-marroquino repetiu a conquista dos dois títulos de Ammouta, com o Wydad novamente superando o Al Ahly na final da Champions League, desta vez em jogo único.

    “Jogamos como o Real Madrid: compactos, com muito esforço e aproveitando as oportunidades quando elas apareceram”, disse Regragui após a vitória de sua equipe por 2 a 0 no Estádio Mohammed V. “O Wydad é um belo vencedor. Conseguimos isso sem grandes contratações externas, apoiados nos valores deste clube e em suas categorias de base.”

    Regragui se despediu do Wydad pouco tempo depois para assumir o comando do Marrocos antes da Copa do Mundo de 2022. Ele incluiu três jogadores do Wydad em sua convocação final, Ahmed Reda Tagnaouti, Yahya Attiat Allah e Yahya Jabrane, antes de levar o Marrocos a se tornar a primeira seleção africana e árabe a chegar às semifinais do torneio.

  • Lendas do clube

    Noureddine Naybet Deportivo La Coruna
    Getty Images

    Ao longo dos anos, o Wydad contou com inúmeros jogadores talentosos e dedicados, entre eles o zagueiro Noureddine Naybet, campeão de La Liga.

    O Wydad não seria a instituição respeitada que é hoje sem sua longa lista de jogadores lendários e pioneiros. No fim da década de 1970 e no início da década de 1980, Ezzaki Badou e Aziz Bouderbala se tornaram nomes dignos de um Hall da Fama. O primeiro é lembrado como um dos melhores goleiros de todos os tempos; o segundo, como um dos maiores armadores da história do Wydad.

    Badou passou oito anos defendendo o gol do Wydad e conquistou cinco grandes títulos nacionais. Ele é o único goleiro árabe a ter sido eleito Jogador Africano do Ano. Bouderbala, por sua vez, era um driblador brilhante que ajudou o Wydad a conquistar três Copas do Trono e a Botola de 1978. Após se aposentar, trabalhou no clube como diretor técnico.

    Talvez o jogador mais conhecido e talentoso a ter atuado no Stade Mohammed V, porém, seja Noureddine Naybet, defensor marroquino de inteligência futebolística incomparável. Naybet viveu seus melhores anos no Deportivo la Coruna, na Espanha, onde conquistou o título do Campeonato Espanhol. Mas também deixou sua marca durante quatro anos no Wydad: venceu a Botola três vezes e foi o pilar da equipe que conquistou a primeira Liga dos Campeões da CAF do clube.

    “Para mim, o Wydad é como uma mãe”, disse Naybet à FIFA em 2023. “Este é um clube que formou Noureddine Naybet não apenas como jogador, mas, acima de tudo, como pessoa. Todo o mérito pelo meu sucesso é do Wydad, de sua torcida e de todos os torcedores marroquinos.”

    Rachid Daoudi, por sua vez, foi o principal responsável pela criação de jogadas naquela conquista continental de 1992, um dos 12 títulos que venceu pelo Wydad. Conhecido carinhosamente como “Le gaucher magique” (“O Canhoto Mágico”) por suas incríveis cobranças de falta de longa distância, Daoudi também era um especialista em organizar o jogo e se destacava nas partidas mais importantes. Seu gol da vitória na final da Copa do Trono de 1997 é o exemplo mais marcante.

    Moussa Ndaw também está ao lado de Naybet e Daoudi como um ícone daquele período. Ele foi o primeiro jogador senegalês a vencer a Liga dos Campeões da CAF e terminou como artilheiro da competição. No total, marcou 62 gols pelo clube entre 1989 e 1993. O letal camisa 9 também é o único jogador a ter balançado as redes em todos os clássicos de Casablanca que disputou: cinco.

    Quando o Wydad venceu a Liga dos Campeões em 2017, foram novamente três jogadores que se destacaram dos demais. Mohamed Ounajem era um ponta-direita tradicional, de velocidade explosiva e excelente capacidade de cruzamento; Achraf Bencharki liderava o ataque como um leão e marcou o gol de empate decisivo contra o Al Ahly, no Egito, antes de dar a assistência para o gol da vitória no jogo de volta, em Casablanca. O autor desse gol foi Walid El Karti, que ditava o ritmo do Wydad com sua movimentação incansável no meio-campo e disputaria 283 partidas pelo clube, recebendo o título informal de “Príncipe do Wydad”.

    Em 2022, Zouhair El Moutaraji foi o grande nome da equipe ao marcar os dois gols da final que derrotaram o Al Ahly. No entanto, a distribuição de jogo de Ayman El Hassouni na função de camisa 10 foi igualmente fundamental para o sucesso do Wydad. Yahya Jabrane, volante e capitão, dava o exemplo; Dari havia se tornado um zagueiro de classe mundial; e as ultrapassagens de Allah pela lateral esquerda acrescentavam um diferencial à equipe.

  • Poder de atração

    Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025
    Getty Images Sport

    Jogadores e técnicos conhecidos, como Nordin Amrabat, continuam atraídos pelo Wydad, apesar da escassez de conquistas.

    Desde a saída de Regragui, o Wydad passou por mais um período frustrante sem títulos. A temporada 2022/23 quase terminou com outra dobradinha, mas o clube acabou em segundo lugar na Botola, um ponto atrás do FAR Rabat, e perdeu a final da Champions League da CAF para o Al Ahly, que se vingou das derrotas de 2022 e 2017.

    As três últimas campanhas foram muito piores, com o Wydad longe de conquistar qualquer troféu. A temporada passada foi especialmente decepcionante: a equipe terminou em quinto lugar no campeonato, ficou fora da Champions League da CAF e foi eliminada da Copa do Trono na fase de 32 equipes.

    Apesar da queda preocupante, jogadores de renome continuaram atraídos pelo Estádio Mohammed V. Nordin Amrabat, ex-ponta de PSV, Watford e Hull City, chegou ao Wydad antes do Mundial de Clubes de 2025. Hakim Ziyech, ídolo da torcida do Ajax, assinou um contrato de um ano em outubro passado, enquanto Wissam Ben Yedder, ex-Monaco, recebeu um contrato de seis meses em janeiro.

    Ben Yedder não conseguiu causar impacto, mas Ziyech marcou nove gols em 16 jogos, incluindo um memorável hat-trick na vitória por 3 a 2 sobre o Hassania Agadir. Falava-se na permanência do ex-ponta do Chelsea por mais tempo, mas ele se desentendeu com a diretoria e partiu em setembro para um novo desafio no Brasil, com o Botafogo.

    Amrabat, por sua vez, tornou-se um dos favoritos da torcida em seu único ano no Wydad. O jogador de 39 anos assumiu a braçadeira de capitão e se entregou 100% em todos os jogos, o que levou a Wydad TV a elogiar seu comprometimento em três frases simples: "Ele fala. Ele lidera. Ele vive o Wydad."

    O Wydad também continua atraindo técnicos de alto nível. Para recolocar a equipe na disputa pelos principais títulos durante o verão, o gigante marroquino recorreu a Paulo Sergio, ex-técnico do Sporting CP que ficou conhecido por levar o Hearts a uma vitória histórica sobre o Hibernian na final da Copa da Escócia de 2012.

    "Eu estava negociando com vários clubes do Oriente Médio, e as propostas financeiras deles eram maiores, mas preferi o Wydad", disse Sergio em sua apresentação. "Para mim, o projeto esportivo do clube é muito atraente." O ganho financeiro é um bônus; o verdadeiro presente que o Wydad oferece a jogadores e funcionários é a chance de fazer parte de uma eterna história de amor com o povo de Casablanca.

    Em um discurso emocionante à sua equipe, Toshack disse certa vez: "Essa torcida quer vencer e, mesmo que vocês joguem no meio do mar, ela vai nadar até vocês para apoiá-los. Essa torcida chora quando não tem dinheiro para comprar ingresso. Que tipo de amor é esse? Que tipo de paixão? Que tipo de loucura? Fomos criados para amar vocês." É isso que faz do Wydad o clube mais especial do Marrocos.