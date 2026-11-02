A primeira era de glória do Wydad no futebol profissional veio entre 1990 e 1994, período em que conquistou sete troféus, incluindo três títulos nacionais e sua primeira Champions League da CAF. O clube venceu pela primeira vez a competição mais prestigiada da África ao superar o Al Hilal, do Sudão, por 2 a 0 no placar agregado da final, sob o comando do técnico ucraniano Yuri Sebastienko.

Após o título de 1993, porém, o Wydad passou 13 anos sem vencer o campeonato nacional. O período foi marcado por uma crise na gestão interna e por frequentes trocas de técnicos que frustraram os torcedores, o que levou à criação do grupo Ultras Winners em 2005. Um ano depois, o Wydad finalmente voltou ao topo da tabela, da forma mais dramática possível.

Toda a temporada se decidiu em um clássico de Casablanca contra o Raja, em 24 de maio. O Wydad precisava apenas de um empate para ficar com o troféu à frente do AS FAR Rabat. O Raja, porém, ameaçou estragar a festa: abriu o placar no início do segundo tempo e manteve a vantagem até os seis minutos dos acréscimos, quando aconteceu um milagre.

O zagueiro Hicham Louissi, do Wydad, cortou da esquerda para o meio a cerca de 23 metros do gol e soltou um chute fortíssimo de direita, que entrou no ângulo oposto e levou à euforia o lado vermelho do Estádio Mohammed V. Apelidado de “Gol do Tsunami” pela magnitude do momento e pelos alertas de mau tempo que circulavam nos dias anteriores à partida, o lance transformou Louissi em herói.

“Quando vi a bola entrar no ângulo, sinceramente, fiquei sem ar. O barulho da torcida do Wydad era ensurdecedor”, disse ele à imprensa marroquina ao relembrar o momento. “Senti como se fosse levado por uma onda de pura emoção. Marcar um gol assim contra nosso maior rival para conquistar o título nacional... É um momento que marca uma carreira e uma vida inteira.”

O Wydad voltou a conquistar o título em 2010, mas a regularidade continuou distante por mais quatro anos sob a presidência de Abdelilah Akram, criticado duramente pela torcida por sua má gestão financeira e incompetência esportiva. A situação finalmente mudou quando Said Naciri assumiu a presidência do clube em 2014 e reformulou suas operações, começando pela contratação de John Toshack, ex-técnico do Real Madrid e de País de Gales.

Toshack levou o Wydad ao título da Botola em sua primeira temporada no comando, com mudanças significativas na tática e na disciplina do elenco. Sob sua direção, o time terminou em segundo lugar em 2015-16 e chegou às semifinais da Champions League da CAF. Ele também foi responsável por promover uma geração de ouro formada nas categorias de base, que incluía Achraf Dari, Badr Gaddarine e Aymane El Hassouni.

Toshack foi demitido em setembro de 2016, mas deixou a base da equipe que dominaria o futebol africano nos cinco anos seguintes. “Tenho muito, muito orgulho de fazer parte da história deste clube. Muito obrigado a todos os torcedores do Wydad”, disse após a confirmação de sua saída.

O Wydad conquistou o campeonato nacional e a Champions League da CAF em 2016-17, com Houcine Ammouta levando o projeto iniciado por Toshack a outro patamar. Na final da Champions League, superou o Al Ahly, clube com mais títulos da África, ao vencer o jogo de volta por 1 a 0 depois de um empate por 1 a 1 no Egito.

Depois vieram um título da Supercopa da CAF e outros dois da Botola, antes de Walid Regragui assumir o comando em agosto de 21. O técnico franco-marroquino repetiu a conquista dos dois títulos de Ammouta, com o Wydad novamente superando o Al Ahly na final da Champions League, desta vez em jogo único.

“Jogamos como o Real Madrid: compactos, com muito esforço e aproveitando as oportunidades quando elas apareceram”, disse Regragui após a vitória de sua equipe por 2 a 0 no Estádio Mohammed V. “O Wydad é um belo vencedor. Conseguimos isso sem grandes contratações externas, apoiados nos valores deste clube e em suas categorias de base.”

Regragui se despediu do Wydad pouco tempo depois para assumir o comando do Marrocos antes da Copa do Mundo de 2022. Ele incluiu três jogadores do Wydad em sua convocação final, Ahmed Reda Tagnaouti, Yahya Attiat Allah e Yahya Jabrane, antes de levar o Marrocos a se tornar a primeira seleção africana e árabe a chegar às semifinais do torneio.