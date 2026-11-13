Mohya voltou das férias de verão pronto para conquistar uma vaga entre os titulares e a manteve desde que Polanski foi demitido e substituído por Alexander Blessin, em setembro.

O início de temporada do Gladbach tem sido difícil, mas a importância de Mohya ficou evidente.

Uma semana depois de marcar um gol com um chute espetacular em arco contra o Hoffenheim, ele foi decisivo na única vitória da equipe no campeonato até agora, em Stuttgart.

O jovem travou uma disputa física com dois defensores dentro da área, ficou com a bola e tocou para Shuto Machino finalizar bem. Ao avançar com a bola pela ponta esquerda, ele a passou por entre as pernas dos defensores, e ela, inexplicavelmente, passou pelo goleiro Dennis Seimen.

“É simplesmente divertido vê-lo jogar. Ele se entrega totalmente nos treinos e ainda carrega os cones, o que é importante. Tem os pés no chão”, disse Bessin recentemente sobre ele.

Suas atuações foram recompensadas com uma convocação para a seleção por Klopp.

“Fiquei absolutamente encantado”, disse ele sobre a ligação do renomado treinador. “Depois contei aos meus pais durante o jantar, e eles também ficaram muito felizes, é claro. Até começaram a chorar. Isso significa muito para mim. Acho que todo jogador sonha em ser convocado para a seleção um dia. Chegar até aqui é simplesmente incrível e me deixa muito orgulhoso.”

Klopp disse sobre ele: “As conversas foram muito boas. Eu certamente não tinha tanta autoconfiança aos 17 anos. Não há muitos jogadores de 17 anos atuando na Bundesliga; só isso já é uma conquista extraordinária. Mas ele também está jogando muito bem. Muito bem mesmo.”

Ele terá de esperar pela primeira partida com a camisa da Alemanha, porém, já que Klopp o convocou apenas como um jogador a mais para observá-lo nos treinos ao lado dos outros atletas já consolidados. Na quinta-feira, ele foi cortado quando o treinador precisou reduzir o grupo a 23 jogadores para os confrontos da Liga das Nações contra Sérvia e Holanda.

“A ideia é realmente ter uma semana para trabalhar com ele”, disse Klopp ao explicar sua decisão de acrescentar um jogador ao grupo. “Se possível, queremos continuar fazendo isso no futuro, criando uma situação em que possamos ver se um jogador entra em campo ou até mesmo se integra o elenco para a partida.”

Apesar de ter sido cortado, ele viajou a Belgrado com o restante do grupo e depois voltará à Alemanha para se preparar para o importante jogo em casa contra o Borussia Dortmund na próxima semana.