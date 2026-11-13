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Wael Mohya NXGN GFX 1-1GOAL

Wael Mohya: o jovem prodígio que fez história e chamou a atenção de Jurgen Klopp com atuações impressionantes pelo Borussia Monchengladbach

O adolescente já chamou a atenção do Bayern de Munique e de outros com suas atuações no Borussia-Park.

Peter McVitie
Traduzido por

  • A ascensão meteórica de Wael Mohya, de promessa das categorias de base a titular frequente na Bundesliga, aconteceu tão rápido que surpreendeu até o próprio jogador de 17 anos.

    Revelado pelas categorias de base do Borussia Monchengladbach, ele bateu recordes do clube e da liga neste início de trajetória profissional e impressionou a ponto de ser convocado por Jurgen Klopp para a seleção da Alemanha.

    O meia-atacante ágil e habilidoso atrai o interesse de outros clubes há algum tempo, com Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund acompanhando seus passos. Embora o Gladbach não queira perder tão cedo o ídolo formado no clube, integrante de sua geração de ouro, há preocupação com uma saída prematura, especialmente se a equipe não conseguir escapar do rebaixamento após um início de temporada difícil.

    A GOAL traça o perfil da precoce promessa alemã...

  • O começo

    Borussia Mnchengladbach U17 v RB Leipzig U17 - DFB U17 Youth League Final
    Getty Images Sport

    Mohya despontou como peça-chave de uma geração de ouro do Gladbach

    Nascido na cidade de Mettmann, a leste de Mönchengladbach, Mohya começou sua formação no futebol aos sete anos, quando trocou o time local SV Straelen pelas categorias de base do Gladbach.

    Não demorou para o jovem de baixa estatura e vocação ofensiva se destacar. Sua qualidade técnica e energia incansável fizeram com que avançasse rapidamente pelas categorias: chegou ao sub-17 aos 15 anos e passou ao sub-19 apenas um ano depois.

    Em 2025, foi peça fundamental na conquista do Campeonato Alemão sub-17. Na vitória sobre o Bayern na semifinal, ofuscou Lennart Karl, promessa do adversário, ao marcar duas vezes. Na final, deixou um defensor para trás, invadiu a área do RB Leipzig e balançou a rede aos nove minutos. Depois, encontrou Can Armando Guner com um passe que preparou o gol marcado no fim e selou a vitória por 3 a 1.

    Pouco depois, passou a treinar com a equipe principal na pré-temporada e provavelmente teria sido relacionado pelo Gladbach nas primeiras semanas da temporada, não fosse uma lesão.

    “Estamos convencidos das qualidades do garoto. Esse será o caminho do Borussia para voltar a dar essa oportunidade aos jovens jogadores”, disse o diretor esportivo Roland Virkus.

    Em outubro do ano passado, a apenas dois meses de completar 17 anos, foi relacionado para uma partida fora de casa contra o Union Berlin. Menos de duas semanas depois, estreou no confronto com o Karlsruher pela Copa da Alemanha e voltou a jogar nas oitavas de final, quando o St Pauli venceu o Gladbach por 2 a 1, em dezembro.

  • A revelação

    VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Sua atuação impressionante nas categorias de base levou a uma estreia recorde e ao seu primeiro gol como profissional.

    Mais tarde naquele mês, o técnico Eugen Polanski o colocou em campo no segundo tempo do confronto da Bundesliga contra o Wolfsburg. Aos 16 anos e 347 dias, ele se tornou o jogador mais jovem do Gladbach a atuar na Bundesliga, superando o recorde que pertencia a Marko Marin, aos 18 anos.

    Ele ganhou espaço na segunda metade da temporada e disputou 15 partidas da Bundesliga no total, seis delas como titular.

    “Wael teve uma atuação excepcional em sua primeira partida como titular no futebol profissional”, disse Polanski após o desempenho do jogador contra o Union Berlin, em fevereiro. “Wael entra em campo todos os dias com um sorriso, mostrando dedicação e prazer em jogar. É exatamente essa a atitude que queremos ver dele.”

    Seu primeiro gol, que o tornou o artilheiro mais jovem da história do clube e o terceiro mais jovem da história da Bundesliga, veio contra o Bayern, em março. Os visitantes perdiam por 4 a 0 quando ele aproveitou o rebote de uma finalização e empurrou a bola para o gol a cerca de 5,5 metros de distância.

    “Fiquei muito, muito satisfeito com Wael”, disse Polanski. “Ele lutou muito nos últimos meses para conquistar os minutos que teve em campo. Precisou esperar bastante. Fico feliz por podermos formar jogadores tão jovens em nossa base.”

    Um mês depois, ele recebeu um passe vindo da ponta esquerda e marcou contra o Heidenheim, antes de dar a assistência para Hugo Bolin fazer o primeiro gol de sua equipe na vitória por 4 a 0 sobre o Hoffenheim, na última partida da temporada.

  • Como está indo

    Germany Training Session And Press Conference
    Getty Images Sport

    Jurgen Klopp o convocou para a seleção da Alemanha para observá-lo de perto, mas ele não fará sua estreia contra a Sérvia nem contra a Holanda.

    Mohya voltou das férias de verão pronto para conquistar uma vaga entre os titulares e a manteve desde que Polanski foi demitido e substituído por Alexander Blessin, em setembro.

    O início de temporada do Gladbach tem sido difícil, mas a importância de Mohya ficou evidente.

    Uma semana depois de marcar um gol com um chute espetacular em arco contra o Hoffenheim, ele foi decisivo na única vitória da equipe no campeonato até agora, em Stuttgart.

    O jovem travou uma disputa física com dois defensores dentro da área, ficou com a bola e tocou para Shuto Machino finalizar bem. Ao avançar com a bola pela ponta esquerda, ele a passou por entre as pernas dos defensores, e ela, inexplicavelmente, passou pelo goleiro Dennis Seimen.

    “É simplesmente divertido vê-lo jogar. Ele se entrega totalmente nos treinos e ainda carrega os cones, o que é importante. Tem os pés no chão”, disse Bessin recentemente sobre ele.

    Suas atuações foram recompensadas com uma convocação para a seleção por Klopp.

    “Fiquei absolutamente encantado”, disse ele sobre a ligação do renomado treinador. “Depois contei aos meus pais durante o jantar, e eles também ficaram muito felizes, é claro. Até começaram a chorar. Isso significa muito para mim. Acho que todo jogador sonha em ser convocado para a seleção um dia. Chegar até aqui é simplesmente incrível e me deixa muito orgulhoso.”

    Klopp disse sobre ele: “As conversas foram muito boas. Eu certamente não tinha tanta autoconfiança aos 17 anos. Não há muitos jogadores de 17 anos atuando na Bundesliga; só isso já é uma conquista extraordinária. Mas ele também está jogando muito bem. Muito bem mesmo.”

    Ele terá de esperar pela primeira partida com a camisa da Alemanha, porém, já que Klopp o convocou apenas como um jogador a mais para observá-lo nos treinos ao lado dos outros atletas já consolidados. Na quinta-feira, ele foi cortado quando o treinador precisou reduzir o grupo a 23 jogadores para os confrontos da Liga das Nações contra Sérvia e Holanda.

    “A ideia é realmente ter uma semana para trabalhar com ele”, disse Klopp ao explicar sua decisão de acrescentar um jogador ao grupo. “Se possível, queremos continuar fazendo isso no futuro, criando uma situação em que possamos ver se um jogador entra em campo ou até mesmo se integra o elenco para a partida.”

    Apesar de ter sido cortado, ele viajou a Belgrado com o restante do grupo e depois voltará à Alemanha para se preparar para o importante jogo em casa contra o Borussia Dortmund na próxima semana.

  • Pontos fortes

    Borussia Mönchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Ágil, veloz e difícil de marcar, ele conquistou seu lugar entre os titulares do Gladbach.

    O jovem, veloz e ágil, é utilizado com mais frequência como meia-atacante, mas também já mostrou ser perigoso pela ponta esquerda do Borussia Mönchengladbach.

    Ele persegue a bola com intensidade e pressiona os adversários sem lhes dar espaço. Também não foge das disputas físicas, pelo chão ou pelo alto.

    Com mudanças rápidas de direção e dribles em zigue-zague, confunde os defensores e consegue fazer tabelas rápidas em espaços reduzidos, o que o torna valioso quando o Gladbach ataca pelas pontas.

    “Pelo que vejo dele nos treinos, ele joga sem preocupações. Atua com liberdade e não pensa demais nas coisas”, disse Blessin.

    O treinador também se impressionou com sua força mental e afirmou que a pressão não o incomoda. “Se eu tivesse enfrentado tanta pressão da mídia aos 17 anos, teria ficado completamente sobrecarregado”, acrescentou. “Temos de ajudá-lo a manter essa tranquilidade.”

  • Há espaço para melhorar

    Hamburger SV v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Apesar de todas as suas qualidades, ele ainda precisa melhorar o porte físico e a precisão.

    Com apenas 17 anos, Mohya ainda está desenvolvendo seu jogo, e tanto seus treinadores quanto observadores alemães apontaram alguns aspectos em que ele precisa evoluir para se tornar um jogador mais completo.

    Embora se saia bem em espaços curtos, precisa melhorar os passes longos, e seus chutes carecem de precisão, apesar de alguns gols impressionantes.

    A adaptação à maior intensidade da Bundesliga em relação ao futebol de base ainda está em curso. Embora se lance às disputas físicas pela bola, ele tem dificuldades pelo alto, e a falta de força na parte superior do corpo é uma limitação clara. Além de ter dificuldade para recuperar a bola, essa fragilidade faz com que ele perca a posse com frequência excessiva.

    O técnico Blessin admitiu que ele talvez "nunca seja um marcador implacável", mas está determinado a ajudá-lo a atingir seu potencial: "No fim das contas, também é meu trabalho aparar as arestas e apoiá-lo por meio de conversas. Sempre haverá altos e baixos, e espero poder orientar seu desenvolvimento para que ele melhore de forma constante."

  • A situação da transferência

    Borussia Mnchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Os principais clubes da Bundesliga já estão interessados no meia-atacante, enquanto o Ajax chegou a ter esperanças de contratá-lo.

    Não surpreende que outros clubes estejam de olho nele desde antes de sua ascensão ao time principal. No ano passado, o Ajax o identificou como um alvo interessante quando seu contrato com o Gladbach se aproximava do fim, embora o Eintracht Frankfurt estivesse disposto a disputar o jogador com o clube holandês.

    O Monchengladbach ficou aliviado ao vê-lo assinar um novo contrato em junho daquele ano, que o vinculou ao clube de sua infância até 2028. Segundo relatos, já há conversas para ampliar ainda mais esse vínculo.

    No entanto, com o clube do Borussia Park na lanterna da tabela e correndo risco de rebaixamento, ele pode relutar em assinar uma nova extensão, ao menos sem uma cláusula de rescisão razoável caso a crise se aprofunde. Segundo relatos, o Gladbach está determinado a exigir um valor recorde por sua transferência se vendê-lo em breve, buscando mais do que os 45 milhões de euros que recebeu por Granit Xhaka.

    “Estamos tendo conversas completamente normais e nenhuma das partes está sob pressão! O que temos é uma relação de confiança mútua incrivelmente forte”, disse o diretor esportivo Rouven Schroder à Sky. “As duas partes querem fazer o melhor trabalho possível juntas e não precisam tomar uma decisão a curto prazo.”

    O interesse por ele já é enorme. A Sky informou recentemente que o Bayern de Munique já entrou em contato com seus representantes. A Kicker afirmou que o Bayer Leverkusen o colocou no topo de sua lista de alvos, enquanto Borussia Dortmund e RB Leipzig também acompanham de perto a joia das categorias de base.

    “Todo jovem talento alemão está no radar do FC Bayern, e eles estão acompanhando o garoto de perto”, disse o diretor esportivo Max Eberl. “Não trocamos uma palavra com o garoto, sua agência ou o Gladbach.”

  • E agora?

    Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Ainda no início de sua trajetória, Mohya espera não deixar a Klopp outra opção senão lhe dar a oportunidade de estrear pela seleção principal.

    Ser cortado da seleção da Alemanha pode ter sido um duro golpe para o jovem de 17 anos, mas treinar sob o comando de Klopp e ao lado de jogadores como Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Kai Havertz e Jonathan Tah terá sido uma experiência positiva.

    O promissor jogador estará determinado a seguir na disputa por uma vaga após a Liga das Nações, mas, antes disso, espera ajudar seu clube a sair da péssima posição que ocupa na primeira divisão alemã.

    Com Klopp, Vincent Kompany e Niko Kovac de olho nele, ter um papel fundamental na permanência do Borussia Mönchengladbach na primeira divisão daria um grande impulso à sua reputação.