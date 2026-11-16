MIAMI: Por um breve momento, a tristeza de Auston Trusty deu lugar ao espírito competitivo. Ao correr em direção à bandeirinha de escanteio depois de marcar seu segundo gol pela seleção masculina dos Estados Unidos, Trusty se deixou levar pela emoção. Levou as mãos em concha ao rosto e encarou a arquibancada repleta de torcedores haitianos, segundos depois de colocar sua equipe em vantagem por 1 a 0.

Então, enquanto voltava à sua posição em campo, ele se lembrou. A alegria do gol passou, e a realidade voltou a se impor. Por mais feliz que estivesse com a finalização, Trusty ainda se adaptava a uma nova realidade, sem o homem que mais admirava.

O jogo de sábado foi o primeiro de Trusty desde a morte de seu pai, Walt, em 19 de outubro. As semanas seguintes foram difíceis, para dizer o mínimo. O Celtic lhe concedeu um período de afastamento para viver o luto, e ele se juntou à concentração da seleção dos Estados Unidos logo após o funeral do pai. Sábado marcou seu retorno a uma partida competitiva.

Foi apropriado, então, que Trusty tenha sido o primeiro jogador da seleção dos Estados Unidos a encontrar um momento de alegria diante do Haiti. O gol não resolveu nada, nem vai resolver, mas trouxe um pouco de paz e conforto a alguém que passou as últimas semanas buscando justamente isso.

“É uma honra representá-lo”, disse Trusty após o jogo, “jogar levando o sobrenome dele e mostrar do que sou capaz por ele. Quero mostrar ao mundo o que posso fazer por ele e pela glória dele. Estou muito orgulhoso por ter marcado hoje e feito uma boa partida.”

Mesmo em uma vitória por 6 a 0, em que um gol pode se misturar aos demais, o de Trusty se destacou. Como ele disse, foi uma homenagem a algo maior. Mais especificamente, a alguém que significava muito para ele.