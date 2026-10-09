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Vincius Junior Real Madrid 1:1Getty/GOAL

Vinicius Junior não tem um sósia, mas a superestrela do Real Madrid está mais longe do que nunca da forma que o levou a vencer a Bola de Ouro

O veloz ponta está com um novo visual nesta temporada, mas seu nível de atuação despencou, gerando teorias mirabolantes nas redes sociais.

James Westwood
Traduzido por

  • Após a derrota chocante do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Vinicius Junior teria passado por um procedimento de harmonização do queixo para remodelar a parte inferior da mandíbula. A primeira aparição pública do jogador de 26 anos após o tratamento estético não cirúrgico causou frenesi na internet, com muitos afirmando que ele parecia irreconhecível, o que não era exatamente um exagero; a parte inferior do rosto agora está mais projetada e angular, e os contornos da mandíbula estão muito mais marcados do que antes.

    O visual natural de Vinicius era uma parte definidora de sua identidade como astro global do futebol, e essa transformação repentina vai exigir um período de adaptação. Talvez ele quisesse recomeçar do zero mental e esteticamente após a maior decepção de sua carreira até aqui, ou talvez simplesmente achasse que uma linha da mandíbula mais esculpida combinaria melhor com ele. De qualquer forma, o corpo é dele e a escolha também, mas foi uma decisão que o expôs a um nível totalmente novo de escrutínio.

    Após um início em grande parte desastroso da temporada 2026-27 pelo clube e pela seleção, alguns torcedores não demoraram a zombar da aparência de Vinicius, chegando até a afirmar que ele foi clonado. É claro que essas teorias são absolutamente ridículas, mas o ponta do Real Madrid tem sido apenas a sombra do jogador que já foi favorito à Bola de Ouro, e ainda não se sabe se ele conseguirá voltar àquele nível.

  • Enigma do Brasil

    Australia v Brazil
    Getty Images Sport

    A última pausa para jogos de seleções foi para esquecer para Vinicius, que em grande parte prometeu mais do que entregou com a camisa do Brasil

    Vinicius foi, na verdade, um dos poucos jogadores do Brasil que saíram da Copa do Mundo com algum crédito. Ele marcou quatro gols e deu mais uma assistência em cinco partidas, com sua atuação de destaque acontecendo na goleada por 3 a 0 sobre a Escócia, na fase de grupos.

    No entanto, é justo dizer que Vinicius nunca atingiu pela seleção o mesmo nível que alcançou no clube. Além de seu modesto retrospecto de 14 gols em 57 jogos, o jogador do Real Madrid ainda não conseguiu se firmar como o talismã incontestável do Brasil da mesma forma que Neymar, Ronaldinho e Ronaldo fizeram antes dele.

    Suas dificuldades continuaram durante a mais recente Data Fifa, mais notadamente no empate por 1 a 1 com a Austrália, em Townsville. Em seus 65 minutos em campo, Vinicius tocou na bola apenas 36 vezes, completou só um drible e não registrou uma única contribuição defensiva.

    O Brasil teve uma chance imediata de revanche em casa quatro dias depois, e aproveitou, vencendo por 4 a 2 na noite, com Vinicius apresentando uma atuação muito melhor. Ele teve papel-chave na construção do importantíssimo terceiro gol de Bruno Guimaraes para o Brasil, antes de marcar o quarto ele mesmo, de pênalti.

    O time de Carlo Ancelotti então encerrou seu calendário com uma vitória por 4 a 0 sobre a Índia, no primeiro encontro entre os dois lados, mas não houve nada a comemorar. A Índia ocupa a 138ª posição no Ranking Mundial da Fifa, e o Brasil encontrou muitas dificuldades na partida, atraindo críticas generalizadas da imprensa.

    "A seleção brasileira começou a partida de forma sonolenta, lenta e sem inspiração", dizia uma reportagem do veículo brasileiro UOL. "Vini Jr tinha muito espaço pela esquerda, mas não conseguiu aproveitá-lo e errou em sua criação." Não foi duro destacar Vinicius, que foi sacado no intervalo com um terrível índice de acerto de passes de 54%, e até Ancelotti admitiu: "ele não está em sua melhor forma".

  • Tempestade nas redes sociais

    Vinicius Junior Brazil 2026
    Getty Images

    Afirmações sem fundamento sobre o ponta têm sido feitas online, mas não há dúvida de que ele não está correspondendo ao seu habitual alto nível

    Vinicius foi tão displicente e esteve tão abaixo que uma conta no X com o nome de usuário '@The HateCentral2' se sentiu compelida a colocar todos os seus piores momentos em um vídeo que durou dois minutos e 21 segundos. O vídeo foi visto mais de 25 milhões de vezes e recebeu mais de 234 mil curtidas, enquanto, nos comentários, vários torcedores sugeriram que Vinicius nem sequer jogou, mas que o Brasil teve um sósia atuando em seu lugar.

    Alguns apontaram que suas tatuagens características não estavam visíveis nos vídeos, o que se resume a ângulos e iluminação nas imagens não oficiais da partida, enquanto outros destacaram sua falta de definição muscular em comparação com a Copa do Mundo. Para deixar claro mais uma vez para quem ainda acredita nessas alegações de conspiração, era, sim, o verdadeiro Vinicius, mas ele claramente não está em sua condição ideal neste momento.

    Houve alguns bons toques e corridas inteligentes em profundidade, mas a execução de Vinicius foi geralmente ruim, e houve pouco de sua explosão característica. Isso não é um bom sinal para o Real Madrid, que precisa desesperadamente que o revelado nas categorias de base do Flamengo esteja no auge quando voltar a jogar por La Liga contra o Villarreal, no sábado.

    Segundo o próprio Vinicius, ele também enfrenta dificuldades do ponto de vista mental. "O impacto da Copa do Mundo é sempre enorme, e voltar é sempre difícil", disse ele após a vitória do Brasil contra a Austrália.

  • Não é mais decisivo

    FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRID
    AFP

    O retorno de José Mourinho a Madri ainda não inspirou uma volta à melhor forma de Vinicius, que tem estado incomumente sem gols

    Certamente parece que Vinicius está jogando com um peso extra nas costas nos dois primeiros meses da nova temporada do clube. Tirando uma atuação estelar na goleada por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, em La Liga, no dia 28 de agosto, em que marcou e deu uma assistência brilhante para Kylian Mbappe completar seu hat-trick, o internacional brasileiro tem estado estranhamente apagado.

    Vinicius não conseguiu balançar as redes em seis jogos em todas as competições desde então e tem sido vaiado regularmente pela própria torcida, inclusive na apertada vitória do Real por 2 a 1 sobre a Inter, no Bernabéu, na noite de abertura da fase de liga da Champions League. O consenso geral é de que Vinicius não se esforça o suficiente sem a bola para compensar seus atuais problemas de produtividade, mas o maager Jose Mourinho defendeu o atacante com firmeza.

    "Ele está trabalhando duro para ser o Vinicius que decide jogos. Sem estar no seu melhor, ele está trabalhando mais do que nunca", disse Mourinho em sua entrevista coletiva pós-jogo. "Nos momentos em que ele não conseguiu recompor e defender, foi por causa do cansaço. Tenho que valorizar muito isso. Tenho muito respeito por este Vinicius. Vai chegar o momento em que ele decidirá jogos e vencerá jogos para nós. Se ele trabalhar, sempre terá meu apoio."

    O técnico do Real acrescentou: "Obviamente, nas situações de um contra um que ele teve pela ponta esquerda, com Vini em sua melhor forma, ele mataria o jogo. É isso que esperamos dele. Mas ele deu tudo de si." Isso não é novidade, porém, porque Vinicius realmente não corresponde às expectativas desde 2024.

  • Problema de Mbappé

    Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Até agora, Vinicius não tem sido compatível com Mbappe, e ainda está por ver se uma solução pode ser encontrada

    Ele prometeu voltar 10 vezes mais forte após perder para Rodri na votação da Bola de Ouro naquele ano, depois de liderar a campanha do Real rumo à dobradinha nacional e europeia com 35 participações em gols em 39 partidas, incluindo um gol na final da Champions League contra o Borussia Dortmund. Mas parece que aquela campanha pode acabar sendo vista como o momento em que ele atingiu o auge.

    Apesar de ter marcado mais 22 gols em cada uma das últimas duas temporadas pelo Real Madrid, a consistência tem sido algo difícil para Vinicius. Ele passou por uma sequência de 14 jogos sem marcar em La Liga entre o fim de outubro do ano passado e meados de fevereiro, e somou apenas três gols na liga na segunda metade da temporada 2024-25.

    Não é preciso ser nenhum gênio para entender o que mudou. A chegada de Mbappe criou um desequilíbrio tático, já que o capitão da França imediatamente substituiu Vinicius como o principal rosto do time. Vinicius precisou se adaptar a um papel mais criativo, com Mbappe liderando o ataque, e o francês assumiu a responsabilidade principal pelas cobranças de pênalti.

    Mbappe não é um camisa 9 de origem, porém. Ele atuava principalmente como ponta esquerda no Paris Saint-Germain e ainda cai constantemente por aquele lado, entrando no caminho de Vinicius e reduzindo as oportunidades do brasileiro de encarar os laterais adversários no mano a mano. Além disso, a baixa contribuição defensiva de Mbappe impõe uma carga física maior ao meio-campo e aos lados do campo, com Vinicius sendo puxado para mais longe do gol do que idealmente gostaria.

    Embora ambos sejam craques de nível mundial por mérito próprio, eles simplesmente não encaixaram como parceiros, e isso está atrapalhando o Madrid. Vinicius é mais vulnerável do que Mbappe se esse cenário continuar; a contratação recorde do verão, Yan Diomande, é ponta esquerda de origem e ficou entre os 10 melhores jogadores da Europa em bolas recuperadas no terço final pelo RB Leipzig na última temporada. Pode ser que Diomande esteja mais disposto a fazer o trabalho sujo e garantir que os holofotes brilhem mais sobre Mbappe, em vez de tentar dividi-los com ele.

  • Oportunidade perdida?

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    AFP

    Vinicius comprometeu seu futuro com o Madrid em agosto, em vez de encarar um novo desafio na Premier League, e a decisão não está envelhecendo bem

    Vinicius foi alvo do interesse do Arsenal, campeão da Premier League, na janela de verão, e por um breve momento pareceu que um acordo seria fechado. Durante vários meses, o Madrid trabalhou em vão para acertar uma renovação de contrato com Vinicius, e havia um grande risco de perdê-lo de graça em junho de 2027 se não o vendesse.

    No entanto, a saga terminou em decepção para o Arsenal, já que Vinicius assinou um novo contrato de seis anos no Bernabéu no início de agosto. "Vinicius se tornou um dos jogadores mais importantes de um dos períodos de maior sucesso da nossa história", disse o Real em comunicado oficial.

    Mourinho revelou depois o conselho que deu a Vinicius quando o futuro do atacante ainda estava em aberto, dizendo ao Diario AS: "A única coisa que eu disse a ele foi: 'Vini, para onde você quer ir? Você só esteve no Brasil e só conhece o Real Madrid. Você só entende o Real Madrid quando vai embora, quando sai, é aí que percebe o que é o Real Madrid: não saia. Não vale a pena'."

    O técnico português falava por experiência própria; ele só conquistou um título de liga desde que encerrou sua primeira passagem pelo Madrid em 2013. Não existe clube maior no mundo, mas, neste momento, é difícil ver Vinicius aumentar sua coleção de duas taças da Champions League como jogador do Real Madrid, e ganhar um quarto título de La Liga em um futuro próximo também não será fácil, porque o Barcelona parece tão dominante.

    Há um argumento de que a ida para o Arsenal teria sido melhor para todas as partes envolvidas. O Madrid poderia ter se beneficiado estruturalmente, e Vinicius poderia ter voltado a surgir como candidato à Bola de Ouro sendo o principal nome do clube número 1 na divisão mais competitiva da Europa. Ter sucesso na Premier League pode trazer um nível totalmente novo de prestígio.

    Um novo desafio no Emirates poderia ter libertado Vinicius. Agora, ele está jogando com cautela demais no Real, e as estatísticas comprovam isso; ele tentou apenas 4,6 dribles nesta temporada, abaixo dos 5,6 em 2025-26, e seu total de gols esperados (xG) está em 0,59, uma queda enorme em relação a 1,05.

    As táticas pragmáticas de Mourinho também não combinam com Vinicius. Como um dos jogadores mais talentosos de sua geração, ele voltará a encontrar algum ritmo e reconquistará os torcedores em breve, mas repetir o sucesso dos seus primeiros anos no Madrid pode ser uma missão impossível.