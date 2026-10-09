Após a derrota chocante do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Vinicius Junior teria passado por um procedimento de harmonização do queixo para remodelar a parte inferior da mandíbula. A primeira aparição pública do jogador de 26 anos após o tratamento estético não cirúrgico causou frenesi na internet, com muitos afirmando que ele parecia irreconhecível, o que não era exatamente um exagero; a parte inferior do rosto agora está mais projetada e angular, e os contornos da mandíbula estão muito mais marcados do que antes.
O visual natural de Vinicius era uma parte definidora de sua identidade como astro global do futebol, e essa transformação repentina vai exigir um período de adaptação. Talvez ele quisesse recomeçar do zero mental e esteticamente após a maior decepção de sua carreira até aqui, ou talvez simplesmente achasse que uma linha da mandíbula mais esculpida combinaria melhor com ele. De qualquer forma, o corpo é dele e a escolha também, mas foi uma decisão que o expôs a um nível totalmente novo de escrutínio.
Após um início em grande parte desastroso da temporada 2026-27 pelo clube e pela seleção, alguns torcedores não demoraram a zombar da aparência de Vinicius, chegando até a afirmar que ele foi clonado. É claro que essas teorias são absolutamente ridículas, mas o ponta do Real Madrid tem sido apenas a sombra do jogador que já foi favorito à Bola de Ouro, e ainda não se sabe se ele conseguirá voltar àquele nível.