Vinicius foi, na verdade, um dos poucos jogadores do Brasil que saíram da Copa do Mundo com algum crédito. Ele marcou quatro gols e deu mais uma assistência em cinco partidas, com sua atuação de destaque acontecendo na goleada por 3 a 0 sobre a Escócia, na fase de grupos.

No entanto, é justo dizer que Vinicius nunca atingiu pela seleção o mesmo nível que alcançou no clube. Além de seu modesto retrospecto de 14 gols em 57 jogos, o jogador do Real Madrid ainda não conseguiu se firmar como o talismã incontestável do Brasil da mesma forma que Neymar, Ronaldinho e Ronaldo fizeram antes dele.

Suas dificuldades continuaram durante a mais recente Data Fifa, mais notadamente no empate por 1 a 1 com a Austrália, em Townsville. Em seus 65 minutos em campo, Vinicius tocou na bola apenas 36 vezes, completou só um drible e não registrou uma única contribuição defensiva.

O Brasil teve uma chance imediata de revanche em casa quatro dias depois, e aproveitou, vencendo por 4 a 2 na noite, com Vinicius apresentando uma atuação muito melhor. Ele teve papel-chave na construção do importantíssimo terceiro gol de Bruno Guimaraes para o Brasil, antes de marcar o quarto ele mesmo, de pênalti.

O time de Carlo Ancelotti então encerrou seu calendário com uma vitória por 4 a 0 sobre a Índia, no primeiro encontro entre os dois lados, mas não houve nada a comemorar. A Índia ocupa a 138ª posição no Ranking Mundial da Fifa, e o Brasil encontrou muitas dificuldades na partida, atraindo críticas generalizadas da imprensa.

"A seleção brasileira começou a partida de forma sonolenta, lenta e sem inspiração", dizia uma reportagem do veículo brasileiro UOL. "Vini Jr tinha muito espaço pela esquerda, mas não conseguiu aproveitá-lo e errou em sua criação." Não foi duro destacar Vinicius, que foi sacado no intervalo com um terrível índice de acerto de passes de 54%, e até Ancelotti admitiu: "ele não está em sua melhor forma".