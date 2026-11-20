Asprilla chegou ao nordeste da Inglaterra em fevereiro de 1996, em uma mudança que ficou famosa. Pouco antes da conclusão da transferência por 6,7 milhões de libras (9 milhões de dólares), o jogador, mais acostumado ao sol sul-americano, defendia o Parma no norte da Itália. Havia causado sensação na Serie A e conquistado títulos em competições continentais, mas ficou no banco sem entrar na final da Recopa Europeia de 1993 após sofrer uma lesão em uma briga com um motorista de ônibus em seu país natal.

Gianfranco Zola e Tomas Brolin, que também passariam pela Premier League com resultados variados, estavam entre seus companheiros de clube na Emília-Romanha. Pela seleção, ele integrou uma geração de ouro da Colômbia que terminou duas edições da Copa América em terceiro lugar e disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ainda é discutível se o meia de pernas arqueadas sabia no que estava se metendo ao fazer as malas para Tyneside. A história de que ele aceitou a mudança depois de ouvir que Newcastle ficava “nos arredores de Londres” foi desmentida como lenda urbana.

É uma história divertida, porém, e pode ter um fundo de verdade. Quem recebeu Asprilla em uma cidade a cerca de 450 quilômetros da capital inglesa não está convencido de que geografia fosse o forte do imprevisível companheiro, que pareceu bastante confuso ao se deparar com uma nevasca em sua apresentação oficial.

Philippe Albert integrava o elenco de Kevin Keegan na época e, em entrevista exclusiva à GOAL em parceria com BestCasino.co.uk, contou, ao ser perguntado sobre aquelas primeiras experiências: “Depois de conhecer Tino, tenho quase certeza de que ele não sabia onde ficava Newcastle. E, no dia em que assinou, nevava muito em Newcastle. Nevou o dia inteiro.

“Mas Tino era um jogador fantástico, um sujeito fantástico. Quando estava em um bom dia, era um dos melhores jogadores com quem qualquer um de nós atuou no Newcastle. As pessoas se lembram, é claro, do jogo dele contra o Barcelona, em que marcou três gols. Fez um hat-trick contra um grande time, já que o Barcelona tinha muitos jogadores bons. E vencemos por 3 a 2 no St James’ Park, pela Champions League. Tino fez os três gols. Lembro que foram absolutamente fantásticos.

“E ele também causou impacto na Premier League pelo Newcastle. Lembro da primeira partida dele: enfrentávamos o Middlesbrough, perdíamos por 1 a 0, e ele entrou como substituto. Tino fez a diferença e acabamos vencendo por 2 a 1.

“Era muito gentil com todo mundo. Muito engraçado também. Não falava uma palavra de inglês, mas era engraçado. Era ótimo sair com ele. Acima de tudo, porém, era um jogador fantástico. O problema com Tino era que, em um bom dia, podia fazer de tudo. Em um dia ruim, jogávamos com dez. Mas, na maior parte do tempo, ele fazia a diferença e ainda é muito querido no nordeste da Inglaterra, em Newcastle.”