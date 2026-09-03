Vida após Lionel Messi: o futebol dos Estados Unidos não está pronto para o vazio que ele deixará para trás
Kamal Miller nem chegou a questionar quando Lionel Messi simplesmente apareceu no CT do Inter Miami. Havia rumores havia semanas de que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro poderia assinar com o time. A segurança no campo de treino tinha ficado mais rígida. Os jogadores foram avisados de que a camisa 10 estava indisponível.
Mas quando Miller, um experiente zagueiro, entrou no vestiário um dia e encontrou Messi sentado ali, ele simplesmente ficou deslumbrado. Os rumores eram realidade. Eles haviam garantido a maior contratação da história da MLS. Aquele foi o momento antes do momento. Tudo mudou ali para os jogadores. Esse cara, que, menos de um ano antes, estava erguendo a taça da Copa do Mundo pela Argentina, estava sentado ali, diante deles. Miller mandou mensagem para a família às pressas. Mas, àquela altura, a internet já havia explodido. Messi tinha chegado, e o futebol americano jamais seria exatamente o mesmo.
Claro, Messi logo se anunciaria para a liga. Começou com uma empolgante atuação saindo do banco na Leagues Cup, coroada com uma cobrança de falta clássica.
Depois, vieram um título da Leagues Cup, a conquista do Supporters' Shield e a inevitável conquista da MLS Cup em 2025. Três anos, três troféus. Missão cumprida. E, há alguns meses, parecia que ainda havia mais por vir. Antes da temporada, Messi assinou um novo contrato para permanecer no clube até a temporada 2027-28. Em teoria, Miami tinha seu craque por muitos anos ainda.
Mas agora, as coisas parecem notavelmente diferentes. Após uma dolorosa derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha, Messi anunciou sua aposentadoria do futebol internacional no início desta semana. E, com sua admissão pessoal de que acha difícil encontrar a motivação necessária para jogar 90 minutos, parece que deixar o clube e pendurar as chuteiras de vez pode acontecer a qualquer momento. Basicamente, este é o fim de jogo de Messi.
Isso é ruim para o futebol. Mas o jogo global seguirá em frente. Para o cenário do futebol nos Estados Unidos, porém, isso pode ser absolutamente catastrófico. Messi tem sido a força vital deste esporte nos últimos três anos nos Estados Unidos, e possivelmente muito antes disso. Se ele sair, todos os níveis do jogo na América do Norte sofrerão, e isso servirá como um teste da força do futebol como nunca antes.
A galinha dos ovos de ouro da MLS
É difícil exagerar o quanto a chegada de Messi foi significativa em 2023. A MLS estava em um momento estranho naquela época. Claro, o produto da liga sempre melhorava. Mas isso precisava de uma estrela e, no momento da chegada de Messi, o cenário era relativamente árido. Os veteranos de grandes nomes, perto da aposentadoria, que antes serviam como chamariz para isso, haviam secado. A MLS, admitisse ou não, precisava de um impulso. E 20 mil torcedores lotaram o Chase Stadium para assistir à sua apresentação, enfrentando uma tempestade em Miami para ver Messi apertando a mão de David Beckham.
E assim chegou o argentino, sete meses após a maior conquista de sua carreira. Ele também se importou e, mesmo que o Miami estivesse basicamente fora da disputa pelos playoffs quando assinou, Messi liderou a campanha rumo à Leagues Cup, marcando 10 gols enquanto o Miami permaneceu invicto em sete partidas seguidas para conquistar seu primeiro grande troféu.
O impacto fora de campo foi ainda mais significativo. Apesar de o próprio jogador ter chegado no meio da temporada, a camisa de Messi foi a mais vendida de todo o ano. Os ingressos para absolutamente todos os jogos do Inter Miami, em casa e fora, em todas as competições, esgotaram em 24 horas após sua chegada. Os preços dos ingressos no mercado secundário aumentaram 4,5 vezes, de acordo com StubHub.Em 2024, o Miami esgotou seus ingressos de temporada, não importava que o clube tivesse dobrado os preços em alguns setores. Em 2021, o clube assinou um acordo de patrocínio de camisa que incluía uma cláusula segundo a qual, se o clube contratasse um jogador que tivesse vencido a Bola de Ouro pelo menos cinco vezes, o pagamento dobraria. Em maio, a Forbes avaliou o Inter Miami em US$ 1,4 bilhão.
A liga também se beneficiou. De acordo com Sportico, a receita de patrocínio da MLS cresceu 17% nos 12 meses depois que Messi entrou pela primeira vez na liga. Quase imediatamente, ele se tornou não apenas a estrela do Miami, mas também a galinha dos ovos de ouro da MLS.
Uma marca própria
Ainda assim, tudo isso aconteceu em meio à sensação persistente de que Messi nunca abraçou totalmente seu papel como embaixador do futebol nos Estados Unidos.
Suas aparições na mídia foram mínimas, enquanto sua participação no Jogo das Estrelas da MLS, um grande evento central para a liga, foi praticamente inexistente: lesionado em 2024, optando por não ir em 2025 e novamente indisponível após a Copa do Mundo de 2026. Além de uma breve entrevista à Apple TV após sua estreia na Leagues Cup, ele em grande parte evitou os compromissos pós-jogo que outras estrelas da MLS costumam cumprir.
Suas grandes campanhas publicitárias nos Estados Unidos também foram relativamente limitadas, enquanto o Inter Miami controlou rigidamente o acesso tanto a Messi quanto a seus companheiros de equipe. Essa abordagem frustrou repórteres locais e tradicionalistas da MLS acostumados a uma liga, e a uma cultura esportiva americana mais ampla, na qual se espera que as estrelas sejam mais acessíveis.
Ainda assim, Messi segue indispensável para o crescimento do futebol nos Estados Unidos. Ele pode não ter abraçado todas as expectativas de embaixador que acompanharam sua chegada, mas seu impacto nunca dependeu disso.
"Temos Leo jogando na MLS"
E é aí que deve estar a verdadeira preocupação da MLS. Messi é tão grande que se sustenta sozinho. Sua influência vai além das regras de mídia da MLS. Sua notoriedade significa que ele não precisa fazer turnês de imprensa nem campanhas publicitárias. Talvez haja um mistério na escassez, mas Messi é basicamente maior do que este esporte. Ele tem 516 milhões de seguidores no Instagram, 100 vezes mais do que a própria liga. Há um argumento convincente de que Messi é a pessoa mais famosa do mundo. Ele é talvez o ser humano mais famoso de todos os tempos. Isso não é um exagero grotesco.
Há também uma naturalidade nisso tudo. Messi não precisa aparecer nem mover um dedo para garantir que sua camisa se esgote, ou espalhar centenas de milhares de camisas do Inter Miami em Nova York, Londres e praticamente todas as grandes cidades do mundo. Ele trouxe notoriedade não só ao Inter Miami, mas também à liga, sem realmente precisar se esforçar. Aqueles que já jogaram aqui reconhecem isso.
"A liga ainda está crescendo; esses grandes nomes estão chegando. Agora temos o Leo jogando na MLS; isso é realmente, realmente muito bom. Então é bom ver como a liga está se desenvolvendo", disse a lenda brasileira Kaká, que jogou pelo Orlando City de 2015 a 2017, à GOAL.
"Estamos tão perto do fim"
Mas o que acontece quando tudo isso acaba?
O primeiro ponto que vale reconhecer aqui é que Messi já não deve realmente nada a ninguém. Em uma comovente postagem no Instagram após a morte de seu pai, Messi admitiu abertamente que seus dias neste esporte estão contados:
"Não sei o que vou fazer sem você; não sei como seguir em frente. Eu jogava futebol, mas agora tenho sérias dúvidas sobre continuar fazendo isso por muito mais tempo. Você esteve ao meu lado desde o começo, e estávamos tão perto do fim. Por que você não conseguiu aguentar só mais um pouco para que pudéssemos terminar essa jornada juntos?", escreveu ele no mês passado.
Ele tem contrato até 2028, e o Miami lhe paga cerca de US$ 70 milhões por ano em salário-base, participação societária e cotas de patrocínio. Seria muito dinheiro para simplesmente abrir mão, sem nem falar do patrocínio que ele tem com a Adidas. O contra-argumento, é claro, é que Messi realmente não precisa do dinheiro. Seu patrimônio líquido é de US$ 1,1 bilhão. Seus ganhos na carreira, antes dos impostos, estão se aproximando de US$ 2 bilhões. Se Messi "precisa" do dinheiro ou não é praticamente irrelevante, porém. Agora, a questão é motivação, desejo e, por mais clichê que pareça, o amor pelo jogo. Basicamente, a única coisa que impede Messi de parar é ele mesmo.
Como substituí-lo?
E parece cada vez mais provável que ele vá mesmo. O impacto disso seria imenso. Em um instante, a MLS pode perder o maior vendedor de camisas, seu melhor jogador e seu principal atrativo para o resto do mundo. Não há exatamente um motivo convincente para acompanhar a MLS para o torcedor médio de futebol fora do “Messi joga aqui”. Quando ele deixar de jogar ali, fica difícil defender a liga apenas como produto.
Há três grandes respostas para isso. A primeira é uma com a qual a MLS sempre contou: que o efeito Messi terá elevado o nível da liga o suficiente e atraído novos rostos. Certamente, é possível traçar uma linha entre o sucesso de Messi no cenário doméstico e global com a camisa de um clube da MLS e as chegadas de jogadores como Son Heung-Min, Antoine Griezmann e Robert Lewandowski. Não há Rodrigo De Paul, Casemiro ou Luis Suarez sem Messi. Mas a qualidade média da liga subiu o suficiente nos três anos desde que ele passou a jogar nela?
E essa é outra solução. A MLS vem flertando com novas estruturas salariais há algum tempo. A ideia, em linhas gerais, é que permitir que os times gastem mais dinheiro com um jogador “mediano” fará com que os clubes busquem talentos melhores. Os times vão melhorar com o tempo, e o produto, de forma ampla, ficará melhor. Ajustar isso ao período da aposentadoria de Messi, ou, melhor ainda, o quanto antes, sem dúvida ajudará a MLS a capitalizar parte desse embalo.
A terceira é repetir a fórmula, voltar ao manual e encontrar outra estrela. Messi pode ser recriado no coletivo, ao estilo Moneyball. Cristiano Ronaldo certamente está fora de cogitação como contratação. Mas, fora isso, o mundo está bastante aberto. Neymar pareceria um encaixe ideal, tanto pelo nome quanto pelo brilho brasileiro que traria a uma torcida do Miami que já é fortemente sul-americana.
Mas nenhuma das três é perfeita. Este será um golpe cataclísmico para os envolvidos. A MLS perderá seu principal atrativo, algo que simplesmente, para citar Pep Guardiola, “não pode substituir”. A Adidas também sofrerá o impacto. Suas ações subiram 30% quando Messi assinou com o Miami. Sua aposentadoria pode fazer com que elas sofram uma queda, apesar do contrato vitalício com a empresa.
Na verdade, não há solução real aqui. A MLS e o futebol dos Estados Unidos cresceram imensamente graças apenas a Messi. Há pouca evidência de que isso se sustentará quando o GOAT se afastar.