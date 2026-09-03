Vida após Lionel Messi: o futebol dos Estados Unidos não está pronto para o vazio que ele deixará para trás

Kamal Miller nem chegou a questionar quando Lionel Messi simplesmente apareceu no CT do Inter Miami. Havia rumores havia semanas de que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro poderia assinar com o time. A segurança no campo de treino tinha ficado mais rígida. Os jogadores foram avisados de que a camisa 10 estava indisponível.

Mas quando Miller, um experiente zagueiro, entrou no vestiário um dia e encontrou Messi sentado ali, ele simplesmente ficou deslumbrado. Os rumores eram realidade. Eles haviam garantido a maior contratação da história da MLS. Aquele foi o momento antes do momento. Tudo mudou ali para os jogadores. Esse cara, que, menos de um ano antes, estava erguendo a taça da Copa do Mundo pela Argentina, estava sentado ali, diante deles. Miller mandou mensagem para a família às pressas. Mas, àquela altura, a internet já havia explodido. Messi tinha chegado, e o futebol americano jamais seria exatamente o mesmo.

Claro, Messi logo se anunciaria para a liga. Começou com uma empolgante atuação saindo do banco na Leagues Cup, coroada com uma cobrança de falta clássica.









Depois, vieram um título da Leagues Cup, a conquista do Supporters' Shield e a inevitável conquista da MLS Cup em 2025. Três anos, três troféus. Missão cumprida. E, há alguns meses, parecia que ainda havia mais por vir. Antes da temporada, Messi assinou um novo contrato para permanecer no clube até a temporada 2027-28. Em teoria, Miami tinha seu craque por muitos anos ainda.

Mas agora, as coisas parecem notavelmente diferentes. Após uma dolorosa derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha, Messi anunciou sua aposentadoria do futebol internacional no início desta semana. E, com sua admissão pessoal de que acha difícil encontrar a motivação necessária para jogar 90 minutos, parece que deixar o clube e pendurar as chuteiras de vez pode acontecer a qualquer momento. Basicamente, este é o fim de jogo de Messi.

Isso é ruim para o futebol. Mas o jogo global seguirá em frente. Para o cenário do futebol nos Estados Unidos, porém, isso pode ser absolutamente catastrófico. Messi tem sido a força vital deste esporte nos últimos três anos nos Estados Unidos, e possivelmente muito antes disso. Se ele sair, todos os níveis do jogo na América do Norte sofrerão, e isso servirá como um teste da força do futebol como nunca antes.