Por último, mas não menos importante, vem o clube que pareceu perder todas as inibições e torrar dinheiro sem a menor preocupação. O Tottenham estava tão determinado a evitar terminar em 17º na Premier League pela terceira temporada consecutiva que deu a Roberto De Zerbi um orçamento de £302 milhões (US$ 408 milhões), o terceiro maior da divisão neste verão, atrás apenas de Manchester City e Chelsea, o que mostra que o clube tem grande fé no italiano.

No entanto, é perfeitamente possível argumentar que nenhum dos jogadores contratados vale o dinheiro que o Tottenham pagou. Sando Tonali é um bom meio-campista, com muita experiência na Premier League, mas ainda assim o Newcastle arrancou £100 milhões (US$ 135 milhões).

Mateus Fernandes é um jovem promissor empolgante, aos 22 anos, mas foi rebaixado com o West Ham na temporada passada e simplesmente não valia £85 milhões (US$ 115 milhões). Depois temos Savio, que marcou apenas dois gols na Premier League em outras tantas temporadas pelo Manchester City, mas o Spurs considerou que ele merecia o mesmo gasto insano que Fernandes. Esse é um dos piores negócios da história do futebol inglês, e da história do futebol em geral.

O Spurs também trouxe um segundo fracasso do Manchester City, para completar, na forma de Omar Marmoush. Ele chegou inicialmente por empréstimo, mas o Tottenham é obrigado a comprá-lo em definitivo por £60 milhões (US$ 81 milhões) no próximo verão, o que representa mais um mau negócio. Uma investida estranha de última hora também fez o Tottenham concluir a contratação do rejeitado do Chelsea Mykhailo Mudryk, com uma opção de compra de £75 milhões (US$ 101 milhões) incluída no acordo.

O Brighton também deve ter ficado encantado em receber £52 milhões (US$ 70 milhões) do Tottenham por Jan Paul van Hecke. A contratação tardia de Tosin Ararabioyo, do Chelsea, por apenas £10 milhões foi o único negócio que fez sentido financeiramente para o Spurs, sem contar as transferências sem custos de Marcos Senesi e Andrew Robertson.

O Tottenham vendeu oito jogadores para tentar equilibrar as contas, mas deixou muito a desejar na mesa de negociações. Cristian Romero foi para o Atlético de Madrid por £32 milhões (US$ 40 milhões) e Djed Spence se transferiu para a Inter por £30 milhões (US$ 33 milhões), o que foi um retorno ruim considerando que eram jogadores-chave no clube e ambos fizeram boas Copas do Mundo.

Nos últimos anos, Liverpool, Chelsea e Manchester United mostraram que sair gastando dinheiro às cegas não funciona. O péssimo início do Spurs na nova campanha sugere que o clube será o próximo a aprender essa lição da maneira mais difícil.