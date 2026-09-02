Veredito da janela de transferências: notas finais para os 10 clubes mais ricos da Europa após seus negócios no verão de 2026
Então é isso! A janela de transferências de verão de 2026 chegou ao fim, após um dramático último dia que viu vários grandes clubes correrem para completar seus elencos até os segundos finais.
Bilhões foram gastos pela Europa nos últimos quatro meses, à medida que as taxas de transferência atingiram um novo patamar ridículo, com quantias insanas mudando de mãos regularmente por jogadores sem comprovação ou em má fase, e recordes caindo por todos os lados. Mas agora começa o verdadeiro trabalho.
Quais clubes conseguiram encontrar o melhor custo-benefício no mercado? Quem mais pecou pelo excesso nos gastos? E quais equipes de recrutamento ficaram muito aquém do esperado?
GOAL avaliou os negócios feitos pelos 10 principais clubes da Deloitte Football Money League 2026 e analisa em que situação eles ficam à medida que a temporada 2026-27 entra em pleno andamento...
Arsenal | Nota: A
O Arsenal arrecadou £120 milhões (US$ 163 mi) em saídas depois de vender sete jogadores durante a janela de verão, incluindo Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Leandro Trossard e Cristian Norgaard. Vender Martinelli para o Al-Hilal foi um pequeno risco e também pegou mal, porque Mikel Arteta não tem muitas opções de reposição pela ponta esquerda e o brasileiro ainda tem muito a oferecer aos 25 anos, mas não dá para culpar o Arsenal por aceitar uma oferta recorde do clube de £55,7 milhões (US$ 76 mi) por um jogador que marcou apenas um gol na Premier League na última temporada.
Martinelli também estaria destinado a esquentar banco por causa da chegada de Cristian Tzolis, que já parece uma barganha depois de sua transferência de £34 milhões (US$ 46 mi) do Club Brugge. Não, ele não está no mesmo nível de Vinicius Junior, mas o ex-jogador de Club Brugge e Norwich City é um ponta empolgante, direto e uma máquina de assistências, com muito potencial ainda a ser explorado.
O Arsenal também desembolsou £75 milhões (US$ 102 mi) por Bruno Guimaraes, o que é o mais próximo de uma aposta segura que se pode ter neste mercado. O brasileiro, que comprovou sua qualidade de Premier League ao longo de quatro anos impressionantes no Newcastle, tem o perfil para completar o meio-campo de Arteta com sua excelente resistência à pressão, sua capacidade de passe progressivo e sua feroz habilidade de recuperar a bola.
Ezri Konsa foi o último rosto novo a chegar, vindo do Aston Villa em um negócio de £55 milhões (US$ 74 mi), e a versatilidade do jogador da seleção da Inglaterra na defesa pode ser crucial enquanto William Saliba luta para voltar após uma lesão grave. Piero Hincapie também será uma opção confiável, depois de tornar permanente sua ida ao Arsenal após um período de empréstimo muito impressionante.
Arteta tem todas as ferramentas de que precisa para garantir que o troféu da Premier League permaneça no Emirates, e talvez até para fazer o Arsenal ir um passo além na Champions League.
Barcelona | Nota: B
No início do verão, o Barcelona confirmou seu tão aguardado retorno à regra 1:1 do Fair Play Financeiro de La Liga, o que significa que cada euro gerado com vendas de jogadores pode voltar a ser gasto em novas contratações, sem as limitações que atrapalharam o clube nos últimos anos. O campeão de La Liga conseguiu arrecadar €120 milhões (£103 milhões/$139 milhões) ao negociar cinco jogadores, com a transferência de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain por €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões) fazendo a maior diferença, enquanto também tirou Robert Lewandowski e Marcus Rashford da folha salarial.
O clube também aproveitou sua alta classificação de crédito para garantir um empréstimo bancário de €210 milhões (£180 milhões/$243 milhões), respaldado por um adiantamento sobre a receita esperada de direitos de transmissão de TV nos próximos quatro a cinco anos, de modo que Hansi Flick pôde ir atrás de todos os seus principais alvos no mercado. O técnico alemão conseguiu dois deles nas chegadas de Anthony Gordon e Rodri, que custaram ao Barça um total combinado de €140 milhões (£120 milhões/$162 milhões).
Ex-destaque do Newcastle, Gordon é o ponta perfeito para o sistema de pressão alta de Flick, e Rodri é o melhor volante do mundo. Tirar este último do Manchester City foi talvez o maior golpe de todo o mercado, porque o vencedor da Bola de Ouro de 2024 pode conduzir o Barça ao seu primeiro título da Champions League desde 2015.
Flick também compensou as saídas de Lewandowski e Torres ao contratar Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, e Gabriel Jesus, do Arsenal, enquanto a joia de 18 anos Jesse Bisiwu chegou do Club Brugge. O Barça concluiu seus negócios ao contratar Joao Cancelo em uma transferência sem custos, movimento que o jogador de 32 anos mereceu plenamente após fazer tanto sucesso em seu retorno inicial por empréstimo vindo do Al-Hilal.
No entanto, nenhum outro defensor foi contratado, o que preocupa, especialmente após o empréstimo de Ronald Araujo ao Liverpool. A falta de entrosamento na defesa custou caro ao Barça na Europa na última temporada, mas, por outro lado, o time não tinha Rodri para dar proteção. É possível que simplesmente marque mais gols do que todo mundo com o herói da Copa do Mundo da Espanha à disposição para neutralizar transições perigosas, embora a perseguição sem sucesso a Julian Alvarez, do Atletico Madrid, possa deixar uma cicatriz duradoura, porque o propenso a lesões Jesus não chega nem perto como alternativa confiável.
Bayern de Munique | Nota: C
O Bayern de Munique teve um verão muito tranquilo. Dez jogadores deixaram o clube, incluindo a lenda do clube Leon Goretzka, que havia chegado ao fim de seu contrato, com apenas Joao Palhinha e Noel Aseko rendendo mais de €10 milhões em vendas diretas.
No fim das contas, Vincent Kompany fez apenas duas contratações de peso, a primeira delas Ismael Saibari, do PSV. O Bayern pagou €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões) pelo jogador de 25 anos, que marcou 26 gols na Eredivisie ao longo de suas duas últimas temporadas no Philips Stadion e foi destaque de Marrocos na Copa do Mundo de 2026.
Saibari foi o principal jogador de Marrocos durante a campanha até as quartas de final, mais notadamente marcando no empate por 1 a 1 com o Brasil, e deu duas assistências em sua estreia pelo Bayern, na vitória por 5 a 1 sobre o Stuttgart pela Bundesliga. Kompany pode contar com Saibari para levar flexibilidade tática e força bruta ao seu setor ofensivo, acrescentando uma outra dimensão que o ex-emprestado do Chelsea Nicolas Jackson não conseguiu oferecer.
O Bayern também tirou o internacional alemão Nathaniel Brown do Eintracht Frankfurt em outro negócio de €50 milhões, e o jogador de 23 anos dará uma concorrência valiosa a Alphonso Davies na lateral esquerda. No entanto, a conquista mais significativa da janela para o atual campeão da Bundesliga foi manter Michael Olise.
O Real Madrid foi fortemente ligado por semanas a uma transferência recorde mundial pelo internacional francês, antes de finalmente divulgar um comunicado negando qualquer contato formal com o Bayern. Teria sido um desastre perder Olise, que é um candidato à Bola de Ouro após sua incrível campanha de 2025-26, mas agora ele fará parte de um ataque ainda mais forte ao lado de Saibari.
O elenco de Kompany não precisava de uma grande reformulação, dado o quão perto chegou de disputar a final da Liga dos Campeões em maio, e também foi vital abrir conversas para a renovação de contrato com Harry Kane, mas, no geral, foi uma janela conservadora. Só o tempo dirá se isso vai cobrar seu preço do Bayern.
Chelsea | Nota: B-
O Chelsea tentou uma reformulação estrutural no verão, moldada explicitamente à filosofia de seu novo técnico, Xabi Alonso, gastando mais do que seus rivais da Premier League, com um desembolso de £349 milhões ($471 milhões) em novos talentos, equilibrado por uma recuperação de £382 milhões ($516 milhões) com vendas de jogadores.
A principal operação foi a compra recorde do clube de Morgan Rogers, do Aston Villa, por £117 milhões ($158 milhões), e o internacional inglês começou muito bem, com duas participações em gols em suas duas primeiras partidas de Premier League pelos Blues.
Os primeiros sinais sugerem que Rogers fará jus ao seu preço astronômico, tendo criado uma conexão imediata com Joao Pedro e Cole Palmer no terço final. Alonso também contratou a dupla experiente Danny Welbeck e Jordan Henderson, que traz a experiência e a liderança de que o elenco tanto sentiu falta na última temporada.
Na defesa, o Chelsea investiu um total de £111 milhões ($150 milhões) em Maxence Lacroix, Marco Palestra e Pep Chavarria, e Emi Martinez seguiu Rogers, saindo do Villa em um negócio de ocasião por £7,5 milhões. O goleiro argentino representa uma enorme melhora em relação ao calamitoso antigo camisa 1, Robert Sanchez.
Em outro movimento, o promissor atacante Emmanuel Emegha e o meio-campista argentino Valentin Barco chegaram aos Blues vindos do clube-irmão Strasbourg, aumentando ainda mais a profundidade do elenco. O Chelsea cobriu praticamente todas as frentes em contratações e conseguiu se desfazer dos excessos com eficiência semelhante.
Perder Marc Cucurella para o Real Madrid foi um golpe, mas o clube trabalhou muito bem ao conseguir grandes quantias por nomes como Andrey Santos, Nicolas Jackson e Liam Delap. Os crias da base Trevoh Chalobah e Tyrique George também foram vendidos, para Como e Everton, respectivamente, por um lucro puro combinado de £50 milhões ($68 milhões).
Também houve drama no último dia da janela, já que o Chelsea fez caixa com Enzo Fernandez em sua venda mais cara da história, arrancando do Manchester City uma taxa de £125 milhões que iguala o recorde da Premier League. Recuperar todo o investimento inicial no argentino, e ainda um pouco mais, foi um grande negócio, mas o Chelsea não conseguiu fechar acordo por seu substituto, Lamine Camara, do Monaco.
Isso certamente vai esfriar o clima otimista em Stamford Bridge, porque Alonso agora está curto demais no meio-campo para entregar o título da liga. Até mesmo um Fernandez insatisfeito poderia ter oferecido muito ao novo projeto dos Blues, e perdê-lo pode miná-lo por completo.
Liverpool | Nota: C-
O Liverpool encerrou o verão de forma espetacular, fechando um acordo de £120 milhões (US$ 162 milhões) por Bradley Barcola, que fez do atacante do Paris Saint-Germain a segunda contratação mais cara da história do clube. Apesar de nem sempre ser titular no PSG, Barcola deu uma contribuição vital nas duas conquistas do clube na Champions League nas últimas duas temporadas, e há apenas um punhado de pontas esquerdas melhores no futebol europeu.
O veloz francês tem o conjunto de qualidades para se tornar o novo talismã ofensivo do Liverpool após a saída de Mohamed Salah. O novo técnico, Andoni Iraola, também conseguiu contratar Victor Munoz, do Osasuna, por apenas £34 milhões (US$ 46 milhões), o que pode acabar sendo uma pechincha se o golaço do atacante espanhol no empate por 2 a 2 do Liverpool com o Nottingham Forest servir de indicação.
Na defesa, por sua vez, o Liverpool finalmente recebeu o jovem francês Jeremy Jacquet, que acertou sua transferência de £60 milhões (US$ 81 milhões) junto ao Rennes ainda em janeiro, e Araujo, por empréstimo do Barcelona. No entanto, Jacquet ainda é muito cru e só recentemente se recuperou de uma lesão grave, enquanto o Barça deixou Araujo sair porque ele havia se tornado um certo peso para a equipe.
No geral, Iraola não recebeu o respaldo que esperava após dar o salto vindo do Bournemouth. Além de Salah, o Liverpool também se despediu de Andrew Robertson, Ibrahima Konate e Curtis Jones, o último deles rendendo uma taxa de £30 milhões (US$ 41 milhões) paga pela Inter.
Há uma sensação de que o Liverpool está mais fraco agora, especialmente lá atrás. Uma briga pelo título certamente parece fora do alcance, e Iraola também pode ter dificuldades para recolocar a equipe nas vagas da Champions League se sofrer com algum azar em relação a lesões.
Manchester City | Nota: C+
Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Nico Gonzalez, Tijjani Reijnders, Savinho, Manuel Akanji, Nathan Ake, James Trafford: essa é a lista completa dos astros do time principal que deixaram o Manchester City em definitivo durante o verão. Eles renderam ao clube um total de £327 milhões (US$ 442 milhões), enquanto Omar Marmoush e Jack Grealish também saíram por empréstimo para Tottenham e Everton, respectivamente.
É uma parte considerável do elenco que foi embora, junto com o lendário técnico Pep Guardiola, e seu sucessor, Enzo Maresca, agora tem uma enorme tarefa pela frente. Para compensar essas saídas, o City desembolsou um total de £421 milhões (US$ 570 milhões) em três contratações de peso: Enzo Fernandez, Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, de 18 anos.
O City ainda deve ficar entre os quatro primeiros da Premier League depois de contratar esse trio e chegar às fases finais da Liga dos Campeões, mas não tem o suficiente para vencer nenhuma das duas competições. Os três meio-campistas não se comparam a Rodri em termos de qualidade individual, ainda que com a ressalva de que Bouaddi é muito mais uma aposta para o futuro. Fernandez deve se adaptar rapidamente após reencontrar o ex-técnico do Chelsea Maresca, mas não será a contratação transformadora que seu preço de £125 milhões (US$ 169 milhões) deveria garantir.
Maresca ainda pode contar com Erling Haaland e Rayan Cherki para dar ao City um poder de definição no ataque, e o ponta brasileiro Allan, contratado do Palmeiras por £32 milhões (US$ 43 milhões), dá a Maresca mais uma opção ofensiva, mas eles pareceram vulneráveis demais no outro lado do campo em seus dois primeiros jogos na Premier League. É um time que de repente parece desencaixado, e é impossível exagerar o quanto a saída de Rodri é devastadora; ele fazia tudo funcionar em conjunto.
O elenco não é forte o bastante para levar o City de volta ao auge vertiginoso dos anos de pico de Guardiola, nem mesmo para repetir o sucesso modesto, para os padrões do clube, da dobradinha da FA Cup e da Copa da Liga da temporada passada. O clube não foi proativo o suficiente no mercado e deixou os novos contratados expostos a críticas pesadas ao não reforçar o elenco de apoio.
Manchester United | Nota: F
O Manchester United liberou Casemiro, Jadon Sancho e Tyrell Malacia quando seus contratos expiraram em junho, e arrecadou £50 milhões (US$ 68 milhões) com as vendas do atacante Rasmus Hojlund, que estava fora dos planos, e do goleiro reserva Radek Vitek para Napoli e Middlesbrough, respectivamente. Essas saídas aliviaram bastante a folha salarial, mas o grupo proprietário liderado pela INEOS ainda assim foi bastante cauteloso no mercado de contratações.
Sete novos jogadores foram apresentados em Old Trafford por um custo de £160 milhões (US$ 217 milhões), mas apenas três entram na categoria de grandes contratações para o time principal. Todos eles atuam na mesma faixa do campo, inclusive, com Carlos Baleba, Youri Tielemans e Andrey Santos chegando para preencher o vazio deixado pela saída de Casemiro e pela ausência de Manuel Ugarte, forçada por lesão.
Baleba chegou tratando um problema no tornozelo, e Carrick confirmou que sua estreia pode ser adiada em até três semanas, mas o ex-jogador do Brighton deve levar uma fisicalidade muito necessária ao meio-campo do United. Tielemans também é um atleta experiente de Premier League e deu aos torcedores a primeira amostra real de seu brilho criativo na goleada por 5 a 2 sobre o Ipswich no domingo, mas ele e Santos tiveram dificuldades como dupla quando o United sofreu uma derrota surpreendente para o Hull City na rodada de abertura.
Pode levar algum tempo para o novo meio-campo do United encaixar e, enquanto isso, o time tem problemas reais na defesa e escassez de opções naturais de camisa 9 à disposição. No mínimo, Carrick precisava de alguém para disputar posição com Luke Shaw na lateral esquerda depois de conduzir o clube de volta à Champions League, e outro zagueiro experiente poderia ter feito enorme diferença enquanto Matthjis de Ligt segue tentando se recuperar de um problema crônico nas costas.
O United também assistiu sem agir ao ex-talento de sua base Danny Welbeck se juntar ao Chelsea vindo do Brighton, e Ollie Watkins trocar o Aston Villa pelo Al-Hilal. Qualquer um desses internacionais da Inglaterra poderia ter oferecido cobertura experiente no ataque e orientado Benjamin Sesko, e também não seria necessário gastar uma fortuna para contratá-los.
Do jeito que está, Carrick foi deixado de mãos atadas pela diretoria. Seria um milagre se o United conseguisse dar o próximo passo e surgisse como candidato à Premier League e à Champions League depois de uma janela tão decepcionante.
Paris Saint-Germain | Nota: A
Não faz muito tempo, o modelo de transferências do Paris Saint-Germain era motivo de chacota, com uma longa lista de superestrelas, incluindo Lionel Messi, Kylian Mbappe e Neymar, incapaz de levá-lo ao seu objetivo final de conquistar a glória da Champions League. No entanto, tudo isso mudou após a chegada de Luis Enrique, que entregou títulos europeus consecutivos ao adotar uma abordagem muito mais sensata na contratação de jogadores.
Esse padrão continuou neste verão, já que o PSG gastou €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões) em cada um por Ferran Torres e Maghnes Akliouche, €45 milhões (£38 milhões/$52 milhões) em Mika Godts e €7 milhões em Luca Digne. Torres, que ajudou o Barcelona a conquistar títulos consecutivos de La Liga antes de levar a Espanha ao título da Copa do Mundo durante o verão, é exatamente o tipo de atacante versátil que Luis Enrique adora, e mostrou o quanto será um recurso útil ao marcar dois gols em sua estreia na Ligue 1 contra o Rennes.
Akliouche, por sua vez, foi um dos melhores jogadores da liga no Monaco na última temporada, e Godts é considerado um dos jovens mais empolgantes a surgir da Holanda em algum tempo, depois de uma impressionante temporada de afirmação em 2025-26 pelo Ajax. Digne, por sua vez, dono de vasta experiência, será a opção ideal para Nuno Mendes na lateral esquerda, e está voltando ao seu país natal depois de conquistar a Liga Europa com o Aston Villa e de uma Copa do Mundo impressionante com a França.
O PSG agiu rapidamente para reforçar seu ataque depois de deixar Goncalo Ramos e Randal Kolo Muani saírem do clube, o primeiro em uma absurda transferência de €74 milhões para o Milan, e o segundo para a Juventus por €41 milhões. Barcola também saiu nos momentos finais da janela, o que foi uma perda triste considerando o quanto o francês contribuiu para o sucesso recente do PSG, mas o clube simplesmente não podia recusar a oferta de €125 milhões do Liverpool. Gerar €55 milhões (£47 milhões/$64 milhões) com a ida de Ibrahim Mbaye para o Aston Villa também foi um golpe de mestre.
De alguma forma, o elenco de Luis Enrique parece ainda mais forte agora, e o PSG de repente é o padrão-ouro de como contratar com eficiência. Mais uma vez, é o time a ser batido dentro e fora de casa.
Real Madrid | Nota: B+
José Mourinho tem um longo histórico de reclamações sobre transferências, mas não terá motivo para usá-las como desculpa se sua segunda passagem pelo Real Madrid não sair como o planejado. O gigante espanhol foi com tudo nos principais alvos de Mourinho e conseguiu a maioria deles, incluindo Yan Diomande, contratado por um valor recorde do clube de €125 milhões (£107m/$144m), tirado bem debaixo do nariz do PSG.
O Madrid também assinou com a lenda do Manchester City Bernardo Silva em transferência sem custos, então o lado direito do campo está completamente resolvido. Na defesa, Ibrahima Konate chegou sem custos depois de deixar o Liverpool, e o Real contratou Marc Curcurella e Denzel Dumfries, de Chelsea e Inter, respectivamente, por um total de €75 milhões (£64m/$87m). Esses jogadores causaram impacto imediato em uma defesa que sofreu apenas dois gols nos três primeiros jogos do Madrid em La Liga.
Carlos Espi chegou para o ataque, uma compra inteligente de €25 milhões (£21m/$29m) junto ao Levante, e o jogador de 21 anos caiu imediatamente nas graças da torcida ao marcar o gol da vitória nos acréscimos contra o Espanyol. Espi vai basicamente ocupar o lugar de Gonzalo Garcia, que foi negociado para seguir trabalhando sob o comando de Alvaro Arbeloa no Fulham, por €40 (£34m/$46m). Os também formados na base Cesar Palacios e Manuel Angel também se transferiram para Craven Cottage.
O Madrid ainda arrecadou mais €4 milhões ao vender Fran Garcia para o Real Betis e se despediu da adorada dupla defensiva Dani Carvajal e David Alaba. No entanto, nem tudo correu tranquilamente.
A prioridade de Mourinho era contratar Rodri, do Manchester City, mas o capitão da Espanha escolheu o Barcelona. Foi muito difícil de engolir, até porque Rodri é bom o bastante para ajudar o Barça a seguir como a principal força do futebol espanhol por pelo menos mais alguns anos.
No entanto, o Real estará pronto para lutar até o fim. O time ainda tem o ataque superior porque Vinicius Junior acabou decidindo assinar uma renovação de contrato em vez de ir para o Arsenal. Essas negociações bem-sucedidas provaram que o Madrid ainda é um superclube e que o novo projeto de Mourinho tem bases muito sólidas.
Tottenham | Nota: D
Por último, mas não menos importante, vem o clube que pareceu perder todas as inibições e torrar dinheiro sem a menor preocupação. O Tottenham estava tão determinado a evitar terminar em 17º na Premier League pela terceira temporada consecutiva que deu a Roberto De Zerbi um orçamento de £302 milhões (US$ 408 milhões), o terceiro maior da divisão neste verão, atrás apenas de Manchester City e Chelsea, o que mostra que o clube tem grande fé no italiano.
No entanto, é perfeitamente possível argumentar que nenhum dos jogadores contratados vale o dinheiro que o Tottenham pagou. Sando Tonali é um bom meio-campista, com muita experiência na Premier League, mas ainda assim o Newcastle arrancou £100 milhões (US$ 135 milhões).
Mateus Fernandes é um jovem promissor empolgante, aos 22 anos, mas foi rebaixado com o West Ham na temporada passada e simplesmente não valia £85 milhões (US$ 115 milhões). Depois temos Savio, que marcou apenas dois gols na Premier League em outras tantas temporadas pelo Manchester City, mas o Spurs considerou que ele merecia o mesmo gasto insano que Fernandes. Esse é um dos piores negócios da história do futebol inglês, e da história do futebol em geral.
O Spurs também trouxe um segundo fracasso do Manchester City, para completar, na forma de Omar Marmoush. Ele chegou inicialmente por empréstimo, mas o Tottenham é obrigado a comprá-lo em definitivo por £60 milhões (US$ 81 milhões) no próximo verão, o que representa mais um mau negócio. Uma investida estranha de última hora também fez o Tottenham concluir a contratação do rejeitado do Chelsea Mykhailo Mudryk, com uma opção de compra de £75 milhões (US$ 101 milhões) incluída no acordo.
O Brighton também deve ter ficado encantado em receber £52 milhões (US$ 70 milhões) do Tottenham por Jan Paul van Hecke. A contratação tardia de Tosin Ararabioyo, do Chelsea, por apenas £10 milhões foi o único negócio que fez sentido financeiramente para o Spurs, sem contar as transferências sem custos de Marcos Senesi e Andrew Robertson.
O Tottenham vendeu oito jogadores para tentar equilibrar as contas, mas deixou muito a desejar na mesa de negociações. Cristian Romero foi para o Atlético de Madrid por £32 milhões (US$ 40 milhões) e Djed Spence se transferiu para a Inter por £30 milhões (US$ 33 milhões), o que foi um retorno ruim considerando que eram jogadores-chave no clube e ambos fizeram boas Copas do Mundo.
Nos últimos anos, Liverpool, Chelsea e Manchester United mostraram que sair gastando dinheiro às cegas não funciona. O péssimo início do Spurs na nova campanha sugere que o clube será o próximo a aprender essa lição da maneira mais difícil.