Veredicto sobre as 115 acusações contra o Manchester City finalmente chegou; agora, os legisladores precisam decidir as sanções que podem mudar o futebol inglês para sempre
'The Damned United' não é um documentário. A precisão da história contada por David Peace em seu romance best-seller é contestada por vários dos protagonistas reais. Mas há uma coisa com a qual praticamente todo mundo concorda: em julho de 1974, durante um de seus primeiros treinos como novo técnico do Leeds United, Brian Clough realmente se levantou diante de um grupo de jogadores inegavelmente talentoso, mas notoriamente agressivo, e disse que eles podiam jogar todas as suas medalhas no lixo porque não ganharam nenhuma delas de forma justa. "Vocês conseguiram tudo isso com uma tremenda trapaça", declara de forma tão infame o Clough de Michael Sheehan na versão cinematográfica do livro best-seller, aludindo ao estilo de jogo supostamente 'sujo' do Leeds, e não a qualquer nível de corrupção por parte do clube.
Você provavelmente já viu esse vídeo circulando novamente nas redes sociais, só que agora em relação ao Manchester City, que foi considerado culpado de todas as acusações apresentadas contra o clube por violar as regras financeiras da Premier League. Pode até ser que ele tenha chegado a você em algum grupo de WhatsApp, porque a 'diversão' já começou para valer. Está todo mundo embarcando na onda da zoeira, porque a máquina dos memes já entrou em ritmo alucinante e os torcedores rivais estão tirando sarro do Manchester City sem piedade.
Mas isso não tem graça nenhuma. Pelo contrário, trata-se de algo sério, que vai alterar completamente o futuro do futebol inglês ao reescrever o seu passado. Porque, embora a Premier League tenha conquistado uma vitória retumbante sobre o Manchester City, isso dificilmente parecerá um triunfo digno de celebração, considerando que a própria competição que ela organiza foi despojada de toda a credibilidade.
Rebaixamento é um risco real
Ainda precisamos, é claro, saber quais sanções a Premier League, comandada pelo diretor-executivo Richard Masters, imporá ao Manchester City, que deve recorrer da decisão da comissão independente. De fato, alguns torcedores céticos de clubes rivais suspeitam que o time do Etihad escapará com uma multa e uma perda de pontos sem grande consequência. No entanto, isso é inconcebível, segundo especialistas jurídicos familiarizados com o caso. O esporte nunca viu um escândalo financeiro dessa magnitude. A gravidade das acusações não tem precedentes. A punição também deveria ser.
Vale lembrar que Everton (perda de seis pontos) e Nottingham Forest (quatro) foram considerados culpados apenas por violações menores das regras financeiras da Premier League. O Chelsea, por sua vez, foi apenas multado, de forma controversa, por acusações relacionadas a pagamentos ilegais a agentes e terceiros, mas o clube essencialmente se autodenunciou à Premier League, já que as infrações em questão não diziam respeito aos atuais proprietários, e sim à administração de Roman Abramovich. O consórcio Clearlake, portanto, cooperou plenamente com a investigação em cada etapa do processo. O City não. E sustentou total inocência durante todo o processo, e ainda sustenta, o que torna improvável qualquer leniência.
Como resultado, agora existe uma possibilidade concreta de que o City seja punido com uma perda de pontos tão pesada que tornaria o rebaixamento provável, e não apenas possível.
Troféus podem ser retirados?
Se os títulos seriam revogados segue incerto neste momento. Certamente há um forte argumento de que todos os resultados do City entre 2009 e 2018, período alvo da investigação, deveriam ser declarados nulos.
No entanto, também se pode argumentar que nada do que aconteceu nos últimos oito anos teria sido possível sem a fraude financeira que lançou as bases custosas para a ascensão do City como a força dominante do futebol inglês e para a eventual conquista da Tríplice Coroa em 2023.
O ex-treinador do City, Pep Guardiola, já havia criticado anteriormente a ideia de que o clube deveria ser destituído de seus troféus em caso de veredicto de culpa.
"Vamos lá! Esses momentos pertencem ao [City], independentemente da sentença", argumentou o catalão em 2023, quando as acusações foram formalizadas. "Pensem no que fizemos... aquele gol do Sergio Aguero [contra o QPR em 2012]; ninguém pode tirar isso. Eu não sei, nós somos responsáveis pelo escorregão de Steven Gerrard em Anfield?"
Obviamente, não eram. Mas seriam supostamente responsáveis por fraude financeira que colocou o City de Manuel Pellegrini em posição de tirar proveito daquele escorregão. Além disso, os momentos mágicos aos quais Guardiola se referiu talvez só pertencessem ao City porque foram roubados de outra pessoa.
O ex-meio-campista do Liverpool Danny Murphy já apontou que as memórias não podem realmente ser tiradas. As medalhas e os troféus podem, porém, e é revelador que Jurgen Klopp, cujo Liverpool perdeu dois títulos para o City de Guardiola, em 2018-19 e 2021-22, tenha afirmado anteriormente que, se o City fosse considerado culpado, ele pagaria as cervejas e faria um desfile no próprio quintal para seus ex-jogadores.
Danos irreparáveis
De preocupação ainda maior para o City, porém, são as potenciais ramificações legais e financeiras de ser considerado culpado do que Arsene Wenger memoravelmente chamou de "doping financeiro".
O Manchester United, que terminou em segundo lugar atrás do City em três ocasiões nos últimos 18 anos, já estaria avaliando o impacto econômico das infrações do City sobre suas próprias receitas, e seria surpreendente se o Liverpool (também vice-campeão três vezes) e o Arsenal (dois títulos "perdidos") não estivessem fazendo o mesmo.
Mas não para por aí, já que o City também tirou repetidamente de outros clubes vagas no G4 que teriam garantido classificação para a Champions League, além da lucrativa premiação que vem com ela. O possível custo de compensação é impossível de calcular neste estágio inicial, assim como o dano potencialmente irreparável causado à integridade da Premier League, porque, se o veredicto de culpa for mantido, o maior caso de fraude da história do futebol ameaça expor os últimos 18 anos da Premier League como uma mentira.
Aqui está o que já sabemos com certeza, porém: a reputação do City está em ruínas. Suas memórias e títulos ainda não foram apagados, e talvez nunca sejam. No mínimo, porém, toda conquista agora vem com um asterisco ao lado e, aos olhos da maioria dos observadores neutros, todo triunfo se tornou completamente sem sentido. Como os recordes de velocidade de Florence Griffith Joyner. Ou as sete vitórias de Lance Armstrong no Tour de France.
E por quê? Porque, apesar de todos os seus protestos contínuos, o City, ao contrário de 'The Damned United', foi considerado vencedor de todas as suas medalhas por meio de trapaça.