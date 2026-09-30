'The Damned United' não é um documentário. A precisão da história contada por David Peace em seu romance best-seller é contestada por vários dos protagonistas reais. Mas há uma coisa com a qual praticamente todo mundo concorda: em julho de 1974, durante um de seus primeiros treinos como novo técnico do Leeds United, Brian Clough realmente se levantou diante de um grupo de jogadores inegavelmente talentoso, mas notoriamente agressivo, e disse que eles podiam jogar todas as suas medalhas no lixo porque não ganharam nenhuma delas de forma justa. "Vocês conseguiram tudo isso com uma tremenda trapaça", declara de forma tão infame o Clough de Michael Sheehan na versão cinematográfica do livro best-seller, aludindo ao estilo de jogo supostamente 'sujo' do Leeds, e não a qualquer nível de corrupção por parte do clube.

Você provavelmente já viu esse vídeo circulando novamente nas redes sociais, só que agora em relação ao Manchester City, que foi considerado culpado de todas as acusações apresentadas contra o clube por violar as regras financeiras da Premier League. Pode até ser que ele tenha chegado a você em algum grupo de WhatsApp, porque a 'diversão' já começou para valer. Está todo mundo embarcando na onda da zoeira, porque a máquina dos memes já entrou em ritmo alucinante e os torcedores rivais estão tirando sarro do Manchester City sem piedade.

Mas isso não tem graça nenhuma. Pelo contrário, trata-se de algo sério, que vai alterar completamente o futuro do futebol inglês ao reescrever o seu passado. Porque, embora a Premier League tenha conquistado uma vitória retumbante sobre o Manchester City, isso dificilmente parecerá um triunfo digno de celebração, considerando que a própria competição que ela organiza foi despojada de toda a credibilidade.