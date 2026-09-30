Marcelo Neveleff já teve que dizer “sim” para tudo. Agora, ele pode dizer “não”.

Houve um tempo em que o técnico da seleção masculina da República Dominicana precisava assistir a cada segundo de cada vídeo enviado a ele por todos os jogadores elegíveis por dupla nacionalidade. Eles vinham de todos os lugares: Espanha, Argentina, EUA, partes da América do Sul. Neveleff se sentava ali diligentemente, em busca de sinais de qualidade, algum tipo de faísca para contribuir com uma equipe que, antes de sua contratação, perdia para seleções como a Guiana Francesa, uma equipe que atualmente nem sequer está ranqueada ou é filiada à Fifa.

Por um tempo, ele foi técnico, olheiro-chefe, recrutador e a figura de referência cultural de uma seleção que mal fazia parte do cenário do futebol. Hoje, as coisas são diferentes. A República Dominicana não é uma potência global do futebol, pelo menos ainda não. Mas melhorou imensamente nos três anos de Neveleff no comando. E o trabalho duro de recrutamento, treinamento e crença deu resultado.

Antes uma coadjuvante, a República Dominicana é hoje uma presença real na Concacaf. Venceu seus dois primeiros jogos na Liga das Nações desde que foi promovida neste ano à primeira divisão da competição. Um país do beisebol que não ligava para o futebol começou a acreditar.

“Não é surpresa”, disse Neveleff à GOAL. “Estamos trabalhando aqui nos últimos três anos e meio. Sempre acreditamos no potencial e no talento que tínhamos aqui no país.”

O próximo teste chega com mais do que o futebol em jogo. O duelo de quinta-feira com o vizinho Haiti, o primeiro entre eles em 13 anos, vai reacender uma rivalidade que vai além do campo e mostrar o quanto a República Dominicana evoluiu.