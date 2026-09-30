'Venda o legado' - Como a República Dominicana foi além do beisebol para se tornar uma ameaça na Concacaf antes de um aguardado confronto de rivalidade com o Haiti
Marcelo Neveleff já teve que dizer “sim” para tudo. Agora, ele pode dizer “não”.
Houve um tempo em que o técnico da seleção masculina da República Dominicana precisava assistir a cada segundo de cada vídeo enviado a ele por todos os jogadores elegíveis por dupla nacionalidade. Eles vinham de todos os lugares: Espanha, Argentina, EUA, partes da América do Sul. Neveleff se sentava ali diligentemente, em busca de sinais de qualidade, algum tipo de faísca para contribuir com uma equipe que, antes de sua contratação, perdia para seleções como a Guiana Francesa, uma equipe que atualmente nem sequer está ranqueada ou é filiada à Fifa.
Por um tempo, ele foi técnico, olheiro-chefe, recrutador e a figura de referência cultural de uma seleção que mal fazia parte do cenário do futebol. Hoje, as coisas são diferentes. A República Dominicana não é uma potência global do futebol, pelo menos ainda não. Mas melhorou imensamente nos três anos de Neveleff no comando. E o trabalho duro de recrutamento, treinamento e crença deu resultado.
Antes uma coadjuvante, a República Dominicana é hoje uma presença real na Concacaf. Venceu seus dois primeiros jogos na Liga das Nações desde que foi promovida neste ano à primeira divisão da competição. Um país do beisebol que não ligava para o futebol começou a acreditar.
“Não é surpresa”, disse Neveleff à GOAL. “Estamos trabalhando aqui nos últimos três anos e meio. Sempre acreditamos no potencial e no talento que tínhamos aqui no país.”
O próximo teste chega com mais do que o futebol em jogo. O duelo de quinta-feira com o vizinho Haiti, o primeiro entre eles em 13 anos, vai reacender uma rivalidade que vai além do campo e mostrar o quanto a República Dominicana evoluiu.
'É preciso muita insistência'
Na verdade, isso se parece muito com o tipo certo de crescimento para uma pequena nação no futebol internacional. A República Dominicana pode contar com uma população local de 11 milhões, além de uma diáspora de quase três milhões, uma parcela significativa da qual vive nos Estados Unidos. Mas, historicamente, poucos deles jogavam muito futebol. De fato, esta é uma nação do beisebol do começo ao fim. A República Dominicana sempre revelou atletas. Mas jogadores de futebol? Nem tanto.
Christian Polanco, nascido na República Dominicana, mas radicado em Nova York e coapresentador do podcast The Cooligans, lembra de fazer parte de uma minoria quando se tratava de gostar de futebol. Ele cresceu vendo seus vizinhos baterem em tampinhas de garrafas de leite com cabos de vassoura, tentando aperfeiçoar seu swing no beisebol.
“Não é o esporte predominante, e é preciso muito convencimento do público para fazê-lo embarcar e se interessar pelo esporte. É parecido com quando a MLS começou [nos Estados Unidos]. Você tem que fazer o trabalho, estar presente, atuar na base, fazer com que as pessoas simplesmente conheçam o esporte”, disse Polanco.
Um novo técnico não poderia mudar isso da noite para o dia. Mas Neveleff sabia que havia talento a ser encontrado; ele só precisava procurá-lo.
E assim começou uma enorme missão de observação. Primeiro, foi uma busca interna. A elite do futebol da República Dominicana, a Liga Dominicana de Fútbol, era pequena, mas estava melhorando, um lugar para joias escondidas que poderiam ser lapidadas e se tornar jogadores de seleção.
"Não foi algo que ficou só nas palavras"
Depois disso, veio um foco na diáspora. Havia, é verdade, alguns nomes mais óbvios no grupo. O primeiro? Junior Firpo, um lateral nascido em Santo Domingo que havia passado por Real Betis e Barcelona. Ele representou a Espanha em nível de seleção de base, mas Neveleff convenceu o ofensivo lateral-esquerdo de que ele poderia ser uma figura central em um movimento.
Nem isso foi fácil. Primeiro, ele fez ligações. Depois, uma visita presencial selou o acordo.
“Antes de mais nada, eu falo com eles com o coração, porque queria ter certeza de que eles soubessem que eram desejados aqui”, explicou Neveleff. “Era algo concreto. Não era algo feito só de palavras.”
Outros vieram depois. O firme volante Pablo Rosario, que usou sua troca única de seleção para deixar a estrutura da seleção da Holanda, foi o próximo. Mariano Diaz foi uma terceira peça milagrosa no quebra-cabeça. Ele não disputava uma partida por um clube havia 303 dias quando Neveleff o convocou para um elenco para um amistoso em março de 2025. Diaz marcou na vitória por 2 a 0. De repente, essa seleção tinha uma espinha dorsal forte.
Avançando para esta Data Fifa, a RD agora tem uma dúzia de jogadores baseados na Europa em seu elenco, além de alguns outros do restante do mundo.
"Temos todos que sempre quisemos"
Neveleff, apesar de ter passado a maior parte da vida adulta nos Estados Unidos, parece ser o homem perfeito para o cargo. Nascido na Argentina, mas formado pelo sistema de treinadores dos EUA, ele tinha um ótimo currículo de trabalho com jovens jogadores no Orlando City, no New England Revolution e nas seleções de base dos Estados Unidos. A RD o queria já em 2019, mas ele recusou o cargo, optando por permanecer no New England.
Quando voltaram em 2023, o momento era o certo. Ele estava pronto para um novo desafio. E, talvez mais importante, sua experiência nos Estados Unidos poderia ser aplicada em outro lugar.
“Basicamente, fiz parte da construção ou do início da academia de desenvolvimento nos EUA. Vi todo o desenvolvimento por lá e, quando cheguei a este país, vi que seríamos capazes de replicar o modelo e a maneira como precisávamos fazer as coisas”, disse Neveleff.
O principal entre esses pontos? Muito simplesmente, ele precisava formular um plano e vender o sonho.
“Quando eles viram que havia uma organização, havia um plano, eles estiveram dispostos a vir. Graças a Deus, temos todos que sempre quisemos na seleção nacional”, disse Neveleff.
Fazendo o México pedir desculpas
E assim, com um elenco reformulado, veio o futebol. A República Dominicana passou com autoridade pela Liga B da Liga das Nações em 2024, terminando na liderança do Grupo D. A equipe marcou 27 gols em seis partidas. O experiente atacante Dorny Romero, um dos jogadores recrutados no exterior por Neveleff, fez 10 deles, mais do que qualquer outro na liga. Isso garantiu sua vaga na Copa Ouro.
Foi tão bem que o México precisou se desculpar. A República Dominicana estreava na Copa Ouro. Depois de assistir às imagens para preparar a partida de abertura, o técnico Javier Aguirre admitiu que a República Dominicana já não era apenas um país de beisebol, como ele havia presumido.
"Se eu tiver que ser honesto, lembro que, quando eu era um jovem jogador, muitos anos atrás, a República Dominicana não tinha visibilidade no futebol", disse ele, segundo o The Athletic. "Era conhecida pelo beisebol e por pessoas muito gentis. Tenho que pedir desculpas porque assisti às imagens e eles são bons. São realmente competitivos e não estão aqui só para fazer número."
Era uma nação genuinamente futebolística. E mostrou isso em campo.
A República Dominicana não conseguiu avançar em seu grupo da Copa Ouro, mas conquistou um respeitável ponto contra o Suriname e perdeu no fim tanto para o México quanto para a Costa Rica. Aquilo, porém, foi o começo de algo, longe de ser o fim. E os torcedores também sabiam disso.
“As atuações na Copa Ouro fizeram duas coisas. Deixaram o público empolgado com o esporte e também mostraram aos jogadores com dupla nacionalidade: temos algo real acontecendo aqui”, disse Polanco. “Marcamos dois gols contra o México. Há uma oportunidade real.”
Além disso, vencer, ou ao menos evoluir, ajuda.
“Os torcedores gostam de embarcar quando os times estão vencendo. Essa é a realidade. E foi isso que eu disse à federação e a todos aqui”, explicou Neveleff.
Quanto às vitórias, então, bem, a República Dominicana se encaixou de forma notavelmente tranquila na Liga A da Liga das Nações. Nicarágua e Trinidad e Tobago já foram despachados, a primeira graças a um gol da vitória aos 52 minutos do segundo tempo que levou o presidente Luis Abinader a demonstrar seu apoio nas redes sociais. Esta ilha caribenha, ou melhor, metade dela, está superando equipes que antes sonhava em vencer.
"Vai ser um jogo realmente muito difícil"
E agora, o Haiti. A relação entre os dois países é complexa, para dizer o mínimo. Eles estão historicamente unidos em seu antagonismo em relação aos colonizadores europeus. Mas também estiveram em guerra em vários momentos ao longo da história. Há correntes desconfortáveis de racismo e choques culturais entre duas nações que compartilham a mesma ilha.
“Eu odeio a forma como, na República Dominicana, eles tratam os haitianos como cidadãos de segunda classe”, disse Polanco. “Do ponto de vista do futebol, temos alguns jogadores que são comparáveis e podem competir.”
Eles não se enfrentam em campo desde 2013. Quinta-feira marcará a retomada de uma rivalidade que ferve há décadas.
“Temos observado [o Haiti]. Eles são muito, muito fortes, mas estamos crescendo. Temos a mentalidade de que podemos competir e podemos vencê-los. Vai ser um jogo realmente difícil”, disse Neveleff.
O Haiti se classificou para a Copa do Mundo de 2026. Neveleff acredita que a República Dominicana pode alcançar um feito semelhante. Eles também observaram muitos jogadores e convocaram atletas de todos os lugares. É um modelo que funciona.
Provar que podem fazer o mesmo fará com que todos os sins, os nãos e as madrugadas maldormidas procurando jogadores de futebol tenham valido a pena.
“O que eu precisava vender era o legado que eles deixariam para trás. Todo mundo quer passar por este mundo e deixar algo para trás quando se for”, disse Neveleff.
Esse legado pode estar se formando em tempo real.