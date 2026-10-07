ST. PAUL -- Em comparação com seus três primeiros jogos desta janela internacional, o duelo da seleção masculina dos Estados Unidos contra o Canadá teve menos brilho. Justin Ellis proporcionou o momento decisivo.

O astro do Orlando City superou uma lesão no início da partida para marcar o único gol do jogo, completando para as redes um cruzamento do ex-destaque do Orlando City Alex Freeman aos 29 minutos, para fazer seu segundo gol em outras tantas partidas como titular.

A seleção dos Estados Unidos havia marcado quatro, quatro e três gols em seus compromissos anteriores. Contra o Canadá, os lances de destaque foram escassos em um jogo físico entre rivais, que raramente encontrou ritmo. Um gol acabou sendo suficiente.

Os Estados Unidos lidaram com o desafio e garantiram uma vitória por 1 a 0 para fechar a série com quatro vitórias em quatro jogos, incluindo triunfos consecutivos sobre seus rivais mais próximos.

O gol de Ellis deu continuidade a uma tendência de jovens artilheiros, algo que não faltou nesta concentração. Também não faltaram jovens no time titular da seleção dos Estados Unidos. Brooklyn Raines, de 21 anos, começou no meio-campo, enquanto Mathis Albert, de 17, se juntou a Ellis no ataque. E ainda houve Brian Schwake, que jogou os 90 minutos no gol e saiu sem ser vazado em sua primeira partida como titular.

Agora, a seleção dos Estados Unidos vai se dispersar. As estrelas, jovens e veteranas, voltarão aos seus clubes. Algumas estarão de volta em novembro, enquanto outras não. Teremos que ver o que Mauricio Pochettino fará daqui para frente. No entanto, a seleção dos Estados Unidos superou todos os desafios que apareceram nesta concentração, incluindo este último, que foi o mais difícil até agora.

GOAL analisa os vencedores e os perdedores da vitória da seleção dos Estados Unidos no Allianz Field...