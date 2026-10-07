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USMNT GFX 1-1GOAL

Vencedores e perdedores da USMNT: Justin Ellis entrega apesar de uma lesão e Alex Freeman brilha enquanto Yunus Musah tem dificuldades em vitória suada sobre o Canadá de Jesse Marsch

O gol da vitória de Justin Ellis coroou uma janela perfeita de quatro jogos, Alex Freeman impressionou e Cole Campbell finalmente fez sua estreia. Yunus Musah, porém, teve dificuldade para encontrar seu lugar no time de Mauricio Pochettino.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • ST. PAUL -- Em comparação com seus três primeiros jogos desta janela internacional, o duelo da seleção masculina dos Estados Unidos contra o Canadá teve menos brilho. Justin Ellis proporcionou o momento decisivo.

    O astro do Orlando City superou uma lesão no início da partida para marcar o único gol do jogo, completando para as redes um cruzamento do ex-destaque do Orlando City Alex Freeman aos 29 minutos, para fazer seu segundo gol em outras tantas partidas como titular.

    A seleção dos Estados Unidos havia marcado quatro, quatro e três gols em seus compromissos anteriores. Contra o Canadá, os lances de destaque foram escassos em um jogo físico entre rivais, que raramente encontrou ritmo. Um gol acabou sendo suficiente.

    Os Estados Unidos lidaram com o desafio e garantiram uma vitória por 1 a 0 para fechar a série com quatro vitórias em quatro jogos, incluindo triunfos consecutivos sobre seus rivais mais próximos.

    O gol de Ellis deu continuidade a uma tendência de jovens artilheiros, algo que não faltou nesta concentração. Também não faltaram jovens no time titular da seleção dos Estados Unidos. Brooklyn Raines, de 21 anos, começou no meio-campo, enquanto Mathis Albert, de 17, se juntou a Ellis no ataque. E ainda houve Brian Schwake, que jogou os 90 minutos no gol e saiu sem ser vazado em sua primeira partida como titular.

    Agora, a seleção dos Estados Unidos vai se dispersar. As estrelas, jovens e veteranas, voltarão aos seus clubes. Algumas estarão de volta em novembro, enquanto outras não. Teremos que ver o que Mauricio Pochettino fará daqui para frente. No entanto, a seleção dos Estados Unidos superou todos os desafios que apareceram nesta concentração, incluindo este último, que foi o mais difícil até agora.

    GOAL analisa os vencedores e os perdedores da vitória da seleção dos Estados Unidos no Allianz Field...

  • VENCEDOR: Justin Ellis

    Justin Ellis, USMNT
    Getty

    Ellis jogou com uma aparente lesão para marcar seu segundo gol na janela, levando a seleção masculina dos Estados Unidos à vitória por 1 a 0 sobre o Canadá.

    Depois de uma falta dura no meio do primeiro tempo, Ellis ficou caído por um período considerável. Mancando, foi até a lateral e, após alguns minutos, mancando, voltou a campo. Depois disso, ele nunca pareceu estar 100%.

    Ainda assim, marcou seu gol, já que nem uma aparente lesão conseguiu tirá-lo da súmula.

    O gol de Ellis foi na base da pura raça, ao aparecer na segunda trave para completar um cruzamento de Alex Freeman. A comemoração foi um tanto contida, em grande parte porque Ellis não conseguia exatamente sair em disparada em direção à bandeirinha de escanteio. Ainda assim, ele seguiu em frente durante o primeiro tempo, garantindo a vantagem de 1 a 0 para os Estados Unidos, que acabou mantida até o intervalo.

    O gol foi o segundo de Ellis na pausa, o que significa que ele agora tem o dobro de gols pela seleção principal dos Estados Unidos em relação aos gols pelo time principal do Orlando City. Seu dinamismo no ataque nunca esteve em dúvida, mas sua capacidade de balançar as redes, sim. Agora, ele está mostrando que realmente tem esse faro de gol, até mesmo em momentos em que dói fazer isso.

  • PIOR: Steven Madrigal

    Steven Madrigal referee
    Getty

    Madrigal acabou se tornando um tema de debate desnecessário na partida da seleção dos Estados Unidos contra o Canadá.

    Dada a natureza da rivalidade, não foi surpresa que o jogo tenha sido físico. Há formas de controlar jogos físicos, porém, e o árbitro Steven Madrigal fez pouco nesse sentido.

    Felizmente, o jogo nunca realmente saiu do controle, mas foi bastante truncado. Os EUA, por exemplo, sofreram 13 faltas no primeiro tempo. Esse foi o maior número em um primeiro tempo desde uma partida de 2012 contra a Guatemala, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A enorme quantidade de faltas resultou em um jogo com pouco ritmo, mas a própria inconsistência nas marcações de falta gerou confusão sobre onde o árbitro estava traçando a linha.

    Claro, os jogadores merecem parte da culpa por tentarem atuar no limite físico, mas cabe ao árbitro controlar o jogo. Madrigal não conseguiu fazer isso.

  • VENCEDOR: Alex Freeman

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    Icon Sportswire

    Freeman apareceu bem nos dois lados do campo contra o Canadá, dando a assistência para o gol da vitória de Ellis e anulando Jacob Shaffelburg no triunfo por 1 a 0 da USMNT.

    Ele melhora a cada jogo, e foi muito, muito bem nesta partida.

    A assistência foi o grande destaque, claro, já que foi um exemplo do perigo que Freeman oferece no ataque. Sua capacidade de dar um impulso extra a um ataque foi o que o colocou no radar da USMNT em primeiro lugar, já que sua ascensão na MLS foi marcada por suas qualidades ofensivas. Isso nunca esteve em dúvida, mas continua evoluindo.

    Agora, quando a USMNT tem a bola, Freeman está ficando mais agressivo, pedindo a bola em áreas perigosas e saindo delas com facilidade. E, quando a USMNT não tem a bola, ele segue dominando defensivamente. Jacob Shaffelburg, do Canadá, que frequentemente caía no duelo com Freeman, não teve chance em nenhum dos lados do jogo. Quando Freeman joga assim, poucos jogadores terão.

  • DECEPÇÃO: Yunus Musah

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    Icon Sportswire

    Musah teve dificuldade para levar sua forma no Milan para a vitória da seleção dos Estados Unidos sobre o Canadá, parecendo desconfortável em uma função aberta.

    Nos últimos meses, Musah mostrou sua qualidade como meio-campista central no Milan. Ainda assim, ele nunca se destacou nas várias funções em que Pochettino o utilizou nesta concentração, e este jogo foi o mais intrigante de todos.

    O veterano da Copa do Mundo de 2022 atuou aberto com frequência na terça-feira e, ao longo dos 45 minutos em que esteve em campo, nunca pareceu minimamente confortável. Ele completou apenas oito de seus 11 passes, e os três que errou foram bastante perceptíveis. Musah pareceu sempre meio passo abaixo do ritmo, o que em parte explica por que o ataque dos EUA foi tão estagnado.

    Por todas as respostas que aparentemente deu no Milan, ainda há muitas dúvidas sobre Musah em nível internacional. Esta concentração e esta partida fizeram pouco para respondê-las, enquanto ele luta para recuperar seu espaço na USMNT.


  • VENCEDOR: Cole Campbell

    Cole Campbell, USMNT
    Getty

    A paciência de Campbell valeu a pena contra o Canadá, já que ele fez sua estreia pela seleção dos Estados Unidos depois que uma lesão atrapalhou seu período de treinos.

    Foi uma longa espera, mas, pelo sorriso em seu rosto, valeu a pena para Campbell.

    Com sua entrada no segundo tempo, Campbell se tornou o 13º e último jogador sem convocações anteriores a ir a campo. Campbell precisou esperar mais do que todos os outros por causa de uma lesão leve que o atrapalhou durante todo o período de treinos, mas, aos 61 minutos, ele finalmente foi chamado. Com um abraço de Pochettino, Campbell entrou em campo, fazendo uma estreia pelos USMNT que demorou mais do que ele teria esperado.

    A atuação em si não foi particularmente marcante. Ele pouco tocou na bola e não conseguiu mostrar as qualidades ofensivas que o fizeram se destacar no Elversberg, na Bundesliga. O que importa, porém, é que ele teve esse momento, quando entrou em campo por seu país.

    Isso vai soar como uma recompensa para um jogador que não teve a pausa internacional mais fácil, mas, no fim, valeu a pena, já que Campbell oficialmente se tornou um jogador da USMNT.