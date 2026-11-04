Logo após anunciar sua mais recente convocação para a seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino conversou com a imprensa para explicar suas escolhas. A lista tem 25 jogadores, mas, ao longo do último mês, ele e sua comissão técnica acompanharam mais de 100 possíveis convocados. O grupo de jogadores disponíveis é amplo, disse ele. Esta convocação é apenas uma amostra.

“Está tudo muito aberto”, disse o técnico da seleção dos Estados Unidos. “A seleção está aberta.”

Ao fim do processo, Pochettino escolheu seus 25 jogadores. A lista inclui nomes frequentes nas convocações, como Christian Pulisic, Weston McKennie e Folarin Balogun. Também conta com jovens em ascensão, como Cavan Sullivan, Julian Hall e Mathis Albert. E recebe três novidades: uma delas já disputou partidas pela seleção, enquanto as outras duas ainda não estrearam. Assim, Pochettino continua ampliando o grupo de jogadores à disposição, como prometeu.

A definição da lista de novembro envolveu vários fatores e decisões. Com um período de treinos da seleção sub-23 também se aproximando, Pochettino buscou mais uma vez um equilíbrio: vários jovens talentos irão para a seleção olímpica, enquanto outros se juntarão à sua equipe para o próximo confronto com o Haiti pela Liga das Nações da Concacaf. Escolher os convocados é complicado, especialmente neste momento do ciclo. Pochettino ressaltou que a lista também não é definitiva.

“Há muitos jogadores que talvez não tenham tido a oportunidade”, disse ele, “mas acho que, agora, é importante, e acho que, para nós, é muito importante dar uma oportunidade a este ou àquele jogador, porque acredito que eles a merecem e porque é muito importante testá-los em partidas oficiais.”

GOAL analisa os vencedores e perdedores da mais recente convocação de Pochettino para a seleção dos Estados Unidos.