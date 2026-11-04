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USMNT 1-1GOAL

Vencedores e perdedores da seleção masculina dos EUA: Cavan Sullivan segue em ascensão, Christian Pulisic está de volta, e Ricardo Pepi e Tim Weah sofrem novas frustrações

A GOAL analisa a convocação mais recente antes do confronto com o Haiti pela Liga das Nações da Concacaf.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Logo após anunciar sua mais recente convocação para a seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino conversou com a imprensa para explicar suas escolhas. A lista tem 25 jogadores, mas, ao longo do último mês, ele e sua comissão técnica acompanharam mais de 100 possíveis convocados. O grupo de jogadores disponíveis é amplo, disse ele. Esta convocação é apenas uma amostra.

    “Está tudo muito aberto”, disse o técnico da seleção dos Estados Unidos. “A seleção está aberta.”

    Ao fim do processo, Pochettino escolheu seus 25 jogadores. A lista inclui nomes frequentes nas convocações, como Christian Pulisic, Weston McKennie e Folarin Balogun. Também conta com jovens em ascensão, como Cavan Sullivan, Julian Hall e Mathis Albert. E recebe três novidades: uma delas já disputou partidas pela seleção, enquanto as outras duas ainda não estrearam. Assim, Pochettino continua ampliando o grupo de jogadores à disposição, como prometeu.

    A definição da lista de novembro envolveu vários fatores e decisões. Com um período de treinos da seleção sub-23 também se aproximando, Pochettino buscou mais uma vez um equilíbrio: vários jovens talentos irão para a seleção olímpica, enquanto outros se juntarão à sua equipe para o próximo confronto com o Haiti pela Liga das Nações da Concacaf. Escolher os convocados é complicado, especialmente neste momento do ciclo. Pochettino ressaltou que a lista também não é definitiva.

    “Há muitos jogadores que talvez não tenham tido a oportunidade”, disse ele, “mas acho que, agora, é importante, e acho que, para nós, é muito importante dar uma oportunidade a este ou àquele jogador, porque acredito que eles a merecem e porque é muito importante testá-los em partidas oficiais.”

    GOAL analisa os vencedores e perdedores da mais recente convocação de Pochettino para a seleção dos Estados Unidos.

  • Vencedor: Christian Pulisic e as estrelas que estão de volta

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    Action Plus

    Algumas das estrelas americanas mais conhecidas estão de volta pela primeira vez desde a Copa do Mundo.

    Os pesos-pesados estão de volta. Você conhece os nomes: Pulisic, McKennie e Balogun. Eles estão entre os principais jogadores da seleção dos Estados Unidos e, depois de ficarem fora da última concentração, os três foram convocados.

    Com o retorno do trio, o time titular da Copa do Mundo está quase completo, com exceção de Tim Ream, que se aposentou. Depois de passar pela última concentração sem esses três jogadores fundamentais, Pochettino agora pode contar com eles.

    Para quem acompanha de fora, cada um também traz uma história particular. Pulisic estará motivado pela forma como a seleção dos Estados Unidos foi eliminada da Copa do Mundo e pela lesão que atrapalhou o início de sua temporada. Ele também estará confiante: assinou recentemente um novo contrato com o Milan e ainda marcou alguns gols. McKennie volta a uma disputa acirrada por espaço no meio-campo e, como costuma elevar seu nível diante das adversidades, provavelmente estará pronto para ela. Balogun, por fim, está de volta em busca de minutos em campo, depois que a novela de sua transferência no verão o deixou em uma situação indefinida no Monaco.

    “Estamos felizes em ver Balo novamente”, disse Pochettino, “porque, depois da Copa do Mundo, não tivemos a oportunidade de vê-lo. É uma ótima oportunidade para ele continuar ganhando confiança.”

    Os três elevam o nível da seleção dos Estados Unidos. Será interessante, portanto, ver a que nível a equipe chega quando eles se juntarem às partes reformuladas do elenco.

  • Perdedor: veteranos à margem

    Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Joe Scally está entre os veteranos da Copa do Mundo que não foram convocados desta vez.

    Yunus Musah, Brenden Aaronson, Joe Scally, Mark McKenzie, Tim Weah, Matt Turner e Cristian Roldan são jogadores que têm sido fundamentais para a seleção dos Estados Unidos há anos. Nenhum deles participa desta concentração. Na anterior, apenas Musah esteve presente. Não se trata de uma renovação completa, mas a disputa por vagas está cada vez mais difícil para os veteranos que vinham ocupando esses lugares.

    Entre os nomes citados, Scally e Weah têm os argumentos mais fortes para estar na lista. Scally vive a melhor fase da carreira no Borussia Monchengladbach e vem acrescentando novas qualidades ao seu jogo ofensivo. Weah, por sua vez, é capitão do Marseille, uma potência francesa, e joga como ala toda semana. Nenhum dos dois foi convocado, já que Pochettino optou por observar Bryan Reynolds como o terceiro lateral-direito da equipe.

    Como disse Pochettino, nenhum dos jogadores citados está descartado. Ainda assim, está cada vez mais difícil manter uma vaga. Segundo o treinador, mais de 100 jogadores estão agora em seu radar e, para muitos dos 26 que integraram o elenco neste verão, as chances são mais desfavoráveis do que nunca.

  • Vencedor: Cavan Sullivan e os jovens talentos

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    ZUMA Press Wire

    Cavan Sullivan lidera a lista de jovens promessas na concentração.

    A expectativa sempre foi de que um ou dois adolescentes estivessem nesta concentração. No fim, vieram alguns a mais.

    Ao todo, seis dos estreantes adolescentes estão nesta concentração, com destaque, claro, para Cavan Sullivan. Pelo talento e pelo desempenho na última concentração, Sullivan parecia uma escolha óbvia. O mesmo valia para Julian Hall. Mas eles não vieram sozinhos. Justin Ellis e Mathis Albert, que também marcaram gols, estão de volta, assim como Neil Pierre e Adri Mehmeti. Diego Kochen também entra nessa conta, embora seja o veterano do grupo, aos 21 anos.

    Essas convocações ocorreram apesar de vários jogadores da mesma geração se juntarem à seleção sub-23 dos Estados Unidos na preparação para os Jogos Olímpicos. Os seis podem voltar àquele grupo em algum momento, mas, por enquanto, estão entre os convocados da seleção principal. Estarem ali é um grande reconhecimento para eles e mostra o quanto Pochettino valoriza cada um individualmente.

    Ainda assim, não se trata de uma recompensa, mas de um teste. Agora, com mais pressão, mais em jogo e mais nomes de peso na equipe, os adolescentes terão de mostrar que conseguem tanto se entrosar quanto se destacar.

    “O mais importante é a combinação e ver a sintonia entre eles”, disse Pochettino. “Para Christian e Mathis, será a primeira vez que estarão juntos, ou McKennie com Cavan. Acho que as combinações são algo que precisamos observar durante a concentração. A partir de segunda-feira, vamos começar a ver a sintonia em campo, mas fora dele também é muito importante.”

  • Perdedor: Ricardo Pepi

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    Anadolu Agency

    Pepi continua enfrentando reveses na seleção.

    Uma lesão inoportuna fez Ricardo Pepi ficar fora da última convocação. Ele voltou recentemente após se recuperar da lesão e marcou na vitória do PSV por 7 a 0.

    Mesmo assim, Pepi não está no elenco desta vez. Pochettino explicou que isso não se deve apenas à condição física dele, mas também à de Balogun.

    “Justin e Julian estão totalmente em forma, então levam uma pequena vantagem”, disse Pochettino. “É por isso que não convocamos Ricardo, mesmo que ele tenha jogado alguns minutos na semana passada. Acho que, para observar e avaliar os jogadores, decidimos que seria muito melhor deixá-lo treinando, para que ganhe mais solidez física e confiança para encarar o futuro.

    “É por isso que não quisemos convocar os dois [Pepi e Balogun], porque acho que nenhum deles está 100%.”

    É mais um revés para um jogador que já sofreu vários. Problemas físicos têm tirado de Pepi oportunidades importantes, e isso também pesa agora. É razoável supor que ele continuará marcando gols e disputando uma vaga, mas, com Ellis e Hall também na disputa, a concorrência pela posição de centroavante aumentou.

  • Vencedor: os novos rostos

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    SOPA Images

    Três jogadores foram convocados pela primeira vez para o elenco de Pochettino.

    Embora a maior parte do grupo já seja conhecida, há três caras novas, ou pelo menos relativamente novas. Dois jogadores ainda não estrearam pela seleção dos Estados Unidos. Um deles trabalha com Pochettino pela primeira vez.

    Reed Baker-Whiting e Santiago Castaneda são os dois jogadores sem experiência pela seleção dos Estados Unidos, e ambos conquistaram a convocação com suas atuações pelos clubes. O primeiro vem brilhando pelo Nashville SC, que domina a MLS nesta temporada. O segundo vive boa fase no Paderborn e vem chamando atenção na Bundesliga.

    Há também Bryan Reynolds, que já tem experiência pela seleção dos Estados Unidos, mas nunca atuou sob o comando do atual treinador. Suas atuações pelo Rennes o colocaram de volta no radar pela primeira vez desde 2023. As três convocações são um tanto surpreendentes, mas também merecidas.

    “Acho que eles estão jogando bem”, disse Pochettino. “E, claro, é bom ter opções diferentes. Acho que eles merecem a oportunidade de estar conosco, para que possamos conhecê-los de perto e para que vejam como podem se encaixar na nossa seleção.”