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USMNT W/L GFX 1-1GOAL

Vencedores e perdedores da seleção dos EUA: Cavan Sullivan faz história e Julian Hall segue em alta enquanto a nova geração de Mauricio Pochettino atropela o México

Cavan Sullivan fez história, Julian Hall chegou a três em três, e o México não teve respostas diante da jovem seleção dos EUA de Mauricio Pochettino, que atropelou o rival em uma vitória por 3 a 0.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • GLENDALE, Arizona -- A vitória sobre o Peru foi impressionante. A sobre o Chile, também. Mas e o México? Como os garotos da seleção masculina dos Estados Unidos lidariam com eles? Estavam prontos para a paixão? O fogo? Estavam prontos para uma rivalidade?

    Estavam prontos. O México não. Com o jogador mais jovem do time titular assumindo o protagonismo, a nova geração da seleção dos Estados Unidos atropelou sua maior rival em uma vitória marcante, recheada de momentos que serão reprisados por anos.

    Julian Hall marcou o primeiro, Cavan Sullivan fez o segundo, e Malik Tillman encerrou a blitz dos Estados Unidos com o terceiro, enquanto os americanos disparavam rumo à vitória sobre um El Tri com 10 jogadores. A partida foi chamada de "Duelo no Deserto", mas não houve duelo: foi uma surra, liderada pelos adolescentes que foram a maior parte disso.

    Hall, claro, vem atormentando equipes durante toda esta janela, e agora soma três gols em três jogos. Sullivan se juntou a ele, marcando seu primeiro gol de longa distância para criar um lance e uma lembrança que viverão por muito tempo na história da seleção dos Estados Unidos. E então houve Tillman, colocando mais sal na ferida ao punir o México por um terceiro momento de defesa relaxada.

    Muitas vezes é difícil contextualizar um amistoso tão no início do ciclo. Há muito mais em jogo nestes próximos anos e muitos jogos maiores no horizonte. Mas, para a seleção dos Estados Unidos, isso pareceu grande. Pareceu uma chegada e, talvez, uma virada de maré liderada pelos mais novos integrantes da rivalidade mais antiga da CONCACAF.

  • VENCEDOR: Cavan Sullivan

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Sullivan comemora com os companheiros de equipe após marcar seu primeiro gol pela seleção masculina dos Estados Unidos com um lindo chute de longa distância contra o México.

    Não importava como Sullivan marcasse seu primeiro gol, provavelmente seria um daqueles lances reprisados por anos. Se ele se tornar o jogador que muitos acham que pode ser, seu primeiro gol sinalizará o começo de algo, tanto para a joia de 17 anos quanto para a seleção dos Estados Unidos.

    Bem, Sullivan fez questão de que o gol em si também fosse digno de melhores momentos. Se ele está começando da forma como pretende seguir, isso pode ser divertido.

    O primeiro gol de Sullivan pela seleção dos Estados Unidos saiu de longe, quando ele aproveitou um passe ruim do goleiro Raul Rangel bem fora da área. Com Rangel fora do gol, Sullivan fez mágica com um gol que será lembrado por muito tempo nesta rivalidade. O chute também fez do jogador de 17 anos o artilheiro mais jovem da história da seleção dos Estados Unidos, superando o recorde de Mathis Albert estabelecido há apenas alguns dias.

    A comemoração é parte do que torna isso memorável. Depois de marcar, Sullivan disparou em direção ao escanteio antes de ser cercado pelos companheiros da seleção dos Estados Unidos. Ele cerrou os punhos, beijou o escudo e foi empurrado para a frente para uma segunda ovação. Foi um gol que mereceu isso, sem dúvida.

    Sullivan chegou, e este será o dia lembrado como o dia em que isso aconteceu.

  • PIOR: Raul Rangel

    Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    O titular do México na Copa do Mundo teve um sábado difícil.

    Rangel teve seus momentos, tanto pelo México quanto pelo Chivas, incluindo a Copa do Mundo deste verão. Mas nesta partida? Foi mal. O goleiro falhou em dois dos três gols da seleção dos Estados Unidos, um deles simples e outro espetacular.

    O primeiro saiu após uma sequência sustentada de 17 passes da seleção dos Estados Unidos, mas o México aparentemente tinha a jogada sob controle. Gio Reyna tinha pouco espaço e foi forçado a cruzar da linha de fundo. Parecia inofensivo, mas não era. Rangel errou no lance, desviando a bola exatamente no caminho de Hall, que finalizou com relativa facilidade de perto.

    O segundo não foi de perto. A bola entregue por Rangel foi direto para outro adolescente da seleção dos Estados Unidos, Sullivan, que ainda tinha muito trabalho a fazer. E fez, acertando um chute de longe para marcar seu primeiro gol pela seleção dos Estados Unidos.

    Qualquer erro é frustrante para qualquer goleiro. Dois? Neste jogo? Isso será um golpe duro para Rangel, que teve uma noite de pesadelo.

  • VENCEDOR: Julian Hall

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    O atacante fez três em três para dar sequência à sua rápida ascensão.

    A seleção masculina dos Estados Unidos estava jogando em Glendale, não em Green Bay, mas Hall fez a sua versão do Lambeau Leap. Depois de ver a bola balançar a rede, ele disparou direto em direção à torcida, pulou as placas de publicidade e tentou se jogar no meio dela. Não conseguiu conter a empolgação. Pode até ter sido seu terceiro gol em três jogos, mas este foi diferente.

    Com o gol, Hall agora marcou em cada uma de suas três primeiras partidas pela seleção. Ele saiu do banco para marcar na segunda trave contra o Peru. Contra o Chile, foi uma cabeçada bem colocada depois de uma série de outras grandes chances. E, contra o México, Hall aproveitou o momento, completando para o gol após um rebote dado por Raul Rangel, depois de passar a maior parte do tempo sendo bem marcado pela defesa mexicana.

    Aos 18 anos, sempre haveria uma curva de aprendizado para Hall, mas a joia do New York Red Bulls também melhorou a cada jogo. Ele agora é o primeiro jogador a marcar três gols em seus três primeiros jogos desde o ex-atacante da seleção dos Estados Unidos Eddie Johnson. A cada gol, Hall ganha um pouco mais de terreno na disputa por uma vaga como centroavante, da qual ele faz parte com firmeza por causa de suas atuações nesta Data Fifa.

  • PERDEDOR: Mateo Chavez

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Mateo Chávez é expulso após atingir Sebastian Berhalter, deixando o México com um a menos contra os Estados Unidos.

    O clima já estava esquentando um pouco antes do segundo gol da USMNT. Quando a finalização de Sullivan balançou a rede, pareceu inevitável. Em algum momento, a tensão iria transbordar, mas quão ruim ficaria?

    Para o México, muito ruim. Apenas 20 minutos depois de entrar como substituto, Mateo Chavez foi expulso, deixando o México com um jogador a menos, além daqueles dois gols de desvantagem. Não havia como voltar para o jogo a partir dali, é claro, e tudo isso poderia ter sido evitado.

    Começou com uma falta dura em Yunus Musah, com Chavez entrando direto no meio-campista da USMNT. Depois, quando Sebastian Berhalter correu para defender seu companheiro de equipe, Chavez pareceu atingi-lo no rosto. O cartão vermelho saiu segundos depois. Felizmente, não escalou a partir dali.

    Mais uma vez, a expulsão parecia inevitável. Essa é a natureza da rivalidade entre USMNT e México, mas a expulsão de Chavez foi mais tola do que qualquer outra coisa.


  • VENCEDOR: Mauricio Pochettino

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    Icon Sportswire

    Mauricio Pochettino conquista sua primeira vitória sobre o México, enquanto a próxima geração da seleção dos Estados Unidos faz uma atuação de impacto.

    Este é o tipo de resultado que deixa as pessoas empolgadas. Sem alguns dos rostos deste programa, os EUA encararam seu maior rival com um time de jovens em ascensão. Não tremeram. Melhor ainda, venceram. E com autoridade.

    Sullivan e Hall vão ficar com as manchetes, o que certamente merecem. Diego Kochen também merece reconhecimento por sua atuação no gol em sua primeira partida como titular. Alex Freeman foi titular em uma Copa do Mundo, mas ainda é muito um jovem jogador, apesar de seguir tendo atuações que dizem o contrário.

    Para Pochettino e a seleção dos EUA, foi uma afirmação, já que esta foi a primeira vitória do argentino contra o México. Sim, houve dificuldades contra o México no último ciclo e, claro, isso não apaga a eliminação na Copa do Mundo, mas este é um motivo para se empolgar. Pochettino tem muito talento em mãos e, depois de apenas algumas semanas, esse talento já está pronto para vencer um jogo contra o México.

    Em breve haverá jogos maiores, partidas em que tanto a seleção dos EUA quanto o México estarão com força máxima. Em última análise, este ciclo será definido por esses jogos, não por um amistoso logo no começo. Esta vitória, porém, vai ajudar, à medida que Pochettino e seu time constroem um futuro que parece muito mais próximo do que parecia há apenas poucas semanas.