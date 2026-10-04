GLENDALE, Arizona -- A vitória sobre o Peru foi impressionante. A sobre o Chile, também. Mas e o México? Como os garotos da seleção masculina dos Estados Unidos lidariam com eles? Estavam prontos para a paixão? O fogo? Estavam prontos para uma rivalidade?

Estavam prontos. O México não. Com o jogador mais jovem do time titular assumindo o protagonismo, a nova geração da seleção dos Estados Unidos atropelou sua maior rival em uma vitória marcante, recheada de momentos que serão reprisados por anos.

Julian Hall marcou o primeiro, Cavan Sullivan fez o segundo, e Malik Tillman encerrou a blitz dos Estados Unidos com o terceiro, enquanto os americanos disparavam rumo à vitória sobre um El Tri com 10 jogadores. A partida foi chamada de "Duelo no Deserto", mas não houve duelo: foi uma surra, liderada pelos adolescentes que foram a maior parte disso.

Hall, claro, vem atormentando equipes durante toda esta janela, e agora soma três gols em três jogos. Sullivan se juntou a ele, marcando seu primeiro gol de longa distância para criar um lance e uma lembrança que viverão por muito tempo na história da seleção dos Estados Unidos. E então houve Tillman, colocando mais sal na ferida ao punir o México por um terceiro momento de defesa relaxada.

Muitas vezes é difícil contextualizar um amistoso tão no início do ciclo. Há muito mais em jogo nestes próximos anos e muitos jogos maiores no horizonte. Mas, para a seleção dos Estados Unidos, isso pareceu grande. Pareceu uma chegada e, talvez, uma virada de maré liderada pelos mais novos integrantes da rivalidade mais antiga da CONCACAF.