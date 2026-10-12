Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
MLS WL 1-1GOAL

Vencedores e perdedores da MLS: St. Louis CITY chega a 20 jogos sem perder, Luis Suarez, do Inter Miami, cala os críticos, e Andre Luiz agora é o melhor jogador da liga?

Um recorde da liga foi igualado, Luis Suarez continua a desafiar a idade e o novo reforço do Sporting KC parece melhor do que qualquer um poderia imaginar.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Primeiro, uma menção especial ao St. Louis CITY SC por contrariar praticamente todas as expectativas. A reformulação completa pela qual o clube optou na última pré-temporada deveria resultar em uma recuperação gradual. Depois de terminar em 13º lugar na temporada passada, qualquer melhora já seria bem-vinda neste ano. Pois bem: que tal uma sequência de 20 jogos sem perder, agora empatada com a do New York Red Bulls de 2016 como a maior da história da MLS? Se o Vancouver continuar a perder pontos, o St. Louis pode vencer a Conferência Oeste. Isso sim é uma bela melhora.

    Mas os recordes quebrados não foram a única história do fim de semana na MLS. O Inter Miami voltou a vencer, mas talvez não graças ao principal jogador que muitos esperavam. O LAFC não teve a reação esperada com a chegada de um novo técnico. E, já que estamos falando disso, será que alguém realmente quer se classificar para os playoffs no Oeste? Os resultados sugerem que os times de fora da zona de classificação não parecem muito interessados.

    A GOAL apresenta os vencedores e perdedores de mais um fim de semana de MLS...

  • VENCEDOR: Luis Suarez

    Inter Miami CF v D.C. United
    Getty Images Sport

    Luis Suarez marcou dois gols pelo Miami contra o DC na noite de sábado.

    Está na hora de escrever um pedido formal de desculpas a Luis Suarez? Talvez. Deixar o uruguaio no banco nos playoffs de 2025 foi, basicamente, a chave para o Inter Miami conquistar a MLS Cup. Ele estava velho demais, lento demais e não marcava gols suficientes para justificar sua presença no time. Ele é campeão porque aceitou assistir aos jogos do banco de reservas.

    A aposentadoria poderia ter feito sentido depois disso. Mas, quando Messi assinou seu novo contrato, Suarez decidiu continuar. E, embora tenha havido muita turbulência no banco do Miami, o Inter Miami já está no terceiro técnico da temporada, Suarez provou seu valor. Foi titular em 20 de suas 24 partidas. E, depois de marcar duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre o DC United na noite de sábado, está entre os dez maiores artilheiros da liga, com 15 gols. Tem sido uma ótima temporada para o uruguaio e um ato final à altura.

  • Perdedor: Xavi Tamarit

    Xavi Tamarit, LAFC
    Getty

    Xavi Tamarit não conseguiu somar três pontos em sua primeira partida como técnico interino do LAFC.

    E a reação com a chegada do novo técnico, hein? O LAFC provavelmente tem problemas mais profundos. Não é difícil identificar alguns deles. O rendimento de Son Heung-Min despencou. O meio-campo não encontrou o equilíbrio ideal. Os jogadores pelos lados ainda não se entrosaram. Na prática, Denis Bouanga está carregando o time nas costas.

    E foi o que se viu mais uma vez na noite de sábado. Com tanta atenção voltada para a ascensão do St. Louis, a importância do confronto entre LAFC e Vancouver acabou passando um pouco despercebida. O vencedor da partida ainda poderia conquistar a Conferência Oeste. O LAFC ganhou uma chance de ouro quando Tristan Blackmon foi expulso por impedir uma chance clara de gol no início do primeiro tempo.

    Mesmo com Xavi Tamarit, um nome novo no banco de reservas, o time não aproveitou. Na verdade, foi preciso mais uma atuação decisiva de Bouanga para garantir um ponto. O LAFC agora está há quatro jogos sem vencer, ocupa o sexto lugar na Conferência Oeste e corre sério risco de ficar sem a vantagem de jogar em casa.

  • VENCEDOR: Andre Luiz

    imago-sport-1084054822.jpg
    Eyepix Group

    O ponta brasileiro voltou a ter uma atuação excepcional pelo Sporting KC, embora as fragilidades defensivas da equipe continuem a prejudicá-la.

    Em 18 de agosto, o Sporting KC anunciou oficialmente a contratação de Andre Luiz por US$ 18 milhões, valor recorde para o clube. O time também assinou um contrato de cinco anos com o ponta brasileiro, até então relativamente desconhecido. A aposta parecia um pouco estranha. Afinal, esse era um clube que já havia sido associado a nomes como Cristiano Ronaldo e Mo Salah. Luiz vinha de seis meses decepcionantes no Olympiacos. O que não estávamos enxergando?

    Ao que parece, muita coisa. Luiz tem sido magnífico desde que chegou à Major League Soccer. Em sete jogos (e menos de 400 minutos efetivamente em campo), marcou sete gols e deu uma assistência. São números de videogame para alguém que não parecia ser uma contratação empolgante de jogador designado. Mas há uma verdade incômoda: apesar de toda a produção ofensiva de Luiz, o Sporting KC venceu apenas dois desses jogos. É o pior time da MLS e está, basicamente, na disputa para evitar a última colocação neste ano.

    Luiz ainda pode ser importante nessa missão. Na noite de sábado, ele ajudou o Sporting KC a superar uma desvantagem de dois gols e conquistar um ponto fundamental. Diante da fase que vive, cabe perguntar: ele é o melhor jogador da MLS neste momento?

  • PERDEDOR: os candidatos aos playoffs da Conferência Oeste

    imago-sport-1084364535.jpg
    ZUMA Press Wire

    O San Diego FC teve a chance de voltar à briga por uma vaga nos playoffs, mas perdeu por 4 a 1 para o New York Red Bulls.

    Existe um conceito na internet conhecido como “disputa de mediocridade”. Basicamente, é quando vários participantes tentam conquistar algo, mas todos fracassam de maneira igualmente decepcionante. Ou, de forma mais simples: todo mundo é meio ruim. Com isso, as atenções se voltam para as equipes que ocupam da oitava à 14ª posição na Conferência Oeste. O mais curioso na MLS é que, literalmente, é mais difícil não ir aos playoffs. É claro que o esporte é complexo e não existe equilíbrio absoluto. Mas, em teoria, todos sentem que têm alguma chance de disputar a pós-temporada.

    Isso é uma má notícia para os puristas, mas uma tábua de salvação para equipes que mal parecem candidatas aos playoffs. Basta emendar algumas vitórias e evitar atuações desastrosas para que a pós-temporada fique ao alcance. Apenas sete pontos separam o oitavo do 14º colocado no Oeste, e a nona posição já garante uma partida de repescagem. Até o Minnesota United, em 14º, ainda está na disputa. Mesmo assim, essas sete equipes somaram, juntas, apenas uma vitória nesta semana, e nenhuma delas enfrentou outra do grupo.

    Uma disputa de mediocridade.

  • VENCEDOR: Julian Hall

    Red Bull New York v San Diego FC
    Getty Images Sport

    O gol de Hall no primeiro tempo abriu caminho para a vitória do New York Red Bulls por 4 a 1.

    O menino de ouro! A estatística que circulou durante a pausa para os jogos das seleções foi a de que apenas dois jogadores na história do futebol marcaram em cada uma das suas três primeiras partidas como titulares por suas seleções. O primeiro foi um garoto brasileiro chamado Pele. O segundo é Julian Hall (não os compare, apenas aproveite os dois).

    Hall pode não estar nas discussões sobre o maior de todos os tempos, mas certamente vive grande fase. Ele passou alguns meses menos inspirado na MLS, como parte de um ataque do Red Bulls que enfrentava dificuldades sem chamar muita atenção (a postura ofensiva de Michael Bradley era tão evidente que ficava fácil esquecer que o time está entre os dez piores ataques da MLS).

    Mas isso pode estar mudando, com Hall à frente dessa reação. Ele voltou a marcar, desta vez pelo Red Bulls, na vitória por 4 a 1 sobre o San Diego, um adversário igualmente caótico. A vitória não transmitiu muita segurança, mas o gol de Hall, fruto de uma movimentação inteligente e de um toque para empurrar a bola para a rede, foi coisa de centroavante experiente. Se marcar mais alguns, o Red Bulls deve voltar à pós-temporada.

  • PERDEDOR: recordes da liga

    FC Dallas v Sporting Kansas City
    Getty Images Sport

    Musa estabeleceu um novo recorde do clube ao marcar pela 19ª vez nesta temporada.

    Dizem que recordes foram feitos para ser quebrados, e a MLS certamente fez sua parte nesta semana.

    O St. Louis igualou o recorde da liga de 20 jogos de invencibilidade em todas as competições ao vencer o LA Galaxy. André Luiz, por sua vez, tornou-se o primeiro jogador do Sporting KC a marcar sete gols em suas primeiras sete partidas. Depois, vieram os recordes de gols dos clubes.

    O 19º gol de Petar Musa pelo FC Dallas na temporada regular da MLS superou a marca de 18, até então dividida por Jason Kreis, Kenny Cooper, Jesús Ferreira e pelo próprio Musa. Kelvin Yeboah também entrou na festa com seu 15º gol pelo Minnesota United, superando o recorde do clube na temporada regular da MLS, de 14, estabelecido por Christian Ramirez em 2017. Um fim de semana e tanto para reescrever os livros de recordes.