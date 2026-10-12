Primeiro, uma menção especial ao St. Louis CITY SC por contrariar praticamente todas as expectativas. A reformulação completa pela qual o clube optou na última pré-temporada deveria resultar em uma recuperação gradual. Depois de terminar em 13º lugar na temporada passada, qualquer melhora já seria bem-vinda neste ano. Pois bem: que tal uma sequência de 20 jogos sem perder, agora empatada com a do New York Red Bulls de 2016 como a maior da história da MLS? Se o Vancouver continuar a perder pontos, o St. Louis pode vencer a Conferência Oeste. Isso sim é uma bela melhora.

Mas os recordes quebrados não foram a única história do fim de semana na MLS. O Inter Miami voltou a vencer, mas talvez não graças ao principal jogador que muitos esperavam. O LAFC não teve a reação esperada com a chegada de um novo técnico. E, já que estamos falando disso, será que alguém realmente quer se classificar para os playoffs no Oeste? Os resultados sugerem que os times de fora da zona de classificação não parecem muito interessados.

A GOAL apresenta os vencedores e perdedores de mais um fim de semana de MLS...