Vencedores e perdedores da MLS: o Inter Miami de Lionel Messi prova que não pode ser descartado, mas o que vem a seguir para Marc Dos Santos no LAFC?

Mauricio Pochettino observou enquanto seu time tomava forma. Ironicamente, não era exatamente o time dele. Em vez disso, o técnico da USMNT estava no Yankee Stadium na noite de sexta-feira, como espectador, enquanto o NYCFC enfrentava o New York Red Bulls. O placar de 1 a 0 sugere que passou longe de ser um jogaço. E o que se viu em campo pouco fez para mudar essa percepção.

Mas Pochettino conseguiu o que queria: um gol de um de seus jovens talentos. Julian Hall, de 18 anos e mostrando muita promessa, não balançava as redes desde maio. Ele precisava de um. E, ainda que tenha sido praticamente um presente dado a ele por uma comunicação ruim da linha defensiva da equipe da casa, que contou com dois internacionais dos Estados Unidos, Matt Freese e James Sands, Hall não se importou. Poch também não. Esse foi um de seus convocados mais jovens fazendo o trabalho. E, com isso, talvez também tenha vindo uma pequena vindicação pessoal. Sua mais recente convocação da USMNT é inexperiente. Há 13 jogadores sem partidas pela seleção em sua lista. Nove deles jogam na Major League Soccer. Este foi um bom fim de semana para os garotos da liga.

E houve outras coisas também. Provavelmente é tarde demais na temporada para qualquer candidato sério aos playoffs demitir um técnico. No entanto, ainda pode haver consequências. Um treinador mostrou neste fim de semana por que seus dias em um grande clube podem estar contados após os playoffs. Outro mostrou por que é tão experiente e tão valioso para esta liga. E, ah, sim, sobre o assunto de veteranos, avisem a todos que Luis Suarez ainda está fazendo acontecer.

GOAL passa pelos vencedores e perdedores do fim de semana na MLS...