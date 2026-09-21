Vencedores e perdedores da MLS: o Inter Miami de Lionel Messi prova que não pode ser descartado, mas o que vem a seguir para Marc Dos Santos no LAFC?
Mauricio Pochettino observou enquanto seu time tomava forma. Ironicamente, não era exatamente o time dele. Em vez disso, o técnico da USMNT estava no Yankee Stadium na noite de sexta-feira, como espectador, enquanto o NYCFC enfrentava o New York Red Bulls. O placar de 1 a 0 sugere que passou longe de ser um jogaço. E o que se viu em campo pouco fez para mudar essa percepção.
Mas Pochettino conseguiu o que queria: um gol de um de seus jovens talentos. Julian Hall, de 18 anos e mostrando muita promessa, não balançava as redes desde maio. Ele precisava de um. E, ainda que tenha sido praticamente um presente dado a ele por uma comunicação ruim da linha defensiva da equipe da casa, que contou com dois internacionais dos Estados Unidos, Matt Freese e James Sands, Hall não se importou. Poch também não. Esse foi um de seus convocados mais jovens fazendo o trabalho. E, com isso, talvez também tenha vindo uma pequena vindicação pessoal. Sua mais recente convocação da USMNT é inexperiente. Há 13 jogadores sem partidas pela seleção em sua lista. Nove deles jogam na Major League Soccer. Este foi um bom fim de semana para os garotos da liga.
E houve outras coisas também. Provavelmente é tarde demais na temporada para qualquer candidato sério aos playoffs demitir um técnico. No entanto, ainda pode haver consequências. Um treinador mostrou neste fim de semana por que seus dias em um grande clube podem estar contados após os playoffs. Outro mostrou por que é tão experiente e tão valioso para esta liga. E, ah, sim, sobre o assunto de veteranos, avisem a todos que Luis Suarez ainda está fazendo acontecer.
GOAL passa pelos vencedores e perdedores do fim de semana na MLS...
VENCEDOR: Inter Miami
O atual estado das coisas no Inter Miami é realmente difícil de entender. Basicamente, é mais ou menos assim: o Miami, objetivamente, não é um time de futebol muito bom. No entanto, segue fazendo acontecer.
Sim, muitas vezes, é o Leo Messi carregando tudo nas costas. Ele tem 31 participações em gols em 23 jogos da MLS. Esta tem sido uma temporada "pior" para o argentino, e ainda assim ele tem média de 1,4 participações em gols a cada 90 minutos. Mas não é só ele. Luis Suárez já chegou a 13 gols na MLS. Rodrigo De Paul, apesar de receber muitas críticas por pegar voos frequentes para a América do Sul para ver sua namorada popstar em shows, tem oito assistências na liga.
E, sim, o Miami não venceu neste fim de semana. Na verdade, ficou no empate por 2 a 2 depois que Anders Dreyer, o melhor jogador em campo, marcou um gol de empate no fim e fez a torcida no Nu Stadium ir para casa decepcionada. Mas a questão é que este time deveria ser pior. Ainda assim, segue por perto. E quem realmente pode descartá-lo?
PERDEDOR: Marc Dos Santos
No último inverno, Marc Dos Santos falou de sua admiração pelo PSG. E quem não é fã, Marc? Mas, em entrevista à GOAL, quando foi sugerido que Son Heung-Min e Denis Bouanga preferem atuar na mesma posição, o novo técnico do LAFC disse que os via como uma espécie de dupla intercambiável, com um terceiro atacante incluído para criar algo que imitasse o bicampeão seguido da Champions League de Luis Enrique.
Então, talvez tenhamos colocado a barra um pouco alta demais aqui. Mas, se os pontos mais amplos se aplicam, ímpeto ofensivo, controle, frieza no terço final, Dos Santos errou em sua projeção. Só na Conferência Oeste, seis times marcaram mais gols do que o LAFC. Son balançou as redes seis vezes. E, após sofrer o gol da vitória do San Jose aos 98 minutos, o LAFC caiu para o sexto lugar no Oeste. Certamente, Dos Santos receberá o restante desta temporada. Mas sua permanência além disso? Difícil de ver.
VENCEDOR: os jovens talentos (e Mauricio Pochettino por escalá-los)
O que esses nomes têm em comum? Cavan Sullivan, Peyton Miller, Julian Hall e Frankie Westfield. Se a sua resposta foi "eles foram convocados para a seleção masculina dos EUA e somaram uma participação em gol no último fim de semana", então você acertou!
Este tem sido um bom ano para a garotada na MLS. Sim, Sullivan lidera tanto em números quanto em poder de estrela. Mas há muitos outros também. Miller, Hall, Westfield, Justin Ellis; esses caras são todos jogadores muito bons, cumprindo papéis em equipes da MLS. Pochettino não é necessariamente o primeiro técnico da seleção masculina dos EUA a convocar um monte de adolescentes. Mas talvez seja o primeiro a fazer isso quando teve a opção de não fazê-lo. Não existe exatamente um modelo de como este período de treinos dos EUA deveria ser. Sim, o bom senso diz que você deve apostar nos jovens. Mas todo adolescente talentoso da MLS? Isso é ousado.
A boa notícia para Poch é que os adolescentes corresponderam em grande estilo neste fim de semana. Sullivan comandou uma grande reação contra o Sporting KC, com o Union revertendo uma desvantagem de 3 a 0 para vencer por 4 a 3. Miller marcou duas vezes na vitória por 4 a 2 sobre o Orlando. Hall decidiu o clássico de Nova York (aparentemente não podemos mais chamá-lo de Hudson River Derby).
Isso tudo é muito bom. E bem na hora também. A concentração começa na segunda-feira. O primeiro jogo é no sábado. A coisa está ficando muito real, muito rápido.
PIOR: D.C. United
Pense nos torcedores do D.C. United que fazem parte da sua vida. Que time desconcertante é esse. Há quase uma década, o DC United flerta com uma boa offseason. Dá uma ensaiada com uma ou duas grandes contratações, e neste ano foram Louis Munteanu e Tai Baribo. Mas não faz melhorias suficientes em outros setores para completar o elenco. Por exemplo, criatividade no meio-campo e solidez defensiva eram problemas claros antes do início desta temporada. Nenhum dos dois foi realmente resolvido.
E a grande ironia é que, pelos US$ 10 milhões gastos no ataque, um investimento significativo pelos padrões do DCU, o time não melhorou tanto assim ofensivamente. Baribo já marcou 14 gols. O restante da equipe somou 17. A média de gols por jogo foi de 0,88 para 1,26, uma alta razoável. Mas isso é como sair de algo lamentável para apenas "mais ou menos ruim".
O jogo de sábado talvez tenha sido o pior de todos. O DCU finalizou 31 vezes contra o Charlotte. Produziu 3,4 de xG. Perdeu por 2 a 1. Uma vaga nos playoffs ainda é alcançável. Mas este definitivamente não foi um ano de retomada.
VENCEDOR: Brian Schmetzer
Mérito para Brian Schmetzer por recolocar o time nos trilhos. O Seattle vivia uma pior fase da história da franquia há algumas semanas. A equipe perdeu oito jogos seguidos entre julho e agosto. E, embora não tenha exatamente reagido com uma sequência enfática de vitórias, o Sounders encontrou um pouco de raça. Basta ver a partida de sábado contra o Colorado. Pouco depois de saber que Paul Rothrock pode ficar fora até os playoffs, juntando-se a Jesus Ferreira no departamento médico, o Seattle reagiu.
O time estava perdendo por 1 a 0, depois por 2 a 1, depois por 3 a 1. Mas dois gols a partir dos 79 minutos garantiram um valioso empate por 3 a 3 fora de casa. No momento, a questão para o Seattle é seguir vivo. Também seria, reconhecidamente, bom voltar a vencer depois de uma queda recente de rendimento.
VENCEDOR: a corrida pela Chuteira de Ouro
Ainda há vida nessa velha perseguição.
Antes da Copa do Mundo, havia um papo quase despretensioso de que Petar Musa, do FC Dallas, poderia ser o responsável por destronar Messi na briga pela Chuteira de Ouro da MLS. Tudo parecia passageiro. Musa é um finalizador realmente excelente e não passou mais de dois jogos sem balançar as redes em toda a temporada. São 18 gols em 19 partidas como titular, um ótimo retorno. Mas Messi pode simplesmente ligar o modo dele e produzir números de videogame quando quiser, e os quatro gols contra o Montreal em 29 de agosto são uma prova bastante convincente disso.
No entanto, este fim de semana pode ter mostrado que existe, sim, a chance de haver uma disputa pela artilharia da MLS. Messi lidera com 20 gols. Musa tem 18. Sam Surridge e Brian White têm 16 cada. Nico Fernandez soma 15. Cinco jogadores estão empatados com 14 gols. O principal entre eles? Kevin Denkey, que encontrou uma boa retomada de forma depois de uma sequência terrível. Ele não balançou as redes durante todo o mês de agosto, o que sem dúvida contribuiu para a queda do Cincinnati. Mas um gol e uma assistência contra o Houston, em um valente e controverso empate por 2 a 2, mostraram que talvez ele esteja pronto para embalar.