Vencedores e perdedores da MLS: o brilho de Lionel Messi não consegue salvar o Inter Miami, o LAFC demite Marc Dos Santos e nunca descarte o Seattle Sounders

A única coisa que realmente importa deste fim de semana na MLS foi esse corta-luz de Antoine Griezmann, do Orlando City SC.

Isso é um jogador operando em outro planeta em relação a todo mundo. Muito à frente, dominando esse jogo que é tão, tão difícil de entender. Todo mundo está jogando damas. Griezmann está jogando xadrez, ou algo assim.

No entanto, isso foi apenas um momento em um fim de semana movimentado de resto. Entre as coisas que aprendemos:

+ O Inter Miami é extremamente pouco confiável

+ Hany Mukhtar é realmente, realmente, realmente muito bom

+ Brian Schmetzer nunca deve ser descartado.

Tem tudo isso e mais no resumo desta semana de Vencedores & Perdedores da MLS...