Vencedores e perdedores da MLS: o brilho de Lionel Messi não consegue salvar o Inter Miami, o LAFC demite Marc Dos Santos e nunca descarte o Seattle Sounders
A única coisa que realmente importa deste fim de semana na MLS foi esse corta-luz de Antoine Griezmann, do Orlando City SC.
Isso é um jogador operando em outro planeta em relação a todo mundo. Muito à frente, dominando esse jogo que é tão, tão difícil de entender. Todo mundo está jogando damas. Griezmann está jogando xadrez, ou algo assim.
No entanto, isso foi apenas um momento em um fim de semana movimentado de resto. Entre as coisas que aprendemos:
+ O Inter Miami é extremamente pouco confiável
+ Hany Mukhtar é realmente, realmente, realmente muito bom
+ Brian Schmetzer nunca deve ser descartado.
Tem tudo isso e mais no resumo desta semana de Vencedores & Perdedores da MLS...
VENCEDOR: Hany Mukhtar
De certa forma, dá até para ter pena de todo mundo na MLS que não se chama Leo Messi. Tenha paciência com a gente aqui. Basicamente, não importa o quão bom você seja, nunca será tão bom quanto ele. É um pensamento meio desanimador. Mas é verdade. Pense neles: Evander, Sam Surridge, Thomas Muller, Anders Dreyer. Todos jogadores maravilhosos. Só que nunca vão chegar lá em cima. E não deixe nenhum moderninho no X dizer a você que o verdadeiro MVP joga no Nashville. Cresça.
E com isso, chegamos a Hany Mukhtar, que de fato joga no Nashville. A questão com Mukhtar é que ele é quase MLS demais. O alemão é quase uma caricatura de um meia criativo da MLS. Se você colocasse um monte de cientistas do futebol em uma sala e dissesse "desenhem para mim o atacante clichê perfeito da MLS", é isso que eles produziriam. Defesa no mano a mano? Não. Qualidade ofensiva de elite? Em abundância absoluta. Taxa de trabalho só suficiente para dar conta? Sim. Os números defensivos de Mukhtar são deliciosamente medianos. Ele é absolutamente comum em contribuições defensivas, desarmes, interceptações e rebatidas.
Mas no ataque? Não há realmente brechas. Ele balançou as redes 13 vezes com 9,4 de xG. Poucos jogadores de ataque completaram mais passes. Suas sete assistências representam uma contribuição valiosa. E, no sábado, marcou dois gols para comandar mais uma grande vitória do Nashville.
PIOR: Marc Dos Santos
Bem, isso é lamentável. Então, é assim: o LAFC não é ruim. Mas também não é tão bom quanto deveria ser. Jogador por jogador, este é um time bom o suficiente para brigar pela MLS Cup. Neste momento, está em sexto lugar na Conferência Oeste e em queda. Por isso, no fim da noite de domingo, após uma derrota morna para um time do FC Dallas reconhecidamente impressionante, o LAFC demitiu Marc Dos Santos, apenas nove meses depois de promover o canadense de auxiliar a técnico principal.
É uma decisão interessante. O LAFC é um clube com padrões elevados e muita qualidade. Dos Santos não tirou o máximo deste time. Isso é um fato. Mas faltam apenas seis jogos para o fim da temporada regular. Eles realmente querem correr esse risco agora? E é mesmo a decisão mais sábia demitir um técnico principal quando vários jogadores importantes estão servindo suas seleções? O LAFC é uma organização bem administrada que, sem dúvida, deve ter um plano para isso. Só é um fim lamentável para Dos Santos.
VENCEDOR: Andre Luiz
Andre Luiz foi uma grande contratação do Sporting KC. Também foi, de certa forma, uma movimentação um pouco decepcionante naquele momento. Este é um clube que havia sido ligado a Cristiano Ronaldo e Mo Salah. Sério, vocês iam contratar um cara que fez 10 partidas pelo Olympiacos e não balançou as redes nenhuma vez?
Bem, é por isso que este repórter não é diretor esportivo. Porque Luiz tem sido absolutamente fantástico. O Sporting KC está longe de ser um produto acabado. Isso ainda é uma reconstrução e tanto. Mas, em cinco jogos, o atacante marcou quatro gols e deu uma assistência. Ele liderou o caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Houston Dynamo no sábado. Uma contratação badalada? Não. Mas US$ 18 milhões parecem uma pechincha. Desculpas ao diretor esportivo do Sporting KC, David Lee.
PERDEDOR: Rocco Rios Novo
Talvez tenha sido um pouco injusto com Rios Novo que o Inter Miami tenha ido ao mercado e contratado Dayne St. Clair nesta intertemporada. O goleiro nascido em Los Angeles havia feito um bom trabalho pelo Inter Miami na campanha nos playoffs no ano passado e fez grandes defesas quando Miami garantiu a MLS Cup. Essas são coisas boas, e normalmente suficientes para manter a condição de titular.
Mas St. Clair chegou, e Rios Novo foi tirado do XI inicial. E então, quando St. Clair começou a cometer erros à vontade, Rios Novo foi recolocado. Agora, parece haver uma disputa em aberto, especialmente porque St. Clair está a serviço de sua seleção. Mas, em sua primeira aparição desde 15 de agosto, Rios Novo teve muitas dificuldades. Ele poderia ter defendido o primeiro gol do Columbus e cometeu uma falha bastante calamitosa para lhes dar o gol da vitória aos 99 minutos. Uma noite miserável, especialmente considerando a cobrança de falta impressionante de Lionel Messi, que empatou o jogo antes de seu erro.
VENCEDOR: Brian Schmetzer
Às vezes, este é um esporte cruel. Seja qual for o deus do futebol em que você acredite ou não, parece que ele está agindo de forma conspiratória contra Brian Schmetzer. Esse cara tem sido o melhor técnico da MLS há uma década, uma constante em uma das franquias mais confiáveis da liga. Mas a praga das lesões castigou Seattle neste ano, e o time passou quatro meses inteiros sem vencer um jogo na MLS, ainda que com a ressalva da pausa para a Copa do Mundo.
Ainda assim, Seattle já deveria estar fora de combate a esta altura. Não tão rápido. Agora, o time está há sete jogos invicto e, depois de vencer o Minnesota United por 3 a 1, voltou a figurar entre as vagas dos playoffs. Com a Conferência Oeste tão embolada, com seis pontos separando do sexto ao nono colocado, mais algumas vitórias podem fazer Seattle evitar um jogo de repescagem. Isso seria improvável para um time que parecia condenado há dois meses.
PERDEDOR: A defesa, em geral
Então, há duas formas de olhar para isso. Ou os atacantes da MLS são muito, muito, muito bons, ou a defesa nesta liga é um desastre. Não há resposta "certa" aqui. Claro, a diferença de qualidade entre os atacantes e os defensores por aqui chega a assustar às vezes. Mas, em relação ao resto do mundo, a defesa da MLS, no geral, é calamitosa.
Pegue o Miami, por exemplo. Foi uma bagunça contra o Columbus neste fim de semana, sofreu dois gols e culpou a arbitragem. Depois, houve a aversão do Vancouver à marcação, que de bandeja resultou em um gol no fim para o DC United. E então houve isto, do Orlando City.