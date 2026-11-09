Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
MLS 1-1GOAL

Vencedores e perdedores da MLS: Nashville SC faz história, Lionel Messi conquista a Chuteira de Ouro e treinadores pagam o preço por campanhas decepcionantes

O Dia da Decisão em si pode não ter sido dos mais empolgantes, mas recordes foram batidos e algumas grandes franquias ficaram fora dos playoffs.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Pronto, isso ficou para trás. A rodada decisiva foi a coisa mais empolgante do mundo? Nem tanto. Duas coisas realmente interessantes aconteceram. A primeira foi que o Nashville SC manteve sua sequência magnífica e estabeleceu um novo recorde de pontos da MLS, conquista plenamente merecida após uma temporada magnífica.

    A segunda foi que talvez tenha havido um pouco de justiça cósmica no Oeste. O RSL tomou uma decisão muito corajosa ao aceitar o dinheiro pela transferência do ponta cheio de energia Zavier Gozo. Mas conseguiu resistir à pressão, superar sua saída e garantir, por pouco, uma vaga nos playoffs. É a “boa” MLS: vender e sobreviver mesmo quando não se quer gastar muito.

    Desde então, porém, as coisas ficaram um pouco confusas. Houve várias demissões desde o apito final da última partida. Também não faltaram repercussões, e alguns confrontos dos playoffs parecem bastante promissores.

    Enfim, confira a análise da GOAL sobre os vencedores e perdedores da rodada decisiva e as estranhas 48 horas que vieram depois...

  • VENCEDOR: Lionel Messi

    FBL-MLS-INTER MIAMI-FC CINCINNATI
    AFP

    Messi marcou 26 gols nesta temporada e conquistou a Chuteira de Ouro da MLS.

    Vamos tirar essa formalidade do caminho, até porque, para o próprio Messi, foi uma mera formalidade. Messi ganhou a Chuteira de Ouro. Esperar que outra pessoa fizesse algo parecido seria mais do que um pouco ingênuo. De fato, entre os vencedores de todas as categorias estatísticas, “Messi leva a Chuteira de Ouro” talvez fosse o palpite mais fácil de fazer em janeiro.

    Então, é isso: parabéns, Leo, por fazer o que todos nós sabíamos que você era perfeitamente capaz de fazer.

  • PERDEDOR: Pascal Jansen

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    Pascal Jansen foi demitido pelo NYCFC após o último jogo da temporada regular

    Este autor, na verdade, é um defensor de Pascal Jansen. Há vários motivos para isso. O primeiro é que ele fez um trabalho excepcional em 2025 com um elenco que não era lá essas coisas. O NYCFC, sem dúvida, superou as expectativas ao chegar à final da Conferência Leste. Na opinião deste autor, isso deveria lhe dar crédito suficiente para sobreviver a uma temporada marcada por lesões e por um desempenho geral abaixo do esperado.

    Mas está claro que chegou a hora de começar do zero em Nova York. Há um novo estádio pronto para ser inaugurado. O time provavelmente precisa de um craque. E um treinador de renome para respaldar o projeto certamente não faria mal. Jansen é um estrategista inteligente. Sabe lidar com a imprensa. Com o elenco inteiro à disposição, provavelmente conseguiria levar o time aos playoffs. Mas será que ele é o nome capaz de atrair o público de que a #marca precisa? Provavelmente não.

  • Vencedora: A garotada!

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Sullivan encerrou a temporada marcando dois gols pelo Union.

    Está bem, estamos generalizando. Mas o espaço é limitado, e há jovens talentos demais para caber nele. Então, basta dizer o seguinte: no último dia da temporada regular da MLS, estes dois jovens balançaram as redes:

    - Cavan Sullivan (duas vezes)

    - Adri Mehmeti

    Nada mal para quem busca uma vaga na seleção dos Estados Unidos. Sullivan passou por um período difícil, com algumas pancadas. Mehmeti não enfrentou grandes dificuldades, mas a queda de rendimento do New York Red Bulls na reta final da temporada deixou o time fora dos playoffs pelo segundo ano consecutivo. Em resumo, os garotos precisavam disso. Agora, vão para a concentração da seleção dos Estados Unidos para provar que conseguem repetir o feito nos maiores palcos.

  • PERDEDOR: Raphael Wicky

    Sporting Kansas City v Minnesota United FC
    Getty Images Sport

    Wicky foi demitido pelo Sporting KC após levar o time à pior campanha do Oeste.

    Parece cruel pegar no pé dos técnicos. Quem escreve é sempre favorável a eles. Mas as 72 horas após o fim da temporada são sempre época de demissões. É assim que funciona. Algumas delas até fazem certo sentido. Robin Fraser não conseguiu fazer o Toronto render. A demissão de Jansen pode ter sido dura, mas ele ocupava um cargo de grande responsabilidade e não conseguiu chegar aos playoffs.

    A demissão de Wicky, porém, é intrigante. Todos esperavam que o Sporting KC fosse mal. No início da temporada, o elenco não estava à altura da MLS. O que se podia esperar, então? Wicky sempre pareceu, de certa forma, um técnico para uma “reconstrução” em um clube que estava justamente passando por esse processo. A pergunta, então, é: o que o diretor esportivo David Lee está planejando?

  • VENCEDOR: Laurent Courtois

    Columbus Crew v CF Montreal
    Getty Images Sport

    Courtois levou o Columbus aos playoffs apesar de um início de temporada difícil.

    Sr. Courtois, devemos um pedido de desculpas. Pouquíssimos conheciam seu trabalho. Pois bem, esta foi a trajetória do Columbus Crew na temporada. O time perdeu o melhor técnico da MLS. Perdeu seu melhor atacante por uma lesão no joelho que o afastou pelo restante da temporada. Depois, perdeu muitas partidas. Mas, em meados de setembro, algo mudou. Orlando, Montreal e Inter Miami foram superados. A equipe encontrou um pouco de ritmo. E fez isso à maneira do Columbus Crew: posse de bola, passes precisos e construção inteligente das jogadas.

    Sim, falta contundência no ataque, algo que sem dúvida custará caro nos playoffs. Mas Courtois pegou um time esvaziado e, com seu trabalho como técnico, levou a equipe a uma vaga nos playoffs que parecia tão, tão distante.

  • Perdedores: os times de Los Angeles

    Los Angeles Football Club v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    Foi um fim de temporada difícil para as duas equipes de Los Angeles, que ficaram abaixo das expectativas de maneiras diferentes.

    Bem, foi lamentável. A temporada sempre seria difícil para o Galaxy, que sente muita, muita falta da pausa e do controle de Riqui Puig. Sem ele, o time não é o mesmo. A derrota por 2 a 1 para o RSL na última rodada, que tirou o Galaxy dos playoffs, dói. Mas alguém está surpreso?

    E o LAFC? Uau. Muita gente, inclusive quem escreve estas linhas, via o time como favorito na Conferência Oeste. Marc Dos Santos parecia ser um bom técnico. Son Heung-Min é um ótimo jogador. Denis Bouanga também. E há muito talento no restante do elenco. Sim, o time chegou à última rodada da temporada sem ter mais nada em jogo. Mas encerrar a campanha com quatro partidas sem vitória e ter pela frente uma viagem complicada para enfrentar o St. Louis CITY SC na primeira rodada dos playoffs? Não foi uma boa semana em LA.