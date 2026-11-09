Pronto, isso ficou para trás. A rodada decisiva foi a coisa mais empolgante do mundo? Nem tanto. Duas coisas realmente interessantes aconteceram. A primeira foi que o Nashville SC manteve sua sequência magnífica e estabeleceu um novo recorde de pontos da MLS, conquista plenamente merecida após uma temporada magnífica.

A segunda foi que talvez tenha havido um pouco de justiça cósmica no Oeste. O RSL tomou uma decisão muito corajosa ao aceitar o dinheiro pela transferência do ponta cheio de energia Zavier Gozo. Mas conseguiu resistir à pressão, superar sua saída e garantir, por pouco, uma vaga nos playoffs. É a “boa” MLS: vender e sobreviver mesmo quando não se quer gastar muito.

Desde então, porém, as coisas ficaram um pouco confusas. Houve várias demissões desde o apito final da última partida. Também não faltaram repercussões, e alguns confrontos dos playoffs parecem bastante promissores.

Enfim, confira a análise da GOAL sobre os vencedores e perdedores da rodada decisiva e as estranhas 48 horas que vieram depois...