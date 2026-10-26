Chegamos à reta final da temporada da MLS. Para muitos times, a briga por uma vaga nos playoffs está a todo vapor. Para outros, o foco é garantir a melhor posição possível e se preparar para ter sucesso nos playoffs daqui a algumas semanas.

Mas, para um time, este fim de semana foi sobre erguer um troféu que sempre foi seu.

O Nashville SC de fato ergueu esse troféu ao conquistar o Supporters' Shield com uma vitória tranquila sobre o CF Montreal. O melhor time da liga fez jus à condição de favorito, como tem feito ao longo de toda a temporada. Foi por isso que conquistou o título, e outros podem vir se a equipe continuar crescendo dessa forma.

A grande dúvida agora é o que acontece com os times atrás dele. A parte intermediária da tabela de cada conferência está bastante embolada, e até os times considerados “seguros” tiveram dificuldades neste fim de semana. Nesse sentido, foi mais uma semana estranha na Major League Soccer, e ainda restam algumas rodadas antes do início dos playoffs.

GOAL apresenta os vencedores e perdedores do fim de semana na MLS...