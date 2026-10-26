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MLS WL 1-1Getty/GOAL

Vencedores e perdedores da MLS: Nashville SC conquista o Supporters' Shield, Inter Miami tropeça contra o New York Red Bulls e Philadelphia Union tem sequência de vitórias interrompida sem Cavan Sullivan

Com a disputa pelas vagas nos playoffs cada vez mais acirrada, a MLS teve alguns resultados importantes.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Chegamos à reta final da temporada da MLS. Para muitos times, a briga por uma vaga nos playoffs está a todo vapor. Para outros, o foco é garantir a melhor posição possível e se preparar para ter sucesso nos playoffs daqui a algumas semanas.

    Mas, para um time, este fim de semana foi sobre erguer um troféu que sempre foi seu.

    O Nashville SC de fato ergueu esse troféu ao conquistar o Supporters' Shield com uma vitória tranquila sobre o CF Montreal. O melhor time da liga fez jus à condição de favorito, como tem feito ao longo de toda a temporada. Foi por isso que conquistou o título, e outros podem vir se a equipe continuar crescendo dessa forma.

    A grande dúvida agora é o que acontece com os times atrás dele. A parte intermediária da tabela de cada conferência está bastante embolada, e até os times considerados “seguros” tiveram dificuldades neste fim de semana. Nesse sentido, foi mais uma semana estranha na Major League Soccer, e ainda restam algumas rodadas antes do início dos playoffs.

    GOAL apresenta os vencedores e perdedores do fim de semana na MLS...

  • VENCEDOR: Nashville SC

    CF Montreal v Nashville SC
    Getty Images Sport

    O Nashville SC é, com folga, o melhor time da MLS, mas terá desafios maiores pela frente.

    O Nashville SC sempre esteve destinado a conquistar o Supporters' Shield neste fim de semana. Um time tão bom enfrentando um adversário tão ruim quanto o CF Montreal? Só poderia haver um resultado.

    Por isso, o foco aqui não está tanto na vitória por 2 a 0 em si, mas em elogiar a equipe que vem acumulando triunfos durante toda a temporada.

    O Nashville é um time muito bom. Na verdade, é o melhor da MLS, e é isso que o Supporters' Shield reconhece. A equipe provou isso repetidas vezes, e ainda pode fazer história. Pode bater o recorde de pontos e se consolidar como algo ainda maior: o melhor time de temporada regular da história da MLS.

    Ainda assim, apesar de todos esses elogios pela temporada regular, todos sabemos como funciona. Nada disso importa quando começam os playoffs. Então, em que situação isso deixa o Nashville? Bem, o time conta com os Jogadores Designados mais produtivos da liga, um forte elenco de apoio e um técnico, BJ Callaghan, que conseguiu o comprometimento de todos até aqui, a ponto de a equipe estar atropelando tudo o que encontra pela frente.

    Agora, é pensar no próximo desafio, porque a busca do Nashville pela imortalidade, na verdade, está apenas começando, embora o clube já tenha um troféu em mãos.

  • PERDEDOR: Inter Miami

    Red Bull New York v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Foi ruim. O Inter Miami perdeu por 2 a 0 para o New York Red Bulls e, na maioria dos outros dias, o resultado teria sido pior. A defesa do Inter Miami foi atravessada repetidas vezes, e o time foi amplamente superado. Foi uma derrota merecida e humilhante.

    Mais sinais de alerta, portanto, para uma equipe que já acumula vários deles. Atual campeão da MLS Cup, o Inter Miami ainda pode ser o favorito para conquistar o título novamente nesta temporada, mas não tem sido um time que inspire confiança. Esta partida, em particular, não ajudará: a equipe foi dominada por um Red Bulls que, neste momento da temporada, luta para manter vivas suas chances de chegar aos playoffs.

    Há, claro, uma ressalva: Lionel Messi. Ele jogou apenas um tempo e, em muitas noites, um tempo bastaria. Não nesta. Ainda assim, existem duas versões do Inter Miami, e a diferença entre elas não é nenhum mistério. Com Messi, o time é excelente. Sem ele? Mediano. É claro que contará com o argentino nos playoffs, mas, mesmo assim, precisará elevar muito o nível.

    Enquanto isso, Adri Mehmeti merece destaque por um lance que viralizou, no qual passou com facilidade por Rodrigo De Paul. Se consegue fazer isso diante de um campeão da Copa do Mundo, o mundo está a seus pés.


  • VENCEDOR: Sergi Solans

    Real Salt Lake v San Diego FC
    Getty Images Sport

    O Real Salt Lake venceu três dos cinco jogos que disputou no último mês. Em cada uma dessas vitórias, Sergi Solans marcou pelo menos uma vez. Já virou tendência!

    Ele marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o St. Louis City SC neste fim de semana. O adversário claramente ainda sentia os efeitos da U.S. Open Cup. Solans fez um gol em cada tempo, com Dominik Marczuk marcando entre eles. Some a isso os dois cartões amarelos recebidos por Tomas Ostrak, do St. Louis, e o resultado foi uma goleada comandada pelos dois gols de Solans.

    Há algumas semanas, o RSL parecia sem chances. Zavier Gozo havia saído, Diego Luna estava fora pelo restante da temporada e simplesmente faltava força ofensiva para brigar por uma vaga nos playoffs. Mas, agora, a equipe está a dois pontos da última vaga nos playoffs da Conferência Oeste e tem um jogo a menos que o LA Galaxy, nono colocado, que deixou escapar dois pontos no empate de domingo com o rival LAFC.

    O RSL enfrenta o Galaxy na Decision Day, o que significa que depende apenas de si. E o caminho parece bem claro agora, não é? Se Solans marca, o RSL vence. A boa notícia é que ele está marcando neste momento.

  • PERDEDOR: Philadelphia Union

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    Icon Sportswire

    Foi um dia difícil para o Union, sem Cavan Sullivan.

    Sem Cavan Sullivan, um grande problema. Assim chegou ao fim a sequência de 15 jogos de invencibilidade do time em melhor fase na MLS.

    A série do Union terminou neste fim de semana com a derrota por 2 a 1 para o New England Revolution. O gol do Union deu esperança: Neil Pierre voltou a balançar a rede atuando como zagueiro. Infelizmente, foi tarde demais para o Union, que já perdia por 2 a 0 quando Pierre marcou nos acréscimos.

    É fácil olhar para o resultado e tirar uma conclusão simples: o time perdeu pela ausência do jovem de 17 anos. Mas, claro, não é tão simples assim. O Union até fez uma partida razoável. Pressionou bem e seguiu o plano de jogo, o que lhe deu uma chance real de competir. Em outro dia, poderia ter dado certo. Neste, não deu.

    Sullivan voltará em breve e, com seu retorno, o Union ganhará um pouco mais de energia. Isso teria mudado o rumo desta partida? Talvez. Mas até os times em melhor fase na liga às vezes ficam por pouco, com ou sem prodígios em campo.

  • VENCEDOR: Columbus Crew

    Columbus Crew v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    O Columbus Crew tenta garantir uma vaga nos playoffs com uma arrancada na reta final, impulsionada por vitórias recentes.

    Nestas últimas semanas da temporada, as equipes que ainda brigam por uma vaga têm uma tarefa simples: vencer. O Columbus Crew fez isso neste fim de semana, e com autoridade.

    Diante de um Toronto FC que estava logo acima na tabela, o Columbus Crew venceu por 4 a 2. A equipe chegou a abrir 4 a 0 antes de diminuir um pouco o ritmo. Foi uma vitória contundente, conquistada em um momento crucial.

    Com o resultado, o Columbus Crew ocupa agora a 10ª posição na Conferência Leste, apenas um ponto atrás do New York Red Bulls. À parte a final da U.S. Open Cup, a equipe vem vencendo seus jogos e mantendo a arrancada nesta reta final. Nas últimas duas semanas, derrotou Charlotte, Cincinnati e, agora, Toronto.

    Dallas, D.C. e Chicago são os adversários que restam até o fim da temporada. Cada partida terá ares de vitória obrigatória, mas também será vista como uma oportunidade real de vencer.