Mais cedo nesta temporada, Sam Sarver, atacante do time reserva do FC Dallas, viralizou ao pegar uma cerveja que jogaram em sua direção e bebê-la de uma vez. Na época, a cena pareceu até divertida: um jogador entrando no clima das brincadeiras do futebol. Bobeira? Claro. Mas nada demais.

Bem, ele teve outra interação com a torcida neste fim de semana. Desta vez, Sarver pegou uma cerveja, jogou-a na arquibancada e mostrou o dedo do meio para a torcida da casa depois que sua equipe, a visitante, marcou o gol de empate no fim. Ele foi expulso. Isso é legal? Deveríamos achar isso legal? Em que momento a brincadeira passa a ser, sabe, jogar uma cerveja na cabeça de alguém e se torna potencialmente perigosa?





São questões existenciais, que poderiam render muito mais discussão. Mas há mais nessa liga do que isso. Também teve futebol. E muita coisa foi bem interessante. O Inter Miami seguiu com seu roteiro de não jogar tão bem, mas ser carregado por Lionel Messi. Os números absurdos de Antoine Griezmann estão começando a se traduzir em algo concreto. E vale uma palavra para o coitado do Yoann Damet, que se dedicou de corpo e alma ao trabalho como treinador e viu uma sequência recorde de invencibilidade finalmente chegar ao fim.



Para o FC Cincinnati, o cenário é menos promissor. No início da temporada, a equipe era vista como uma aposta badalada, embora não fosse favorita ao título da MLS Cup. Evander é divertido de ver jogar. Kevin Denkey sabe fazer gols. Mas a defesa tem sido péssima: com 70 gols sofridos, agora é a segunda pior da MLS. O time ocupa a nona posição na Conferência Leste e, depois de uma dura derrota por 2 a 0 no clássico contra o Columbus, apesar de ter finalizado 23 vezes contra apenas três do rival mais próximo, é hora de ligar o sinal de alerta em Cincinnati.

A GOAL apresenta os vencedores e perdedores do fim de semana na MLS...