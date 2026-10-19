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MLS GFX 1-1GOAL

Vencedores e perdedores da MLS: Lionel Messi salva o Inter Miami mais uma vez, Antoine Griezmann transforma o Orlando City e as brincadeiras de Sam Sarver com cerveja acabam mal

Uma combinação de confusão nas arquibancadas e brilhantismo em campo marcou um fim de semana de jogos empolgantes na MLS.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Mais cedo nesta temporada, Sam Sarver, atacante do time reserva do FC Dallas, viralizou ao pegar uma cerveja que jogaram em sua direção e bebê-la de uma vez. Na época, a cena pareceu até divertida: um jogador entrando no clima das brincadeiras do futebol. Bobeira? Claro. Mas nada demais.

    Bem, ele teve outra interação com a torcida neste fim de semana. Desta vez, Sarver pegou uma cerveja, jogou-a na arquibancada e mostrou o dedo do meio para a torcida da casa depois que sua equipe, a visitante, marcou o gol de empate no fim. Ele foi expulso. Isso é legal? Deveríamos achar isso legal? Em que momento a brincadeira passa a ser, sabe, jogar uma cerveja na cabeça de alguém e se torna potencialmente perigosa?


    São questões existenciais, que poderiam render muito mais discussão. Mas há mais nessa liga do que isso. Também teve futebol. E muita coisa foi bem interessante. O Inter Miami seguiu com seu roteiro de não jogar tão bem, mas ser carregado por Lionel Messi. Os números absurdos de Antoine Griezmann estão começando a se traduzir em algo concreto. E vale uma palavra para o coitado do Yoann Damet, que se dedicou de corpo e alma ao trabalho como treinador e viu uma sequência recorde de invencibilidade finalmente chegar ao fim.


    Para o FC Cincinnati, o cenário é menos promissor. No início da temporada, a equipe era vista como uma aposta badalada, embora não fosse favorita ao título da MLS Cup. Evander é divertido de ver jogar. Kevin Denkey sabe fazer gols. Mas a defesa tem sido péssima: com 70 gols sofridos, agora é a segunda pior da MLS. O time ocupa a nona posição na Conferência Leste e, depois de uma dura derrota por 2 a 0 no clássico contra o Columbus, apesar de ter finalizado 23 vezes contra apenas três do rival mais próximo, é hora de ligar o sinal de alerta em Cincinnati.

    A GOAL apresenta os vencedores e perdedores do fim de semana na MLS...

  • VENCEDOR: Lionel Messi

    Atlanta United FC v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Messi marcou dois golaços em quatro minutos e levou o Miami à vitória por 3 a 1 sobre o Atlanta United.

    É, pois é. Provavelmente superestimamos o poder de um jogador de carregar um time nas costas no esporte. É quando se considera que uma única pessoa foi a única responsável pelo sucesso de uma equipe ao longo da temporada. Mo Salah, por exemplo, bateu o recorde de participações em gols da Premier League em 2024-25. O Liverpool foi campeão. Salah carregou o time nas costas.

    Para ser justo, o futebol é um pouco mais complexo, já que o time também fez sua parte para que Salah brilhasse. Tire, por exemplo, Trent Alexander-Arnold e Dominik Szoboszlai do lado direito daquele meio-campo, e a influência de Salah diminui.

    De todo modo, Messi e o Miami são a exceção que confirma a regra. Basicamente, tirando talvez Luis Suarez com uma perna e meia, esse time é uma bagunça. Não há equilíbrio. A equipe é vulnerável na defesa. Nenhum dos dois goleiros mostrou algo que se pareça com segurança durante todo o ano. A estratégia é: “Passe a bola para Leo e veja a mágica acontecer”. E foi exatamente isso que aconteceu no sábado. Dois gols de Messi. O Atlanta finalizou mais do que o Miami, por 21 a 7. O Miami venceu por 3 a 1.

    E, depois do apito final, ainda tiveram a cara de pau de fazer isto:

    Que esporte maluco.

  • Perdedor: Yoann Damet

    Yoann Damet St. Louis CITY
    Getty

    St. Louis de Yoann Damet deixa escapar vantagem de 2 a 0 diante de um Minnesota United que mostrou sinais claros de vida

    É difícil não sentir pelo Yoann Damet. Para ser justo, o treinador praticamente não tomou decisões ruins durante toda a temporada. Ele viu seu elenco passar por mudanças enormes, mas confiou tanto no processo que tudo se encaixou na hora certa. O St. Louis CITY embalou, alcançou uma sequência recorde de invencibilidade e agora é um dos candidatos no Oeste. Não há dúvidas quanto a isso.

    Mas há algo de trágico na forma como a sequência terminou na noite de sábado. O St. Louis foi para o intervalo vencendo por 2 a 0 e parecia caminhar tranquilamente para a vitória. O Minnesota, por mérito próprio, reagiu com bravura. Mas o gol da vitória veio graças a um desvio cruel, muito cruel. Sim, o St. Louis perdeu a partida; não há por que fingir que não. Mas também houve uma dose de azar difícil de engolir. Um golpe duro para um excelente treinador.

  • VENCEDOR: Antoine Griezmann

    griezmann

    A produção de Griezmann tirou o Orlando da condição de coadjuvante e o colocou na briga por uma vaga nos playoffs

    Aí vai uma afirmação chocante: Antoine Griezmann é muito bom de futebol. Mas, de alguma forma, ele passou um pouco despercebido. A verdade é que chegou a um Orlando City que simplesmente não era bom. O time sofreu muitos gols na primeira metade da temporada e, mesmo que Griezmann fosse uma contratação interessante para o marketing... e daí?

    Bem, as coisas estão começando a dar certo. Primeiro, os números: em 14 jogos como titular, ele tem 18 participações em gols. Seus números de chances criadas, passes decisivos e passes certos são simplesmente absurdos. No sábado, ele fez O ORLANDO CITY, CARA jogar futebol assim:

    Ah, sim, ele também marcou dois gols. A pergunta, então, é: Griezmann melhora o Orlando? Há muitos atletas que são fora de série individualmente, mas acabam prejudicando suas equipes como um todo (sim, essa foi uma alfinetada gratuita em Kylian Mbappe). Pois aqui vai um fato: quando Griezmann foi contratado, o Orlando estava fora da zona de classificação para os playoffs e havia demitido seu técnico. Agora, o time está em sétimo lugar e abrindo uma distância considerável da temida partida de repescagem.

  • Perdedor: Son Heung-Min

    New York City FC v Los Angeles Football Club
    Getty Images Sport

    Son desperdiçou a chance de marcar o gol da vitória nos minutos finais, e o LAFC ficou em um empate decepcionante com o NYCFC

    Sonny não consegue acertar as coisas nesta temporada.

    Seja pelas mudanças de treinador ou pelo inevitável efeito da passagem do tempo, o coreano tem sido uma sombra de si mesmo na hora de finalizar. Um lance no fim do jogo do LAFC contra o NYCFC resumiu bem a situação. Son encontrou uma brecha e disparou em direção ao gol. Dava para imaginar a bola entrando antes mesmo de ela sair de seu pé: chute rasteiro, cruzado, no canto inferior.

    Em vez disso, a bola bateu na trave e saiu. O LAFC teve de se contentar com um empate sem graça por 1 a 1. Son pareceu contrariado. Ainda seria imprudente apostar contra ele, mas esta simplesmente não tem sido a temporada de Son.

  • VENCEDOR: Bruce Arena

    San Diego FC v San Jose Earthquakes
    Getty Images Sport

    Bruce Arena conquistou um ponto valioso contra o Nashville e fez os líderes da Conferência Leste adiarem as comemorações pelo Supporters' Shield.

    Jose Mourinho usou certa vez a expressão “estragar a festa” para descrever uma vitória do Chelsea sobre o Liverpool em 2014. Seu adversário estava prestes a conquistar o título da liga. Mourinho, com todo o seu ego, basicamente disse: “Não enquanto eu estiver aqui.” E cumpriu a promessa. O Chelsea venceu por 2 a 0. Estragou a festa.

    Dá para imaginar Bruce Arena dizendo a mesma coisa ao seu time do San Jose na noite de sábado. O Nashville, que jogava fora de casa, precisava vencer para garantir o Supporters' Shield. Se impedisse isso, o San Jose poderia adiar o inevitável por pelo menos uma semana. E foi o que fez. O Nashville saiu na frente, mas o San Jose empatou com um pênalti do destaque Preston Judd aos 70 minutos. Hany Mukhtar também conseguiu escapar de um cartão vermelho após dar um chute violento em seu adversário.

    Foi mais uma boa atuação na segunda temporada de Arena na região da baía, que vem sendo impressionante. O San Jose está em quarto lugar e garantiu vaga nos playoffs neste fim de semana, depois de ficar por pouco fora deles na temporada passada. A equipe vem jogando bem. E a festa foi estragada.

  • Ambos: Sam Sarver

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    Ball Raw Images

    Sarver ganhou as manchetes por um cartão vermelho desastroso contra o Houston Dynamo neste fim de semana.

    Certo, uma pergunta: isso é legal ou só muito irritante? Sam Sarver foi expulso por isso. O GOAL acha que a expulsão foi merecida e a atitude, infantil. A galera discorda. Digam o que acham: