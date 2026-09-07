Aqui vai uma curiosidade. O Portland Timbers existe como franquia da MLS desde 2011. Antes da noite de sábado, havia participado de 521 jogos. E em nenhum deles um jogador marcou um hat-trick vestindo a camisa do Timbers. Sessenta e sete fizeram dois gols em uma mesma partida. Mas nenhum havia transformado dois em três.

Aí entra Vincent Janssen. Lembra dele? O holandês andarilho, por assim dizer, que foi uma opção confiável no banco de um Tottenham liderado por Harry Kane entre 2016 e 2019? Pois bem, ele fez um pouco da história da franquia no sábado, ao marcar o primeiro hat-trick depois de 522 jogos. E isso também pode ter algumas implicações mais amplas para a temporada.

Em outros lugares, a MLS entregou de sobra. Oito equipes marcaram três ou mais gols. Favoritos perderam, azarões venceram, e o clima teve um impacto enorme ao longo de tudo. Foi um daqueles fins de semana estranhos antes de começar a reta final, o caos de meio para fim de temporada em que a maioria dos times ainda acredita ter alguma chance, especialmente com 20(!!) vagas nos playoffs em disputa. GOAL mostra os vencedores e perdedores de um fim de semana caótico...