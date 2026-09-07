Vencedores e perdedores da MLS: Josh Sargent comprova qualidade pelo Toronto FC, Portland Timbers faz história, e quão bom é Cavan Sullivan?
Aqui vai uma curiosidade. O Portland Timbers existe como franquia da MLS desde 2011. Antes da noite de sábado, havia participado de 521 jogos. E em nenhum deles um jogador marcou um hat-trick vestindo a camisa do Timbers. Sessenta e sete fizeram dois gols em uma mesma partida. Mas nenhum havia transformado dois em três.
Aí entra Vincent Janssen. Lembra dele? O holandês andarilho, por assim dizer, que foi uma opção confiável no banco de um Tottenham liderado por Harry Kane entre 2016 e 2019? Pois bem, ele fez um pouco da história da franquia no sábado, ao marcar o primeiro hat-trick depois de 522 jogos. E isso também pode ter algumas implicações mais amplas para a temporada.
Em outros lugares, a MLS entregou de sobra. Oito equipes marcaram três ou mais gols. Favoritos perderam, azarões venceram, e o clima teve um impacto enorme ao longo de tudo. Foi um daqueles fins de semana estranhos antes de começar a reta final, o caos de meio para fim de temporada em que a maioria dos times ainda acredita ter alguma chance, especialmente com 20(!!) vagas nos playoffs em disputa. GOAL mostra os vencedores e perdedores de um fim de semana caótico...
VENCEDOR: Cavan Sullivan
Sullivan sempre seria bom o bastante para a MLS. O Man City não contrata jogadores de 14 anos se eles nem conseguem dar conta do recado, com todo o respeito, no Philadelphia Union. De fato, a questão era quando, não se, ele estaria pronto para se firmar de vez na liga. No ano passado, era um pouco cedo. O Union vinha embalado na temporada. Sullivan não precisava jogar. Não havia necessidade de forçar isso.
Agora, porém, há liberdade. O Philly demitiu seu treinador. Em um momento, estava em 15º lugar no Leste. O que mais poderia dar errado? Bem, o técnico interino Ryan Richter, que treina Sullivan desde que ele era apenas uma criança, deixou o garoto jogar. O retorno? Gols em três partidas seguidas e um total de quatro gols e três assistências em 1.218 minutos apenas na liga. Ele provou sua qualidade novamente na noite de sábado com um belo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Montreal. É importante manter a racionalidade aqui. Muita coisa ainda pode dar errado. Mas acontece que o garoto sabe jogar um pouco.
DERROTA: Colorado Rapids
Bem, nunca seria perfeito. O Colorado se movimentou bastante nesta janela de transferências, contratando quatro jogadores de impacto depois de ver seu melhor zagueiro e seu finalizador mais letal saírem por um total de US$ 35 milhões. Foi, reconhecidamente, algo fora do padrão para o Rapids, que normalmente tem o orçamento apertado.
Isso também representou uma enorme confiança no técnico de primeira viagem Matt Wells, que não conseguiu fazer o ataque engrenar. O Colorado marcou 31 gols. A marca registrada deste time, estatisticamente ao menos, é a capacidade de impedir os adversários de marcar, e não a intensidade no ataque que Wells descreveu à GOAL antes da temporada. Colocar mais talento ofensivo no elenco poderia ter ajudado no esforço para mudar isso.
E o começo no sábado foi um pouco complicado. O Colorado perdeu por 3 a 0, e as duas grandes contratações, Morgan Whittaker e Sayed Abu Farkhi, não atuaram. O Rapids ainda terá de esperar um pouco.
VENCEDOR: Vincent Janssen
Janssen parecia uma contratação certeira quando o Portland Timbers, em dificuldade, o trouxe do Royal Antwerp no fim de julho. Mas, antes do jogo de sábado à noite, ele não marcava desde abril. É um jejum e tanto para um atacante. Ainda assim, ele se recuperou em grande estilo.
O holandês fez o primeiro da noite de pênalti aos 11 minutos e marcou o segundo 15 minutos depois. Depois, aos 55, saiu o terceiro, um gol de oportunismo para completar uma bela jogada trabalhada. O Portland arrancou uma eletrizante vitória por 5 a 4.
O centroavante tem contrato de apenas um ano com o Portland, e ainda resta saber como ele se encaixa nos planos de longo prazo do clube. Mas a equipe segue agarrada a uma vaga nos playoffs, e mais alguns gols dele fariam muito bem ao time.
DERROTA: FC Cincinnati, D.C. United
Então, sobre o clima... a partida do Inter Miami contra o Atlanta United foi adiada em uma hora na noite de sábado devido a tempestades com raios na região. Para ser justo, isso não é absolutamente nenhuma novidade para o Inter Miami, que criou o hábito de começar tanto o primeiro quanto o segundo tempo com atraso, a ponto de o técnico Guillermo Hoyos ter sido multado no mês passado.
FC Cincinnati e D.C. United, porém, foram além na noite de sábado. As duas equipes foram chamadas para o aquecimento, e a partida foi adiada duas vezes antes de ser suspensa de vez. Mas a pior parte? Esse erro gramatical da conta oficial do D.C. United no X , que tuitou "THE D.C, UNITED."
VENCEDOR: Josh Sargent
O Toronto é um time realmente confuso. Não é muito bom em quase nada, mas sua folha salarial é a oitava da liga. Se dinheiro é igual a sucesso, então o 11º lugar no Leste não é bom o suficiente. Assistir ao time é uma experiência curiosa. Ele é o 20º ou pior em todas as métricas ofensivas, com exceção de gols por 90 minutos, em que é o 14º. Apenas um time sofreu mais gols em jogadas de bola parada.
A contratação de Josh Sargent, concluída ainda em fevereiro, parecia ser um grande curativo sobre problemas muito mais profundos. Mas até ele pouco havia oferecido. Isso até a noite de sábado. Sargent marcou três gols e mostrou lampejos do atacante de beirada de Premier League que realmente é. O Toronto arrancou um empate brigado por 4 a 4 com o Chicago. Ah, e o Toronto não perde há seis jogos. Tempos estranhos ao norte da fronteira...
PIOR: Prince OwusuNurPhoto
Meu Deus, Prince Owusu.
Um dos piores pênaltis que você verá na vida.