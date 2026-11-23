Você queria equilíbrio? Que tal um pouco até demais?

É o que a MLS sempre destaca ao promover seu produto: a liga é tão cativante porque qualquer time pode vencer qualquer outro a qualquer momento. Isso é verdade em uns 90% dos casos. E também é algo bom.

Mas, quando acontecem fins de semana como este, fica difícil dar muito valor à temporada regular. Basta chegar aos playoffs. Os melhores se sobressaem. Certo? Talvez. Só que o Nashville, primeiro cabeça de chave do Leste, perdeu. O Miami, segundo, foi goleado. O New England, terceiro, fez sua parte, mas poucos o apontavam como favorito absoluto contra um Philadelphia Union em ascensão.

No Oeste, aconteceu o contrário. O Vancouver fez parecer fácil. O Dallas despachou o Portland. Foi, portanto, uma mistura e tanto.

Isso é bom? Bem, não é uma grande propaganda para a temporada regular. Mas é uma boa prova de que vale a pena acompanhar os jogos. Talvez isso baste. GOAL analisa os vencedores e perdedores de um estranho fim de semana de abertura dos playoffs da MLS…