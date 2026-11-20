Estão definidos os resultados dos jogos da repescagem. E parece haver um pouco de justiça nisso tudo. O Cincinnati foi melhor contra o Orlando e saiu com uma vitória por 3 a 1 que, na verdade, poderia ter sido por oito gols. É uma equipe mais completa e, mesmo com enormes dúvidas sobre sua defesa, pode levar perigo ao Nashville em alguns momentos da primeira rodada.

Na Conferência Oeste, a situação não foi tão simples. Mas o RSL apareceu nos momentos decisivos, e o Seattle não. O Sounders desperdiçou um pênalti no tempo regulamentar e, depois, voltou a errar várias vezes nas cobranças que decidiram o confronto. O RSL, por sua vez, lutou, lutou e lutou mais um pouco. Foi uma vitória nos pênaltis que agradaria aos estatísticos? Nem um pouco. Mas é disso que se trata o futebol nos playoffs.

De todo modo, todos os confrontos dos playoffs estão definidos, o que significa que a diversão está prestes a começar para valer. A GOAL analisa os vencedores e perdedores dos jogos da repescagem...