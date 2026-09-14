Esse Cavan Sullivan, hein? Nós dissemos para você não duvidar dele. Há alguns meses, ele mal conseguia sair do banco enquanto o relógio corria para a sua mudança para o Manchester City. Agora, aparentemente, ele é o garoto prodígio destinado a levar a USMNT à glória antes mesmo de setembro acabar. Este esporte adora um exagero. Ainda assim, a resposta dos Estados Unidos a Lionel Messi? Estamos só meio brincando.

De volta ao mundo real, a MLS entregou mais um fim de semana cativante. O Inter Miami continua sendo, em partes iguais, um time de outro mundo e absolutamente mediano, muitas vezes alternando entre uma coisa e outra em sequências de 10 minutos. Em outro lugar da Flórida, Antoine Griezmann está fazendo o ato de vencer parecer bem mais simples: ele marcou pelo quinto jogo seguido e anotou o seu terceiro gol da vitória consecutivo, enquanto o Orlando City deixou o Toronto FC para trás com um 3 a 0.

Depois, há o drama na Windy City, onde Robert Lewandowski se tornou o tema de uma pergunta incômoda: um grande artilheiro pode, de alguma forma, piorar o seu time? O futebol não é divertido?

GOAL detalha tudo isso e mais em seus Vencedores e Perdedores do fim de semana na MLS...