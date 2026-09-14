Vencedores e perdedores da MLS: cresce a expectativa da USMNT com Cavan Sullivan, a diretoria do St. Louis City SC acerta, e o Chicago Fire sente falta de Hugo Cuypers?
Esse Cavan Sullivan, hein? Nós dissemos para você não duvidar dele. Há alguns meses, ele mal conseguia sair do banco enquanto o relógio corria para a sua mudança para o Manchester City. Agora, aparentemente, ele é o garoto prodígio destinado a levar a USMNT à glória antes mesmo de setembro acabar. Este esporte adora um exagero. Ainda assim, a resposta dos Estados Unidos a Lionel Messi? Estamos só meio brincando.
De volta ao mundo real, a MLS entregou mais um fim de semana cativante. O Inter Miami continua sendo, em partes iguais, um time de outro mundo e absolutamente mediano, muitas vezes alternando entre uma coisa e outra em sequências de 10 minutos. Em outro lugar da Flórida, Antoine Griezmann está fazendo o ato de vencer parecer bem mais simples: ele marcou pelo quinto jogo seguido e anotou o seu terceiro gol da vitória consecutivo, enquanto o Orlando City deixou o Toronto FC para trás com um 3 a 0.
Depois, há o drama na Windy City, onde Robert Lewandowski se tornou o tema de uma pergunta incômoda: um grande artilheiro pode, de alguma forma, piorar o seu time? O futebol não é divertido?
GOAL detalha tudo isso e mais em seus Vencedores e Perdedores do fim de semana na MLS...
VENCEDOR: Corey Wray
Há algumas semanas, em conversa com a GOAL, o diretor esportivo do St. Louis CITY, Corey Wray, pediu calma. Alguns dias antes, o St. Louis havia vendido seu primeiro e segundo melhores meio-campistas, justamente quando o time começava a ganhar embalo. Os torcedores ficaram perplexos. Wray, porém, estava totalmente focado. Alguns dias depois, ele fechou uma surpreendente dupla de contratações: Damion Downs, do Southampton, e o principal nome do Colorado, Rafa Navarro. Desde então, o CITY tem vivido grande fase e marcou quatro gols no Minnesota United na noite de sábado.
Os torcedores ficaram perplexos quando Wray e o St. Louis se desfizeram de alguns de seus talentos mais promissores. No fim das contas, parece que a diretoria sabia o que estava fazendo.
PIOR: Tata Martino
O técnico do Atlanta United, Tata Martino, fez uma avaliação bastante direta do empate por 0 a 0 de sua equipe com o D.C. United na noite de sábado:
"Claramente, foram perdidos dois pontos", disse ele aos repórteres após um empate frustrante.
E ele tem razão. Esse foi um enorme. Atlanta e D.C. têm enfrentado muitas dificuldades neste ano. O D.C., talvez, nunca tenha realmente tido elenco para ir além dos limites desse estranho espaço entre a repescagem e a lanterna da Conferência Leste. O Atlanta, por sua vez, tem qualidade bruta, mas as peças levaram muito, muito tempo para se encaixar.
Na realidade, estes últimos dois meses são uma chance para Martino mostrar por que treinou em um nível tão alto. Este é um time montado aos poucos, peça por peça, sem muito de um plano coerente. Um setor ofensivo com Miguel Almiron, Breel Embolo e Aleksey Miranchuk está entre os mais letais da conferência.
Fora isso, porém, não há muito com o que trabalhar aqui. É hora de encontrar soluções, então. E Martino tentou encontrá-las. Contra o D.C., o Atlanta finalizou 20 vezes, acertou 14 no alvo, carimbou a trave uma vez, mandou outra por pouco para fora e fez praticamente tudo certo exceto colocar a bola na rede. Agora, está a sete pontos de uma vaga nos playoffs e enfrentará uma verdadeira batalha para chegar à pós-temporada.
VENCEDOR: Hugo Cuypers (de longe)
Robert Lewandowski levou gols a Chicago. O desafio é descobrir o que precisa mudar ao redor dele.
O Fire perdeu apenas duas vezes nos últimos 12 jogos, enquanto Lewandowski marcou seis gols em 10 partidas na MLS. Há muita coisa funcionando aqui. Mas ele oferece algo diferente de Hugo Cuypers, cuja incansável movimentação ajudava Chicago a pressionar na frente e atrapalhar os adversários antes que pudessem iniciar seus ataques.
Aos 38 anos, não se pode esperar que Lewandowski cubra o mesmo terreno. Isso coloca mais responsabilidade sobre os jogadores ao seu redor para coordenar a pressão e evitar deixar espaços para os adversários explorarem. Sua finalização é um trunfo; Chicago ainda precisa encontrar o equilíbrio certo para tirar o máximo disso.
A derrota por 2 a 1 para o New England no sábado ilustrou o desafio. Chicago teve mais posse de bola e mais finalizações, mas o Revolution encontrou oportunidades para explorar o espaço deixado para trás. Esse é um problema coletivo, e não algo a ser atribuído ao centroavante. Se a pressão do Fire sobre a bola não for eficaz, sua linha defensiva precisa reconhecer o momento de recuar.
Chicago não precisa mudar tudo
DERROTA: as esperanças do LAFC na MLS Cup
Antes do início desta temporada, este repórter cometeu o erro de participar do principal podcast da GOAL, The Rondo, e afirmar, com toda a convicção, que o LAFC venceria a MLS Cup. Bem, essa previsão envelheceu mal. Na época, também não era uma opinião tão ruim. Son Heung-Min e Denis Bouanga são dois jogadores realmente muito bons. O restante da espinha dorsal do time também parece OK. E, em uma Conferência Oeste que parecia um pouquiiiinho fraca, havia argumentos para apostar em uma arrancada do LAFC.
E isso ainda pode acontecer. Este time ainda pode engrenar. Mas uma derrota contundente para um Sporting KC em pleno modo de reconstrução mostrou como a equipe pode ser frágil. Sim, Andre Luiz, a grande contratação de verão do Sporting KC, atormentou o time o jogo todo, como fará com muitas equipes nesta liga. Mas o LAFC também foi muito mal defensivamente e não teve poder de decisão no ataque. Neste momento, o LAFC parece um time sólido de playoffs. Para um suposto candidato ao título, isso simplesmente não é bom o bastante.
VENCEDOR: Cavan Sullivan (de novo)
O que mais podemos dizer aqui?
A ascensão de Sullivan tem sido estranha no sentido de que provavelmente todos nós já sabíamos que ela estava chegando, mas seu impacto puro e simples não poderia ter sido previsto. Com mais dois gols contra um San Diego reconhecidamente fraco, o garoto do Philly Union chegou a nove participações em gols na liga desde a pausa para a Copa do Mundo. Ele está em ótimo ritmo para quebrar o recorde de participações em gols de um adolescente na liga, 20, de Diego Fagundez, em 2013, para quem estiver contando.
A boa notícia? Tem mais disso por vir. Sullivan está fazendo o Union jogar em altíssimo nível e ainda tem mais uma temporada completa antes de partir para o Man City. Aproveite enquanto pode.
PERDEDOR: os candidatos do Oeste aos playoffs
Aqui vai um dado curioso: nenhum dos times que estão entre o oitavo e o 12º lugar na Conferência Oeste venceu neste fim de semana. Só o LA Galaxy ao menos somou um ponto. Uma curiosidade estatística? Claro. Mas também uma oportunidade desperdiçada em uma corrida pelos playoffs em que quase ninguém pode se dar a esse luxo.
Apenas dois pontos separam o San Diego, nono colocado, do Seattle, 14º, embora o número desigual de jogos disputados complique o cenário. Uma vitória pode mudar bastante a perspectiva. Uma derrota pode fazer você se perguntar como tantos times de repente estão entre você e uma vaga nos playoffs.
O Seattle, ao menos, salvou alguma coisa. O gol de empate de Paul Arriola nos minutos finais garantiu o empate por 1 a 1 fora de casa contra o Galaxy, mantendo outro rival na briga pelos playoffs ao alcance. O Sounders segue perto da parte de baixo da tabela, mas está longe de estar fora disso.
E assim, Portland, San Diego, LA Galaxy, RSL e Minnesota United: vocês perderam a chance.