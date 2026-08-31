Vencedores e perdedores da MLS: a atuação de mestre de quatro gols de Lionel Messi, a rejeição fria de Chucky Lozano e Cavan Sullivan provando que Bradley Carnell estava errado
Certo, então esse tal de Lionel Messi. Ele é bem bom, não é? O futuro do argentino está um pouco conturbado, especialmente depois de anunciar sua aposentadoria da seleção, e esta temporada tem sido um verdadeiro caos para o Miami. Mas, às vezes, ele aparece para lembrar todo mundo de que tem magia nos pés. E isso é algo bom. Ele teve uma atuação de outra geração pelo Miami na noite de sábado. E depois foi lá e se aposentou da seleção argentina. Que esporte estranho é esse.
Mas sua explosão bastante fenomenal não foi a única história do fim de semana. Este é um momento curioso da temporada da MLS. Basicamente, o prazo final de transferências é tanto sobre segurar seus melhores jogadores quanto sobre tentar contratar novos, caso do Houston deixando Jack McGlynn ir para a Inglaterra por dinheiro demais para recusar. E isso significa que o futebol às vezes acaba ficando um pouco em segundo plano. Muito poucos jogadores estão totalmente fora de alcance nesta liga. Com a Europa chamando os melhores de todos, a questão é prender a respiração coletivamente até o fim de setembro e depois se firmar.
É curioso, então, que este tenha sido um fim de semana tão bom para grandes nomes. Messi, Sam Surridge, Carles Gil: todos tiveram atuações imensas. GOAL passa pelos vencedores e perdedores do fim de semana na MLS...
VENCEDOR: Lionel Messi
Normalmente, este seria o momento de variar um pouco. Talvez houvesse espaço para algo mais alternativo, ou para olhar para aquele caótico empate aleatório por 3 a 3 na MLS After Dark entre dois times na briga periférica pelos playoffs que você normalmente teria ignorado. Claro, vai ter um pouco disso mais tarde. Mas abrir isto com qualquer nome que não fosse Messi seria, de certa forma, um desserviço jornalístico.
Para simplificar: quatro gols, uma assistência, seis chances criadas, três grandes chances criadas, duas cobranças de falta. E, para completar, exatamente ZERO contribuições defensivas. O Miami venceu por 7 a 1. Este é o Messi em fim de carreira na sua versão mais divertida. O Miami enfrentou um time ruim, que se defendeu ainda pior do que sua já bastante mórbida diferença de gols sugere. Messi teve espaço e tempo para jogar. Quatro gols poderiam ter sido cinco ou seis. E ele fez tudo isso parecer muito, muito fácil. Há questões maiores, mais existenciais, a serem feitas sobre a temporada do Miami a partir daqui. O equilíbrio geral da equipe está em aberto. Não há muito espaço para grandes movimentações no fechamento da janela de transferências. Este provavelmente é o Miami que você vai ter.
Pela forma atual, o Miami não é bom o bastante para ganhar a MLS Cup nesta temporada. Mas vai fazer coisas imensamente divertidas com o GOAT desfilando em campo.
DERROTADO: Houston Dynamo
Isso não é uma crítica ao que aconteceu em campo. O Houston não teve sua melhor atuação contra o San Jose Earthquakes e não contou exatamente com a magia de Guilherme de que precisava para sair com algo além de um empate por 0 a 0 com o time de Bruce Arena. O que machuca neste fim de semana, porém, é o jogador que o clube deixou sair.
Jack McGlynn, seu elegante pilar do meio-campo e queridinho das estatísticas avançadas no passe, foi vendido ao Stoke City por pouco menos de US$ 6 milhões. Isso é ruim por dois motivos. O primeiro é que McGlynn é um dos jogadores mais divertidos de se ver na MLS, um atleta com um pé esquerdo tão refinado e números defensivos tão ruins. Há beleza nesse contraste. O segundo, e talvez mais importante, é o fato de que o Houston realmente não tem ninguém no elenco capaz de reproduzir suas 3,08 chances criadas a cada 90 minutos.
Sim, a MLS é uma liga vendedora. Sim, esse é um valor razoável. Mas o Houston é o segundo colocado no Oeste. Perder uma peça-chave neste momento dói, simples assim.
VENCEDOR: Sam Surridge
Sam Surridge é a resposta das Midlands inglesas a Erling Haaland? Tudo bem, não pense nessa pergunta por muito tempo. Isso vai fazer Haaland parecer mal. Falando sério, porém, Surridge é o melhor tipo de centroavante da MLS: um grandalhão que faz gols e que não conseguiu se firmar em uma liga melhor.
Surridge é um finalizador de elite, mas só é razoável em várias outras coisas. O Nashville corta o excesso e deixa o inglês simplesmente fazer gols. Ele tem média de 28 toques por 90 minutos, o que o coloca no 19º percentil entre todos os atacantes da MLS. Mas seus 0,99 gol por 90 minutos estão no 97º percentil. Isso é maravilhoso.
Isso tudo é ótimo. Mas, para entender Surridge de verdade, você deveria ver esta cabeçada que ele marcou na goleada por 4 a 0 sobre o Cincy no sábado:
Agora ISSO é um centroavante.
PERDEDORES: Chucky Lozano E Mikey Varas
É um mérito do San Diego FC que ainda não saibamos muito bem o que aconteceu entre Chuky Lozano e Mikey Varas. Os dois tiveram algum tipo de desentendimento na temporada passada, e houve relatos de uma altercação no vestiário em outubro de 2025. O San Diego depois deixou claro que Lozano não faria parte da temporada de 2026. Isso talvez tenha lhe custado a chance de disputar uma Copa do Mundo em casa.
Desde então, o clube tomou a decisão inteligente de emprestá-lo ao LA Galaxy, já que Lozano tem uma cláusula de não troca em seu contrato, o que, sem dúvida, pode ter influenciado quaisquer movimentos que o SDFC estivesse disposto a fazer. De forma bastante curiosa, LA e SDFC se enfrentaram na noite de sábado. Lozano foi titular, marcou, comemorou o gol e depois passou os 30 minutos seguintes tentando chutar tudo o que se mexia. Foi quase um milagre que ele não tenha sido expulso por atingir Anders Dreyer várias vezes nos minutos finais.
E então, depois da partida, Varas se aproximou de Lozano para cumprimentá-lo com um aperto de mão. O mexicano não o reconheceu e foi embora.
Isso mostra que claramente não há qualquer amizade entre os dois.
VENCEDOR: Carles Gil
É isso mesmo, não é?
Gil é conhecido exclusivamente como um meia criativo da MLS, no melhor sentido possível. É um baixinho espanhol que flutua pelo campo, faz coisas divertidas com uma bola de futebol e faz este jogo parecer tão, tão simples. Seus números não têm sido irreais neste ano, oito gols e quatro assistências em 22 partidas como titular. Mas isso acontece principalmente porque o novo técnico, Marko Mitrovic, tem usado o ex-jogador do Deportivo um pouco mais recuado na construção. Houve momentos em que Gil atuou logo atrás de um atacante mais centralizado. Aqui, ele faz uma espécie de versão espanhola de Luka Modric, com bons toques, muito chão percorrido e cerca de três chances criadas por 90 minutos.
Seu gol e sua assistência no domingo serviram apenas como lembrete de quão especial ele é como jogador.
PERDEDOR: Bradley Carnell
Um desvio um pouco desnecessário? Talvez. A questão é que Carnell agora parece um técnico notavelmente cauteloso em excesso. Ele não é um mau treinador de forma alguma. Carnell levou a equipe de expansão St. Louis CITY ao topo da Conferência Oeste em 2023 e, depois disso, conquistou o Supporters' Shield com o Philly em 2025. Seus métodos funcionaram perfeitamente para o Union no ano passado. O time era organizado, experiente e realmente, realmente difícil de ser batido.
A diretoria tirou dele recursos na offseason. O Philly parecia estar a uma ou duas peças de competir de verdade. Em vez disso, o elenco piorou.
A ideia, presumivelmente, era que Carnell colocasse os garotos para jogar. Mas ele resistiu a recorrer à base do Union e tentou usar a mesma abordagem com um time mais fraco. Nunca é bom ver um treinador perder o emprego, mas o Philly tinha pouca escolha depois de cair até o 15º lugar no Leste. O novo técnico Ryan Richter, promovido internamente, tirou o freio de mão.
O principal entre seus movimentos? Deixar Cavan Sullivan jogar. E, sim, Sullivan tem sido fantástico, com seis participações em gols nos últimos seis jogos. Mas Neil Pierre também tem se destacado lá atrás. Contra o New York Red Bulls, o Philly começou com três jogadores formados na base e colocou um quarto saindo do banco. Venceu por 3 a 1. Agora isso sim é um movimento de juventude.