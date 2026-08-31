Certo, então esse tal de Lionel Messi. Ele é bem bom, não é? O futuro do argentino está um pouco conturbado, especialmente depois de anunciar sua aposentadoria da seleção, e esta temporada tem sido um verdadeiro caos para o Miami. Mas, às vezes, ele aparece para lembrar todo mundo de que tem magia nos pés. E isso é algo bom. Ele teve uma atuação de outra geração pelo Miami na noite de sábado. E depois foi lá e se aposentou da seleção argentina. Que esporte estranho é esse.

Mas sua explosão bastante fenomenal não foi a única história do fim de semana. Este é um momento curioso da temporada da MLS. Basicamente, o prazo final de transferências é tanto sobre segurar seus melhores jogadores quanto sobre tentar contratar novos, caso do Houston deixando Jack McGlynn ir para a Inglaterra por dinheiro demais para recusar. E isso significa que o futebol às vezes acaba ficando um pouco em segundo plano. Muito poucos jogadores estão totalmente fora de alcance nesta liga. Com a Europa chamando os melhores de todos, a questão é prender a respiração coletivamente até o fim de setembro e depois se firmar.

É curioso, então, que este tenha sido um fim de semana tão bom para grandes nomes. Messi, Sam Surridge, Carles Gil: todos tiveram atuações imensas. GOAL passa pelos vencedores e perdedores do fim de semana na MLS...