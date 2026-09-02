Vencedores e perdedores da janela de transferências de verão de 2026: Arsenal e Barcelona reforçam seus meio-campos já majestosos, mas o Liverpool ainda parece carente, enquanto Julian Alvarez não consegue sair do Atletico Madrid
A janela de transferências de verão bateu as portas após pouco menos de três meses de loucura. É claro que sempre dizemos isso no rescaldo imediato do último dia da janela. Sempre dizemos que o mercado está fora de controle, que perdeu completamente a noção, mas realmente pareceu assim neste verão, pelo menos na Inglaterra, que é onde quase todos os maiores negócios são feitos hoje em dia.
De fato, nove das 10 contratações mais caras foram feitas por clubes da Premier League, que quebraram seu recorde coletivo de gastos pelo segundo verão consecutivo, com a única exceção sendo a transferência de Yan Diomande por €125 milhões do RB Leipzig para o Real Madrid.
O que realmente chamou a atenção neste ano, porém, foi que tantas das avaliações faziam tão pouco sentido, com nomes como Morgan Rogers e Elliot Anderson saindo por taxas na casa dos nove dígitos, e eles nem eram os jogadores mais superfaturados.
Então, quem foram os grandes vencedores e perdedores da janela de transferências de verão de 2026? Quem conseguiu exatamente o que queria? E quem terminou frustrado?
VENCEDOR: a Saudi Pro League
A Saudi Pro League "mudou o mercado de transferências", como Pep Guardiola disse ainda no verão de 2023. "Há apenas alguns meses, quando Cristiano Ronaldo era o único a ir, ninguém poderia ter imaginado a quantidade de jogadores de altíssimo nível que iriam para lá", afirmou o então técnico do Manchester City. "Mas acho que, em um futuro próximo, isso vai acontecer cada vez mais."
No entanto, quando Mohamed Salah recusou uma mudança para a Arábia Saudita em favor de uma transferência para a Turquia neste verão, a suspeita era de que o 'Efeito Ronaldo' estava perdendo força, especialmente porque o Reino havia reduzido de forma perceptível seu investimento em vários esportes nos últimos 18 meses.
As últimas semanas, porém, colocaram seriamente essa percepção em xeque, com Francisco Trincao, Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Ollie Watkins e Gabriel Martinelli acertando com clubes sauditas por valores significativos. Obviamente, nenhum desses jogadores tem algo sequer parecido com o mesmo poder de atração de Ronaldo ou Salah em termos de potenciais investidores ou números de audiência, mas, ao contrário dessas duas estrelas em declínio, os novos reforços ainda estão ou se aproximam do auge da carreira.
Assim, embora a afirmação de Ronaldo de que a Pro League pode se tornar uma das cinco principais ligas do mundo ainda pareça algo distante, claramente ainda há dinheiro mais do que suficiente em oferta para convencer jogadores da Premier League na faixa dos 25 anos a se mudarem para o Oriente Médio em vez da Europa continental, o que, discutivelmente, comprova o ponto de Pep.
DECEPÇÃO: Mohamed Salah
Salah se apressou em reafirmar seu compromisso com o Trabzonspor depois da eliminação vergonhosa de seu novo time na Liga Europa para o Ferencvaros. "Faço parte deste projeto de corpo e alma, e a noite passada não vai mudar isso", declarou o egípcio em meio às duras consequências da absolutamente desastrosa derrota por 4 a 0 no jogo de volta, na Hungria, que levou Fatih Tekke a colocar o cargo à disposição (o pedido foi inicialmente rejeitado pela diretoria).
No entanto, o simples fato de Salah ter se sentido obrigado a descartar as especulações de que já estaria arrependido de sua surpreendente transferência para o Trabzonspor disse muita coisa. O ponta pode até ter ficado impressionado com a recepção que recebeu após se juntar ao time turco sem custos, mas, por mais que Salah tente dourar a pílula, o Papara Park simplesmente não é onde ele esperava estar depois de deixar o Liverpool ao fim da temporada passada. Uma ida para a Super Lig não teria sido considerada quando ele assinou um novo contrato em Anfield enquanto inspirava o Liverpool ao 20º título inglês, igualando o recorde, com uma das melhores temporadas individuais da história da Premier League.
Não dá para deixar de se perguntar, então, se Salah se arrepende de algumas das decisões que tomou nos últimos 12 meses. Ele pode muito bem sentir que foi forçado a sair do Liverpool por Arne Slot e outros, mas ninguém o obrigou a praticamente inviabilizar uma transferência para um time europeu forte com suas exigências salariais gigantescas.
Assim, embora o compromisso contínuo de Salah com a causa seja admirável ("A frase 'Vim aqui para vencer' não é apenas um slogan para mim") e ele mereça crédito por recusar ainda mais milhões para se transferir para o Oriente Médio, ele simplesmente não pode estar feliz por disputar a Conference League nesta temporada, nem pelo fato de que, no fim das contas, só ele mesmo é o culpado por essa triste realidade.
VENCEDOR: Arsenal
O verão não foi isento de decepções na perspectiva do Arsenal: o clube tentou e não conseguiu contratar Vinicius Junior, Morgan Rogers e Julian Alvarez, o que significa que Mikel Arteta ainda carece de um pouco de brilho no ataque. No entanto, o espanhol não pode realmente ter qualquer reclamação sobre o trabalho feito por Andrea Berta nos últimos meses.
A chegada de Ezri Konsa, vindo do Aston Villa, significa que o técnico agora tem um substituto de primeira linha para o lesionado William Saliba; o ex-capitão do Newcastle, Bruno Guimaraes, como não poderia deixar de ser, se adaptou rapidamente ao novo ambiente no Emirates, enquanto Christos Tzolis já parece um candidato à contratação da temporada.
Quando se considera que o Arsenal também faturou uma taxa recorde do clube de £56 milhões por Martinelli, irritantemente inconsistente, não se pode ver isso como outra coisa senão uma janela de transferências enormemente bem-sucedida para o atual campeão da Premier League. O elenco mais forte da Inglaterra na temporada passada acabou de ficar ainda mais forte, tornando um segundo título consecutivo algo quase protocolar.
PIOR: a defesa do Manchester United
No domingo, Michael Carrick declarou, de forma bastante surpreendente, estar "satisfeito" com a movimentação do Manchester United no mercado de verão. É verdade que o United atingiu seu principal objetivo de aumentar as opções no meio-campo ao contratar Youri Tielemans, Andrey Santos e, talvez mais importante do que todos, Carlos Baleba, mas não fez absolutamente nada para resolver suas deficiências gritantes na defesa.
Um time com aspirações ao título simplesmente não pode ter Luke Shaw como lateral-esquerdo titular e, como Gary Neville disse na Sky Sports, "o United tem alguns defensores individualmente decentes, mas não há uma linha de quatro ali, e quando ela começa a ser colocada sob pressão e começa a sofrer com uma ou duas lesões durante a temporada, vai te deixar na mão."
Na verdade, isso já está acontecendo, com o United tendo sofrido quatro gols em seus dois primeiros jogos da Premier League, e contra adversários recém-promovidos. Assim, parece que Carrick está se enganando quando diz que o United tem "potencialmente um time melhor" do que na temporada passada, considerando que ele segue com a mesma linha defensiva frágil que foi vazada 54 vezes ao longo de toda a campanha de 2025-26.
VENCEDOR: José Mourinho
Sejamos tão brutalmente honestos quanto Jose Mourinho costuma ser: o técnico português vem vivendo de glórias passadas há muito tempo. Ele não conquista um título de liga desde sua segunda passagem pelo Chelsea, e a forma como foi de Tottenham a Roma, depois a Fenerbahce e, em seguida, a Benfica ilustra perfeitamente sua regressão como treinador.
No entanto, a queda de rendimento não impediu Mourinho de conseguir um dos principais cargos do futebol, de novo. Florentino Perez tem um carinho especial por "The Special One" desde sua primeira passagem como técnico do Real Madrid, entre 2010 e 2013, e, depois de flertar repetidamente com a ideia de levar Mourinho de volta ao Bernabeu, o presidente do Real Madrid finalmente fez isso neste verão.
Melhor ainda para Mourinho, Perez o apoiou totalmente no mercado de transferências ao contratar nomes como Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konate e, mais importante de todos, o muito cobiçado Yan Diomande.
É claro que, se a história nos ensinou alguma coisa, é que Mourinho sempre encontrará outra pessoa para culpar se as coisas derem errado, mas, dada a força do elenco que tem à disposição agora, realmente não pode haver desculpas se ele não conseguir conquistar ao menos um título importante nesta temporada.
PIOR: Richard Hughes
Richard Hughes é responsável pelas quatro contratações mais caras da história do Liverpool, e ainda assim os torcedores se sentem enganados por um diretor esportivo que agora está prestes a assumir um novo cargo na Arábia Saudita.
O Liverpool venceu a liga na primeira temporada de Hughes após sua chegada vinda do Bournemouth, mas isso aconteceu com apenas um reforço (Federico Chiesa), que quase não contribuiu em nada para o sucesso da equipe. Embalado por esse triunfo surpreendente, Hughes comandou a maior farra de gastos que Anfield já viu, apenas para o Liverpool protagonizar uma das piores defesas de título da história da Premier League, em grande parte graças ao fracasso em concluir um acordo por Marc Guehi.
Neste verão, então, a ideia era se redimir. Depois de contratar Andoni Iraola para substituir Slot como técnico, esperava-se que Hughes desse ao ex-comandante do Bournemouth todas as condições para o sucesso, oferecendo tudo o que ele precisava para implementar seu estilo de jogo intenso em Anfield o mais rápido possível.
Iraola, porém, tem todo o direito de se sentir tão decepcionado com Hughes quanto os torcedores, após uma campanha de contratações marcada por uma combinação confusa de movimentos bizarros e uma inação ainda mais estranha. Sim, Victor Munoz parece uma possível pechincha, e Bradley Barcola também chegou, ainda que tardiamente, para ajudar a preencher o vazio deixado por Salah, mas, apesar de um apelo público de Iraola por mais reforços ainda em julho, o Liverpool segue sem números suficientes em todos os setores. Pior ainda: o meio-campo continua sem um camisa 6 de ofício, enquanto Iraola não tem um único lateral em condições adequadas.
Ao fim da janela, parecia que qualquer plano que Hughes tivesse ao contratar Iraola havia sido descartado, e ele simplesmente estava improvisando à medida que avançava, ao trazer do nada o mental e fisicamente frágil Ronald Araujo para reforçar o centro da defesa, ao mesmo tempo em que tentava, sem sucesso, vender Cody Gakpo porque não conseguia garantir um substituto à altura.
A sensação de desespero em Anfield no último dia da janela era palpável, então é justo dizer que Hughes não deixará saudade. Pelo contrário: muitos torcedores gostariam de saber por que ele teve permissão para comandar a janela de transferências deste verão, já que era óbvio desde antes de sua abertura que ele estava a caminho do Al-Hilal...
VENCEDOR: Barcelona
Algo realmente notável aconteceu neste verão: o Barcelona conseguiu inscrever todos os seus novos jogadores antes do início de sua campanha em La Liga! Enquanto o presidente Joan Laporta, adepto das alavancas, e o restante da diretoria blaugrana normalmente passam as últimas semanas da janela tentando freneticamente encontrar formas novas e inovadoras de equilibrar as contas, desta vez havia uma sensação estranha, mas bem-vinda, de calma ao redor do Camp Nou.
Como a GOAL destacou nesta análise aprofundada antes do jogo contra o Elche, em 23 de agosto, os problemas financeiros de longa data do Barça acabaram de fato, razão pela qual Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Joao Cancelo e Rodri puderam atuar no Martínez Valero.
Crédito condicional deve, portanto, ser dado a Laporta. Ele recebeu uma quantidade colossal de críticas por hipotecar o futuro do clube para seguir competitivo no aqui e agora, e grande parte dessas críticas foi totalmente justificada, mas sua aposta deu certo. Pelo menos por enquanto...
No entanto, o diretor esportivo Deco merece elogios em especial por ter conseguido aliviar a pressão sobre o orçamento do Barça ao retirar jogadores com altos salários da folha salarial (Robert Lewandowski, Araujo etc.), convencer o Paris Saint-Germain a comprar Ferran Torres por €50 mi e gerar lucro puro ao negociar produtos indesejados de La Masia (Jofre Torrents, Tommy Marques e Hector Fort).
Em resumo: a menos que algo catastrófico aconteça, o que obviamente não pode ser descartado no Camp Nou!, o Barça estará completamente livre de quaisquer restrições financeiras na janela de transferências do próximo verão, pela primeira vez desde antes da pandemia.
DECEPÇÃO: Julian Alvarez
Julian Alvarez foi questionado sobre seu futuro na Copa do Mundo. Ele apontou, com toda a razão, que "não era o momento de falar sobre isso", antes de passar a falar sobre isso. "Eu tento ser uma pessoa honesta", explicou ele. "Conversei com as pessoas do [Atletico Madrid] com quem eu precisava falar, e o melhor para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho."
Esse sonho era, claro, uma transferência para o Barcelona, rival do Atletico em La Liga, que estava mais do que disposto a realizar o sonho de Alvarez. O Barça, porém, não estava disposto a atender ao preço astronômico pedido pelo Atleti e optou, em vez disso, por seguir cortejando o argentino de forma bem pública para aumentar a pressão sobre o Rojiblancos.
Sem surpresa, essa tática bastante comum, e geralmente eficaz, não caiu nada bem no Metropolitano, onde eles ainda não esqueceram a forma como Antoine Griezmann acabou no Camp Nou lá em 2019.
A suposição era de que o caso Alvarez terminaria exatamente da mesma forma, porque é assim que essas coisas geralmente funcionam. Se um jogador de alto perfil quer sair, normalmente acaba conseguindo o que quer no fim das contas (veja a transferência de Alexander Isak do Newcastle para o Liverpool para mais exemplos!).
Mas o Atleti se recusou a ceder ao poder do jogador. Reagiu e, para o clube, manter seu atacante estrela virou uma questão de princípio. "Essa situação não é sobre dinheiro", disse o clube da capital, "é sobre dignidade."
Alvarez também tentou manter sua posição. Ele se recusou até mesmo a considerar a ideia de ir para o Arsenal, pois estava decidido a se transferir para o Barcelona. No fim, porém, foi forçado a voltar aos treinos no Atletico depois de ter desfalcado o jogo do último fim de semana contra o Sevilla por 'doença'.
O que acontece agora é um palpite de qualquer um. Torcedores de futebol são volúveis, mas vai ser preciso muito tempo, e muitos gols, para Alvarez reconquistar a torcida do Metropolitano, a julgar pela recepção hostil que recebeu após sua única aparição na temporada até agora, contra o Villarreal.
Quanto ao Atleti, o clube deixou de ganhar uma quantia colossal em dinheiro. Mas manteve sua dignidade. E Alvarez também, por mais surpreendente que isso seja.
Pior: Aston Villa
Apenas cinco dias depois de garantir vaga na Liga dos Campeões com um quarto lugar na Premier League, o Aston Villa atropelou o Freiburg na final da Liga Europa para conquistar o primeiro grande troféu do clube em 30 anos. Istambul não foi o início de algo especial, porém; como se viu depois, foi efetivamente o fim de uma era, como destaca o fato notável de que seis dos jogadores que começaram aquela emocionante vitória por 3 a 0 na Turquia desde então foram vendidos.
E, embora as saídas da dupla veterana Lucas Digne e Emiliano Martinez dificilmente tenham sido uma surpresa, os torcedores do Villa ficaram arrasados ao ver Rogers, Konsa, Tielemans e Watkins também irem embora.
O querido técnico do clube, Unai Emery, tentou conter a frustração da torcida, direcionada principalmente às controversas regras de controle de custos da Premier League, explicando que cada venda foi acertada para "o bem do clube", embora seja importante destacar que o Villa reinvestiu boa parte do dinheiro arrecadado no elenco do espanhol e, no processo, trouxe alguns jovens jogadores realmente empolgantes.
No entanto, derrotas consecutivas no início da nova temporada da Premier League dificilmente ajudaram a elevar o ânimo em Villa Park, onde Emery está essencialmente começando do zero depois de ver um time campeão ser desmantelado por motivos financeiros durante o verão.
VENCEDOR: Rúben Amorim
Se Mourinho teve sorte ao garantir um retorno ao Real Madrid, seu compatriota Ruben Amorim foi abençoado pelos deuses do futebol ao receber uma chance bastante rápida de redenção no Milan. Amorim pode ter se destacado como um técnico de real potencial durante sua passagem pelo Sporting CP, mas seu currículo empalidece em comparação com o de Mourinho, e o treinador de 41 anos também vinha de uma passagem desastrosa no comando do Manchester United, que só foi encerrada de forma prematura em janeiro.
Consequentemente, nem mesmo o Milan tinha Amorim no topo de sua lista de desejos para o cargo de técnico quando iniciou a busca por um sucessor para Massimiliano Allegri, o dolorosamente pragmático treinador demitido depois de comandar um colapso calamitoso no fim da temporada que custou ao clube a classificação para a Champions League.
De fato, depois de conversar com nomes como Mauricio Pochettino e Oliver Glasner, o Milan queria Iraola para assumir o comando em San Siro até que o basco recebeu uma oferta melhor do Liverpool. Como resultado, o Milan recorreu a Amorim, que desde então viu seus novos empregadores gastarem mais dinheiro no mercado do que qualquer outro time da Serie A, incluindo impressionantes €74 milhões em Goncalo Ramos.
É claro que a dimensão do apoio financeiro aumentou significativamente a pressão sobre Amorim e, apesar de um início de temporada com 100% de aproveitamento, só teremos uma ideia clara da real força do Milan depois do duelo deste fim de semana com a Juventus. Ainda assim, o Milan sem dúvida deu ao português ferramentas suficientes para reconstruir sua reputação como um dos principais jovens táticos do futebol.
Pior: Marcus Rashford
Sabíamos, às vésperas da Copa do Mundo, que Marcus Rashford e Anthony Gordon disputavam a vaga pela ponta esquerda no time da Inglaterra de Thomas Tuchel. O que não sabíamos até muito em cima da hora, porém, era que eles também estavam, na prática, competindo por um lugar no elenco do Barcelona nesta temporada.
Rashford teve uma passagem por empréstimo produtiva no Camp Nou na última temporada, marcando 14 gols e dando mais 15 assistências em 49 partidas pelo Barcelona, mas isso não foi suficiente para convencer o diretor esportivo do clube, Deco, a pagar a cláusula de compra relativamente baixa presente no contrato do ponta com o Manchester United.
O português considerava Gordon uma opção melhor para o lado esquerdo da linha de ataque de Hansi Flick e talvez ele estivesse certo, com o ex-atacante do Newcastle tendo feito um início positivo de vida em La Liga, com três assistências em três jogos.
Isso diz muito sobre o caráter de Rashford, que ajudou seu rival a se adaptar ao novo ambiente na Catalunha. "Ele me deu conselhos sobre a cidade e possíveis lugares para morar", revelou Gordon após concluir uma transferência de verão de € 80 milhões vinda de St. James’ Park. "Ele é um cara muito gentil e atencioso."
Mas isso só faz com que se sinta ainda mais por Rashford, que, para seu enorme mérito, conseguiu voltar aos planos de Michael Carrick em Old Trafford, depois de ver suas esperanças de concretizar sua "transferência dos sonhos" para o Barça serem praticamente destruídas por um companheiro de seleção da Inglaterra.
VENCEDOR: Bayern de Munique
Assim como no verão passado, há algumas preocupações em relação à profundidade do elenco do Bayern de Munique, com muitos torcedores entendendo que a equipe poderia contar com opções de mais qualidade para Harry Kane e Luis Diaz. No entanto, é possível entender por que Max Eberl diz que os bávaros estão satisfeitos com o que têm para a temporada 2026-27.
Fechar efetivamente um acordo com o PSV por Ismael Saibari antes das façanhas do marroquino na Copa do Mundo foi um movimento incrivelmente astuto, e o versátil atacante deve se mostrar uma adição muito útil ao elenco de Vincent Kompany. Nathanial Brown também impressionou na Copa do Mundo, um dos poucos jogadores da Alemanha a fazê-lo, e, sem surpresa, teve um início animador em sua carreira no Bayern após chegar do Eintracht Frankfurt.
Não há como negar, porém, que a melhor coisa que Eberl e companhia fizeram neste verão foi segurar Michael Olise. O jogador da seleção francesa foi fortemente ligado a uma transferência para o Real Madrid e, quando isso acontece, normalmente há apenas um desfecho: o jogador vai parar no Bernabéu. No entanto, Olise segue na Allianz Arena, o que significa que o Bayern deve mais uma vez passar muito perto de conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões desde a tríplice coroa de 2020.
DERROTADO: Tottenham
O Tottenham claramente precisava gastar muito dinheiro em reforços depois de terminar a Premier League em 17º lugar em duas temporadas consecutivas. No entanto, após anos de suposta parcimônia, a ENIC não apenas abriu os cofres neste verão, como praticamente jogou o dinheiro no fogo.
Talvez desse para entender, com boa vontade, por que o Tottenham achou que £92 milhões era um preço aceitável por Sando Tonali, que tem sido um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas temporadas, mas é absolutamente impossível compreender pagar £85 milhões a um clube rebaixado por Mateus Fernandes ou dar £75 milhões ao Manchester City por Savio.
O que realmente é loucura, porém, é que, apesar de todo o dinheiro gasto, o Tottenham segue com dificuldades, tendo sido dominado tanto por Brentford quanto por Newcastle em seus dois primeiros jogos na Premier League, e isso porque ainda falta qualidade de nível mundial em quase todos os setores do campo, mas principalmente no ataque.
Roberto De Zerbi, assim, se vê em uma posição muito difícil. Assim como Slot no Liverpool na temporada passada, ele começou a temporada com um elenco claramente desequilibrado e, ainda assim, dificilmente pode reclamar de falta de apoio financeiro por causa da gastança do verão. Ao contrário de Slot, porém, De Zerbi não tem crédito acumulado na forma de um título da Premier League, o que significa que ele já está sob enorme pressão.
Às vezes, mais dinheiro realmente significa mais problemas, especialmente se ele for mal gasto.
PERDEDOR: Everton
Como um torcedor do Chelsea desde a infância que se tornou uma lenda do Liverpool, Jamie Carragher está longe de ser um observador imparcial quando se trata do Everton. No entanto, quando o ex-zagueiro do Liverpool reiterou no início desta semana sua afirmação de que o Everton é "um dos clubes mais mal administrados da história da Premier League", ele tinha razão, algo que foi possivelmente comprovado pela estratégia de contratações desastrosa deste verão.
A incapacidade, ou recusa, do Everton em contratar um lateral-direito virou piada recorrente em Merseyside antes da pouco empolgante chegada de Ainsley Maitland-Niles por £4,2 milhões, mas ninguém estava rindo quando o clube tentou vender a joia da base Harrison Armstrong para o Nottingham Forest, uma transferência que só foi cancelada por causa de uma forte reação negativa da torcida. No entanto, o que realmente resumiu a triste situação em que o Everton se encontra hoje foi o último dia da janela.
Depois de vender Beto para a Fiorentina, o Everton alinhou três possíveis substitutos para o atacante português sem conseguir contratar nenhum, com Folarin Balogun desistindo de um acordo de £40 milhões, que avançava e recuava, na última hora. O resultado líquido é que o Everton, que também perdeu Iliman Ndiaye para o Manchester City por uma taxa relativamente baixa de £65 milhões com base nos valores atuais de mercado, deixou o técnico David Moyes para trabalhar com apenas um centroavante, Thierno Barry, até pelo menos janeiro.
É uma situação absurda e, ainda assim, totalmente previsível. Havia esperança quando o Friedkin Group assumiu o controle no lugar do odiado ex-proprietário Farhad Moshiri em 2024 de que o Everton pudesse aos poucos voltar a se firmar como uma grande força do futebol inglês, mas isso desde então deu lugar a uma sensação familiar de desespero entre os torcedores. Como Carragher disse na segunda-feira: “Parece sempre que o Everton não vai a lugar nenhum.” Esta última janela de transferências mostrou o porquê.
VENCEDOR: vendedores de elite
Ficou dolorosamente claro para os compradores neste verão que este agora é um mercado de vendedores. Há uma escassez tão grande de talento verdadeiramente de classe mundial no mais alto nível que até talentos adolescentes relativamente pouco testados, como Diomande e Ayyoub Bouaddi, estão alcançando preços absurdos. Não é de surpreender, então, que clubes ricos com propensão a acumular jogadores estejam lucrando mais em um mercado de transferências enlouquecido pelo desespero.
O PSG, por exemplo, gastou mais de €150 milhões em novos jogadores, mas arrecadou quase o dobro desse valor (€280 milhões) ao negociar quatro atacantes considerados excedentes: Barcola, Ramos, Randal Kolo Muani e Lee Kang-in.
Os donos do Chelsea, a Clearlake, obviamente pagaram um preço por investir quase exclusivamente em jovens até este verão, com um grupo inexperiente falhando em se classificar para a Europa na última temporada, e têm dificuldades todos os anos para se desfazer de sua "bomb squad". No entanto, o clube do oeste de Londres arrecadou ainda mais dinheiro com saídas de jogadores do que o PSG, em novas demonstrações de sua notável capacidade de convencer outros times da Premier League a pagar acima do valor por seu elenco descartado.
O Aston Villa, sozinho, tirou Nicolas Jackson e Alejandro Garnacho de suas mãos por um potencial de £100 milhões, enquanto o Manchester United, por algum motivo, se sentiu compelido a desembolsar £48 milhões por Santos. O melhor negócio do Chelsea, porém, foi ver Liam Delap sair para o Nottingham Forest por inacreditáveis £45 milhões, apenas um ano e um gol na liga depois de chegar do Ipswich por £30 milhões.
No entanto, quando se trata de negociar jogadores por taxas inflacionadas, o Manchester City foi o vendedor mais astuto do verão. Perder Rodri para o Barcelona pode ter sido um grande golpe do ponto de vista esportivo, mas £65 milhões ainda representaram uma ótima quantia por um jogador de 30 anos que não estava muito tempo distante de uma lesão de LCA. Claro, isso não foi nada comparado a receber £52 milhões do Al-Qadsiah pelo fracasso no meio-campo Tijjani Reijnders ou obter um lucro de £18 milhões com James Trafford, que participou de apenas quatro jogos da Premier League na última temporada.
Foi um acordo duplo com o Tottenham que realmente tirou o fôlego, porém. Além de acertar um empréstimo inicial com o Tottenham para Omar Marmoush, com obrigação de compra que deve fazer o City recuperar a taxa aproximada de £60 milhões que pagou ao Eintracht Frankfurt pelo egípcio, o City de alguma forma conseguiu fazer seus rivais da Premier League aceitarem sua espantosa avaliação de £85 milhões por Savio, um preço tão ridículo que levou muitos a se perguntarem se este era um brasileiro diferente daquele chamado Savinho que havia tido tantas dificuldades no Etihad.
Savio/Savinho poderia, claro, ainda se mostrar uma boa contratação para o Tottenham, mas isso não muda o fato, e é um fato mesmo que o valor de um jogador seja subjetivo, de que não havia explicação lógica para o preço do ponta quase triplicar depois de dois gols em duas temporadas de Premier League. Nesse sentido, esta realmente pareceu a janela em que o mercado enlouqueceu de vez.