Ficou dolorosamente claro para os compradores neste verão que este agora é um mercado de vendedores. Há uma escassez tão grande de talento verdadeiramente de classe mundial no mais alto nível que até talentos adolescentes relativamente pouco testados, como Diomande e Ayyoub Bouaddi, estão alcançando preços absurdos. Não é de surpreender, então, que clubes ricos com propensão a acumular jogadores estejam lucrando mais em um mercado de transferências enlouquecido pelo desespero.

O PSG, por exemplo, gastou mais de €150 milhões em novos jogadores, mas arrecadou quase o dobro desse valor (€280 milhões) ao negociar quatro atacantes considerados excedentes: Barcola, Ramos, Randal Kolo Muani e Lee Kang-in.

Os donos do Chelsea, a Clearlake, obviamente pagaram um preço por investir quase exclusivamente em jovens até este verão, com um grupo inexperiente falhando em se classificar para a Europa na última temporada, e têm dificuldades todos os anos para se desfazer de sua "bomb squad". No entanto, o clube do oeste de Londres arrecadou ainda mais dinheiro com saídas de jogadores do que o PSG, em novas demonstrações de sua notável capacidade de convencer outros times da Premier League a pagar acima do valor por seu elenco descartado.

O Aston Villa, sozinho, tirou Nicolas Jackson e Alejandro Garnacho de suas mãos por um potencial de £100 milhões, enquanto o Manchester United, por algum motivo, se sentiu compelido a desembolsar £48 milhões por Santos. O melhor negócio do Chelsea, porém, foi ver Liam Delap sair para o Nottingham Forest por inacreditáveis £45 milhões, apenas um ano e um gol na liga depois de chegar do Ipswich por £30 milhões.

No entanto, quando se trata de negociar jogadores por taxas inflacionadas, o Manchester City foi o vendedor mais astuto do verão. Perder Rodri para o Barcelona pode ter sido um grande golpe do ponto de vista esportivo, mas £65 milhões ainda representaram uma ótima quantia por um jogador de 30 anos que não estava muito tempo distante de uma lesão de LCA. Claro, isso não foi nada comparado a receber £52 milhões do Al-Qadsiah pelo fracasso no meio-campo Tijjani Reijnders ou obter um lucro de £18 milhões com James Trafford, que participou de apenas quatro jogos da Premier League na última temporada.

Foi um acordo duplo com o Tottenham que realmente tirou o fôlego, porém. Além de acertar um empréstimo inicial com o Tottenham para Omar Marmoush, com obrigação de compra que deve fazer o City recuperar a taxa aproximada de £60 milhões que pagou ao Eintracht Frankfurt pelo egípcio, o City de alguma forma conseguiu fazer seus rivais da Premier League aceitarem sua espantosa avaliação de £85 milhões por Savio, um preço tão ridículo que levou muitos a se perguntarem se este era um brasileiro diferente daquele chamado Savinho que havia tido tantas dificuldades no Etihad.

Savio/Savinho poderia, claro, ainda se mostrar uma boa contratação para o Tottenham, mas isso não muda o fato, e é um fato mesmo que o valor de um jogador seja subjetivo, de que não havia explicação lógica para o preço do ponta quase triplicar depois de dois gols em duas temporadas de Premier League. Nesse sentido, esta realmente pareceu a janela em que o mercado enlouqueceu de vez.