Vencedores e perdedores da janela de transferências da seleção dos EUA: o caótico último dia de Folarin Balogun rouba as manchetes, enquanto o Middlesbrough vira o clube da América
Como sempre, a janela de transferências de verão foi até os últimos instantes, com um drama incrível. Desta vez, porém, um astro da seleção masculina dos Estados Unidos esteve no centro dessa história de uma forma como nenhum americano havia estado antes.
Folarin Balogun acabou sendo o protagonista do último dia da janela, já que sua proposta de transferência para o Everton desmoronou no último segundo. O colapso do acordo deu continuidade a um verão agitado para Balogun, que se tornou praticamente um nome conhecido por mais de um motivo.
Ainda assim, embora ele não tenha conseguido a transferência, vários outros conseguiram. De jovens estrelas dando um grande salto a rostos conhecidos recebendo suas últimas chances no topo, houve muita movimentação que foi até os instantes finais.
Com isso em mente, GOAL analisa os vencedores e perdedores da janela de transferências para a USMNT...
DECEPÇÃO: Folarin Balogun
Que verão, hein? Se você achou que a polêmica do cartão vermelho na Copa do Mundo era o fim do caótico 2026 de Balogun, não poderia estar mais errado.
Neste vai e vem da janela, Balogun parecia destinado ao Everton. Depois, uma reprovação nos exames médicos significou que não estava. Em seguida, um acordo renegociado indicou que estava. Por fim, no fim de tudo, o atacante teria desistido da negociação por conta própria, voltando ao Monaco sem a grande transferência que parecia tão óbvia depois de sua Copa do Mundo de afirmação.
Então, o que isso significa? Significa que ele fica em um clube que estava bem disposto a vendê-lo e embolsar o dinheiro que viria com isso. Também significa que ele perdeu a chance de subir na hierarquia ao ir para um time do Everton que poderia tê-lo aproveitado. O Everton agora está sem um atacante, o Monaco fica sem uma bolada de dinheiro, e Balogun volta para onde começou, o que é impressionante, para dizer o mínimo.
Vamos ver o que vem a seguir para Balogun, Everton e Monaco. Talvez isso seja concluído em janeiro. Talvez isso permita que Balogun faça uma transferência maior e melhor mais adiante. Por enquanto, porém, esta é a grande saga de transferências deste verão, uma que ocupará seu lugar entre as mais caóticas da história deste esporte.
VENCEDOR: Middlesbrough
Se você é um torcedor americano procurando um time para acompanhar na Europa, o Middlesbrough já fez mais do que o suficiente para apresentar sua candidatura.
O clube já contava com Aidan Morris no elenco como um dos jogadores mais importantes da equipe e, dando sequência a isso, o Boro foi ao mercado e contratou mais três americanos neste verão. Sebastian Berhalter já começou de forma dos sonhos no meio-campo e construiu entrosamento com Morris por causa das raízes que ambos têm no Columbus Crew. Max Arfsten também tem raízes no Crew e foi a segunda grande contratação americana do Boro na janela. Depois, para completar, o clube também foi buscar o candidato à USMNT Rokas Pukstas no Hajduk Split.
Para os torcedores americanos, cada jogo do Boro é imperdível, mas isso não é uma jogada de marketing. Cada um dos americanos do time tem potencial para desempenhar um papel importante nesta temporada, enquanto o Boro briga pelo acesso à Premier League. Há poucas coisas mais empolgantes no futebol do que uma disputa pelo acesso e, se isso acontecer nesta temporada, o Boro vai se tornar o clube da América em um momento em que mais americanos do que nunca estão acompanhando.
PIOR: MLS
A liga disse que "assumiria daqui". Parece que isso pode levar um tempo.
Quando se trata de jogadores que realmente estavam em campo, houve poucas grandes contratações pós-Copa do Mundo na MLS. Enquanto isso, a liga perdeu vários dos principais talentos jovens, incluindo múltiplos jogadores que representaram a USMNT neste verão. Sebastian Berhalter e Max Arfsten já saíram, enquanto as estrelas em ascensão Zavier Gozo e Luca Bombino também se mudaram para a Europa. Mark McKenzie está a caminho de voltar, embora só vá se juntar em janeiro, enquanto a chegada por empréstimo de Damion Downs é interessante. Ainda assim, há menos rostos familiares da USMNT na MLS do que havia poucas semanas atrás.
Apesar de algumas adições de peso entrarem nas fases finais de suas carreiras, como Robert Lewandowski e Antoine Griezmann, a sensação é de que a MLS perdeu tanto talento neste verão quanto ganhou. Talvez a mudança no calendário e possíveis alterações no elenco levem a mais grandes contratações, incluindo estrelas da USMNT, mas isso nem chegou perto de acontecer neste verão.
VENCEDOR: Jovens estrelas
É natural ver participantes da Copa do Mundo em movimento, e houve bastante disso no lado da USMNT. Além disso, porém, várias estrelas em ascensão que ainda não estavam totalmente prontas para a Copa do Mundo foram consideradas para suas próprias grandes transferências, o que é tanto um sinal de progresso quanto uma indicação do talento de alguns desses jogadores.
Zavier Gozo é o principal nome, já que a agora ex-estrela do Real Salt Lake foi contratada pelo Crystal Palace por uma taxa em torno de US$ 15 milhões. Gozo já havia provado seu valor como All-Star da MLS e parece que pode ser uma peça-chave da USMNT neste ciclo, e esse ciclo começou com ele fazendo sua estreia na Premier League.
Ele não estava sozinho, porém. Pukstas deu o salto da Croácia para a Championship, colocando-o em uma liga mais visível e também em um nível muito mais alto. Lucas Bombino trocou San Diego pelo Stoke City, enquanto mais um dos prospectos mais badalados da MLS conseguiu uma grande transferência. Também é possível apontar para Benji Flowers, mexicano-americano de dupla nacionalidade de 15 anos, que assinou um contrato com o FC Dallas que inclui uma cláusula que o envia ao Chelsea quando completar 18 anos.
Os garotos aparentemente estão bem e também encaram novos desafios para o início deste ciclo até 2030.
DECEPÇÃO: Joe Scally e Tanner Tessmann
Em diferentes momentos neste verão, surgiram relatos sobre o futuro de Joe Scally e Tanner Tessmann em seus respectivos clubes. O Borussia Monchengladbach estava pronto para seguir em frente sem Scally. O mesmo valia para Tessmann no Lyon. No fim, nenhum dos dois saiu.
Isso pode acabar sendo uma bênção disfarçada. Tessmann, em particular, já tem sido útil para o Lyon, já que foi titular nas eliminatórias da Champions League pelo clube. O Lyon, porém, não sobreviveu a essas eliminatórias, o que significa que disputará a Liga Europa nesta temporada. Talvez a Liga Europa dê a Tessmann a plataforma de que ele precisa.
Scally, por sua vez, não foi titular na estreia do Gladbach na temporada, entrando no segundo tempo para jogar 14 minutos na derrota por 3 a 0 para o RB Leipzig. A diretoria do clube disse que ele não faz parte dos planos para esta temporada, e ele está entrando no último ano de seu contrato. Relatos vindos da Alemanha dizem que, dadas as circunstâncias, Scally deve atuar principalmente como reserva até janeiro.
Mais uma vez, os dois têm qualidade e histórico em seus atuais clubes para reconquistar espaço nos planos. No entanto, nunca é particularmente agradável estar em um clube que não acredita em você.
VENCEDOR: Gio Reyna
Você nunca tem garantia de uma segunda chance, nem de uma terceira, nem de uma quarta. Ainda assim, é exatamente aí que Reyna está, e esta oportunidade já trouxe uma esperança real de que possa ser algo diferente.
Depois de não conseguir se firmar no Borussia Monchengladbach, Reyna foi para a Ligue 1, no Strasbourg. É uma mudança de liga e, provavelmente, uma leve queda de nível, mas, considerando tudo, é um destino bastante bom para um jogador que ainda carrega tantas dúvidas quanto Reyna. Com todo o seu talento, a melhor qualidade é estar disponível, e o jogador de 23 anos precisa mostrar que consegue se manter assim.
As primeiras impressões têm sido boas, já que Reyna tem mostrado algo parecido com o talento promissor em que tantos depositavam grandes expectativas há alguns anos. O Strasbourg pode, enfim, ter esperança nesse potencial? Todo o futebol americano estará torcendo para que sim porque, se não estiver, quem sabe se mais alguém estará.