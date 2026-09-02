Como sempre, a janela de transferências de verão foi até os últimos instantes, com um drama incrível. Desta vez, porém, um astro da seleção masculina dos Estados Unidos esteve no centro dessa história de uma forma como nenhum americano havia estado antes.

Folarin Balogun acabou sendo o protagonista do último dia da janela, já que sua proposta de transferência para o Everton desmoronou no último segundo. O colapso do acordo deu continuidade a um verão agitado para Balogun, que se tornou praticamente um nome conhecido por mais de um motivo.

Ainda assim, embora ele não tenha conseguido a transferência, vários outros conseguiram. De jovens estrelas dando um grande salto a rostos conhecidos recebendo suas últimas chances no topo, houve muita movimentação que foi até os instantes finais.

Com isso em mente, GOAL analisa os vencedores e perdedores da janela de transferências para a USMNT...