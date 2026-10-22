Durante 70 minutos da final da US Open Cup, o Columbus Crew pressionou intensamente o St. Louis CITY. Na verdade, não era o jogo que muitos esperavam. Yoann Damet quer que seu time controle as partidas com a bola, não que resista a uma pressão atrás da outra sem ela. Ainda assim, o CITY lutou e aguentou firme. Depois, por 30 minutos, foi a vez de o Crew fazer o mesmo, enquanto o St. Louis mostrou algumas ideias no ataque.

Por fim, a decisão foi para os pênaltis, e o St. Louis, junto com o goleiro reserva Benjamin Lundt, apareceu na hora certa. Lundt defendeu duas cobranças. O St. Louis converteu as cinco e conquistou um título de copa que talvez dê início a uma era de conquistas para esta cidade do futebol.

As duas equipes mostraram suas falhas. O St. Louis, tão eficiente na MLS graças a uma reformulação no meio da temporada, não contou com seu principal jogador, Rafa Navarro, e pareceu ter poucas ideias no ataque. O Columbus também mostrou por que está fora da zona de classificação aos playoffs (por enquanto) no Leste: falta poder de decisão no terço final. E, por mais que o dinâmico meia-atacante Brais Mendez tenha encontrado bons espaços e criado ângulos inteligentes, o Crew precisava de alguém para concluir as jogadas.

Mas esse jogador não apareceu, ao menos no tempo normal. Roman Burki defendeu algumas finalizações no gol do St. Louis antes de ser substituído por causa de uma grave lesão na cabeça. Seu reserva, Lundt, também fez boas defesas. Conforme a partida avançava, o confronto parecia cada vez mais um empate entre dois discípulos do lendário técnico do Columbus Wilfried Nancy, com interpretações diferentes do mesmo esquema 3-4-2-1. O Columbus teve o quádruplo das finalizações do St. Louis, mas acertou o alvo em apenas três delas.

No fim, parecia uma verdadeira partida de copa, marcada por muita correria, cãibras e paralisações por lesão. Terminou nos pênaltis, a única forma de realmente decidir jogos assim, sobretudo quando são tão disputados e, na verdade, tão fracos. O St. Louis cobrou primeiro, marcou primeiro e não parou de marcar. O Crew falhou duas vezes, em grande parte graças aos reflexos do imponente Lundt. O St. Louis conquistou o tão desejado primeiro troféu da história da franquia. E, apesar do jogo arrastado, a conquista pareceu mais do que merecida.