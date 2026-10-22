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USOC 1-1GOAL

Vencedores e perdedores da final da U.S. Open Cup: Benjamin Lundt vai de reserva a herói, e St. Louis CITY conquista seu primeiro título nos pênaltis

A atuação heroica do goleiro reserva Benjamin Lundt na disputa de pênaltis levou o St. Louis CITY à vitória sobre o Columbus e ao título da U.S. Open Cup, justificando a abordagem do clube de priorizar o processo.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Durante 70 minutos da final da US Open Cup, o Columbus Crew pressionou intensamente o St. Louis CITY. Na verdade, não era o jogo que muitos esperavam. Yoann Damet quer que seu time controle as partidas com a bola, não que resista a uma pressão atrás da outra sem ela. Ainda assim, o CITY lutou e aguentou firme. Depois, por 30 minutos, foi a vez de o Crew fazer o mesmo, enquanto o St. Louis mostrou algumas ideias no ataque.

    Por fim, a decisão foi para os pênaltis, e o St. Louis, junto com o goleiro reserva Benjamin Lundt, apareceu na hora certa. Lundt defendeu duas cobranças. O St. Louis converteu as cinco e conquistou um título de copa que talvez dê início a uma era de conquistas para esta cidade do futebol.

    As duas equipes mostraram suas falhas. O St. Louis, tão eficiente na MLS graças a uma reformulação no meio da temporada, não contou com seu principal jogador, Rafa Navarro, e pareceu ter poucas ideias no ataque. O Columbus também mostrou por que está fora da zona de classificação aos playoffs (por enquanto) no Leste: falta poder de decisão no terço final. E, por mais que o dinâmico meia-atacante Brais Mendez tenha encontrado bons espaços e criado ângulos inteligentes, o Crew precisava de alguém para concluir as jogadas.

    Mas esse jogador não apareceu, ao menos no tempo normal. Roman Burki defendeu algumas finalizações no gol do St. Louis antes de ser substituído por causa de uma grave lesão na cabeça. Seu reserva, Lundt, também fez boas defesas. Conforme a partida avançava, o confronto parecia cada vez mais um empate entre dois discípulos do lendário técnico do Columbus Wilfried Nancy, com interpretações diferentes do mesmo esquema 3-4-2-1. O Columbus teve o quádruplo das finalizações do St. Louis, mas acertou o alvo em apenas três delas.

    No fim, parecia uma verdadeira partida de copa, marcada por muita correria, cãibras e paralisações por lesão. Terminou nos pênaltis, a única forma de realmente decidir jogos assim, sobretudo quando são tão disputados e, na verdade, tão fracos. O St. Louis cobrou primeiro, marcou primeiro e não parou de marcar. O Crew falhou duas vezes, em grande parte graças aos reflexos do imponente Lundt. O St. Louis conquistou o tão desejado primeiro troféu da história da franquia. E, apesar do jogo arrastado, a conquista pareceu mais do que merecida.

  • Vencedor: Yoann Damet

    Colorado Rapids v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Damet fez maravilhas em sua primeira temporada completa como técnico do St. Louis.

    Esta é, portanto, a confirmação de que ele tinha razão. Em agosto, Damet destacou a importância desse troféu em entrevista à GOAL.

    “É algo que todos têm em mente”, admitiu.

    Foi um raro momento em que Damet, o técnico mais jovem da MLS, saiu de seu discurso habitual. Ele é um homem que valoriza o processo e pensa um dia de cada vez. O St. Louis é um coletivo. Damet sempre defendeu a importância do time, não de uma estrela. O objetivo, como costuma dizer, é ser melhor amanhã do que hoje. Tudo isso é muito bom, mas há momentos em que uma conquista fala por si.

    E esta foi uma conquista enorme. Há seis meses, o St. Louis estava em uma situação desesperadora na MLS. Também era azarão na disputa deste troféu, ao qual poucas equipes da liga dão o devido valor. Mas, para este clube e para esta cidade histórica do futebol, a conquista é imensa. St. Louis frequentemente se proclama o berço do futebol na América. Isso pode ser contestado. E certamente será. Mas Damet, o homem que valoriza o processo, será para sempre aquele que levou um troféu a este clube.

  • Perdedor: Laurent Courtois

    CF Montreal v Columbus Crew
    Getty Images Sport

    Courtois não conseguiu levar o Crew ao objetivo, apesar de ter elaborado um plano tático convincente.

    Por outro lado, há outro jovem técnico que não conseguiu alcançar o objetivo. Na verdade, Courtois recebeu uma tarefa muito difícil. Tecnicamente, ele ainda é o técnico interino, após substituir Henrik Rydstrom no fim de maio. Está sem seu principal jogador, Wissam Abou Ali, que rompeu o ligamento cruzado anterior no início deste ano.

    O Columbus é um time com pouco talento, mas mostrou muita garra para chegar até aqui. No fim das contas, Courtois não conseguiu levá-lo à vitória. Na verdade, ele fez pouca coisa errada. Seu capitão, Sean Zawadzki, foi imenso na defesa. Mendez criou todo tipo de chance interessante. Josef Martinez, que claramente já passou do auge para atuar neste nível, mostrou muita energia e boas ideias. Faltou ao Crew apenas concluir as jogadas.

    É difícil dizer o que acontecerá com Courtois agora. Seu currículo na MLS antes disso inclui muito futebol vistoso, mas nenhum título. Ele é um bom técnico, mas não alguém marcado por conquistas históricas. Esta parecia ser a noite para mudar essa trajetória. Em vez disso, foi uma noite para esquecer.

  • VENCEDOR: Benjamin Lundt

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    ZUMA Press Wire

    Lundt foi o herói da noite ao defender dois pênaltis do Columbus.

    Aplausos para os goleiros reservas. Talvez sejam o melhor tipo de herói do esporte. As expectativas sobre eles são naturalmente baixas. Sua visibilidade costuma ser ainda menor. Raramente são grandes nomes. E raramente têm impacto decisivo nas partidas.

    Mas Lundt praticamente decidiu esta. Depois que Roman Burki foi substituído por lesão, o alemão rodado de 1,98 m saiu do banco com passos pesados. No restante do tempo regulamentar, teve pouco a fazer além de mandar a bola para a frente várias vezes. Então vieram os pênaltis.

    Alguns goleiros têm garrafas de água com anotações detalhadas sobre cada cobrador de pênalti do adversário. Lundt pareceu confiar na intuição. Suas defesas nas cobranças pareceram fruto do bom e velho palpite. Moderno? Nem um pouco. Mas ele defendeu duas cobranças, e o St. Louis converteu as cinco que teve. Parabéns, St. Louis, você tem seu herói.

  • PERDEDOR: Rafa Navarro

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    Icon Sportswire

    Navarro não podia disputar a copa por já ter atuado por outro clube na competição, e o St. Louis sentiu muita falta de criatividade no terço final do campo.

    Navarro deve ter odiado assistir a isso. O St. Louis desembolsou US$ 12 milhões para contratar o principal jogador do Colorado e colocá-lo no ataque na segunda metade da temporada. E ele justificou o investimento na MLS, com oito gols em oito jogos. Mais importante, porém, Navarro é um centroavante de ofício. Ele marca gols de maneiras bastante convencionais. Todos os seus 18 gols pelo Colorado e pelo St. Louis, sem exceção, saíram de dentro da área. Se tiver uma chance mínima, ele marca.

    E era justamente isso que faltava ao St. Louis. Apesar de toda a conversa sobre solidez defensiva, divididas duras, correria incansável e os elementos típicos de uma final de copa, o St. Louis só precisava de um pouco mais de poder de finalização. Com a saída do meia-atacante Alex Matan e a partida de Marcel Hartel para a Alemanha já há algum tempo, o CITY não tinha a quem recorrer. Se ao menos seu principal jogador não estivesse impedido de disputar a copa por já ter atuado por outro clube...

  • VENCEDOR: Wilfried Nancy

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    Agencia-MexSport

    Wilfried Nancy levou o Crew a grandes conquistas em sua breve passagem pelo comando da equipe.

    Se alguém precisava de uma prova de que existe uma linhagem de treinadores na MLS, ela está aqui. Laurent Courtois comandou o time do Columbus na MLS Next Pro durante parte da passagem de Wilfried Nancy pelo clube e moldou esta equipe do Crew à imagem do francês. Nancy teria se orgulhado desta atuação, ainda que tenha faltado um pouco de poder de definição. O Columbus fez tudo aquilo que o Columbus sob o comando do ex-treinador francês ficou conhecido por fazer: construiu jogadas pelos três terços do campo, manteve a posse de bola e explorou os espaços.

    O mesmo vale para o St. Louis, embora de outra maneira. A influência de Nancy no clube vem desde o alto escalão: seu diretor esportivo, Core Wray, era o responsável pela montagem do elenco de Nancy. Este é, bem, o modelo dos modelos de jogo, do alinhamento de cima a baixo e da crença no coletivo. A grande ironia, claro, é que os times de Nancy no Columbus eram máquinas ofensivas empolgantes e extremamente difíceis de vencer. Esta última característica certamente apareceu aqui. A primeira? Nem tanto.

  • PERDEDOR: Os torcedores

    Columbus Crew v St. Louis CITY SC: Final - Lamar Hunt U.S. Open Cup 2026
    Getty Images Sport

    Nenhuma das equipes conseguiu criar uma chance clara na prorrogação.

    Acima de tudo, foi um jogo difícil de assistir. Costuma-se dizer que algumas partidas de futebol são “para quem gosta de tática”. A expressão geralmente se refere a quem gosta de examinar os mínimos detalhes, analisar sistemas táticos sentado na poltrona e entender o que realmente está acontecendo em campo. Mas o que ela quer dizer, na verdade, é que o jogo foi péssimo.

    E esta partida foi, por essa lógica, para quem gosta de tática. A MLS costuma ser atraente pelo caos. Os times não podem gastar muito dinheiro, o que significa que precisam ser bastante criteriosos ao fazê-lo. O talento ofensivo é prioridade. A defesa fica de lado. Basicamente, os times não defendem muito bem. Isso resulta em muitos gols.

    A lógica faz sentido, mas não se aplicou aqui. Os dois times somaram seis finalizações no alvo. Não houve uma única finalização no segundo tempo da prorrogação. Foi um impasse tático no sentido mais literal da expressão.