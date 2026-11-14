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Vencedores e perdedores: Christian Pulisic marca duas vezes, e Mauricio Pochettino, a caminho do Manchester United, inicia sua despedida da seleção dos Estados Unidos com goleada por 6 a 0 sobre o Haiti

A GOAL analisa os principais pontos da vitória da seleção masculina dos Estados Unidos por 6 a 0 sobre o Haiti no sábado.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • MIAMI: Tem certeza de que quer ir embora, Mauricio Pochettino? Por que seguir para Manchester quando a seleção masculina dos Estados Unidos está se divertindo tanto? A atuação de sábado contra o Haiti, pela Liga das Nações da Concacaf, foi um bom argumento para ficar.

    Os Estados Unidos venceram por 6 a 0, com os astros Christian Pulisic, Folarin Balogun e Weston McKennie, de volta à equipe, marcando gols. Pulisic balançou a rede duas vezes, enquanto Auston Trusty e Julian Hall também marcaram. Cinco gols saíram depois do intervalo, quatro deles anotados pelo trio que retornou, e os Estados Unidos deram sequência ao embalo das quatro vitórias conquistadas entre setembro e outubro.

    Tudo isso apesar de a preparação para o jogo de sábado em Miami não ter tido nada a ver com o jogo de sábado em Miami. Todos os olhares, dos Estados Unidos a Manchester, sempre estiveram voltados para Pochettino, que disse que comandaria a equipe nesses dois jogos para se despedir da maneira certa. Uma vitória por 6 a 0 no jogo de ida é mais do que apropriada: é ideal. E, mesmo levando em conta o adversário, esse foi um dos períodos em que o futebol da seleção dos Estados Unidos fluiu melhor na era Poch.

    Essa era termina na terça-feira, dando a Pochettino mais um jogo para aproveitar antes de seguir para Manchester. Se os Estados Unidos tiverem uma atuação parecida com a de sábado, ele terá a despedida que queria. As lágrimas de sexta-feira podem voltar na hora de dizer adeus, mas outra exibição como essa também lhe daria muitos motivos para sorrir.

    GOAL analisa os vencedores e perdedores da vitória da seleção dos Estados Unidos...

  • VENCEDOR: Christian Pulisic

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    O astro americano marcou dois gols, o que deve ter sido um alívio para ele.

    Durante cerca de 60 minutos, o Haiti conseguiu conter Pulisic na primeira partida do astro da seleção dos EUA após a Copa do Mundo. Um pênalti, marcado depois que ele foi derrubado na área após um toque de calcanhar de Julian Hall, mudou tudo. Pulisic converteu a cobrança aos 62 minutos e marcou novamente um minuto depois. De repente, já tinha dois gols na partida.

    O segundo gol de Pulisic foi ainda melhor que o primeiro. Menos de um minuto depois de converter o pênalti, ele marcou com um chute de fora da área. Após a cobrança, havia corrido para comemorar com a família. Dessa vez, apenas sorriu, como se não tivesse tido tempo de planejar outra comemoração.

    Os gols eram motivo suficiente para comemorar. Muitos olhos estavam voltados para o astro da seleção dos EUA, dado o modo como esta Copa do Mundo terminou. Embora sua atuação não tenha sido tão dominante quanto os gols possam sugerir, ela terminou com dois gols marcados. Ainda será preciso mais do que isso para recuperar o clima positivo neste ciclo, mas foi um ótimo começo para um jogador que precisava exatamente disso.

  • VENCEDOR: Mauricio Pochettino

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    A equipe de Pochettino não teve ressaca após o anúncio.

    Com os ingressos esgotados em Miami e muita gente acompanhando de Manchester, do outro lado do Atlântico, a equipe de Pochettino correspondeu às expectativas. Em tese, uma derrota para o Haiti não teria afetado sua chegada ao Manchester United, mas não causaria uma boa impressão, certo? Isso, porém, não foi motivo de preocupação.

    Apenas um dia depois do anúncio de que Pochettino iria para Old Trafford, a seleção dos Estados Unidos jogou sem qualquer sinal de ressaca. Só os jogadores podem dizer se a saída de Pochettino trouxe alguma motivação extra. No mínimo, é seguro dizer que ele preparou o grupo para jogar e, no fim, para impor uma derrota contundente a um Haiti que não conseguiu fazer frente aos americanos.

    Para a seleção dos Estados Unidos, isso é ótimo. Para quem acompanhava de Manchester, a atuação deu motivos para se animar. O Haiti não é o Liverpool, claro, mas foi uma demonstração empolgante do estilo de jogo de Pochettino e de como ele pode resultar em gols. Houve muitos no sábado, além de vários motivos para Pochettino se sentir bem com a situação em que deixará a equipe quando sua saída inevitavelmente acontecer.

  • PERDEDOR: Haiti

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Um primeiro tempo razoável deu lugar a um colapso completo no segundo.

    Na chegada ao intervalo, o Haiti perdia, mas ainda estava no jogo. Os “mandantes” estavam um gol atrás, mas faziam uma partida razoável. Criaram uma boa chance e sofreram um gol de bola parada do outro lado. Acontece.

    Então, no início do segundo tempo, tudo desmoronou. Perder o jogo de ida por 1 a 0 seria administrável. Por 6 a 0? E ainda ter de disputar a volta fora de casa, em Cincinnati? Vai ser difícil reverter.

    Em uma sequência de 15 minutos, a seleção dos Estados Unidos marcou quatro gols que praticamente liquidaram o Haiti, deixando uma desvantagem que quase certamente será grande demais para superar. Durante boa parte da partida, porém, nada indicava que seria assim. O Haiti jogava bem até que, de repente, deixou de jogar, praticamente encerrando suas chances de vencer o jogo e o confronto.

    Agora, a partida de terça-feira é pouco mais que uma formalidade, algo difícil de aceitar diante de como o jogo começou.

  • VENCEDOR: Julian Hall

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Com o gol marcado no segundo tempo, Hall chegou a quatro gols em cinco jogos pela seleção.

    As partidas de Hall como titular pela seleção dos Estados Unidos geralmente seguem um roteiro parecido. Ele insiste, insiste mais um pouco e continua tentando. No fim, marca seu gol, e ninguém pode dizer que não foi merecido.

    O jovem atacante em ascensão do New York Red Bulls mereceu o gol que marcou no sábado. Na verdade, talvez merecesse até mais. Antes de balançar a rede aos 53 minutos, Hall teve uma ótima chance defendida e outra anulada por um impedimento marcado por pouco. Ainda assim, como de costume, continuou levando perigo até finalmente marcar.

    Antonee Robinson merece crédito pelo passe que o deixou em condições de finalizar, mas Hall também merece elogios pela calma. Ele recebeu a bola, deu um toque e finalizou com tranquilidade, calando a torcida favorável ao Haiti logo no início do segundo tempo. Agora são quatro gols em cinco jogos e quatro em cerca de 300 minutos para um jogador que segue aproveitando ao máximo suas oportunidades.

  • VENCEDOR: Sebastian Berhalter

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Mais um jogo, mais uma assistência de Berhalter em bola parada.

    Escalar determinados jogadores no meio-campo exige concessões. Com Sebastian Berhalter, por exemplo, abre-se mão de um pouco da capacidade de controlar o jogo.

    O que se ganha em troca, porém, compensa. Ele mostrou isso novamente no sábado.

    Uma cobrança de bola parada brilhante de Berhalter preparou o primeiro gol da seleção dos Estados Unidos e deixou Auston Trusty com a tarefa de apenas empurrar a bola para a rede. Trusty marcou, mas foi a cobrança de falta de Berhalter na segunda trave que fez o trabalho mais difícil.

    E não foi a primeira vez. Desde que ganhou espaço na seleção dos Estados Unidos, as cobranças de falta de Berhalter se tornaram uma arma para a equipe. Elas já resultaram em vários gols e em um número ainda maior de lances perigosos. Jogadas de bola parada nem sempre empolgam, mas as cobranças de Berhalter podem empolgar. Basta perguntar a Trusty.

    Enquanto continuar fazendo isso, ele justifica com sobras seu lugar na equipe, mesmo com um novo técnico prestes a assumir.