MIAMI: Tem certeza de que quer ir embora, Mauricio Pochettino? Por que seguir para Manchester quando a seleção masculina dos Estados Unidos está se divertindo tanto? A atuação de sábado contra o Haiti, pela Liga das Nações da Concacaf, foi um bom argumento para ficar.

Os Estados Unidos venceram por 6 a 0, com os astros Christian Pulisic, Folarin Balogun e Weston McKennie, de volta à equipe, marcando gols. Pulisic balançou a rede duas vezes, enquanto Auston Trusty e Julian Hall também marcaram. Cinco gols saíram depois do intervalo, quatro deles anotados pelo trio que retornou, e os Estados Unidos deram sequência ao embalo das quatro vitórias conquistadas entre setembro e outubro.

Tudo isso apesar de a preparação para o jogo de sábado em Miami não ter tido nada a ver com o jogo de sábado em Miami. Todos os olhares, dos Estados Unidos a Manchester, sempre estiveram voltados para Pochettino, que disse que comandaria a equipe nesses dois jogos para se despedir da maneira certa. Uma vitória por 6 a 0 no jogo de ida é mais do que apropriada: é ideal. E, mesmo levando em conta o adversário, esse foi um dos períodos em que o futebol da seleção dos Estados Unidos fluiu melhor na era Poch.

Essa era termina na terça-feira, dando a Pochettino mais um jogo para aproveitar antes de seguir para Manchester. Se os Estados Unidos tiverem uma atuação parecida com a de sábado, ele terá a despedida que queria. As lágrimas de sexta-feira podem voltar na hora de dizer adeus, mas outra exibição como essa também lhe daria muitos motivos para sorrir.

GOAL analisa os vencedores e perdedores da vitória da seleção dos Estados Unidos...