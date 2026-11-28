A seleção feminina dos Estados Unidos cumpriu sua missão contra El Salvador em Mansfield, no Texas, na noite de sexta-feira: venceu por 8 a 0 e garantiu vaga direta na Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027.

Os Estados Unidos precisaram de apenas nove minutos para abrir o placar. A zagueira Kennedy Wesley apareceu na área e marcou. Mesmo com seis defensoras na linha de defesa, El Salvador teve dificuldades para conter as americanas dentro da área. A equipe dos EUA fez mais seis gols antes do intervalo, liderada por Ashley Sanchez, que marcou três vezes.

O segundo tempo teve menos movimentação, mas Croix Bethune marcou o oitavo gol. As americanas seguiram dominando e terminaram a partida com 78% de posse de bola, contra 22% de El Salvador.

A equipe de Emma Hayes já pode riscar a classificação para a Copa do Mundo da lista de objetivos. E, embora o ataque tenha roubado a cena, as americanas foram igualmente dominantes na defesa: não permitiram nenhuma finalização no alvo.

GOAL apresenta as vencedoras e perdedoras da partida no Texas Health Mansfield Stadium, em Mansfield, no Texas.