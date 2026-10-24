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Dortmund women GFX 1:1GOAL

Vantagem sobre o Schalke, confronto com o Bayern de Munique e contratação de Alex Popp: por dentro da rápida ascensão do Borussia Dortmund no futebol feminino em busca de uma vaga na Frauen-Bundesliga

Quatro acessos consecutivos ajudaram o BVB a chegar à terceira divisão do futebol alemão. Agora, o clube espera que movimentações importantes dentro e fora de campo o levem até a elite.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • Dana Marquardt se lembra claramente de estar no Signal Iduna Park quando o Borussia Dortmund venceu o Augsburg por 2 a 0, em março. Em meio à partida, Alexandra Popp, tricampeã da Champions League, medalhista de ouro olímpica e heptacampeã alemã, entrou em campo para ser apresentada como sua nova companheira de equipe. “Pensei: ‘Isso não pode estar acontecendo!’”, recorda Marquardt, artilheira do BVB Frauen.

    Por mais de um motivo, aquele era o lugar ideal para apresentar Popp ao clube do coração, pelo qual ela deixou o Wolfsburg, gigante da Bundesliga, e desceu duas divisões. Afinal, foi ali que, em novembro de 2019, os torcedores exibiram uma faixa que, nas palavras de Svenja Schlenker, integrante da diretoria, serviu de “pontapé inicial” para o Dortmund criar sua equipe feminina, que segue em ascensão. “Futebol é para todos. Time feminino já!”, dizia a mensagem da torcida.

    Sete anos e quatro acessos depois, a apresentação de uma jogadora do nível de Popp à torcida aurinegra teve gosto de ciclo completo e mostrou o resultado de todo o trabalho feito desde a criação da equipe, que começou sua trajetória na sétima divisão.

    Não foi a única ocasião em que o clube mandou um recado. Com a rápida ascensão, a profissionalização desde cedo e públicos que chamam a atenção, o Dortmund vem atraindo olhares. A derrota competitiva por 2 a 0 para o Bayern de Munique, força dominante na Alemanha, na Copa da Alemanha da temporada passada, foi outro momento digno de nota. “Foi um grande sinal para toda a Alemanha de que o Borussia Dortmund está chegando”, acredita Marquardt.

    Agora na Regionalliga West, terceira divisão do futebol feminino alemão, o BVB está a apenas dois acessos de alcançar seu primeiro grande objetivo: chegar à Bundesliga. Apesar do comprometimento e do investimento do clube, nem tudo correu sem dificuldades em Dortmund. Ainda assim, o topo está cada vez mais perto, e o entusiasmo com o que a equipe pode alcançar só cresce.

  • Ascensão rápida

    Borussia Dortmund Women promotion
    BVB

    Quatro acessos consecutivos levaram o Dortmund à terceira divisão do futebol feminino alemão

    Muita coisa mudou desde que Schlenker falou pela primeira vez à GOAL sobre a criação do time feminino do Borussia Dortmund, quando a equipe estava apenas em sua segunda temporada, em 2022-23. Na época, o time disputava a sexta divisão, treinava dois ou três dias por semana e atraía cerca de 750 torcedores aos jogos em casa.

    Quatro anos depois, o BVB está na terceira divisão, atua como uma equipe totalmente profissional e recebe, em média, 4.000 torcedores nos jogos em casa. Na Alemanha, apenas Union Berlin e Wolfsburg, ambos na Bundesliga, venderam mais carnês de temporada para seus times femininos do que os 1.700 vendidos pelo Dortmund.

    Esse é o resultado de um progresso constante e gradual, acompanhado de perto por Schlenker, responsável pelo futebol feminino e de meninas, que também passou recentemente a integrar a diretoria do BVB. Agora, com o objetivo de chegar à Bundesliga cada vez mais próximo, ela ganhou a companhia de algumas figuras bastante conhecidas no clube.

  • Contratações de impacto

    Alex Popp BVB unveiling 2026
    BVB

    Popp foi o reforço de maior destaque do BVB neste ano, mas não é o único nome de peso a chegar ao clube.

    Entre eles, Popp é quem mais chama a atenção. Ela é uma das maiores jogadoras que a Alemanha já revelou e, apesar dos 35 anos, continua atuando em altíssimo nível. Em sua última temporada pelo Wolfsburg, Popp marcou 14 gols e deu quatro assistências em 19 jogos da Bundesliga. Sem surpresa, vem brilhando na terceira divisão após se transferir para o BVB no verão.

    Manuela Zinsberger, goleira da seleção austríaca com 109 partidas disputadas, é outro exemplo. A ex-jogadora de Arsenal e Bayern de Munique está na fase final da recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior, mas já compartilha seu conhecimento e sua experiência de jogo com as novas companheiras de equipe. Ela também se transferiu para o Dortmund no verão.

    Markus Hogner chegou um ano antes para assumir o comando técnico. Antes e depois de uma breve passagem pelo Wolfsburg, o treinador de 59 anos somou 12 anos à frente do Essen, equipe da Bundesliga, e também tem experiência na comissão técnica da seleção.

    “Não há muitos treinadores com tantos anos de experiência no futebol feminino”, diz Schlenker à GOAL. “Achamos que ele poderia ser a pessoa certa para levar a equipe à Bundesliga.”

    Agora, Ralf Kellermann também se juntou ao projeto. Ele comandou o Wolfsburg por nove anos, conquistando dois títulos da Champions League, e atuou como diretor esportivo por outros nove, até se mudar para o Dortmund no último verão para exercer a mesma função. Ao ser perguntada sobre o que ele pode acrescentar ao projeto, Schlenker sorri. “Ele pode contribuir muito”, diz, rindo. “Pode contribuir muito!”

  • Ambição impressionante

    Dana Marquardt Borussia Dortmund Women
    BVB

    Marquardt deixou o Hamburgo, a caminho da Bundesliga, para se juntar ao BVB na quarta divisão, mostrando o poder de atração que a equipe exerce há algum tempo.

    O fato de tantos nomes conhecidos estarem aderindo ao projeto é prova do trabalho realizado desde a criação do time feminino do Dortmund.

    “Mesmo de fora, eu já conseguia perceber a ambição e a determinação por trás de tudo isso”, disse Kellermann à GOAL, ao ser perguntado sobre o que o atraiu para o projeto. Sua reputação como um dos principais diretores esportivos do futebol feminino foi reforçada pelos rumores de que ele esteve entre os candidatos ao mesmo cargo no Chelsea no início deste ano.

    “A direção do clube deixou claro para mim a todo momento que estava pronta para mudanças, ajustes e os próximos passos. Foi isso que me atraiu, junto com a enorme determinação e resiliência deste clube para chegar ao nível em que meu antigo clube está hoje.”

    Essa ambição também já vinha atraindo jogadoras de divisões superiores para o projeto, antes mesmo de Popp e Zinsberger. Marquardt, por exemplo, disputava a 2. Bundesliga pelo Hamburg quando saiu para se juntar ao BVB, então na quarta divisão, apesar de o clube de sua cidade natal estar no meio de uma campanha que o levaria à primeira divisão.

    “Amigos e outras jogadoras me perguntavam muito: ‘Por que você vai para lá?’”, lembra ela. “Mas preciso dizer que eu tinha certeza de que, em poucos anos, já estaria jogando a Bundesliga pelo BVB. Os objetivos e o que o clube queria se tornar no futuro eram coisas que eu valorizava muito.”

  • Direito de se gabar

    Borussia Dortmund Women 2024-25
    BVB

    Vencer o Schalke no clássico do Ruhr em 2025 e também superar o clube de Gelsenkirchen na disputa pelo acesso foi um dos pontos altos da ascensão do BVB pelas divisões.

    Nas últimas temporadas, a Alemanha teve algumas amostras do que o Borussia Dortmund pode oferecer ao futebol feminino, dentro e fora de campo.

    Na temporada 2024-25, o BVB enfrentou o Schalke, seu maior rival, pela primeira vez. Embora os dois estivessem na quarta divisão, a partida no Stadion Rote Erde, em Dortmund, que também decidiria qual dos dois clubes da região do Ruhr subiria de divisão, atraiu um público de 10 mil pessoas e teve ingressos esgotados. Quem compareceu não se decepcionou: o BVB venceu por 2 a 1, garantiu uma vaga na terceira divisão e impediu que o rival conquistasse a sua. “São momentos que o dinheiro não compra”, diz Schlenker, torcedora fanática do Dortmund, com um sorriso. “Nunca vou esquecer esse momento.”

    “Foi um dos melhores jogos da minha carreira, para ser sincera”, afirma Marquardt, que marcou o primeiro gol do BVB naquele dia e deu a assistência para o segundo. “Não só pelo jogo, mas por tudo ao redor. Era como se a cidade inteira estivesse assistindo.”

    Embora algumas rivalidades do futebol masculino possam parecer um tanto artificiais no feminino, esse não é o caso do clássico do Ruhr. “Não tem como não ser um clássico”, acrescenta Marquardt. As duas equipes voltaram a se enfrentar na final de uma copa regional algumas semanas depois, em outra vitória do BVB, o que só aumentou a intensidade de um confronto que retornará nesta temporada, após o Schalke conquistar o acesso à terceira divisão na temporada passada.

    Quando a GOAL sugere que o BVB talvez esteja, por mais estranho que pareça, satisfeito com o acesso do clube de Gelsenkirchen, já que os clássicos no calendário oferecem a oportunidade de vencer o Schalke novamente, Schlenker interrompe prontamente. “Nada de talvez”, corrige ela, com outro grande sorriso. “Vamos vencer o Schalke de novo!”

  • Enviando uma mensagem

    Bayern Munich Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    Marquardt acredita que oferecer resistência de verdade no confronto com o Bayern de Munique pela Copa da Alemanha enviou uma mensagem a toda a Alemanha: “o Borussia Dortmund está chegando”.

    O confronto de destaque que serviu para mandar um recado ao restante da Alemanha aconteceu na primeira fase da Copa da Alemanha, na temporada passada. Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Monchengladbach na fase de playoffs, o sorteio da primeira fase, realizado no Rote Erde, colocou o Dortmund diante do Bayern de Munique.

    O Bayern de Munique domina o futebol feminino alemão, tendo conquistado os últimos quatro títulos da Bundesliga, e também é uma potência no continente. Na temporada passada, disputou uma emocionante semifinal da Champions League contra o Barcelona, que acabaria conquistando o título europeu. O fato de o BVB ter oferecido o que Marquardt descreve como “uma grande resistência” diante de um time titular do Bayern de Munique com força máxima, perdendo por apenas 2 a 0, disse muito, assim como a presença de quase 16 mil torcedores.

    “Foi um sinal para nós de que estamos no caminho certo, de que estamos fazendo um bom trabalho e de que nossas jogadoras são capazes disso”, diz Marquardt. “Foi algo muito, muito bom de ver, porque não se trata apenas do fato de termos perdido o jogo. Também se trata do que podemos tirar disso e do que podemos tirar disso para chegar à posição em que queremos estar daqui a alguns anos. Queremos estar na Bundesliga. Foi um grande sinal para toda a Alemanha de que o Borussia Dortmund está chegando.”

  • Tirando lições

    Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    O BVB teve um raro tropeço na temporada 2025-26, a primeira em que a equipe feminina não conseguiu subir de divisão.

    Apesar daquele início promissor, a temporada 2025-26 acabaria sendo decepcionante. Pela primeira vez na história da equipe feminina, o Borussia Dortmund não terminou a temporada comemorando um acesso. O resultado trouxe sentimentos contraditórios. Ele adia a chegada à Bundesliga, objetivo que o clube pretende alcançar o mais rápido possível, e frustra Schlenker, que acredita que a equipe “estaria pronta para a segunda divisão, sem problema algum”.

    Mas uma sequência de acessos sem tropeços, como a que havia ocorrido até a temporada passada, nunca foi vista como certa, apenas como um objetivo. A experiência também trouxe aprendizados. Schlenker acredita que a pressão de jogar por um clube do tamanho do BVB foi “um dos principais motivos” para a equipe não conseguir o acesso. “Éramos sempre a melhor equipe, mas não vencemos todos os jogos”, diz ela. Desde então, o clube contratou um profissional de psicologia do esporte.

    Esse também é um dos motivos para a contratação de jogadoras como Popp e Zinsberger. “Elas têm muita experiência, conquistaram muitas copas e, para elas, é mais fácil lidar com essa pressão”, observa Schlenker. “Temos certeza de que elas ajudarão a equipe como um todo a vencer os jogos em situações difíceis.” Kellermann concorda e acrescenta: “Elas tiram muita pressão de toda a equipe.”

    A expectativa é que esses aprendizados deem resultado nesta temporada, enquanto o Dortmund tenta superar a decepção do ano passado e chegar à segunda divisão na segunda tentativa. A equipe começou bem, vencendo os nove primeiros jogos sem sofrer gols.

  • Ainda há muito por vir

    Borussia Dortmund Women
    BVB

    O Dortmund está agora a apenas duas subidas de divisão de alcançar o principal objetivo do clube, chegar à Bundesliga, e grandes avanços fora de campo têm ajudado a aproximá-lo dessa meta.

    E além disso? Nos últimos anos, houve avanços na estrutura das categorias de base do BVB no futebol feminino. Agora há duas equipes de base, e o desenvolvimento dessa área é supervisionado por Thomas Sulewski, que comandou o time principal até a chegada de Hogner, no ano passado.

    Novas instalações também estão sendo preparadas e vão aproximar a equipe feminina do time masculino e das categorias de base. “Tudo é do mais alto nível”, explica Kellermann sobre o que será a nova casa do BVB Frauen. “Estamos falando do mesmo sistema de câmeras usado nas categorias de base e pela equipe masculina nos campos de treinamento. Estamos falando de instalações ideais para a recuperação física, uma área de preparação física, salas de reunião, tudo o que é indispensável no nível que queremos alcançar.”

    A equipe de apoio ao time principal também cresceu neste verão, com a chegada de um analista em tempo integral e de um segundo fisioterapeuta. “Todos esses são passos que nos permitem construir uma estrutura de apoio mais ampla para a equipe”, acrescenta Kellermann.

    Quando o topo for alcançado e as mudanças no elenco não forem tão grandes, será possível ter conversas mais concretas sobre o estilo de jogo da equipe. Também haverá espaço para discutir ambições europeias e o investimento que elas podem exigir.

    Mas tudo isso fica para o futuro. Por enquanto, o grande objetivo continua sendo chegar à Bundesliga. E, depois de uma ascensão bastante rápida, mesmo com o contratempo da temporada passada, o Borussia Dortmund não está longe de alcançá-lo.