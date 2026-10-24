Dana Marquardt se lembra claramente de estar no Signal Iduna Park quando o Borussia Dortmund venceu o Augsburg por 2 a 0, em março. Em meio à partida, Alexandra Popp, tricampeã da Champions League, medalhista de ouro olímpica e heptacampeã alemã, entrou em campo para ser apresentada como sua nova companheira de equipe. “Pensei: ‘Isso não pode estar acontecendo!’”, recorda Marquardt, artilheira do BVB Frauen.

Por mais de um motivo, aquele era o lugar ideal para apresentar Popp ao clube do coração, pelo qual ela deixou o Wolfsburg, gigante da Bundesliga, e desceu duas divisões. Afinal, foi ali que, em novembro de 2019, os torcedores exibiram uma faixa que, nas palavras de Svenja Schlenker, integrante da diretoria, serviu de “pontapé inicial” para o Dortmund criar sua equipe feminina, que segue em ascensão. “Futebol é para todos. Time feminino já!”, dizia a mensagem da torcida.

Sete anos e quatro acessos depois, a apresentação de uma jogadora do nível de Popp à torcida aurinegra teve gosto de ciclo completo e mostrou o resultado de todo o trabalho feito desde a criação da equipe, que começou sua trajetória na sétima divisão.

Não foi a única ocasião em que o clube mandou um recado. Com a rápida ascensão, a profissionalização desde cedo e públicos que chamam a atenção, o Dortmund vem atraindo olhares. A derrota competitiva por 2 a 0 para o Bayern de Munique, força dominante na Alemanha, na Copa da Alemanha da temporada passada, foi outro momento digno de nota. “Foi um grande sinal para toda a Alemanha de que o Borussia Dortmund está chegando”, acredita Marquardt.

Agora na Regionalliga West, terceira divisão do futebol feminino alemão, o BVB está a apenas dois acessos de alcançar seu primeiro grande objetivo: chegar à Bundesliga. Apesar do comprometimento e do investimento do clube, nem tudo correu sem dificuldades em Dortmund. Ainda assim, o topo está cada vez mais perto, e o entusiasmo com o que a equipe pode alcançar só cresce.