Antes mesmo de a concentração começar, o técnico dos EUA, Mauricio Pochettino, destacou os desafios disso. Seria desgastante, disse ele, e ele não estava exatamente feliz com isso. Quatro jogos em um espaço de tempo tão curto seriam duros. Seria um caminho difícil para seus jogadores.

No fim, a seleção dos Estados Unidos percorreu esse caminho melhor do que qualquer um poderia ter imaginado. Foram quatro jogos, quatro vitórias e um progresso significativo: Pochettino não poderia ter sonhado com algo melhor.

O mesmo pode ser dito de vários jogadores. Treze fizeram suas primeiras partidas pela seleção dos Estados Unidos, o que por si só já tornou essas semanas um sonho. Alguns foram além com grandes momentos, fortalecendo sua candidatura para novas convocações daqui para frente.

Outros, enquanto isso, perderam a chance. Se esta concentração mostrou alguma coisa, é que o grupo de jogadores está evoluindo. Alguns agora saberão que precisam evoluir junto com isso.

Com isso em mente, GOAL analisa quem se valorizou e quem ainda tem mais trabalho a fazer daqui para frente.