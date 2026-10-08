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USMNT Stock and Up 1-1GOAL

Valorização e desvalorização da USMNT: Gio Reyna e Alex Freeman brilham, Yunus Musah perde sua chance em campanha perfeita de quatro vitórias de Mauricio Pochettino

Quatro vitórias e 13 estreantes deram a Pochettino muito a comemorar, mas a nova concorrência deixou alguns nomes já consolidados da seleção dos Estados Unidos com mais a provar.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Antes mesmo de a concentração começar, o técnico dos EUA, Mauricio Pochettino, destacou os desafios disso. Seria desgastante, disse ele, e ele não estava exatamente feliz com isso. Quatro jogos em um espaço de tempo tão curto seriam duros. Seria um caminho difícil para seus jogadores. 

    No fim, a seleção dos Estados Unidos percorreu esse caminho melhor do que qualquer um poderia ter imaginado. Foram quatro jogos, quatro vitórias e um progresso significativo: Pochettino não poderia ter sonhado com algo melhor. 

    O mesmo pode ser dito de vários jogadores. Treze fizeram suas primeiras partidas pela seleção dos Estados Unidos, o que por si só já tornou essas semanas um sonho. Alguns foram além com grandes momentos, fortalecendo sua candidatura para novas convocações daqui para frente. 

    Outros, enquanto isso, perderam a chance. Se esta concentração mostrou alguma coisa, é que o grupo de jogadores está evoluindo. Alguns agora saberão que precisam evoluir junto com isso. 

    Com isso em mente, GOAL analisa quem se valorizou e quem ainda tem mais trabalho a fazer daqui para frente. 

  • Em alta: Tyler Adams

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    Icon Sportswire

    A nomeação de Tyler Adams como capitão reforçou a confiança de Pochettino nele para estabelecer o padrão dentro e fora de campo.

    Pochettino não precisava nomear um capitão agora. Não havia um motivo real para isso, na verdade. Em um momento em que a mensagem é “ninguém está seguro”, nomear alguém como capitão indicaria que alguém está. 

    Pochettino fez isso mesmo assim, claro. Isso é um testemunho da liderança de Adams, mas também do seu valor para Pochettino. 

    O técnico não precisa se preocupar com Adams. Sua mentalidade está sempre presente, e sua capacidade de dizer e fazer a coisa certa nunca foi questionada. É por isso que, mesmo tão cedo neste ciclo, Pochettino quis promovê-lo. Adams não é apenas mais um entre os demais; é o exemplo. 

    Agora cabe a Adams continuar sendo exatamente isso ao se tornar oficialmente a referência de Pochettino dentro e fora de campo. 

  • Em baixa: Yunus Musah

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    Marty Jean Louis

    O tão aguardado retorno de Yunus Musah deixou dúvidas sobre onde ele se encaixa no meio-campo em evolução de Pochettino.

    Esta concentração marcou um retorno muito aguardado de Musah, que foi convocado pela primeira vez desde a Nations League, em março de 2025. Era uma chance para ele realmente retomar seu lugar, mas, devido a circunstâncias dentro e fora de seu controle, isso não aconteceu totalmente. 

    Embora esteja jogando bem como meio-campista central no Milan, Musah foi utilizado em funções diferentes nesta concentração. Ele atuou mais recuado contra o Peru e depois jogou como meio-campista aberto contra o Canadá. Teve bons momentos em ambas as funções, mas nenhuma delas realmente combinou com ele. 

    A decisão de Pochettino de testá-lo nessas posições pode indicar duas coisas: que ele está preocupado com a profundidade do elenco ali ou que está preocupado com a capacidade de Musah de competir com a concorrência em sua posição preferida. De qualquer forma, isso não ajudou o caso de Musah. 

  • Em alta: Alex Freeman

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    Icon Sportswire

    As atuações confiantes de Alex Freeman destacaram sua crescente influência e enorme potencial para a seleção dos Estados Unidos.

    Todo mundo sabia que Alex Freeman era bom. Agora, sabemos que ele pode ser grande. 

    Não houve jogador mais impressionante do que Freeman neste período de treinos. Apesar de estar mais próximo em idade dos novatos do que dos veteranos, ele comandou o campo como se também fosse um veterano. Pediu a bola, a recuperou com frequência e mostrou um novo nível de confiança. Seu período no Villarreal e a Copa do Mundo claramente elevaram seu jogo a um novo patamar. 

    É por isso que Freeman pode ter o maior teto entre todos neste período de treinos. Ele já é um dos melhores jogadores da seleção dos Estados Unidos e ainda tem muito espaço para evoluir.

  • Em baixa: atacantes reservas veteranos

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    Newscom World

    Julian Hall e Justin Ellis aumentaram a pressão sobre Ricardo Pepi, Haji Wright e os outros atacantes já estabelecidos da seleção dos Estados Unidos.

    Ricardo Pepi e Haji Wright provaram seu valor. Foi por isso que eles estiveram na convocação para a Copa do Mundo ao lado de Folarin Balogun.

    Agora, Julian Hall e Justin Ellis também se credenciaram. De repente, uma posição que já era competitiva ficou ainda mais disputada.

    Todos oferecem algo diferente, mas a vaga de centroavante, no fim das contas, se resume à produção. Hall e Ellis agora entram na briga ao lado dos veteranos da Copa do Mundo, aumentando a pressão sobre todos para continuar marcando. E ainda há Patrick Agyemang a ser considerado assim que voltar de lesão.

    A corrida pelos gols está em andamento, então. Pochettino tem mais opções, e os nomes já estabelecidos têm mais concorrência.

  • Em alta: Gio Reyna

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    ZUMA Press Wire

    Gio Reyna foi titular nos quatro jogos e surgiu como um mentor de confiança para os novatos da seleção dos Estados Unidos.

    Os críticos sempre tiveram muito a dizer sobre Reyna. Certo ou errado, sua maturidade foi questionada por anos. E não ajudou o fato de ele ter convivido com problemas de lesão por anos. Apesar de todo o seu talento, Reyna carregou muitas dúvidas ao seu redor até a Copa do Mundo de 2026. 

    Em sua primeira convocação da seleção dos Estados Unidos desde o torneio, Reyna começou a responder algumas dessas perguntas. Ele foi titular nos quatro jogos, ampliando sua sequência para sete partidas consecutivas como titular por clube e seleção, a mais longa de sua carreira. Após anos de contratempos por lesão, essa consistência ofereceu motivo para otimismo.

    Ainda mais impressionante foi sua liderança. Em uma convocação com tantos jovens, Reyna foi a ponte. Ele foi frequentemente citado como mentor dos jogadores mais jovens, que disseram que ele muitas vezes foi o primeiro a se aproximar e ajudá-los na adaptação. 

    Como resultado, Reyna parece mais valioso do que nunca, não apenas por sua promessa ou potencial, mas pelo que de fato está trazendo para este grupo da seleção dos Estados Unidos