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Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

“Valeu, cara!”: Cavan Sullivan abraça papel de “irmão mais novo” na seleção masculina dos EUA e fala sobre encontro com Christian Pulisic e música de iniciação que o ajudou a se enturmar

De cantar The Police a conhecer seu ídolo de infância, Christian Pulisic, Cavan Sullivan está aproveitando a vida como o irmão caçula da seleção masculina dos Estados Unidos e adorando cada minuto.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • FAYETTEVILLE, Geórgia: Muitos veriam o golaço de Cavan Sullivan contra o México como o momento de boas-vindas à seleção dos Estados Unidos do jovem de 17 anos. Para quem vê de fora, é uma suposição razoável. O gol em si foi incrível, mas a importância da partida também era enorme. Ao enfrentar pela primeira vez o maior rival de seu país, a estrela mais jovem do futebol dos Estados Unidos produziu um lance que será reprisado pelo resto de sua carreira.

    Mas, para Sullivan, não foi naquele momento que ele passou a fazer parte da seleção dos Estados Unidos. Isso aconteceu quase duas semanas antes, quando ficou diante dos companheiros de equipe e cantou uma música lançada 26 anos antes de seu nascimento.

    “A cantoria e o ritual de iniciação”, diz Sullivan, rindo. “É chato quando chega a sua vez, mas é um bom momento para o time se reunir e integrar todo mundo. É uma daquelas coisas que você faz quando está em uma equipe: sentir aquele nervosismo lá na frente e ter de cantar uma música para todos.”

    A música que Sullivan cantou? “Every Breath You Take”, do The Police. De certa forma, a escolha faz sentido. Cada passo que Sullivan deu desde os 14 anos foi observado, publicado e analisado. O adolescente vive sob um novo tipo de holofote, possivelmente ainda mais intenso do que aquele enfrentado por Christian Pulisic e Freddy Adu antes dele.

    E, até agora, Sullivan acertou em cada passo, não apenas naquele contra o México. Por isso, ele está de volta à concentração pela segunda vez para a Liga das Nações da Concacaf. É também por isso que Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, continua a confiar nele, tanto por causa de sua idade quanto apesar dela.

    Agora, em sua segunda concentração, alguma coisa muda para Sullivan? Sim e não.

    “Não acho que nada realmente mude minha maneira de pensar e minha mentalidade”, disse ele. “Só tenho um pouco mais de experiência.”

    E não é só isso, acrescenta Sullivan: a mais nova estrela da seleção dos Estados Unidos começa a se sentir mais à vontade em uma equipe da qual se espera que faça parte por muito, muito tempo.

  • Ficando à vontade

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Sullivan já se sente em casa na seleção.

    O ritual de iniciação ajudou a quebrar o gelo. O aniversário de Sullivan, na metade da última concentração da seleção dos Estados Unidos, também. O fato de o grupo ter se reunido para quatro jogos ao longo de duas semanas e meia ajudou os jogadores a se conhecerem.

    É verdade que Sullivan já conhecia muita gente no grupo. Seus companheiros de Philadelphia Union Neil Pierre e Frankie Westfield estavam entre os convocados. Jogadores como Mathis Albert, Julian Hall e Adri Mehmeti também eram rostos conhecidos. Quanto aos que ele não conhecia, os veteranos da seleção dos Estados Unidos fizeram de tudo para acolher Sullivan e os recém-chegados, não apenas como companheiros de equipe, mas como amigos.

    “Estou bem à vontade no grupo”, disse Sullivan. “Na última concentração, todos tornaram muito fácil fazer amigos e me sentir à vontade. Sinto que estou em casa e em um bom momento. Chego confiante para esta concentração e feliz por estar aqui. Estou muito animado para conhecer pessoas novas e fazer novos amigos.”

    Na terça-feira, Sullivan foi perguntado sobre um novo colega em particular, alguém que está ansioso para conhecer: Pulisic.

  • Jogando com Pulisic

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    IMAGO / Crystal Pix

    Como a maioria das crianças americanas, Sullivan cresceu tendo Pulisic como ídolo.

    Assim que a convocação da seleção dos Estados Unidos foi anunciada, a maioria procurou dois nomes: Sullivan e Pulisic. Quando o primeiro recebeu sua primeira convocação na última concentração, o segundo ficou de fora por lesão. Esta seria, portanto, a primeira vez que a maior estrela da seleção dos Estados Unidos e sua mais nova estrela estariam juntas. Seria a primeira oportunidade de ver como Pulisic e Sullivan podem jogar juntos.

    É empolgante, sem dúvida, já que os torcedores da seleção dos Estados Unidos aguardam ansiosamente um vislumbre do futuro da equipe ao lado de seu presente. A última concentração deu uma amostra disso em todo o campo, mas os retornos de Pulisic, Folarin Balogun e Weston McKennie preencheram as lacunas, deixando o grupo perto da força máxima.

    Sullivan, como todos os outros, está animado para ver isso. Também está empolgado para jogar ao lado de alguém que considera um exemplo desde pequeno: Pulisic.

    “Ele é alguém que toda criança do país admira. Por isso, poder dividir o campo com ele hoje pela primeira vez é como fechar um ciclo para mim”, disse Sullivan. “Eu o conheci hoje de manhã, e ele parece ser uma ótima pessoa, acessível e muito gentil.

    “Há muitos jogadores de nível mundial neste grupo que admiro desde pequeno. Christian, obviamente, é o principal para toda criança do país. Mas, como eu disse, estou pronto para viver coisas novas e fazer novos amigos.”

    Para isso, porém, ele terá de impressionar os veteranos dentro e fora de campo. Até agora, tem conseguido.

  • Impressionando os veteranos

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Antonee Robinson está entre os que gostam do que veem no estilo de jogo e na postura de Sullivan.

    Durante o atendimento da seleção dos Estados Unidos à imprensa na terça-feira, Sullivan sentou-se ao lado de um dos jogadores mais experientes da equipe: Antonee Robinson. O lateral do Fulham tem 62 partidas pela seleção e duas Copas do Mundo no currículo. A essa altura da carreira na seleção, ele já viu praticamente de tudo.

    Questionado sobre Sullivan, Robinson não poupou elogios ao companheiro mais jovem da seleção.

    “Para mim, pessoalmente”, começou Robinson, “olhando para o Cavan, o talento dele é bastante evidente: a qualidade com a bola nos pés, a capacidade técnica e a objetividade. Mas há também o que ele faz sem a bola, seja nos treinos ou nos jogos. Ele é muito competitivo, se esforça muito para pressionar e fechar os espaços.

    “Ele é agressivo, e acho que um jogador de alto nível capaz de fazer as duas coisas, ser excelente com a bola e trabalhar duro sem ela, tem tudo para se tornar um grande jogador. É isso que queremos na equipe.”

    Quando a pergunta seguinte começou, Sullivan não conseguiu esconder o sorriso antes de se virar para Robinson. “Valeu, cara!”, disse, enquanto os dois riam. Naquele momento, Sullivan não era a próxima estrela da seleção dos Estados Unidos; era um garoto curtindo o fato de que um jogador que sempre admirou havia dito coisas boas sobre ele.

  • Mentalidade de “irmão mais novo”

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    A estrela mais jovem da seleção dos Estados Unidos está encontrando seu papel no grupo.

    Em seguida, Robinson foi questionado sobre como manter Sullivan com os pés no chão. Como os veteranos da seleção dos Estados Unidos lidam com a atenção que ele recebe? Sullivan é tratado de maneira diferente? Como conciliar o acolhimento de um jogador da idade dele com a necessidade de lembrá-lo da responsabilidade que isso traz? Como tratá-lo como companheiro de equipe, e não como criança?

    “Não tivemos problemas desse tipo”, disse Robinson, ao ser questionado sobre a humildade de Sullivan. “Acho que isso passa a ser um problema quando os jogadores começam a chegar atrasados, deixam de treinar com a dedicação que deveriam ou apresentam comportamentos que mostram que não estão fazendo o que querem.

    “Sei que os jogadores que chegaram não tiveram nenhum problema desse tipo. Eles sabem que jogar pela seleção é, de certa forma, um dos maiores objetivos de suas carreiras. É um privilégio, não algo que se possa considerar garantido.”

    Sullivan, pelo menos, vê as coisas dessa forma. Ele sabe que estar na concentração da seleção é um privilégio, ainda mais neste momento específico. Cercado pelos maiores talentos do futebol dos Estados Unidos, ele tem a liberdade de ser quem é e a responsabilidade de aprender a se integrar ao grupo. E está abraçando esses desafios.

    “Tem essa história de me tratarem como irmão caçula, e eu não me importo. Não me importo que eles me acolham e me orientem. Minha mentalidade continua a mesma aonde quer que eu vá, e acho que sou uma pessoa bastante determinada. Só me concentro em melhorar e alcançar meu potencial.”

    Como jogador? Ele ainda está evoluindo. Como cantor? Sullivan talvez nunca chegue lá. Mas a mais nova estrela da seleção dos Estados Unidos está começando a se entrosar, um gol, uma música do Sting e um passo de cada vez.