FAYETTEVILLE, Geórgia: Muitos veriam o golaço de Cavan Sullivan contra o México como o momento de boas-vindas à seleção dos Estados Unidos do jovem de 17 anos. Para quem vê de fora, é uma suposição razoável. O gol em si foi incrível, mas a importância da partida também era enorme. Ao enfrentar pela primeira vez o maior rival de seu país, a estrela mais jovem do futebol dos Estados Unidos produziu um lance que será reprisado pelo resto de sua carreira.

Mas, para Sullivan, não foi naquele momento que ele passou a fazer parte da seleção dos Estados Unidos. Isso aconteceu quase duas semanas antes, quando ficou diante dos companheiros de equipe e cantou uma música lançada 26 anos antes de seu nascimento.

“A cantoria e o ritual de iniciação”, diz Sullivan, rindo. “É chato quando chega a sua vez, mas é um bom momento para o time se reunir e integrar todo mundo. É uma daquelas coisas que você faz quando está em uma equipe: sentir aquele nervosismo lá na frente e ter de cantar uma música para todos.”

A música que Sullivan cantou? “Every Breath You Take”, do The Police. De certa forma, a escolha faz sentido. Cada passo que Sullivan deu desde os 14 anos foi observado, publicado e analisado. O adolescente vive sob um novo tipo de holofote, possivelmente ainda mais intenso do que aquele enfrentado por Christian Pulisic e Freddy Adu antes dele.

E, até agora, Sullivan acertou em cada passo, não apenas naquele contra o México. Por isso, ele está de volta à concentração pela segunda vez para a Liga das Nações da Concacaf. É também por isso que Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, continua a confiar nele, tanto por causa de sua idade quanto apesar dela.

Agora, em sua segunda concentração, alguma coisa muda para Sullivan? Sim e não.

“Não acho que nada realmente mude minha maneira de pensar e minha mentalidade”, disse ele. “Só tenho um pouco mais de experiência.”

E não é só isso, acrescenta Sullivan: a mais nova estrela da seleção dos Estados Unidos começa a se sentir mais à vontade em uma equipe da qual se espera que faça parte por muito, muito tempo.