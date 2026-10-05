USWNT no exterior: Sam Coffey vence duelo com o Arsenal, Phallon Tullis-Joyce brilha enquanto preocupações com lesões pairam sobre a preparação da USWNT para a Espanha

Phallon Tullis-Joyce vai para o camp da USWNT com um jogo sem sofrer gols e muita confiança. Nem toda americana na Women's Super League (WSL) teve uma despedida tão tranquila, porém. Com dois jogos contra a Espanha, número 1 do mundo, no horizonte, o fim de semana trouxe tanto atuações animadoras quanto preocupações com lesões.

Para Sam Coffey, Emily Fox, Alyssa Thompson e Tullis-Joyce, agora é hora de trocar as cores do clube pela camisa da seleção e atravessar o oceano rumo a Atlanta. Elas terão cerca de uma semana para se readaptar ao elenco de Emma Hayes e se preparar para dois grandes testes contra a Espanha.

Naomi Girma não vai se juntar a elas. A defensora do Chelsea foi inicialmente convocada para a lista de 26 jogadoras de Hayes, mas foi substituída depois de sofrer uma lesão no treino. Coffey também gerou preocupação quando deixou a partida do Manchester City no fim de semana com o que parecia ser uma pancada, embora siga na lista do camp.

Tullis-Joyce, por sua vez, teve a atuação de maior destaque entre as americanas no exterior, fazendo oito defesas na vitória do Manchester United por 1 a 0 sobre o Liverpool. Foi um lembrete oportuno do que ela pode oferecer à seleção. Com Claudia Dickey, do Seattle Reign, também na disputa, a concorrência