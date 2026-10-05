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Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC 2-1GOAL

USWNT no exterior: Sam Coffey vence duelo com o Arsenal, Phallon Tullis-Joyce brilha enquanto preocupações com lesões pairam sobre a preparação da USWNT para a Espanha

O Manchester City de Sam Coffey vence o Arsenal de Emily Fox, Alyssa Thompson brilha pelo Chelsea, Naomi Girma sofre lesão no treino e Phallon Tullis-Joyce não sofre gols contra o Liverpool.

Traduzido por

  • Phallon Tullis-Joyce vai para o camp da USWNT com um jogo sem sofrer gols e muita confiança. Nem toda americana na Women's Super League (WSL) teve uma despedida tão tranquila, porém. Com dois jogos contra a Espanha, número 1 do mundo, no horizonte, o fim de semana trouxe tanto atuações animadoras quanto preocupações com lesões.

    Para Sam Coffey, Emily Fox, Alyssa Thompson e Tullis-Joyce, agora é hora de trocar as cores do clube pela camisa da seleção e atravessar o oceano rumo a Atlanta. Elas terão cerca de uma semana para se readaptar ao elenco de Emma Hayes e se preparar para dois grandes testes contra a Espanha.

    Naomi Girma não vai se juntar a elas. A defensora do Chelsea foi inicialmente convocada para a lista de 26 jogadoras de Hayes, mas foi substituída depois de sofrer uma lesão no treino. Coffey também gerou preocupação quando deixou a partida do Manchester City no fim de semana com o que parecia ser uma pancada, embora siga na lista do camp.

    Tullis-Joyce, por sua vez, teve a atuação de maior destaque entre as americanas no exterior, fazendo oito defesas na vitória do Manchester United por 1 a 0 sobre o Liverpool. Foi um lembrete oportuno do que ela pode oferecer à seleção. Com Claudia Dickey, do Seattle Reign, também na disputa, a concorrência

  • Coffey ajuda o City a virar sobre o Arsenal

    Manchester City women

    Sam Coffey atuou na apertada vitória do Manchester City por 4 a 2 sobre o Arsenal e a companheira de seleção feminina dos Estados Unidos Emily Fox.

    Coffey deu estabilidade a uma tarde de alternâncias, ajudando o Manchester City a buscar a virada duas vezes para vencer o Arsenal por 4 a 2.

    A meio-campista da USWNT foi titular e jogou 70 minutos, completando 95% dos passes, enquanto o City manteve o início perfeito de temporada na Superliga Feminina.

    Coffey deixou a partida com um aparente problema no tornozelo, aumentando a preocupação antes do período da USWNT, embora siga na lista para os jogos contra a Espanha. Depois de perder a janela de junho, ela está pronta para voltar para dois testes exigentes contra a seleção número 1 do mundo. Sua compostura com a bola e sua disciplina defensiva no meio-campo podem ser particularmente valiosas.

  • Tullis-Joyce cresce na hora certa

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26
    Getty Images

    Tullis-Joyce foi destaque na vitória do Manchester United por 1 a 0 sobre o Liverpool.

    Tullis-Joyce teve pouca margem para erro depois que Julia Zigiotti Olme colocou o Manchester United em vantagem aos seis minutos. O Liverpool terminou com 14 finalizações e 1,41 em gols esperados, mas a goleira americana ajudou a proteger essa vantagem mínima.

    Seu momento de destaque veio no primeiro tempo, quando ela parou Cornelia Kapocs e Beata Olsson em rápida sequência. Mais tarde, desviou outra finalização de Olsson para a trave e depois seguiu frustrando o Liverpool após o intervalo com defesas em chutes de Alejandra Bernabe e Marie Höbinger. Essas intervenções ajudaram a transformar uma vantagem inicial em três pontos.

    O resultado garantiu ao United o primeiro jogo sem sofrer gols na temporada e ampliou sua sequência de vitórias para quatro partidas em todas as competições. Para Tullis-Joyce, foi uma tarde exigente passada protegendo uma vantagem que nunca passou de um único gol.

  • Thompson dá um impulso

    Alyssa Thompson Chelsea 2025-26 WSL
    Getty

    Alyssa Thompson não começou como titular na vitória do Chelsea sobre o West Ham, mas ainda entrou no segundo tempo e deu mais força ao ataque.

    Thompson seguiu deixando sua marca pelo Chelsea no fim de semana, ajudando os Blues a vencer o West Ham por 3 a 0 na WSL. Embora não tenha balançado as redes, Thompson foi influente no ataque e participou dos gols tardios do Chelsea, quando a equipe se distanciou no placar.

    Isso acontece logo após sua atuação decisiva contra o Arsenal no fim de semana anterior, quando seu gol no primeiro tempo garantiu a vitória por 1 a 0 e lhe rendeu o prêmio de "Estrela da Partida" do Chelsea.

    Com a seleção feminina dos Estados Unidos prestes a enfrentar a Espanha em seguida, seu papel crescente e sua recente boa fase dão a Hayes mais uma opção dinâmica para o ataque, enquanto os EUA se preparam para um de seus maiores testes do outono.

  • Mais um golpe para Naomi Girma

    Naomi Girma, Chelsea

    Naomi Girma sofreu uma pancada antes da partida do Chelsea no fim de semana e, por causa da lesão, foi cortada da convocação da seleção feminina dos Estados Unidos para os jogos contra a Espanha.

    O fim de semana de Girma foi mais sobre o que o Chelsea estava perdendo do que sobre o que ela poderia contribuir em campo, já que a defensora ficou de fora após sofrer uma pancada no treino.

    A técnica do Chelsea, Sonia Bompastor, disse que a expectativa é de que Girma fique indisponível por “talvez algumas semanas”, o que significa que ela perderá os próximos jogos da USWNT contra a Espanha, apesar de inicialmente ter sido nomeada para a lista de 26 jogadoras da USWNT.

    A ausência de Girma é um golpe significativo tanto para o Chelsea quanto para os EUA, particularmente com a Espanha representando um dos testes mais difíceis do calendário internacional.

    A defensora vinha retomando seu espaço nos planos do Chelsea após um início de temporada limitado, e sua compostura, atletismo e qualidade ainda não puderam ser exibidos pelo Chelsea. O foco de Girma agora será em mais um período de recuperação, com a esperança de que ela possa voltar à plena forma antes da preparação da USWNT para a Copa do Mundo.