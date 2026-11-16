Lily Yohannes teve um gol para comemorar, duas vitórias na conta e, no domingo, uma quadra para chamar de sua.

A jovem meio-campista marcou na vitória do Olympique Lyonnais por 6 a 0 sobre a Juventus na quarta-feira, antes de fazer uma breve participação no triunfo por 1 a 0 sobre o Saint-Malo no sábado. Depois veio uma conquista de outro tipo: a inauguração de sua própria Cruyff Court. Ligado ao prêmio Johan Cruyff de Talento do Ano que ela recebeu em 2023-24, o espaço comunitário oferece aos jovens um lugar para se reunir e praticar esportes, além de dar a Yohannes uma conexão com o jogo que vai além de suas atuações em campo.

As companheiras de Yohannes na seleção dos Estados Unidos também tiveram um fim de semana movimentado. Na Women's Super League, Sam Coffey foi titular pela primeira vez na temporada pelo Manchester City, mas Alyssa Thompson e o Chelsea saíram com a vitória no sábado.

O domingo trouxe preocupação com Emily Fox, que precisou deixar o campo após uma colisão aos 83 minutos do empate do Arsenal por 1 a 1 com o London City Lionesses. Já Phallon Tullis-Joyce somou mais um jogo sem sofrer gols na vitória do Manchester United por 2 a 0 sobre o Crystal Palace no sábado.

Em breve, as atenções voltarão à seleção, com a USWNT entrando em ação nas quartas de final do Campeonato W da Concacaf em 27 de novembro.

A GOAL analisa o desempenho das americanas na WSL e na França...