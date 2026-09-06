O Wytheshawe Vets garantiu promoções consecutivas e venceu 30 de seus 32 jogos na campanha de 2024-25, mas também sofreu derrotas seguidas em finais da County Cup, e havia uma fome coletiva por mais. Um dos jogadores, Blake Norton, por acaso era amigo próximo de Ireland e o convidou para participar da pré-temporada no verão passado.

Como ex-internacional da República da Irlanda, que também teve passagens por Aston Villa, Newcastle e Stoke City, Ireland então conseguiu usar muito bem sua impressionante lista de contatos. Também não foi um caso de ligar para as pessoas do nada, porque Ireland havia começado um jogo informal de futebol society com nove de cada lado nas noites de terça-feira com seus amigos do futebol depois da pandemia de Covid-19. O ex-companheiro de equipe de Ireland no Manchester City, Nedum Onuoha, foi o primeiro a se juntar a ele, e logo os treinos do Wythenshawe começaram a parecer um grupo do Soccer Aid.

O ataque deles passaria a ficar repleto de ex-talentos da Premier League, de Emile Heskey, atacante de Inglaterra e Liverpool, e do astro do Everton Oumar Niasse, ao herói cult do Newcastle Papiss Cisse e ao atacante do Burnley George Boyd. Joleon Lescott, campeão da Premier League com o City e conhecido como um defensor de entradas duras, também chegou para jogar no ataque em vez de em sua função habitual na defesa.

O Wythenshawe tinha ainda mais dois vencedores de títulos à disposição, na forma do querido ex-capitão do Manchester United Antonio Valencia e do ídolo do Leicester Danny Drinkwater, enquanto o defensor do Wigan Maynor Figueroa e o ponta do Swansea Jefferson Montero acrescentavam ainda mais experiência ao elenco. Ireland também conseguiu trazer seus compatriotas Paul McShane, Darron Gibson e Ciaran Westwood nos últimos meses, com cada jogador sendo obrigado a pagar £15 por mês de contribuição ao elenco.

Isso está muito longe de receber milhões para jogar no mais alto nível, mas isso não tem a ver com dinheiro para ninguém envolvido. "Quando você ainda ama o futebol e sabe que ainda consegue fazer isso, em qualquer lugar em que possa jogar futebol, o que você vai fazer?", disse Niasse, via The Sun. "É mais a alegria de termos um lugar onde possamos jogar com organização."