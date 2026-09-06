Usain Bolt na várzea inglesa do Harlem Globetrotters?! Por dentro do projeto estrelado do Wythenshawe FC com ícones da Premier League
O Hollyhedge Park Community Stadium, com capacidade para 1.500 pessoas, na cidade de Wythenshawe, em Greater Manchester, tornou-se um destino de fim de semana muito atraente para fãs de futebol de todo o país. O time principal semiprofissional do Wythenshawe joga na Northern Premier League Division One West, o oitavo nível do futebol inglês, mas a popularidade deles agora é rivalizada pela equipe de veteranos do clube.
Isso porque o elenco, comandado pelo ex-meio-campista do Man City Stephen Ireland, somava mais de 1.800 partidas na Premier League entre seus integrantes na última temporada. "A lista de inscrições é ridícula. Aí, como só 11 podem jogar, eu tenho que dizer a esses ex-profissionais que não vamos precisar de você nesta semana, e todo mundo fica louco para jogar", disse Ireland à Ladbrokes em março, segundo o The Sun.
Ele também revelou que o oito vezes medalhista de ouro olímpico Usain Bolt havia entrado em contato para se envolver. As conversas devem ter corrido bem, porque o rei jamaicano da velocidade se registrou oficialmente no Wythenshawe Veterans para a temporada 2026-27.
Bolt buscou uma carreira no futebol profissional depois de se aposentar do atletismo em 2017, atuando brevemente pelo Central Coast Mariners, da A-League. Ainda com apenas 40 anos de idade, Bolt certamente acreditará em suas chances de causar grande impacto na Cheshire Veterans Premier League para maiores de 35 anos. Ele terá de dividir os holofotes com uma série de estrelas consagradas do futebol, porém, enquanto o Wythenshawe Vets tenta dar continuidade à sua notável ascensão como uma potência do Sunday Football.
Irlanda, a arquiteta
O Wytheshawe Vets garantiu promoções consecutivas e venceu 30 de seus 32 jogos na campanha de 2024-25, mas também sofreu derrotas seguidas em finais da County Cup, e havia uma fome coletiva por mais. Um dos jogadores, Blake Norton, por acaso era amigo próximo de Ireland e o convidou para participar da pré-temporada no verão passado.
Como ex-internacional da República da Irlanda, que também teve passagens por Aston Villa, Newcastle e Stoke City, Ireland então conseguiu usar muito bem sua impressionante lista de contatos. Também não foi um caso de ligar para as pessoas do nada, porque Ireland havia começado um jogo informal de futebol society com nove de cada lado nas noites de terça-feira com seus amigos do futebol depois da pandemia de Covid-19. O ex-companheiro de equipe de Ireland no Manchester City, Nedum Onuoha, foi o primeiro a se juntar a ele, e logo os treinos do Wythenshawe começaram a parecer um grupo do Soccer Aid.
O ataque deles passaria a ficar repleto de ex-talentos da Premier League, de Emile Heskey, atacante de Inglaterra e Liverpool, e do astro do Everton Oumar Niasse, ao herói cult do Newcastle Papiss Cisse e ao atacante do Burnley George Boyd. Joleon Lescott, campeão da Premier League com o City e conhecido como um defensor de entradas duras, também chegou para jogar no ataque em vez de em sua função habitual na defesa.
O Wythenshawe tinha ainda mais dois vencedores de títulos à disposição, na forma do querido ex-capitão do Manchester United Antonio Valencia e do ídolo do Leicester Danny Drinkwater, enquanto o defensor do Wigan Maynor Figueroa e o ponta do Swansea Jefferson Montero acrescentavam ainda mais experiência ao elenco. Ireland também conseguiu trazer seus compatriotas Paul McShane, Darron Gibson e Ciaran Westwood nos últimos meses, com cada jogador sendo obrigado a pagar £15 por mês de contribuição ao elenco.
Isso está muito longe de receber milhões para jogar no mais alto nível, mas isso não tem a ver com dinheiro para ninguém envolvido. "Quando você ainda ama o futebol e sabe que ainda consegue fazer isso, em qualquer lugar em que possa jogar futebol, o que você vai fazer?", disse Niasse, via The Sun. "É mais a alegria de termos um lugar onde possamos jogar com organização."
'É muito divertido'
Houve até conversas sobre a chegada, por um período, do maior artilheiro da história do Man Utd, Wayne Rooney, com Drinkwater entre os que aprovaram a ideia, mesmo que isso significasse ver sua vaga ameaçada. "Rooney, é? Imagina isso, seria surreal. Rooney na posição de camisa 10, não seria nada mal. Eu ficaria feliz em assistir do lado de fora", disse o ex-meio-campista do Chelsea ao The Sun.
O jogador-treinador Ireland, porém, garante que os jogadores há mais tempo no vestiário não serão deixados de lado para abrir espaço para nomes mais famosos. Ele disse ao The Telegraph: "Tenho cuidado para não trazer gente demais, porque queremos que seja uma mistura dos verdadeiros veteranos mais antigos com talvez quatro ou cinco profissionais a cada vez. Mas é muito divertido. Nós adoramos isso."
Isso certamente ficou evidente na temporada passada, quando o Wythenshawe garantiu uma quádrupla histórica. Ireland e companhia venceram a Cheshire Premier Division com um saldo de gols insano de +87 e finalmente levantaram o troféu da County Cup depois de atropelarem o East Manchester Vets por 9 a 2. Eles bateram o Vickerstown por 8 a 2 para conquistar a Lancashire FA Veterans Cup e completaram a coleção com o título da The League Chairman's Cup.
Placar elástico virou algo comum, mas Drinkwater não acha que o domínio deles seja algo ruim. "Não estamos aqui para tirar vantagem de qualquer nível que exista por aí, isso é puramente para ter um pouco de diversão e condicionamento físico", disse ele à Sky Sports. "Espero que os adversários também vejam os pontos positivos nisso."
A carreira de Drinkwater infelizmente foi perdendo força depois de uma passagem frustrante pelo Chelsea, e ele se aposentou aos 33 anos após um ano sem clube. Jogar pelo Wythenshawe trouxe de volta sua paixão pelo jogo, como ele continuou: "Acho que é difícil tirar mais prazer do futebol do que com coisas assim. Não dá para comparar [com a vida na Premier League] - você ganha um sanduíche de bacon e uma cerveja depois, é ótimo."
Cissé viraliza
O Wythenshawe Vets foi parar nas manchetes dos jornais após uma impiedosa goleada por 13 a 0 sobre o South Liverpool, com Cisse marcando sete dos gols diante de uma torcida da casa em festa. No entanto, o ex-camisa 9 de Senegal também viralizou por uma sequência constrangedora, e extraordinária, de 30 segundos.
Cisse foi para a cobrança de um pênalti no primeiro tempo, mas viu sua batida fraca ser defendida pelo goleiro do South Liverpool com a palma da mão, e depois acertou o rebote na trave. Houve um leve desvio na finalização, que deu ao Wythenshawe um escanteio, e Cisse foi até a cobrança com um sorriso irônico no rosto.
Mas o sorriso virou expressão de horror para Cisse, que de alguma forma conseguiu mandar a bola diretamente para fora, em tiro de meta, com um usuário do X descrevendo o lance como "o pior escanteio que já vi". Ainda assim, ele deu a última risada quando o apito final soou.
Seis dos seus gols saíram nos 45 minutos finais, incluindo uma finalização por cobertura sublime que deixou a torcida rindo, sem acreditar. O Telegraph informou que cerca de 800 pessoas compareceram para assistir ao jogo, algo praticamente inédito no futebol veterano da Sunday League, e muitas delas se reuniram atrás do gol localizado perto da sede do clube para ver de perto as estrelas no fim da partida.
Cisse recebeu a maior ovação ao deixar o campo e falou com alguns torcedores antes de dar autógrafos para um grupo de crianças, em um gesto elegante. O Wythenshawe explodiu nas redes sociais e ganhou reconhecimento internacional, deixando o presidente do clube, Carl Barrett, encantado.
"Tudo começou literalmente com uma conversa sobre como poderíamos vencer essas County Cups e, de repente, temos todos esses jogadores estrelados", disse ele ao The Guardian no ano passado. "Imprensa positiva é sempre bom, mas nunca tivemos nada parecido com isso antes. Até um dos meus familiares na Austrália me mandou mensagem. Foi esse o alcance que tivemos.
"Wythenshawe não é a área mais rica, mas espero que isso possa contribuir para conseguirmos mais jogadores, gerar mais dinheiro e aumentar a sensação boa em torno do lugar... dá para sentir isso."
Mais novos rostos
Mas nem tudo foi um mar de rosas. Ireland foi vítima de uma entrada dura, com a sola da chuteira, no fim de uma partida em maio, que o deixou precisando de atendimento médico em campo por parte dos paramédicos. Ele foi levado ao hospital e depois passou por cirurgia por fraturas graves na tíbia e na fíbula da perna.
Ireland ainda está trabalhando para recuperar a forma física, e a lesão o obrigou a ficar fora da primeira participação do Wythenshawe na TST, a copa anual de futebol society de sete contra sete, nos Estados Unidos. Ainda assim, ele esteve lá para apoiá-los na Carolina do Norte, e a equipe de Manchester avançou de seu grupo com seis pontos em nove possíveis para marcar um duelo na fase de 32 contra o Soccer Central FC.
O Wythenshawe acabou perdendo por 3 a 2 e desperdiçou a chance de seguir adiante e disputar a premiação de US$ 1 milhão do torneio, mas foi uma experiência que lhes deu uma exposição ainda mais valiosa. Desde então, Ireland conseguiu acrescentar ainda mais qualidade ao seu elenco, sendo a chegada de Bolt apenas a ponta do iceberg.
O principal reforço é Marc Albrighton, ex-companheiro de Drinkwater no Leicester, com o incansável ex-jogador de lado somando 310 jogos na Premier League ao longo de 14 anos, depois de ter começado a carreira no Aston Villa. O Wythenshawe também recebeu Erik Pieters, o aguerrido lateral que foi peça-chave tanto no Stoke da era Tony Pulis quanto no Burnley sob o comando de Sean Dyche.
Entre os outros reforços de destaque estão Kyle Bartley, revelado na base do Arsenal e que jogou a Premier League por Swansea e West Brom, o ídolo do Watford Adrian Mariappa e o ex-atacante de Rangers e Derby Martyn Waghorn. Basta dizer que o Wythenshawe está montado para mais um ano muito forte.
associação de Angry Ginge
Em mais uma jogada inteligente, o Wythenshawe anunciou que permitirá que o Winton Yanited, comandado pelo streamer e vencedor de I’m a Celebrity: Get Me Out Of Here, Angry Ginge, use seu estádio para disputar suas partidas de sábado ao longo da temporada 2026-27. O Winton jogará no Hollyhedge quando o time principal do Wythenshawe estiver atuando fora de casa.
Barratt disse ao site do clube sobre o acordo: "É uma oportunidade fantástica de trazer um novo público ao estádio, elevar o perfil do Wythenshawe FC e apresentar o clube e nossas instalações a pessoas que talvez nunca tenham nos visitado antes." Uma partida beneficente também aconteceu entre o Wythenshawe Vets e o Winton em prol de Manchester Minds e Come Together CIC no domingo, a qual o time de Ireland venceu por 5 a 2.
Um público de mais de 1.000 pessoas, com ingressos esgotados, assistiu ao confronto enquanto o clube arrecadava dinheiro por uma grande causa e aumentava ainda mais a empolgação para o grande início da temporada. Acrescentar Bolt à mistura levará o apelo de bilheteria do Wythenshawe a outro nível.
"O alcance que isso está tendo e quanta tração ganhou... simplesmente explodiu", disse Ireland ao The Sun em março. "Agora estão vindo multidões enormes. É brilhante. Há muitas coisas encaminhadas. Os caras estão conseguindo empregos por causa disso, alguns jogadores estão conseguindo patrocínio e portas estão se abrindo."
Mais importante, porém, é que isso ajudou a preencher um vazio. Lidar com a aposentadoria pode ser difícil para jogadores profissionais cujas vidas giravam em torno do jogo, e o ambiente do Wythenshawe oferece a mistura perfeita de companheirismo e competitividade para tornar o processo mais fácil.
Ireland acrescentou: "Tem sido um grande incentivo para a forma física, para a socialização e para todo mundo se reunir. E também há o lado da saúde mental. Você se afasta do futebol e não sabe o que fazer consigo mesmo nem sente que tem um propósito. Mesmo que você tente se preparar para isso, é impossível, porque um dia isso é tirado de você e suas rotinas são tiradas de você. Isso está devolvendo às pessoas um propósito real."
'Venha pelo futebol, fique pela boa vibração' parece ser a filosofia central do Wythenshawe. Esse é o belo jogo em sua forma mais pura.