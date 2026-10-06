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GFX Chelsea Drogba 1-1GOAL

Uma temporada das mais agitadas! Como o Chelsea se livrou da maldição da Liga dos Campeões para vencer o Bayern de Munique em seu próprio estádio

O Chelsea sofreu uma decepção atrás da outra antes de finalmente realizar o grande sonho de se tornar campeão europeu sob o comando de Roman Abramovich

Peter McVitie
Traduzido por

  • Eram 1h30 da manhã quando John Terry fez a longa caminhada, sozinho, pelo gramado encharcado em direção à marca do pênalti no Estádio Luzhniki, em Moscou. Se preparando psicologicamente para cobrar o quinto pênalti do Chelsea na disputa contra o Manchester United, o capitão estava a um momento de colocar sua equipe no topo da Europa pela primeira vez.

    Ele escorregou e a bola bateu na trave. O United converteu suas duas cobranças seguintes, e Nicolas Anelka viu sua batida ser defendida por Edwin van der Sar, acabando com o sonho do Chelsea de conquistar a Champions League.

    "Por quê?", Terry se perguntaria horas depois, sozinho no quarto do hotel, enquanto olhava para a capital russa. "Por que naquele momento? Por que começou a chover?"

    Quatro anos depois, quando Didier Drogba caminhou até a marca do pênalti na Allianz Arena, em 2012, carregava consigo o peso de quase uma década de obsessão. Com uma curta corrida e um toque preciso na bola, mandou o goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer, para o lado errado. Depois de anos batendo na trave, o Chelsea finalmente era campeão da Champions League.

    O mais absurdo de tudo era que a conquista havia acontecido contra todas as expectativas. A geração de ouro do Chelsea estava envelhecendo e o elenco, dividido, comandado pelo técnico interino Roberto Di Matteo, havia se arrastado por uma temporada doméstica caótica.

    Ainda assim, de alguma forma, eles conquistaram a Europa justamente quando o sonho parecia mais distante do que nunca.

  • Motim!

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    AFP

    A chegada de um jovem técnico português deveria levar o Chelsea ao topo, mas tudo deu errado

    Entre aquela noite chuvosa em Moscou e a recuperação milagrosa em Munique, foram quatro anos de traumas acumulados para jogadores e torcedores do Chelsea. Em 2009, o pesadelo da arbitragem contra o Barcelona terminou com o gol de Andrés Iniesta aos 48 minutos do segundo tempo, uma facada no coração dos torcedores no Stamford Bridge. 

    Em 2010, José Mourinho voltou a eliminar o Chelsea nas oitavas de final, a caminho do título com a Inter de Milão. Um ano depois, o rival inglês United aumentou o sofrimento do time londrino ao eliminá-lo nas quartas de final e, depois, superá-lo na disputa pelo título da Premier League. Quando a temporada 2010-11 terminou, muitos acreditavam que o Chelsea simplesmente nunca conseguiria dar o próximo passo.

    Naquele verão europeu, porém, Abramovich acreditava ter encontrado o cérebro que transformaria o Chelsea na força dominante do continente. André Villas-Boas chegou do Porto aos 33 anos como um prodígio tático, com a missão de substituir o estilo de contra-ataques dos Blues por um futebol mais ofensivo e moderno e, principalmente, conduzir a passagem de bastão da envelhecida geração de ouro para uma nova leva de jogadores.

    Em vez disso, sua passagem provocou uma crise de identidade em Stamford Bridge.

    O técnico português insistia em uma linha defensiva alta, enquanto, ao mesmo tempo, irritava e colocava de lado as principais lideranças do elenco. Frank Lampard, Ashley Cole e Drogba passaram a frequentar o banco de reservas, o que provocou confrontos acalorados. Em vez de levar os Blues à elite do futebol europeu, a revolução do treinador deu início a uma guerra de ideias entre um técnico ainda sem experiência comprovada e um grupo de vencedores e líderes que se recusava a ser descartado.

    O conflito atingiu seu ápice no Stadio San Paolo, em fevereiro de 2012. Antes do confronto das oitavas de final contra o Napoli, Villas-Boas já estava pressionado e sabia que o duelo poderia definir seu futuro no clube.

    Antes do início da partida, ele afirmou aos repórteres: "Há uma tendência clara de que mudanças aconteçam, mas, pelas mensagens [emitidas] pelo clube e pela diretoria recentemente, existe uma indicação clara de que há uma mudança na forma como encaramos os projetos para o futuro. As especulações são normais, considerando o histórico cultural deste clube, mas é preciso entender que agora existe uma perspectiva diferente.

    "Temos muita confiança no que faremos no próximo ano, montando uma equipe para conquistar o maior número possível de troféus. Estou muito confiante para o próximo ano. Isso não tira minha responsabilidade pelo que está acontecendo agora, mas tínhamos um projeto de três anos para mudar não apenas o time, mas também a cultura e a estrutura do clube.

    "Havia muita coisa para fazer, muitos planos, e é por isso que estou animado com o futuro. Tenho total confiança do proprietário. Estou aqui para fazer meu trabalho, e meu trabalho é para este ano e para os próximos dois anos."

    No jogo de ida, diante de um Napoli letal, que contava com Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi e Marek Hamsik, Villas-Boas tomou uma decisão controversa: deixou Lampard, Cole e Michael Essien no banco de reservas.

    A aposta deu errado. Embora Juan Mata tenha colocado o Chelsea na frente em um contra-ataque, o ataque do Napoli passou a explorar repetidamente o meio-campo formado por Ramires e Raul Meireles e expôs os zagueiros Gary Cahill e David Luiz. Lavezzi marcou duas vezes e Cavani fez outro, enquanto os italianos dominaram a partida e venceram por 3 a 1.

    Enquanto os veteranos do Chelsea permaneciam impassíveis no banco de reservas, Villas-Boas estava isolado à beira do campo.

    Doze dias depois, após uma derrota desastrosa para o West Brom, Abramovich abandonou seu projeto de três anos e demitiu Villas-Boas depois de 256 dias no comando.

    Em quinto lugar na Premier League e aparentemente sem esperanças na Europa, a temporada do Chelsea parecia perdida. O auxiliar Di Matteo, um ex-meio-campista discreto dos Blues, assumiu interinamente com a missão de simplesmente devolver a paz a um elenco em rebelião.

  • A casa caiu

    Chelsea FC v SSC Napoli - UEFA Champions League Round of 16
    Getty Images Sport

    A contratação de Roberto Di Matteo ajudou a estabilizar o Chelsea e inspirou uma virada enorme

    Depois da tentativa fracassada de Villas-Boas de desmontar a estrutura formada pelas figuras mais influentes do vestiário, Di Matteo decidiu devolver o poder aos veteranos. Para o jogo de volta contra o Napoli, abandonou a linha defensiva alta e recolocou a espinha dorsal da equipe. Lampard, Terry, Cole e Drogba voltaram ao time titular.

    O que aconteceu em Stamford Bridge foi uma demonstração incrível de determinação. Aos 28 minutos, Ramires cruzou para Drogba, que se atirou em direção à bola para cabecear e colocar o Chelsea na frente. No início do segundo tempo, Terry subiu mais alto que a defesa do Napoli para cabecear após um escanteio cobrado por Lampard e colocar o Chelsea à frente no saldo de gols fora de casa.

    O drama estava longe de terminar quando Gokhan Inler silenciou a torcida ao marcar aos 10 minutos do segundo tempo, devolvendo a vantagem ao Napoli. Ainda assim, os donos da casa não se entregaram. Faltando 15 minutos, Andrea Dossena colocou a mão na bola dentro da área, e Lampard foi para a cobrança e bateu forte no meio do gol.

    Com o placar agregado em 4 a 4, o confronto foi para a prorrogação. Aos 15 minutos do tempo extra, Drogba puxou dois defensores para dentro da área e rolou para Branislav Ivanovic finalizar no ângulo. Quando o apito final confirmou a vitória do time da casa por 5 a 4 no agregado, Di Matteo correu para dentro do campo, em êxtase. Os astros que haviam sido tratados como jogadores ultrapassados tinham protagonizado uma das maiores viradas europeias da história do clube.

    O Chelsea avançou às quartas de final, onde eliminou o Benfica com relativa facilidade, mas teria pela frente nas semifinais um time espetacular, revolucionário e aparentemente imparável: o Barcelona de Pep Guardiola.

  • Revanche contra o Barça!

    FC Barcelona v FC Chelsea - UEFA Champions League Semi Final
    Getty Images Sport

    Diante do time de Pep Guardiola, o Chelsea parecia destinado a mais um desastre

    No jogo de ida, em Londres, um gol histórico de Drogba colocou o Chelsea em vantagem. Mas, diante daquele que é amplamente considerado o maior time da história do futebol, os Blues sabiam que o confronto estava longe de ser decidido. Afinal, era a mesma equipe que havia destruído seus sonhos, em circunstâncias controversas, na mesma fase três anos antes, quando Iniesta marcou o gol decisivo nos minutos finais.

    Em 2012, parecia que outro desastre estava a caminho. Em apenas 43 minutos do jogo de volta, o plano de jogo havia desmoronado completamente.

    Primeiro, o zagueiro Cahill deixou o campo lesionado após apenas 12 minutos. Depois veio uma sequência de golpes devastadores: Sergio Busquets empatou o confronto aos 35 minutos e, dois minutos depois, o capitão Terry perdeu a cabeça e acertou uma joelhada em Alexis Sanchez sem disputa de bola, recebendo cartão vermelho direto. Quando Iniesta marcou o segundo do Barcelona pouco antes do intervalo, parecia que uma goleada era questão de tempo para o Chelsea, que estava com dez jogadores e sem seus dois zagueiros titulares.

    De alguma forma, pouco antes do intervalo, Lampard deu um fio de esperança ao encontrar Ramires com um belo passe em profundidade, enquanto o brasileiro disparava para dentro da área. O meio-campista encobriu Victor Valdes com muita ousadia para deixar o placar agregado em 2 a 2 e, de repente, colocar o Chelsea na frente pelo critério dos gols fora de casa.

    O segundo tempo foi uma batalha pela sobrevivência. O Chelsea se fechou em um bloco baixo desesperado, com Drogba atuando praticamente como lateral-esquerdo para cobrir os espaços na defesa. O Barcelona sufocava e bombardeava os Blues e ganhou outra oportunidade quando Drogba derrubou Cesc Fabregas dentro da área no início da etapa. Lionel Messi, que já havia marcado 63 gols naquela temporada, foi para a cobrança e acertou o travessão. Não muito depois, aos 38 minutos, o argentino ficou perto de marcar novamente, acertando a trave com um chute rasteiro de fora da área.

    O Barcelona foi com tudo para cima do time londrino, mas não conseguiu furar a defesa. Então, aos 46 minutos, veio o momento decisivo. Um chutão desesperado para longe da defesa foi dominado com a suavidade do primeiro toque de Fernando Torres no meio-campo. O atacante, que vinha decepcionando desde que chegou do Liverpool por 50 milhões de libras, arrancou em direção ao gol, passou por Valdes e rolou a bola para o gol vazio. O time inglês venceu por 3 a 2 no agregado.

    O Chelsea havia sobrevivido no Camp Nou, mas a vitória teve um preço alto. Por causa dos cartões recebidos naquela noite, quatro peças importantes, Terry, Ramires, Ivanovic e Meireles, estavam suspensas para a final contra o Bayern.

    O Chelsea estava na final em Munique, mas chegava com o elenco desfalcado.

  • De volta à final

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    AFP

    Di Matteo teve quatro jogadores importantes ausentes quando o clube londrino enfrentou o Bayern

    Em 19 de maio de 2012, o Chelsea entrou em um cenário completamente desfavorável. Diante do Bayern na Allianz Arena, era a primeira vez na era da Champions League que uma equipe disputava a final em seu próprio estádio.

    O Bayern vestiu o estádio de vermelho e branco e estava confiante na vitória contra um Chelsea montado às pressas, que havia atravessado uma temporada turbulenta e decepcionante.

    Com quatro jogadores importantes fora, Di Matteo foi obrigado a fazer alguns ajustes táticos. David Luiz e Cahill foram apressados de volta após lesões musculares para formar a dupla de zaga, enquanto Ryan Bertrand, de 22 anos, fazia sua estreia em competições europeias, escalado pela esquerda para ajudar a conter a ameaça de Arjen Robben e Philipp Lahm.

    Na véspera do jogo, o capitão Frank Lampard disse: "Precisamos usar a decepção de Moscou como inspiração. Temos boas e más lembranças de Moscou, mas a principal é que perdemos o jogo. Levou um tempo para chegarmos novamente até aqui, mas sabíamos que tínhamos capacidade para isso. Só amanhã será a redenção se vencermos o jogo."

    Os 90 minutos seguintes tiveram muitas semelhanças com o triunfo no Camp Nou. O Bayern atacava sem parar, enquanto Robben, Ribéry e companhia aterrorizavam o Chelsea pelos lados do campo, em uma onda de pressão atrás da outra. Aos 42 minutos do segundo tempo, o Bayern já havia finalizado 35 vezes contra apenas nove do Chelsea. Ainda assim, com carrinhos salvadores de Cole e defesas de Petr Cech, o Chelsea resistia.

    Perto do fim do segundo tempo, o Chelsea quase sucumbiu. Toni Kroos levantou a bola na segunda trave, onde Thomas Muller ganhou do marcador e cabeceou. A bola quicou por cima de Cech e entrou após tocar na parte de baixo do travessão. O estádio explodiu, e o técnico Jupp Heynckes imediatamente substituiu o autor do gol pelo zagueiro Daniel Van Buyten para garantir a vitória. Parecia que o sonho europeu do Chelsea teria novamente um final conhecido.

    A dois minutos do fim, Torres conquistou o primeiro escanteio do Chelsea em toda a partida. Mata cobrou fechado, com efeito para fora, em direção à primeira trave, e Drogba, depois de atravessar a área em velocidade, subiu mais alto que Jerome Boateng e cabeceou com força para vencer Neuer.

    A torcida da casa ficou em silêncio enquanto o Chelsea levava a partida para a prorrogação.

  • A redenção definitiva

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    AFP

    O Chelsea superou os campeões alemães em Munique para conquistar o título no fim de uma campanha agitada

    Mesmo na prorrogação, a intensidade aumentou e o jogo ficou ainda mais imprevisível. Três minutos depois do início do tempo extra, Drogba atingiu Ribéry dentro da área e cometeu um pênalti.

    Terry, Drogba e os torcedores do Chelsea temeram o pior.

    O ex-jogador do Chelsea, Robben, foi para a cobrança para aplicar o que parecia ser o golpe fatal. Mas Cech, que havia passado horas estudando o comportamento do Bayern nas cobranças de pênalti antes da partida, caiu para o seu lado esquerdo e defendeu a cobrança de Robben, agarrando a bola contra o peito.

    Quando o apito soou após 120 minutos, o destino do troféu seria novamente decidido nos pênaltis.

    Lahm marcou o primeiro do Bayern, enquanto a cobrança inicial de Mata pelo Chelsea foi defendida por Neuer. Mario Gomez e o próprio Neuer, que foi o terceiro cobrador de sua equipe, converteram, enquanto David Luiz e Lampard mantiveram o Chelsea vivo. Depois de Cole bater com tranquilidade e marcar o quarto do Chelsea, Ivica Olic foi para a cobrança do Bayern, mas Cech espalmou para fora.

    Então chegou a vez de Bastian Schweinsteiger. O meio-campista hesitou antes de bater e viu, horrorizado, Cech desviar a bola para a trave. O goleiro tcheco acertou o canto em todas as seis cobranças que enfrentou naquela noite.

    Tudo estava nas mãos de Drogba. Quatro anos depois de seu cartão vermelho em Moscou ter tirado dele a chance de cobrar o quinto pênalti contra o United, justamente aquele que Terry acertou na trave, ele estava frente a frente com a redenção.

    "Eu estava confiante", admitiu Drogba mais tarde, meses depois de perder uma disputa de pênaltis com a Costa do Marfim na final da Copa Africana de Nações. "Mas, antes de ir para a cobrança, comecei a pensar no que aconteceu na Copa Africana de Nações, quando eu poderia ter dado o título à minha equipe e perdi. Foi muito difícil, mas, ao mesmo tempo, eu pensava que precisava marcar depois que Petr Cech havia feito todas aquelas defesas. Eu queria fazer o Chelsea sorrir, ao contrário da outra vez, quando estávamos todos para baixo e chorando."

    Com uma curta corrida de apenas dois passos, Drogba rolou a bola com tranquilidade no canto inferior direito, enquanto Neuer pulava para o lado errado.

    Enquanto mestres do banco como Mourinho, Ancelotti e Guardiola haviam fracassado mesmo com elencos fortes e dominantes, um técnico interino conseguiu o que parecia impossível, levando uma equipe que terminou a Premier League em sexto lugar a finalmente conquistar a maior honra do futebol de clubes.

    A teimosia, o instinto de sobrevivência e a recusa de uma geração envelhecida em ser definida pelas decepções do passado fizeram o sonho europeu de Abramovich virar realidade.

    "Estou apenas feliz por termos vencido", disse Di Matteo. "É uma noite histórica para este clube... Quatro anos atrás, o clube passou por uma experiência muito dolorosa. Eu estava assistindo em casa e senti muita pena de John Terry naquela época, porque teria sido como um roteiro de filme, com ele marcando o gol da vitória.

    "O clube esperou muito tempo. Temos um grupo de jogadores com muito coração, paixão, motivação e desejo. Essa era a única maneira de conquistar esse troféu. Foi um esforço imenso de todo o grupo, comissão técnica e jogadores, e estamos muito felizes esta noite."

    Quatro anos depois daquela noite chuvosa em Moscou, o controverso elenco dos Blues havia protagonizado a redenção definitiva.