Uma temporada das mais agitadas! Como o Chelsea se livrou da maldição da Liga dos Campeões para vencer o Bayern de Munique em seu próprio estádio

Entre aquela noite chuvosa em Moscou e a recuperação milagrosa em Munique, foram quatro anos de traumas acumulados para jogadores e torcedores do Chelsea. Em 2009, o pesadelo da arbitragem contra o Barcelona terminou com o gol de Andrés Iniesta aos 48 minutos do segundo tempo, uma facada no coração dos torcedores no Stamford Bridge.

Em 2010, José Mourinho voltou a eliminar o Chelsea nas oitavas de final, a caminho do título com a Inter de Milão. Um ano depois, o rival inglês United aumentou o sofrimento do time londrino ao eliminá-lo nas quartas de final e, depois, superá-lo na disputa pelo título da Premier League. Quando a temporada 2010-11 terminou, muitos acreditavam que o Chelsea simplesmente nunca conseguiria dar o próximo passo.

Naquele verão europeu, porém, Abramovich acreditava ter encontrado o cérebro que transformaria o Chelsea na força dominante do continente. André Villas-Boas chegou do Porto aos 33 anos como um prodígio tático, com a missão de substituir o estilo de contra-ataques dos Blues por um futebol mais ofensivo e moderno e, principalmente, conduzir a passagem de bastão da envelhecida geração de ouro para uma nova leva de jogadores.

Em vez disso, sua passagem provocou uma crise de identidade em Stamford Bridge.

O técnico português insistia em uma linha defensiva alta, enquanto, ao mesmo tempo, irritava e colocava de lado as principais lideranças do elenco. Frank Lampard, Ashley Cole e Drogba passaram a frequentar o banco de reservas, o que provocou confrontos acalorados. Em vez de levar os Blues à elite do futebol europeu, a revolução do treinador deu início a uma guerra de ideias entre um técnico ainda sem experiência comprovada e um grupo de vencedores e líderes que se recusava a ser descartado.

O conflito atingiu seu ápice no Stadio San Paolo, em fevereiro de 2012. Antes do confronto das oitavas de final contra o Napoli, Villas-Boas já estava pressionado e sabia que o duelo poderia definir seu futuro no clube.

Antes do início da partida, ele afirmou aos repórteres: "Há uma tendência clara de que mudanças aconteçam, mas, pelas mensagens [emitidas] pelo clube e pela diretoria recentemente, existe uma indicação clara de que há uma mudança na forma como encaramos os projetos para o futuro. As especulações são normais, considerando o histórico cultural deste clube, mas é preciso entender que agora existe uma perspectiva diferente.

"Temos muita confiança no que faremos no próximo ano, montando uma equipe para conquistar o maior número possível de troféus. Estou muito confiante para o próximo ano. Isso não tira minha responsabilidade pelo que está acontecendo agora, mas tínhamos um projeto de três anos para mudar não apenas o time, mas também a cultura e a estrutura do clube.

"Havia muita coisa para fazer, muitos planos, e é por isso que estou animado com o futuro. Tenho total confiança do proprietário. Estou aqui para fazer meu trabalho, e meu trabalho é para este ano e para os próximos dois anos."

No jogo de ida, diante de um Napoli letal, que contava com Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi e Marek Hamsik, Villas-Boas tomou uma decisão controversa: deixou Lampard, Cole e Michael Essien no banco de reservas.

A aposta deu errado. Embora Juan Mata tenha colocado o Chelsea na frente em um contra-ataque, o ataque do Napoli passou a explorar repetidamente o meio-campo formado por Ramires e Raul Meireles e expôs os zagueiros Gary Cahill e David Luiz. Lavezzi marcou duas vezes e Cavani fez outro, enquanto os italianos dominaram a partida e venceram por 3 a 1.

Enquanto os veteranos do Chelsea permaneciam impassíveis no banco de reservas, Villas-Boas estava isolado à beira do campo.

Doze dias depois, após uma derrota desastrosa para o West Brom, Abramovich abandonou seu projeto de três anos e demitiu Villas-Boas depois de 256 dias no comando.

Em quinto lugar na Premier League e aparentemente sem esperanças na Europa, a temporada do Chelsea parecia perdida. O auxiliar Di Matteo, um ex-meio-campista discreto dos Blues, assumiu interinamente com a missão de simplesmente devolver a paz a um elenco em rebelião.