'Uma plataforma de descoberta musical... não apenas um jogo' - Por dentro da trilha sonora de EA FC 27 e como um lugar na playlist pode mudar a vida de um artista

O processo de curadoria de uma trilha sonora é longo. Na verdade, o processo para FC 28 já começou.

“Quando FC 27 foi lançado?”, pergunta Schnur. “Nós começamos no dia seguinte para o ano seguinte. Trabalhamos nisso por 364 dias. Isso é mentira. Talvez a gente tire dois dias aí no meio, mas a verdade é que já começamos nossas reuniões iniciais para o 28.”

Fazer a curadoria da trilha sonora de FC 27 teve um peso especialmente pessoal para Schnur, presidente mundial de música e marketing da EA. Ao longo de 25 anos na empresa, ele ajudou a moldar trilhas sonoras de FIFA, EA FC, Madden e outros jogos da Electronic Arts. Enquanto montava a playlist deste ano, esses clássicos do passado o fizeram voltar sempre a uma pergunta: a nova trilha sonora conseguiria estar à altura deles?

“Isso vem com uma responsabilidade, que eu não levo na brincadeira”, diz ele.

Schnur quer que a trilha sonora de cada ano pareça nova e tenha um impacto maior do que a anterior. No último ano ou dois, ele percebeu jogadores ao redor do mundo compartilhando suas músicas favoritas de FIFA 09, FIFA 14 e FC 26 nas redes sociais, um lembrete de quanto essas trilhas sonoras significam para eles.

“Fiz um esforço significativo e concentrado no último um ou dois anos para levar FC de volta aos dias de glória da música de FIFA”, diz ele. “Em outras palavras, quero que as pessoas estejam elogiando a música de FC 27 como elogiam FIFA 09 ou FIFA 14. Esse sempre é o parâmetro. É aí que as discussões começam. Eu queria começar isso de novo.”

Para iniciar essas discussões, Schnur continuou apostando no global. Algumas das músicas mais memoráveis do jogo estavam em idiomas que poucos esperariam. Se EAFC vai ser o embaixador em videogame do futebol, precisa falar todas as línguas do futebol, e Schnur sente essa responsabilidade.

É por isso que ele vai ao Brasil buscar artistas como Nono e Kyan. É por isso que o rapper nipo-americano Miyachi pode representar Tóquio e Nova York. É por isso que a playlist total chega a 120 músicas de 36 países, oferecendo pequenos gostos do jogo ao redor do mundo. A esperança é que você possa ouvir um estilo de música que nunca ouviu antes.

Foi isso que aconteceu com Kyan, e foi assim que ele começou sua própria jornada musical. Crescendo no Brasil, a oferta musical era um tanto limitada. Videogames, como EAFC, abriram seus olhos para gêneros de outros lugares.

“A gente só ouvia algo muito de nicho, que era o funk, e vivia toda aquela cultura”, diz ele. “Tive acesso a outros tipos de música e entendi o que as pessoas estavam fazendo e rimando, muito parecido com muitas músicas de hip-hop que estavam na playlist de FC. Isso me abriu para entender outros tipos de música de uma forma cultural, fora de uma bolha, em que eu podia falar com as pessoas sobre o jogo e também sobre esses artistas, porque eles fazem parte desse universo.

“Então, foi como um novo catálogo para alguém que ficaria totalmente preso vivendo só aquilo. Essa playlist? É um catálogo de conhecimento, e está trocando conhecimento entre várias culturas.”

Schnur também vê dessa forma. Como alguém que está no ramo da música há décadas, ele está disposto a revelar um pequeno segredo a todos: as palavras não importam. O idioma também não importa. O que importa, segundo ele, é o sentimento.

“A música não foi feita para ser ouvida; foi feita para ser sentida”, diz ele, “e o idioma não é uma barreira. Quando eu era criança, havia músicas em alemão. Posso entregar minha idade aqui e falar de Nena e ‘99 Luftballons’ e merda assim. Quem disse que a música não pode provocar uma resposta emocional em todos nós, especialmente quando está conectada a algo que você ama?

“Acho que tudo gira em torno da sensação e, neste caso, tudo gira em torno de se alinhar àquilo que você mais ama. Sei lá, olha para ‘In the Air Tonight’, do Phil Collins, em [o filme] Se Beber, Não Case. Agora, vamos rir para sempre quando ouvirmos a virada de bateria. Essa é a ideia levada ao extremo.”

A esperança, então, é que os fãs associem momentos de alegria à trilha sonora que os acompanhou. E, para os artistas, a esperança é que esses momentos de alegria levem a novos ouvintes que, de outra forma, não os teriam descoberto.