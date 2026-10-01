'Uma plataforma de descoberta musical... não apenas um jogo' - Por dentro da trilha sonora de EA FC 27 e como um lugar na playlist pode mudar a vida de um artista
NOVA YORK -- Os debates acontecem há anos. Acontecem em salas de estar, em bares e em grupos de mensagens. São apaixonados e, no fim das contas, impossíveis de vencer. Tudo gira em torno de uma questão de gosto e de uma pergunta específica.
“Qual jogo teve a melhor trilha sonora?”
Pergunte a qualquer fã da série EAFC, e ele terá a sua favorita. A paixão por isso pode ser tão forte quanto a paixão por seus clubes. Há um apego a essas músicas porque, para muitos, elas representam um momento no tempo. Representam madrugadas em dormitórios, disputas com irmãos nos quartos de infância e momentos no sofá com amigos. As músicas não são apenas uma coletânea em um videogame, são conexões.
É por isso que, todos os anos, a montagem dessa trilha sonora é um processo meticuloso.
Para os artistas, em especial, ser selecionado para fazer parte dessa trilha sonora vale mais do que nunca. Ouvir sua música no EAFC muda vidas, e não apenas por causa da conquista. Alguns dos maiores artistas do mundo viram suas carreiras dispararem depois de serem incluídos no EAFC. Two Door Cinema Club, Imagine Dragons, Kasabian: onde estariam sem antes conquistar o coração de gamers do mundo todo?
Para muitos artistas, porém, isso já é a conquista máxima. É uma plataforma de lançamento, sim, mas também um momento de ciclo completo que teletransporta os próprios artistas de volta à infância.
“Da mesma forma que 'Song Two', do Blur, começava no FIFA 98, você passa a fazer parte disso”, diz a cantora brasileira Nono à GOAL. “Você passa a fazer parte da criação de memórias para pessoas de qualquer idade. Você faz parte da trilha sonora das rage quits. Que legal é isso?”
Então, como é fazer parte disso? Para os artistas, o que acontece quando sua música toca naquela tela de menu? E quem realmente monta a trilha sonora?
É um processo longo e complicado, mas que, no fim das contas, muda a vida de todos os envolvidos.
Os torcedores em primeiro lugar
“Antes de tudo, eu sou brasileira. Está no meu sangue... É família. Meu Deus, estou parecendo o Vin Diesel. Desculpa.”
Nono não consegue evitar a risada. Mas ela tem razão em algo. Pode até ser clichê, mas existe algo de familiar no esporte do futebol. E, para ela pessoalmente, também existe algo de familiar nos videogames de futebol.
A cantora de 28 anos nasceu no Rio de Janeiro e, ao nascer, as crianças no Rio já vestem a camisa do Brasil. Não demorou para ela ganhar uma do Flamengo também. O futebol passou do avô para a mãe e, por fim, para Nono, que sempre se orgulhou de usar sua torcida pelo Flamengo para provocar o Fluminense de seu pai.
Ela mesma era apenas uma jogadora razoável, admite.
“Eu envergonharia a minha nação”, diz ela à GOAL, “mas sou brasileira, então tenho que ser melhor do que a maioria!”
Mas grande parte de sua paixão pelo futebol não se desenvolveu em campo; veio no sofá.
Nono guarda com carinho as lembranças de jogar FIFA 98 no Nintendo 64 com os primos. Ela se lembra de se perguntar como seria ver aquelas estrelas na vida real. Então, depois de se mudar para Londres, foi ao Emirates ver o Arsenal no último jogo de Arsene Wenger. A partir dali, a imersão e a paixão ficaram mais reais.
Para ela, muita coisa começou com um controle na mão, e isso faz com que o fato de ela ter estado em uma trilha sonora do EAFC não uma, mas duas vezes pareça ainda mais surreal. Sua música "Vem" esteve na trilha sonora do FC 25. Desta vez, é "Joga Bonito", uma canção claramente inspirada por suas raízes brasileiras.
“Acho que o principal é que é muito fácil para a gente menosprezar os jogos”, diz ela, “porque é tipo, ‘Ah, é só um jogo’, mas é uma forma de se conectar com a cultura, com todo mundo. Realmente tem a ver com família.”
O também brasileiro Kyan vê dessa forma. Na verdade, toda a sua carreira musical foi inspirada pelo amor de sua família pela série de jogos da EA. Seu lançamento mais recente teve cinco músicas inspiradas pela Copa do Mundo. A arte desse lançamento? Uma imagem dele na capa da antiga série FIFA Street.
Ele cresceu jogando com os irmãos mais velhos, embora tenha brincado que eles nem sempre tinham tanta vontade de deixar o caçula jogar. Foi FIFA Street que despertou algo nele. Agora, ele tem uma música, "Garage", no jogo.
“Na verdade, eu não tenho tantos objetivos assim com a música”, Kyan diz à GOAL, “mas comecei a ter mais depois disso.”
Para Kyan, garantir um lugar na trilha sonora é uma recompensa enraizada em memórias da infância que ele ainda guarda com carinho. Tornar-se parte daquele mundo é uma conquista que ele antes não conseguia imaginar, e ele brinca que ouvir a própria música no jogo pode até ajudá-lo a jogar melhor.
Esse amor de infância o acompanhou até a vida adulta, com sua família vendo sua trajetória de jogar ao lado dos irmãos até se tornar ele mesmo parte da trilha sonora.
“Eu ainda jogo até hoje", diz ele. "Gasto dinheiro com isso, tenho minha conta, quero os jogadores. Então eles viram e acompanharam todo esse processo e me viram colocar a música no jogo. É uma conquista enorme, um momento de narrativa do tipo: ‘Cara, às vezes você sente que está perdendo tempo com isso’, mas tudo o que esse jogo acrescentou a mim como artista fez com que eu entrasse nesse jogo.”
Mas como um artista realmente entra no jogo? Conheça o homem encarregado de montar as trilhas sonoras da EA: Steve Schnur.
Escolhendo a trilha sonora
O processo de curadoria de uma trilha sonora é longo. Na verdade, o processo para FC 28 já começou.
“Quando FC 27 foi lançado?”, pergunta Schnur. “Nós começamos no dia seguinte para o ano seguinte. Trabalhamos nisso por 364 dias. Isso é mentira. Talvez a gente tire dois dias aí no meio, mas a verdade é que já começamos nossas reuniões iniciais para o 28.”
Fazer a curadoria da trilha sonora de FC 27 teve um peso especialmente pessoal para Schnur, presidente mundial de música e marketing da EA. Ao longo de 25 anos na empresa, ele ajudou a moldar trilhas sonoras de FIFA, EA FC, Madden e outros jogos da Electronic Arts. Enquanto montava a playlist deste ano, esses clássicos do passado o fizeram voltar sempre a uma pergunta: a nova trilha sonora conseguiria estar à altura deles?
“Isso vem com uma responsabilidade, que eu não levo na brincadeira”, diz ele.
Schnur quer que a trilha sonora de cada ano pareça nova e tenha um impacto maior do que a anterior. No último ano ou dois, ele percebeu jogadores ao redor do mundo compartilhando suas músicas favoritas de FIFA 09, FIFA 14 e FC 26 nas redes sociais, um lembrete de quanto essas trilhas sonoras significam para eles.
“Fiz um esforço significativo e concentrado no último um ou dois anos para levar FC de volta aos dias de glória da música de FIFA”, diz ele. “Em outras palavras, quero que as pessoas estejam elogiando a música de FC 27 como elogiam FIFA 09 ou FIFA 14. Esse sempre é o parâmetro. É aí que as discussões começam. Eu queria começar isso de novo.”
Para iniciar essas discussões, Schnur continuou apostando no global. Algumas das músicas mais memoráveis do jogo estavam em idiomas que poucos esperariam. Se EAFC vai ser o embaixador em videogame do futebol, precisa falar todas as línguas do futebol, e Schnur sente essa responsabilidade.
É por isso que ele vai ao Brasil buscar artistas como Nono e Kyan. É por isso que o rapper nipo-americano Miyachi pode representar Tóquio e Nova York. É por isso que a playlist total chega a 120 músicas de 36 países, oferecendo pequenos gostos do jogo ao redor do mundo. A esperança é que você possa ouvir um estilo de música que nunca ouviu antes.
Foi isso que aconteceu com Kyan, e foi assim que ele começou sua própria jornada musical. Crescendo no Brasil, a oferta musical era um tanto limitada. Videogames, como EAFC, abriram seus olhos para gêneros de outros lugares.
“A gente só ouvia algo muito de nicho, que era o funk, e vivia toda aquela cultura”, diz ele. “Tive acesso a outros tipos de música e entendi o que as pessoas estavam fazendo e rimando, muito parecido com muitas músicas de hip-hop que estavam na playlist de FC. Isso me abriu para entender outros tipos de música de uma forma cultural, fora de uma bolha, em que eu podia falar com as pessoas sobre o jogo e também sobre esses artistas, porque eles fazem parte desse universo.
“Então, foi como um novo catálogo para alguém que ficaria totalmente preso vivendo só aquilo. Essa playlist? É um catálogo de conhecimento, e está trocando conhecimento entre várias culturas.”
Schnur também vê dessa forma. Como alguém que está no ramo da música há décadas, ele está disposto a revelar um pequeno segredo a todos: as palavras não importam. O idioma também não importa. O que importa, segundo ele, é o sentimento.
“A música não foi feita para ser ouvida; foi feita para ser sentida”, diz ele, “e o idioma não é uma barreira. Quando eu era criança, havia músicas em alemão. Posso entregar minha idade aqui e falar de Nena e ‘99 Luftballons’ e merda assim. Quem disse que a música não pode provocar uma resposta emocional em todos nós, especialmente quando está conectada a algo que você ama?
“Acho que tudo gira em torno da sensação e, neste caso, tudo gira em torno de se alinhar àquilo que você mais ama. Sei lá, olha para ‘In the Air Tonight’, do Phil Collins, em [o filme] Se Beber, Não Case. Agora, vamos rir para sempre quando ouvirmos a virada de bateria. Essa é a ideia levada ao extremo.”
A esperança, então, é que os fãs associem momentos de alegria à trilha sonora que os acompanhou. E, para os artistas, a esperança é que esses momentos de alegria levem a novos ouvintes que, de outra forma, não os teriam descoberto.
Um momento que mudou uma carreira
O rapper nipo-americano Miyachi reconhece que não é o maior fã de futebol. Ele entende, porém, o que significa ter sua música no EAFC e, de forma mais ampla, o que o esporte representa para as pessoas. Afinal, é esse tipo de compreensão que você adquire quando cresce em Nova York.
Foi durante a juventude em Nova York que ele se apaixonou pelo hip-hop. Essa trajetória agora o levou a Tóquio, onde faz sua música favorita em japonês, abrindo portas que ele nunca imaginou serem possíveis.
“Eu cresci numa época em que o Yankees vivia sua era de ouro”, diz ele à GOAL, “então eu acabei indo mais para o beisebol. Você cresce, vira adulto e percebe que o futebol é muito maior do que essa p*rra. Você cresce achando que o Yankees é a maior coisa do mundo, mas o futebol está em outro nível.”
“O fato de eu estar dando certo no Japão é loucura”, acrescenta. “Tudo simplesmente explodiu na hora certa e no lugar certo. Agora estou vivendo em Tóquio, fazendo hip-hop japonês misturado com minhas raízes de Nova York. Estou misturando minhas culturas e tentando levar essa p*rra para o mundo.”
O FC 27 é, claro, uma forma insana de fazer exatamente isso. É um jogo disputado no mundo todo e que o apresentará a públicos completamente diferentes. Sua música "Way Up" é a única faixa exclusivamente japonesa na trilha sonora, o que significa que gamers fora de Nova York e Tóquio vão ouvir algo diferente de tudo o que já ouviram antes.
“Nós representamos o Japão”, afirma ele, “e me sinto abençoado por poder fazer isso no FC27. Muita gente não conhece o hip-hop japonês, então talvez essa seja a porta de entrada para eles. E também é um somzaço. Eu realmente acho que as pessoas vão ficar tipo: ‘Yo, o que é isso?’”
Schnur viu isso acontecer vez após vez e rapidamente enumera seus casos de sucesso: Circle Jerk, Kasabian, Kings of Leon, Cage the Elephant, nomes bem conhecidos dos fãs do jogo. Artistas como Avicii e Billie Eilish estavam no jogo antes de virarem megastars. “Jerk It Out”, do Caesar’s Palace, era tão boa que entrou em dois jogos.
Há várias partes desse processo que Schnur considera divertidas. Entre as principais, ver um artista que poucos conheciam se tornar um desses casos de sucesso. Ele já viu isso acontecer neste ano.
Entre as novidades da trilha sonora deste ano está uma banda chamada Bruvvy, cuja música “Little Shiva” está entre os primeiros destaques. Foi a música número 1 na playlist “EA SPORTS FC 27 Soundtrack”, do Spotify. As seções de comentários a descrevem como um retorno ao velho EA.
Para uma banda como a Bruvvy, com menos de 25 mil seguidores no Instagram, esta é a grande oportunidade, aquela que apresenta sua música a um público global.
“Isso muda a vida dos artistas”, diz Schnur, “e acho que o ponto importante a destacar é que isso não para em um mês. As pessoas olham para trás. Eu disse ao Bruvvy que, daqui a três anos, quando eles estiverem em qualquer turnê que estiverem fazendo e tocarem a música do FC 27, cada pessoa da plateia vai cantar cada palavra.”
A esperança é que isso aconteça com Miyachi, Kyan e Nono também. Pode acontecer com qualquer um dos dezenas de artistas em ascensão na trilha sonora. Para os artistas, é uma das muitas formas de apresentar sua música a novos públicos. Para a equipe por trás desses públicos, é uma das maneiras mais rápidas de alcançar apelo popular em um cenário musical em constante mudança.
“Há 20 ou 30 anos”, diz Schnur, “antes de começarmos essa ideia maluca, a meta que os artistas costumavam estabelecer era: ‘Como faço para entrar naquela estação de rádio com a qual cresci?’ ou ‘Como faço para entrar na MTV?’
“Sabe de uma coisa? O FC é uma plataforma de descoberta musical. Ponto final. Não é apenas um jogo. Na verdade, isso é interessante, porque eu nem quero mais me referir à implementação de música no FC como música em um jogo; quero me referir a isso como uma plataforma de descoberta musical.”
O que isso significa
Faz apenas algumas semanas desde que sua presença na trilha sonora foi confirmada, mas Miyachi já está sentindo o peso disso. Não se trata apenas do aumento da notoriedade, mas também da reação de amigos e familiares. Mesmo antes de todo o resto, isso já é uma conquista. É um sinal de que você chegou lá.
“Isso tem sido muito significativo para a minha equipe”, diz ele. “Meu empresário, as pessoas da minha equipe, têm ligação com o futebol. Nós somos, coletivamente, grandes fãs do jogo e temos lembrado e relembrado memórias dele de quando éramos crianças. Isso definitivamente é o auge para a nossa geração.
“Acho que isso precisa estar no topo da lista em termos de alcance e de quantas pessoas ouviram. Tenho recebido respostas de todo mundo pelo fato de a minha música estar no jogo. É uma bênção.”
Nono também vê isso como uma bênção, por vários motivos. Por um lado, ela pode representar o seu povo, os brasileiros, à sua maneira. Não faltam brasileiros impulsionando a cultura do futebol, e ela, contra todas as probabilidades, agora é uma deles. Sua música já está na versão para console do FC 27 e atualmente faz parte de uma votação para ser incluída na versão mobile, o que a conectaria aqui com um grupo totalmente diferente de jogadores.
Ela também está representando as meninas. O universo dos games muitas vezes foi visto como dominado por homens, mas Nono diz que não precisa ser assim.
“Você tem essa oportunidade de permitir que pessoas que podem ter um celular e realmente tenham acesso ao jogo”, diz ela, “e não apenas tenham essa incrível peça de entretenimento, mas também uma peça de cultura, porque o futebol é cultura. Você conhece música nova e pode inspirar as próximas meninas que querem ser cantoras ou jogadoras.
“É uma honra poder ver essa nova onda de meninas e mulheres se impondo, tendo esse jogo, estando em capas e em trilhas sonoras de algo que um dia foi tão dominado por homens. Agora, nós fazemos parte da cultura. Fazemos parte disso porque o futebol é inclusivo.”
Agora, os artistas vão passar as próximas semanas curtindo esse momento. Aqueles que jogam vão sorrir toda vez que ouvirem sua música nos menus. Enquanto isso, como diz Schnur, isso não dura apenas um ciclo do jogo; dura a vida toda. Daqui para frente, esses artistas sempre poderão ver que fizeram parte disso.
Era tudo o que Kyan sempre quis. Ele cresceu querendo exatamente isso. Agora, é real, e sua vida nunca mais será a mesma por causa disso.
“Isso é mais uma validação e uma prova de que estamos no caminho certo”, diz ele, “de que estamos fazendo algo certo e concreto com a nossa arte. Esse é o nosso universo, tudo o que amamos, e o EAFC está incluído nisso; por isso isso tem essa importância na minha vida.”
Então, quando você ligar o jogo, lembre-se de que cada música vem com esse pequeno peso extra de importância. E, daqui a 15 anos, quando você ouvir essa música de novo em algum lugar inesperado, deixe que ela leve você de volta aos bons e maus momentos que vieram de jogar o game.