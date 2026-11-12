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“Uma nova sensação de vida”: após transferência frustrada para o Everton, Folarin Balogun encontra conforto no retorno à seleção dos Estados Unidos enquanto seu futuro no clube segue indefinido

Uma transferência frustrada para o Everton e os poucos minutos em campo pelo Monaco deixaram Folarin Balogun em situação indefinida. De volta à seleção dos Estados Unidos, ele redescobre a sensação de pertencimento.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Faz cerca de cinco meses que Folarin Balogun se tornou uma estrela da seleção masculina dos Estados Unidos na Copa do Mundo. Boa parte do que veio depois não saiu como planejado. O torneio deveria servir de trampolim para Balogun, cujos gols o colocaram sob os holofotes num piscar de olhos. Mas a sorte pode mudar com a mesma rapidez. Balogun sabe disso melhor do que a maioria.

    O cartão vermelho que recebeu contra a Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo, a polêmica em torno da decisão da FIFA de adiar sua suspensão e a transferência frustrada para o Everton fizeram de Balogun um dos protagonistas deste verão. Desde a chegada do outono, porém, o silêncio tem sido quase total. A transferência frustrada para o Everton reduziu seu espaço no Mônaco. Desde então, ele vive uma indefinição, sem saber ao certo qual será seu futuro no Mônaco ou em outro clube.

    “Tem sido diferente”, disse ele a jornalistas na quinta-feira. “Obviamente, como sabemos, tentei sair no verão, mas a transferência não aconteceu. E muitas coisas têm acontecido no Mônaco que simplesmente fogem ao meu controle. Mas tenho certeza de que, na próxima janela de transferências, vou tentar sair de novo.”

    A novela da transferência de Balogun também o deixou fora da primeira concentração da seleção dos Estados Unidos após a Copa do Mundo, já que o atacante ficou em casa para resolver sua situação no clube. Agora, ele está de volta para a segunda concentração da equipe e quer recuperar o tempo perdido. Neste verão, Balogun teve uma amostra do mais alto nível e, de volta à seleção, espera retomar o embalo daquele torneio.

    “Gostei muito de jogar nos maiores palcos e me saí bem neles”, disse Balogun. “Acho que isso traz uma pressão que costuma fazer com que eu dê o meu melhor.”

    Não vimos o melhor de Balogun desde então, mas a esperança é que esta concentração o ajude a dar um passo, tão necessário, nessa direção.

  • “Não me senti à vontade para assinar”

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    ABACAPRESS

    Balogun parecia estar a caminho do Everton, mas desistiu da negociação no último momento.

    Nas últimas horas da janela de transferências europeia, o futuro de Balogun parecia definido. Ele estava a caminho do Everton após conquistar uma transferência de alto valor para a Premier League graças aos três gols na Copa do Mundo e à sequência de gols pelo Monaco. Ele brilhou especialmente contra o PSG na Ligue 1, reforçando a ideia de que é um atacante que se destaca em jogos grandes.

    O Everton queria contratá-lo, mas a negociação emperrou em meio a preocupações relatadas sobre seus exames médicos. Balogun disse que o contrato que esperava assinar havia mudado quando deixou o clube. No fim, desistiu porque já não se sentia confortável para concluir a transferência.

    “Meu ponto de vista era muito claro”, disse ele. “Não falei nada publicamente, mas viajei para o Everton, obviamente, com um contrato definido e, quando fui embora, o contrato havia mudado. Foi basicamente isso que aconteceu. O contrato mudou.

    “No fim, não me senti confortável para assinar. Foi literalmente isso que aconteceu.”

    A indefinição também atrapalhou a tentativa do Chelsea de contratar Lamine Camara. Segundo a Sky Sports, o Monaco concordou em vender o meio-campista quando a transferência de Balogun parecia estar em dúvida, mas voltou atrás quando o acerto com o Everton pareceu encaminhado. Balogun acabou desistindo, e nenhuma das duas transferências foi concluída.

    No fim, Balogun voltou ao Monaco. Seu retorno, porém, não foi particularmente bem recebido. O clube já havia planejado, em grande parte, um futuro sem ele, e seu tempo em campo desde então reflete isso. O atacante disputou apenas 152 minutos na Ligue 1 nesta temporada, embora tenha marcado um gol na derrota para o Paris FC. O gol pode ter sido um ponto de virada: alguns dias depois, o novo técnico Filipe Luis escalou Balogun como titular pela primeira vez na temporada, contra o FC Nordsjælland, pela Conference League.

    “É sempre diferente quando chega um novo técnico”, disse ele. “Não joguei tanto quanto gostaria, mas tenho certeza de que, ao longo da temporada, vou conseguir mais minutos em campo.”

    Ele também deve ter mais minutos em campo nos próximos dias, agora que está de volta à seleção.

  • “Muito feliz por estar de volta”

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    IMAGO / Action Plus

    O atacante sente que recuperou seu propósito agora que voltou à seleção.

    Desde que chegou à concentração da seleção dos Estados Unidos, nos arredores de Atlanta, Balogun se sentiu à vontade. Ele não via os companheiros desde que a campanha da equipe na Copa do Mundo terminou de forma amarga contra a Bélgica. O simples fato de reencontrá-los já foi um grande estímulo.

    “Estou muito feliz por estar de volta”, disse ele. “Só de estar com os rapazes, sentir a energia e o clima da concentração... Sinto muita falta disso quando estou longe. Sou muito grato por estar aqui depois de um verão longo e interessante.”

    Ele também sentia falta de se sentir necessário. No Monaco, teve um papel secundário, enquanto o clube, em grande parte, tentou seguir em frente sem ele. A seleção dos Estados Unidos não fará isso tão cedo. Aos 25 anos, Balogun está no auge da carreira e é uma peça fundamental da equipe. Apesar do início de temporada difícil, continua sendo uma de suas estrelas mais reconhecidas.

    Mesmo após apenas alguns dias de concentração, Balogun já sente a diferença. Ele voltou a se sentir como antes.

    “No fim das contas, às vezes concentrações diferentes trazem benefícios diferentes e, para mim, esta é um lembrete de que faço parte de uma equipe incrível. Somos irmãos e estamos lutando por algo.”

    Essa união, porém, está sendo posta à prova nesta semana, já que os jogadores da seleção dos Estados Unidos enfrentam a possibilidade de perder seu líder, alguém que foi decisivo para a ascensão de Balogun e de muitos outros: Mauricio Pochettino.

  • A situação de Pochettino

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    IMAGO / Photo News

    Balogun é um dos muitos jogadores que se beneficiaram da orientação de Pochettino.

    Como todo mundo, Balogun tem acompanhado a novela envolvendo Pochettino.

    Balogun talvez tenha mais interesse no assunto do que qualquer outra pessoa. No passado, ele foi associado a uma transferência para o Manchester United. Se Pochettino assumir oficialmente o comando em Old Trafford, essas especulações poderão ganhar força, dada a relação do atacante com o técnico.

    Mas essa é uma discussão para outro dia. Por enquanto, Balogun e seus companheiros de equipe garantem que sabem tanto quanto qualquer outra pessoa. No que diz respeito à seleção dos Estados Unidos, Pochettino segue no comando da equipe e vai dirigi-la nos dois próximos jogos da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti.

    “É claro que vemos tudo o que está sendo escrito na internet”, disse ele. “É algo que nós, jogadores, não conseguimos evitar. Mas, falando por mim, não sei se é verdade, se não é, se está confirmado. Meu único foco é ir aos treinos e me preparar para os jogos. Tenho certeza de que, se isso se tornar oficial, ele vai nos avisar assim que possível.”

    Ele acrescentou: “Se eu tivesse direito a voto, gostaria que as coisas continuassem como estão. Acho que as coisas têm funcionado bem. Temos uma identidade clara. Temos um estilo de jogo definido. Quando você tem um técnico de alto nível, quer que ele fique. Conosco não é diferente.”

    Com ou sem Pochettino, porém, a seleção dos Estados Unidos já está entrando em uma nova era, marcada pelo surgimento de jovens talentos. Balogun espera estar à frente dessa geração.

  • “Nova sensação de energia”

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    IMAGO / STEINSIEK.CH

    O futuro de Balogun é incerto, mas, por enquanto, ele está aproveitando o momento.

    A era começou durante a janela de setembro/outubro. Aquela concentração marcou a chegada de muitos jovens talentos à seleção e, para a de novembro, vários deles permaneceram. Cavan Sullivan, Mathis Albert, Neil Pierre, Adri Mehmeti e Julian Hall são peças fundamentais para o futuro da seleção dos Estados Unidos que agora passam a fazer parte do presente da equipe.

    Para Balogun, isso é empolgante. Depois de acompanhar tudo de longe da última vez, ele está de volta, assim como Christian Pulisic e Weston McKennie. Até agora, gostou de trabalhar com os recém-chegados, que talvez não sejam vistos como novatos por muito tempo.

    “Tem sido bom”, disse ele. “Não só ver Cavan, mas também estar perto de todos os garotos. Acho que temos uma nova geração fantástica surgindo. É a primeira vez que vejo muitos deles. O talento é impressionante.

    “Alguns desses caras jogam na MLS, mas acho que isso só mostra a qualidade da liga. Não há queda de nível. Não falta talento na MLS, então acho incrível o que aconteceu aqui.”

    O retorno de Balogun também é importante para uma seleção dos Estados Unidos que busca dar sequência ao sucesso na Copa do Mundo. Sua capacidade de explorar os espaços atrás das defesas, criar oportunidades e decidir em momentos cruciais dá a Pochettino mais uma opção ofensiva comprovada. É também por isso que clubes como o Everton tentaram contratá-lo neste verão. Em sua melhor forma, Balogun é o tipo de jogador que pode fazer a diferença nos maiores palcos.

    E o que vem pela frente para Balogun? Nem ele sabe. A janela de transferências de janeiro trará novas reviravoltas, assim como o mês que a antecede. A concentração de março pode ser a primeira dele sob o comando de um novo treinador, enquanto a seleção dos Estados Unidos inicia outra nova era. Mas essas são preocupações para depois. Por enquanto, Balogun está apenas feliz por estar de volta.

    “Fazer parte de algo”, disse ele. “Isso me dá uma nova energia e uma nova sensação de estar vivo.”