Faz cerca de cinco meses que Folarin Balogun se tornou uma estrela da seleção masculina dos Estados Unidos na Copa do Mundo. Boa parte do que veio depois não saiu como planejado. O torneio deveria servir de trampolim para Balogun, cujos gols o colocaram sob os holofotes num piscar de olhos. Mas a sorte pode mudar com a mesma rapidez. Balogun sabe disso melhor do que a maioria.

O cartão vermelho que recebeu contra a Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo, a polêmica em torno da decisão da FIFA de adiar sua suspensão e a transferência frustrada para o Everton fizeram de Balogun um dos protagonistas deste verão. Desde a chegada do outono, porém, o silêncio tem sido quase total. A transferência frustrada para o Everton reduziu seu espaço no Mônaco. Desde então, ele vive uma indefinição, sem saber ao certo qual será seu futuro no Mônaco ou em outro clube.

“Tem sido diferente”, disse ele a jornalistas na quinta-feira. “Obviamente, como sabemos, tentei sair no verão, mas a transferência não aconteceu. E muitas coisas têm acontecido no Mônaco que simplesmente fogem ao meu controle. Mas tenho certeza de que, na próxima janela de transferências, vou tentar sair de novo.”

A novela da transferência de Balogun também o deixou fora da primeira concentração da seleção dos Estados Unidos após a Copa do Mundo, já que o atacante ficou em casa para resolver sua situação no clube. Agora, ele está de volta para a segunda concentração da equipe e quer recuperar o tempo perdido. Neste verão, Balogun teve uma amostra do mais alto nível e, de volta à seleção, espera retomar o embalo daquele torneio.

“Gostei muito de jogar nos maiores palcos e me saí bem neles”, disse Balogun. “Acho que isso traz uma pressão que costuma fazer com que eu dê o meu melhor.”

Não vimos o melhor de Balogun desde então, mas a esperança é que esta concentração o ajude a dar um passo, tão necessário, nessa direção.