“Um símbolo de orgulho”: como St. Louis ajudou a construir o futebol nos Estados Unidos enquanto o CITY SC busca a glória na US Open Cup contra o Columbus Crew

Às segundas-feiras, a história do esporte de St. Louis se reúne para almoçar. É assim há décadas. Entre sanduíches de peru e chás gelados, as lendas da cidade contam, e muitas vezes recontam, as histórias que ajudaram a defini-la.
O encontro é organizado pelo 1-2-3 Club, um grupo de figuras lendárias do esporte que moram na cidade. Toda segunda-feira, elas debatem e analisam o esporte de um jeito que só elas conseguem. Não há opiniões apressadas por ali: a sala reúne ex-atletas, técnicos, árbitros, preparadores e jornalistas. Se algo aconteceu em St. Louis nos últimos 80 anos, há uma boa chance de alguém naquela sala ter presenciado ou até protagonizado o acontecimento.
É o lugar certo, portanto, para conhecer as origens da história do futebol em St. Louis. Ou, pelo menos, é onde está a pessoa certa. Quase todos na sala dizem a mesma coisa: “Dave literalmente escreveu o livro sobre futebol.”
Eles se referem a Dave Lange, que passou boa parte da vida registrando a relação da cidade com o futebol como técnico, autor e historiador. E essa história é rica. Das raízes católicas e rivalidades universitárias até a final da U.S. Open Cup desta semana, St. Louis sempre foi um polo do futebol americano. Houve anos em que St. Louis esteve no topo do futebol do país. Também houve anos de relativa inatividade. A história da cidade com o futebol é longa e complexa, mas também marcada por muito sucesso. Talvez não exista cidade mais importante para o futebol americano do que St. Louis.
“Representar St. Louis no futebol sempre foi motivo de orgulho”, diz Lange à GOAL. “Essa mentalidade de nós contra eles também está sempre presente na história do futebol de St. Louis. Somos um time de St. Louis, com jogadores de St. Louis.”
Na quarta-feira, o grupo mais recente de jogadores da cidade, que forma o St. Louis SC, enfrentará o Columbus Crew na final da U.S. Open Cup. Será a primeira chance real do clube de conquistar um título importante, o que significa que a partida pode se tornar um momento decisivo na história do futebol da cidade.
Mas não seria a primeira vez. Nenhuma cidade teve mais sucesso na U.S. Open Cup. Pode-se argumentar que nenhuma cidade revelou mais talentos para a seleção nacional. Então, como isso aconteceu? Como uma cidade situada no Meio-Oeste se tornou o centro do futebol americano? Esta é uma análise da história de uma das grandes cidades do futebol dos Estados Unidos, que começa há mais de um século.
NOTA: O St. Louis City SC venceria a U.S. Open Cup de 2026 nos pênaltis.