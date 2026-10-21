Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
St. Louis historyGOAL

“Um símbolo de orgulho”: como St. Louis ajudou a construir o futebol nos Estados Unidos enquanto o CITY SC busca a glória na US Open Cup contra o Columbus Crew

De times de paróquias a dinastias universitárias, St. Louis ajudou a moldar o futebol dos Estados Unidos. Agora, o CITY SC espera pôr fim à espera de 38 anos da cidade por um título da U.S. Open Cup.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Às segundas-feiras, a história do esporte de St. Louis se reúne para almoçar. É assim há décadas. Entre sanduíches de peru e chás gelados, as lendas da cidade contam, e muitas vezes recontam, as histórias que ajudaram a defini-la.

    O encontro é organizado pelo 1-2-3 Club, um grupo de figuras lendárias do esporte que moram na cidade. Toda segunda-feira, elas debatem e analisam o esporte de um jeito que só elas conseguem. Não há opiniões apressadas por ali: a sala reúne ex-atletas, técnicos, árbitros, preparadores e jornalistas. Se algo aconteceu em St. Louis nos últimos 80 anos, há uma boa chance de alguém naquela sala ter presenciado ou até protagonizado o acontecimento.

    É o lugar certo, portanto, para conhecer as origens da história do futebol em St. Louis. Ou, pelo menos, é onde está a pessoa certa. Quase todos na sala dizem a mesma coisa: “Dave literalmente escreveu o livro sobre futebol.”

    Eles se referem a Dave Lange, que passou boa parte da vida registrando a relação da cidade com o futebol como técnico, autor e historiador. E essa história é rica. Das raízes católicas e rivalidades universitárias até a final da U.S. Open Cup desta semana, St. Louis sempre foi um polo do futebol americano. Houve anos em que St. Louis esteve no topo do futebol do país. Também houve anos de relativa inatividade. A história da cidade com o futebol é longa e complexa, mas também marcada por muito sucesso. Talvez não exista cidade mais importante para o futebol americano do que St. Louis.

    “Representar St. Louis no futebol sempre foi motivo de orgulho”, diz Lange à GOAL. “Essa mentalidade de nós contra eles também está sempre presente na história do futebol de St. Louis. Somos um time de St. Louis, com jogadores de St. Louis.”

    Na quarta-feira, o grupo mais recente de jogadores da cidade, que forma o St. Louis SC, enfrentará o Columbus Crew na final da U.S. Open Cup. Será a primeira chance real do clube de conquistar um título importante, o que significa que a partida pode se tornar um momento decisivo na história do futebol da cidade.

    Mas não seria a primeira vez. Nenhuma cidade teve mais sucesso na U.S. Open Cup. Pode-se argumentar que nenhuma cidade revelou mais talentos para a seleção nacional. Então, como isso aconteceu? Como uma cidade situada no Meio-Oeste se tornou o centro do futebol americano? Esta é uma análise da história de uma das grandes cidades do futebol dos Estados Unidos, que começa há mais de um século.

    NOTA: O St. Louis City SC venceria a U.S. Open Cup de 2026 nos pênaltis.

  • Raízes católicas e grandes rivalidades

    imago-sport-40445207.jpg
    Icon Sportswire

    A história da cidade com o futebol inclui muitos veteranos de Copas do Mundo nascidos em uma cultura que existe há gerações.

    Quando o futebol chegou a St. Louis, em 1875, ele só se parecia vagamente com o esporte que conhecemos hoje. Mas toda história começa em algum lugar, e a do futebol em St. Louis começou há mais de 150 anos, com uma partida entre Blondes e Brunettes. O jogo foi disputado em benefício de uma causa beneficente e marcou o início de uma ligação entre o esporte e a comunidade que nunca chegou a se romper.

    A evolução do futebol na cidade passou pela Igreja Católica. Na transição do século XIX para o XX, as paróquias locais usavam o esporte para ajudar a unir suas comunidades, formadas por imigrantes de toda a Europa. Assim, o futebol passou a fazer parte tanto da vida cultural quanto da religiosa da cidade. A primeira liga começou em 1893.

    “Os homens jogavam e ensinavam seus filhos, que cresciam e ensinavam os filhos deles”, diz Lange. “Isso continuou, geração após geração, até se tornar parte da experiência de crescer em St. Louis. Era isso que diferenciava St. Louis das outras cidades.”

    Décadas depois, essa estrutura continuava forte. Na verdade, só se fortaleceu. À medida que ligas e equipes locais se consolidavam na comunidade, o futebol se entrelaçava cada vez mais à cultura da cidade. Jogar futebol simplesmente passou a ser algo que as pessoas em St. Louis faziam, não por obrigação, mas porque queriam fazer parte daquela tradição.

    “Era o esporte que se jogava”, diz Jeff Robben, ex-goleiro e membro do Hall da Fama do Futebol de St. Louis. “Claro que tínhamos beisebol e basquete, mas o futebol era o esporte da classe média. Era relativamente barato para os pais colocarem os filhos para jogar, e acho que a história do futebol em St. Louis também tinha seu peso. Mesmo no ensino fundamental, já tínhamos ouvido as histórias e conhecíamos boa parte do que havia acontecido antes.”

    A história falava por si, e até hoje rende debates. Astros atuais como Tim Ream, Josh Sargent, Becky Sauerbrunn e Lori Chalupny se tornaram ícones locais, mas como se sairiam no passado? Quão bons eram Brian McBride, Taylor Twellman ou Mike Sorber? E os cinco jogadores de St. Louis que estavam em campo pela seleção masculina dos Estados Unidos no famoso milagre de 1950 nos gramados? As discussões são acaloradas, mas também carregadas de orgulho. O mesmo vale para as rivalidades.

    A rivalidade mais intensa vinha de dentro da própria cidade: Norte contra Sul. Os confrontos continuam lendários. Ainda assim, nunca houve ódio nem desprezo. Afinal, todos representavam St. Louis.

    “Havia rivalidades naturais enquanto crescíamos jogando com alguns caras, mas também contra eles”, diz Joe Olwig, membro do Hall da Fama, ex-jogador e treinador que deixou sua marca em toda a história do futebol da cidade. “O passo seguinte era o ensino médio. Aí você passava a jogar com caras contra quem tinha jogado e com quem tinha rivalidade, mas agora eram seus companheiros de equipe, seus irmãos, seus melhores amigos, até hoje. Isso criava um ambiente muito competitivo. Ao crescer jogando com uns e contra outros, você se desenvolvia no esporte por meio dessa competição.”

    Durante boa parte da história do futebol na cidade, todas as crianças que participavam dessas rivalidades tinham o mesmo objetivo: chegar ao futebol universitário, onde poderiam levar suas disputas a um palco maior.

  • Impacto na faculdade

    imago-sport-1049007785.jpg
    Newscom World

    O futebol universitário sempre esteve no centro do esporte local em St. Louis.

    Bill McDermott gosta de contar uma história sobre sua carreira no futebol universitário. Ela se passou anos antes de ele se tornar a voz do esporte na cidade e ganhar de pessoas da região de St. Louis o apelido de “Sr. Futebol”. Quando começa a contar, os que estão sentados à sua volta no 1-2-3 Club resmungam e riem. Já ouviram essa história antes.

    McDermott começa falando de sua parceria no meio-campo com o lendário Al Trost. Os dois jogaram juntos no auge do domínio da Saint Louis University e conquistaram títulos da NCAA lado a lado. Trost entrou para o National Soccer Hall of Fame e disputou 14 partidas pela seleção masculina dos Estados Unidos. McDermott seguiu carreira na transmissão esportiva. E há um motivo para isso.

    “Preciso contar a vocês sobre a minha lesão”, diz ele, provocando os resmungos já mencionados. “Foi nas costas.”

    Depois de uma breve, mas solene pausa, McDermott ergue o olhar e encerra a história com a piada.

    “Minhas costas não aguentaram de tanto carregar Al Trost pelo campo inteiro!”

    Tanto McDermott quanto Lange destacam a quantidade de talentos que St. Louis produzia em seu auge, lesões nas costas à parte. Eram tantos que programas universitários de lugares muito distantes começaram a recrutar jogadores na cidade antes que isso se tornasse algo comum. Michigan State e Indiana faziam isso com frequência. Conta-se que, certa vez, Joe Morrone, técnico de UConn, chegou à cidade e ofereceu a todos os jogadores de um time do ensino médio a oportunidade de jogar sob seu comando em Connecticut.

    Para a maioria dos jovens, não havia necessidade nem vontade de sair. O futebol universitário em St. Louis era o ápice.

    A Saint Louis University continua sendo o programa mais vitorioso do futebol masculino da Divisão I da NCAA, com 10 títulos nacionais, dois a mais que Indiana, em segundo lugar. Todos os 10 foram conquistados entre 1959 e 1973, período de domínio sem precedentes do qual Trost e McDermott fizeram parte. Naqueles anos, enquanto a NASL ganhava destaque no futebol profissional, Missouri era o centro do futebol amador.

    Mas a equipe da Saint Louis University não estava sozinha. A SIU Edwardsville ficava a apenas 32 km dali e conquistou o título em 1979. A University of Missouri–St. Louis venceu um título da NCAA em 1973. A St. Louis Community College–Florissant Valley também teve seus momentos, assim como a Quincy University. Todas essas equipes foram construídas sobre uma base de talentos locais. Havia jogadores suficientes, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, para que várias equipes da cidade dominassem o cenário.

    “A intenção não era apenas jogar por uma universidade específica, mas simplesmente jogar no nível universitário”, diz Lange, “porque muitas universidades queriam jogadores de St. Louis. Se você fosse um jogador razoável ou bom de St. Louis, tinha uma ótima chance de atuar por uma equipe universitária de alto nível.”

    Anos antes de publicar seus livros sobre a história do futebol em St. Louis, o próprio Lange acompanhou de perto um dos maiores jogos da história do esporte. Em 1973, a SIU Edwardsville era a primeira colocada do país, estava invicta e não havia sofrido gols. Enfrentou a St. Louis University, então segunda colocada. A partida foi disputada no Busch Stadium, casa do St. Louis Cardinals. Mais de 20 mil pessoas foram assistir.

    “O New York Times estava lá, a Sports Illustrated estava lá, e quase todos os jogadores em campo eram de St. Louis”, recorda Lange. “Acho que foi naquele momento que realmente percebi a importância do futebol para St. Louis e de St. Louis para o futebol em nível nacional. Ver todos aqueles jogadores e todas aquelas pessoas ali para apoiá-los abriu meus olhos. Para mim, foi o momento que realmente me fez entender a importância de St. Louis para o esporte.”

    Jogos como aquele reforçam a convicção de Lange. O mesmo vale para todos os jogadores da seleção nacional que surgiram na cidade. Também não faltaram momentos dentro de campo que definiram a importância de St. Louis para o futebol, especialmente no torneio que agora esperam voltar a vencer nesta semana, depois de quase 40 anos.

  • A Copa Aberta

    1988 Busch St. Louis Open Cup
    Dave Lange

    St. Louis tem uma longa história de sucesso na Open Cup.

    Embora o duelo de quarta-feira contra o Columbus Crew seja a primeira chance do St. Louis City SC de conquistar a U.S. Open Cup, vencer o torneio não é novidade para a cidade. É algo, porém, que desapareceu por gerações. A esperança é que volte nesta semana.

    Clubes da cidade de St. Louis conquistaram 10 títulos da U.S. Open Cup, número inferior apenas ao de Nova York na longa história da competição. Ao todo, seis clubes diferentes levantaram essas taças. O Stix, Baer and Fuller / St. Louis Central Breweries venceu três vezes na década de 1930, depois que Ben Millers e Scullin Steel conquistaram um título cada na década de 1920. O St. Louis Simpkins Ford ganhou duas vezes, assim como o St. Louis Kutis SC. O título mais recente veio em 1988, quando o St. Louis Busch Seniors venceu o Greek-American A.C. na prorrogação da final.

    Robben era o goleiro daquele time. Olwig era seu técnico. Os dois guardam boas lembranças daquele dia. Lembram-se do que sentiram ao sair atrás no placar. Também se lembram da euforia com o gol de empate, marcado por Pat Olwig aos 71 minutos, e do gol da vitória na prorrogação.

    “Conseguimos empatar e nos dar uma chance graças ao Jeff, que está aqui”, diz Olwig. “Ele nos manteve no jogo.”

    Naquele momento da história do futebol nos Estados Unidos, a U.S. Open Cup era o ponto mais alto. A NASL havia encerrado suas atividades. Ainda faltavam anos para a chegada da MLS. Para os jogadores de futebol americanos, aquele torneio era o melhor lugar para se testar, e não era fácil. Às vezes, até encontrar um time era um obstáculo.

    “Era sempre: ‘Ei, onde vamos jogar? Em que time vou estar este ano? Com quem vou jogar?’”, recorda Robben. “É claro que o torneio amador e a U.S. Open Cup eram duas das competições em que realmente nos concentrávamos, mas não era uma questão de dizer: ‘Vamos tentar ganhar’. Antes de qualquer coisa, temos jogadores suficientes para formar um time? Já estamos na liga? Quando são os jogos? Onde vão ser?

    “Depois, isso evoluiu para: ‘Ei, temos um time muito bom aqui, e esse time provavelmente pode competir’. Sem a NASL, havia uma lacuna, mas nós simplesmente a preenchíamos com aquilo que conhecíamos.”

    O caminho na U.S. Open Cup era exaustivo, em grande parte porque qualquer equipe precisava primeiro superar os adversários do Meio-Oeste. Só sair de Missouri já era difícil para qualquer time, porque, mais uma vez, o talento local se destacava. Quando conseguia, porém, o time acabava avançando rumo ao leste ou ao oeste.

    “Nas duas costas havia muitos ex-jogadores profissionais”, diz Olwig, “e talvez nem todos viessem da NASL, mas eram ex-profissionais da Europa ou de outros lugares. Só para superar todos aqueles jogadores já era uma batalha. Às vezes, parecia um confronto de homens contra garotos, mas, mais uma vez, tudo voltava ao trabalho em equipe, ao companheirismo, à dedicação e à postura de azarão que, acredito, muitos times vitoriosos de St. Louis querem representar.”

    A esperança é que, na quarta-feira, o St. Louis City SC seja o mais novo time a incorporar esse espírito. A esperança é que se junte a uma longa lista de campeões e escreva um novo capítulo para uma cidade que, após uma espera tão longa, finalmente está redefinindo seu lugar no mais alto nível.

  • O passado encontra o futuro

    St. Louis CITY SC v San Jose Earthquakes
    Getty Images Sport

    O jogo tem uma longa história, mas continua crescendo em St. Louis.

    Apesar do histórico de conquistas da cidade em diferentes níveis, a MLS nunca teve pressa para chegar a St. Louis. À medida que a liga se expandia, as condições nunca pareciam ideais, até que passaram a ser. O St. Louis City SC foi fundado em 2019, 31 anos depois do último grande título de futebol da cidade.

    “Acho que essa campanha na Open Cup é tão especial”, diz Olwig, “porque, quanto mais os novos torcedores entendem a história do futebol em St. Louis, mais paixão e energia podemos continuar a gerar.”

    O clube tem procurado homenagear sua história com frequência. Antes da final da U.S. Open Cup, o Energizer Park recebeu um reencontro daquele time de 1988. De certa forma, porém, nem foi exatamente um reencontro. A maioria dos integrantes da equipe ainda mora na região. Eles se veem com frequência, o que significa que as histórias que marcaram aquele grupo nunca estão muito distantes.

    “Jeff e eu nos encontramos há algumas temporadas, em um jogo do St. Louis City”, diz Olwig, “e foi como se o tempo não tivesse passado. Ele é um dos melhores goleiros que treinei e com quem tive a sorte de jogar. Mas tudo isso tem sido especial e, para a nossa equipe, acho que temos muita sorte.

    “Tenho muita sorte de ter o futebol como fio condutor da minha vida. Foi graças a ele que conheci alguns dos meus melhores amigos. O futebol fez muito bem à minha família e a mim, pessoalmente. Houvesse ou não uma liga profissional naquela época, o amor pelo jogo continuava muito forte.”

    Em qualquer segunda-feira no 1-2-3 Club, o futebol está entre os assuntos da conversa. Semanas antes da final da Open Cup, a expectativa já cresce. Representantes de outros grandes esportes vestem roupas do St. Louis City SC e perguntam sobre a recente sequência invicta e os grandes jogos que estão por vir. Lange responde às perguntas, assim como McDermott. A empolgação aumenta. Até quem não acompanha o esporte tão de perto tem opiniões e esperanças para o jogo.

    Será esse o próximo grande capítulo de uma história repleta deles? De qualquer forma, a história continuará em uma das grandes cidades do futebol nos Estados Unidos. E essas histórias serão contadas e recontadas por muitos anos.

    “Sempre surgiram bons jogadores em St. Louis”, diz Lange, “e acho que sempre vão surgir bons jogadores em St. Louis, não importa o quanto o esporte avance em outras cidades... St. Louis é um lugar que sempre terá essa reputação de revelar grandes jogadores. É um lugar onde você sempre pode encontrá-los.”