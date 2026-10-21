“Um símbolo de orgulho”: como St. Louis ajudou a construir o futebol nos Estados Unidos enquanto o CITY SC busca a glória na US Open Cup contra o Columbus Crew

Bill McDermott gosta de contar uma história sobre sua carreira no futebol universitário. Ela se passou anos antes de ele se tornar a voz do esporte na cidade e ganhar de pessoas da região de St. Louis o apelido de “Sr. Futebol”. Quando começa a contar, os que estão sentados à sua volta no 1-2-3 Club resmungam e riem. Já ouviram essa história antes.

McDermott começa falando de sua parceria no meio-campo com o lendário Al Trost. Os dois jogaram juntos no auge do domínio da Saint Louis University e conquistaram títulos da NCAA lado a lado. Trost entrou para o National Soccer Hall of Fame e disputou 14 partidas pela seleção masculina dos Estados Unidos. McDermott seguiu carreira na transmissão esportiva. E há um motivo para isso.

“Preciso contar a vocês sobre a minha lesão”, diz ele, provocando os resmungos já mencionados. “Foi nas costas.”

Depois de uma breve, mas solene pausa, McDermott ergue o olhar e encerra a história com a piada.

“Minhas costas não aguentaram de tanto carregar Al Trost pelo campo inteiro!”

Tanto McDermott quanto Lange destacam a quantidade de talentos que St. Louis produzia em seu auge, lesões nas costas à parte. Eram tantos que programas universitários de lugares muito distantes começaram a recrutar jogadores na cidade antes que isso se tornasse algo comum. Michigan State e Indiana faziam isso com frequência. Conta-se que, certa vez, Joe Morrone, técnico de UConn, chegou à cidade e ofereceu a todos os jogadores de um time do ensino médio a oportunidade de jogar sob seu comando em Connecticut.

Para a maioria dos jovens, não havia necessidade nem vontade de sair. O futebol universitário em St. Louis era o ápice.

A Saint Louis University continua sendo o programa mais vitorioso do futebol masculino da Divisão I da NCAA, com 10 títulos nacionais, dois a mais que Indiana, em segundo lugar. Todos os 10 foram conquistados entre 1959 e 1973, período de domínio sem precedentes do qual Trost e McDermott fizeram parte. Naqueles anos, enquanto a NASL ganhava destaque no futebol profissional, Missouri era o centro do futebol amador.

Mas a equipe da Saint Louis University não estava sozinha. A SIU Edwardsville ficava a apenas 32 km dali e conquistou o título em 1979. A University of Missouri–St. Louis venceu um título da NCAA em 1973. A St. Louis Community College–Florissant Valley também teve seus momentos, assim como a Quincy University. Todas essas equipes foram construídas sobre uma base de talentos locais. Havia jogadores suficientes, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, para que várias equipes da cidade dominassem o cenário.

“A intenção não era apenas jogar por uma universidade específica, mas simplesmente jogar no nível universitário”, diz Lange, “porque muitas universidades queriam jogadores de St. Louis. Se você fosse um jogador razoável ou bom de St. Louis, tinha uma ótima chance de atuar por uma equipe universitária de alto nível.”

Anos antes de publicar seus livros sobre a história do futebol em St. Louis, o próprio Lange acompanhou de perto um dos maiores jogos da história do esporte. Em 1973, a SIU Edwardsville era a primeira colocada do país, estava invicta e não havia sofrido gols. Enfrentou a St. Louis University, então segunda colocada. A partida foi disputada no Busch Stadium, casa do St. Louis Cardinals. Mais de 20 mil pessoas foram assistir.

“O New York Times estava lá, a Sports Illustrated estava lá, e quase todos os jogadores em campo eram de St. Louis”, recorda Lange. “Acho que foi naquele momento que realmente percebi a importância do futebol para St. Louis e de St. Louis para o futebol em nível nacional. Ver todos aqueles jogadores e todas aquelas pessoas ali para apoiá-los abriu meus olhos. Para mim, foi o momento que realmente me fez entender a importância de St. Louis para o esporte.”

Jogos como aquele reforçam a convicção de Lange. O mesmo vale para todos os jogadores da seleção nacional que surgiram na cidade. Também não faltaram momentos dentro de campo que definiram a importância de St. Louis para o futebol, especialmente no torneio que agora esperam voltar a vencer nesta semana, depois de quase 40 anos.