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St. Louis GFX 1-1GOAL

'Um momento bastante incrível' - Do 14º lugar a candidatos ao título: como Yoann Damet revitalizou o St. Louis CITY e o manteve embalado sem Marcel Hartel

O St. Louis CITY saiu de uma das piores equipes da MLS para uma das melhores e está a um jogo de igualar a maior sequência de invencibilidade da história da liga.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • O St. Louis CITY não planejava perder Marcel Hartel. Era agosto. O clube lidava com uma segunda temporada consecutiva de decepção, e então seu principal jogador, artilheiro e atleta mais bem pago explicou que queria sair.

    Os motivos dele não tinham realmente a ver com futebol, disse o diretor esportivo Corey Wray.

    “Somos seres humanos com vidas. E, com essas vidas, vêm complicações, desafios, decisões difíceis. Temos família, família estendida, uma pessoa importante em nossa vida, filhos e, em algum momento, apesar de como era bom aqui e de como ele estava feliz, Marcel nos procurou com um pedido para voltar à Alemanha por um motivo pessoal envolvendo sua família”, disse Wray à GOAL.

    O clube tentou de tudo para mantê-lo, mas Hartel foi firme em sua insistência de voltar para casa. O St. Louis não teve escolha a não ser deixá-lo sair. A questão era apenas encontrar o acordo certo. O Hannover 96 pagou. Hartel saiu. E, em teoria, a temporada do St. Louis também acabou.

    Aparentemente, não.

    Desde que a saída de Hartel foi anunciada em 11 de agosto, o St. Louis ampliou sua sequência invicta de nove para 19 jogos em todas as competições. A última derrota, por 2 a 0 para o Austin fora de casa, em 3 de maio, o deixou em 14º lugar na Conferência Oeste.

    Agora, está em segundo, a apenas três pontos do líder Vancouver. Foi uma virada notável sob o comando do técnico de primeira temporada Yoann Damet, de 36 anos, que constrói um forte caso para ser eleito o técnico do ano da MLS.

    É bastante notável como as coisas podem mudar em três meses. Agora, manter o padrão atual é o desafio.

    “Acho que o maior desafio é que, por causa da sequência invicta, talvez as expectativas ou os planos de outras pessoas tenham mudado. Damet e eu estamos abordando isso da mesma forma como começamos a temporada. Temos nossos objetivos, nós os estabelecemos, e não estamos realmente olhando para ajustá-los imediatamente”, disse Wray.

  • Colocando tudo abaixo

    Colorado Rapids v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Yoann Damet impressionou imensamente em seu primeiro trabalho em tempo integral como técnico principal na MLS.

    Todo técnico vai dizer que o importante é “processo” e “sistemas”. Essa é a realidade do futebol moderno, em que alinhamento é tudo. Se você tiver o diretor esportivo certo, o treinador certo e a estrutura certa, coisas boas acontecem.

    O St. Louis foi o modelo disso quando entrou na liga pela primeira vez, em 2023. O guru do futebol alemão Lutz Pfannenstiel chegou como diretor esportivo. Ele nomeou Bradley Carnell, um treinador jovem e progressista. Eles venceram o primeiro jogo e, de fato, nunca mais pararam dali em diante. Carnell levou a equipe ao primeiro lugar na Conferência Oeste. Apenas três times somaram mais pontos na MLS. E, mesmo que a magia tenha acabado de forma bastante abrupta na primeira rodada dos playoffs, havia motivos de sobra para acreditar que eles poderiam repetir isso.

    Em vez disso, aconteceu o oposto. Em 2024, terminou em 12º no Oeste. No ano passado, foi 13º, com a maior parte da temporada sob o comando de um técnico interino promovido do time da MLS Next Pro do clube.

    A resposta? Queimar tudo e recomeçar. Chegou Wray, destacado por sua abordagem orientada por dados em um punhado de cargos de GM assistente, já que ele nunca havia sido um CSO em tempo integral. A primeira contratação dele? Um cara que nunca havia ocupado um cargo de técnico principal em tempo integral na MLS. E, quando os resultados pioraram, não houve tanta surpresa assim. Afinal, é isso que supostamente acontece quando os clubes se reconstruem, optando por números e planilhas em vez de experiência e veteranos calejados.

  • "Vai levar tempo"

    Yoann Damet St. Louis CITY
    Getty

    St. Louis levou mais de um mês para vencer seu primeiro jogo da temporada

    Mas também havia um benefício nisso. Montar uma comissão jovem, ágil e faminta, dar a ela um elenco com poucas expectativas: talvez um pouco de magia pudesse acontecer.

    Pelo menos era assim que eles viam a situação em janeiro.

    “Você começa com uma visão clara do que quer, e estabelece um processo claro de como vai chegar lá”, disse Damet. “Você sabe que vai ser uma jornada que vai levar tempo, mas pelo menos vai ter uma direção a seguir.”

    Havia alguns princípios-chave, pelo menos taticamente. Damet queria três zagueiros, dois meio-campistas centrais trabalhadores, pelo menos um camisa 10 e um centroavante. O St. Louis também queria muito ter a bola o máximo possível. No início, isso realmente não funcionou. O time não venceu uma partida até 21 de março e, nesse jogo, uma vitória por 3 a 1 sobre o New England, teve menos posse de bola do que o adversário.

    Há uma verdadeira ironia nisso, claro. Mas Damet insiste que isso fazia parte do plano.

    “Todos os dias, todas as semanas, você precisa tentar refletir, avaliar, aprender com isso e tentar fazer melhor no dia seguinte”, afirmou.

    Talvez também tenha sido um ponto de virada, uma validação de que esse modelo muito jovem e muito orientado por dados estava funcionando.

    “A crença segue crescendo, a confiança começa a aparecer, e então você consegue tornar isso um pouco mais sustentável. Então eu diria que essa é a jornada em que estamos. A adesão existe desde o primeiro dia, mas a crença e a confiança crescem com o passar do tempo”, acrescentou Damet.

  • Perdendo peças-chave...

    Marcel Hartel St. Louis
    Getty

    A saída de Marcel Hartel não foi algo para o qual Yoann Damet e companhia se prepararam

    E então, justamente quando Damet viu esperança, vieram as más notícias. A situação de Hartel não pôde ser evitada.

    "Só há até certo ponto que realmente podemos forçar. Acredite, tentamos de tudo e fizemos tudo em que qualquer um pudesse pensar, porque entendíamos a importância disso. Mas, no segundo em que isso não é possível, temos de seguir em frente", disse Wray.

    No entanto, a saída de Eduard Lowen, favorito da torcida, foi menos esperada. O meia-atacante, e uma das principais armas de Damet, tinha contrato até o fim da temporada. Ele fazia parte da primeira versão do time. E, com o St. Louis sem se comprometer com uma renovação, pediu ao clube que analisasse a possibilidade de negociá-lo.

    "Os jogadores olham para essa janela de seis meses. E, se não têm nenhuma clareza sobre isso, começam realmente a se preocupar", explicou Wray.

    A situação de Lowen foi ainda mais complicada pelo fato de que sua pré-temporada havia sido afetada por uma tragédia pessoal. Sua esposa lutou contra um câncer no cérebro por dois anos e faleceu em março de 2026. O St. Louis lhe concedeu uma licença pessoal, e ele não atuou em uma partida até abril. O valor de mercado dita que um jogador da qualidade de Lowen merece um bom salário e, talvez, uma cobiçada vaga de jogador designado. O St. Louis não podia garantir isso.

    "Esse é um cara por quem tenho muito respeito. Eu poderia forçá-lo a ficar, mas ele poderia virar agente livre, sabe. Dizer tudo isso a ele. Você pode fazer todas essas coisas em teoria, mas queríamos chegar a algo que fizesse sentido para todos nós e também dar ao cara uma oportunidade de encontrar algo", acrescentou Wray.

    Lowen seria negociado com o San Jose Earthquakes em agosto.

  • ...os grandes nomes entram

    Red Bull New York v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Navarro já começou a justificar seu valor com um retorno de cinco gols em cinco jogos

    E assim, as saídas foram resolvidas: os talentos mais evidentes do time foram embora, um novo técnico foi contratado, trabalhando para um departamento de futebol estreante. Mas Wray sabia como a mudança se parecia em um clube de futebol. Ele esteve lá nos primeiros dias do Toronto FC, que foi se estruturando gradualmente depois de entrar na liga em 2007.

    “Eu fui o primeiro estagiário do Toronto FC. Cada jogador que contratamos era completamente novo. A ligação com aquele time é super única, então eu entendo que não é legal quando alguém com quem você começou a sua jornada como torcedor deixa o clube”, disse. “Mas existem ciclos no esporte.”

    Além disso, a mudança já estava em curso nos bastidores. O estilo de jogo de Damet, influenciado pelo Columbus Crew, exigia tomadas de decisão rápidas e pressão alta. Alguns dos jogadores que eles tinham não se encaixavam exatamente no perfil ideal.

    “Isso não quer dizer que qualquer um dos jogadores que saíram fosse ruim individualmente. Eles são excepcionais. Mas a forma como você quer montar o time passa totalmente pelo encaixe dentro da equipe e por ser capaz de ser super flexível durante o jogo, fazer ajustes táticos para o técnico, se encaixar em um perfil físico no qual todo mundo tem que correr, contribuir e pressionar”, explicou Wray.

    E, com essa crença central estabelecida, a recuperação não foi tão difícil assim.

    “Eu sempre disse no começo do ano que o time seria a peça central. Cada indivíduo traz seus próprios valores para a equipe, mas o time é a única coisa que fará cada indivíduo brilhar. E acho que há um entendimento muito claro disso”, explicou Damet.

    Ainda assim, a ajuda chegou da mesma forma. O atacante da USMNT Damion Downs chegou por empréstimo do Southampton até o fim da temporada de 2027. Depois dele, veio um movimento de impacto quando o St. Louis quebrou o recorde de transferência interna da MLS para contratar Rafa Navarro, do Colorado Rapids. Eles também assinaram com ele um contrato de quatro anos. Ele marcou cinco gols em seus primeiros cinco jogos com a camisa do St. Louis.

  • Títulos e sequências de vitórias

    Red Bull New York v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    O St. Louis está à beira de conquistar o primeiro troféu da história do clube

    Em 21 de outubro, o St. Louis terá a chance de provar que toda essa questão do processo realmente funciona. A equipe enfrenta o Columbus Crew na final da U.S. Open Cup, ironicamente contra o clube da MLS onde tanto Wray quanto Damet deram os primeiros passos na liga.

    "Nunca houve um troféu conquistado no clube, então é algo que fica no fundo da cabeça de todo mundo", admitiu Damet.

    E, até lá, há a questão dessa sequência de vitórias. Se evitar a derrota contra o LA Galaxy no domingo, igualará a maior série invicta da história da liga. É, reconhecidamente, um feito notável para um clube que parecia acabado antes mesmo de a temporada realmente engrenar.

    Ainda assim, talvez até para manter o personagem, ninguém está tirando tempo para apreciar isso.

    "Embora seja realmente um momento bastante incrível, a realidade é que acho que nenhum de nós vai conseguir aproveitar ou valorizar isso tanto quanto provavelmente deveria até o fim da temporada, quando tivermos tempo para olhar para trás e refletir", disse Wray.

    Parece que nada muda. Mas talvez isso não seja algo tão ruim assim.