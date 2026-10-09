O St. Louis CITY não planejava perder Marcel Hartel. Era agosto. O clube lidava com uma segunda temporada consecutiva de decepção, e então seu principal jogador, artilheiro e atleta mais bem pago explicou que queria sair.

Os motivos dele não tinham realmente a ver com futebol, disse o diretor esportivo Corey Wray.

“Somos seres humanos com vidas. E, com essas vidas, vêm complicações, desafios, decisões difíceis. Temos família, família estendida, uma pessoa importante em nossa vida, filhos e, em algum momento, apesar de como era bom aqui e de como ele estava feliz, Marcel nos procurou com um pedido para voltar à Alemanha por um motivo pessoal envolvendo sua família”, disse Wray à GOAL.

O clube tentou de tudo para mantê-lo, mas Hartel foi firme em sua insistência de voltar para casa. O St. Louis não teve escolha a não ser deixá-lo sair. A questão era apenas encontrar o acordo certo. O Hannover 96 pagou. Hartel saiu. E, em teoria, a temporada do St. Louis também acabou.

Aparentemente, não.

Desde que a saída de Hartel foi anunciada em 11 de agosto, o St. Louis ampliou sua sequência invicta de nove para 19 jogos em todas as competições. A última derrota, por 2 a 0 para o Austin fora de casa, em 3 de maio, o deixou em 14º lugar na Conferência Oeste.

Agora, está em segundo, a apenas três pontos do líder Vancouver. Foi uma virada notável sob o comando do técnico de primeira temporada Yoann Damet, de 36 anos, que constrói um forte caso para ser eleito o técnico do ano da MLS.

É bastante notável como as coisas podem mudar em três meses. Agora, manter o padrão atual é o desafio.

“Acho que o maior desafio é que, por causa da sequência invicta, talvez as expectativas ou os planos de outras pessoas tenham mudado. Damet e eu estamos abordando isso da mesma forma como começamos a temporada. Temos nossos objetivos, nós os estabelecemos, e não estamos realmente olhando para ajustá-los imediatamente”, disse Wray.